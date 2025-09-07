Въоръжените сили на Украйна отбелязват успехи на няколко направления на фронта. На Покровско и Добропилско те успяха да си върнат значителна част от фронта. Това съобщи главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна Александър Сирски в своя Telegram канал.
"Работих в районите, където се водят активни бойни действия – на Покровско, Добропилско и Сеиверско. Инспектирах командните пунктове на частите, които изпълняват бойни задачи в тези участъци на фронта. Покровският участък остава един от най-трудните. През последната седмица нашите подразделения отблъснаха около 350 атаки на противника“, отбелязва Сирски.
Главнокомандващият на ВСУ отбелязва, че руските войски са съсредоточили основните си усилия именно в Покровското направление, създавайки най-голямата настъпателна група. "Въпреки това, Силите за отбрана възстановиха контрола над 26 кв. км украинска земя, като през август загубиха 5 кв. км. Такова съотношение в полза на Украйна е регистрирано и на Добропилското направление".
"Изслушах докладите на командирите на място, по-специално по въпроси, които изискват незабавно решение. Дадох необходимите разпореждания за укрепване на устойчивостта на отбраната. Осигуряваме подразделенията с допълнително количество боеприпаси и дронове, укрепваме РЕБ и укрепленията“, добавя Сирски.
ВСУ си върнали над 26 кв. км. украинска земя
7 Септември, 2025 18:12, обновена 7 Септември, 2025 18:15 619 20
Отбелязваме успехи на няколко направления, заяви главнокомандващият Александър Сирски
1 Някой
Коментиран от #14
18:18 07.09.2025
2 Почнаха ги
Коментиран от #5
18:18 07.09.2025
3 Пич
18:18 07.09.2025
4 Путинистче идиотче
18:19 07.09.2025
5 Тихо
До коментар #2 от "Почнаха ги":Че вашите пак ще те затворят в шкафа! Срамуват се от тебе!
Коментиран от #7
18:20 07.09.2025
6 Хохо Бохо
Коментиран от #10
18:21 07.09.2025
7 Гук
До коментар #5 от "Тихо":Копа те още жив.
18:22 07.09.2025
8 Фейк на часа
18:22 07.09.2025
9 Истината
Коментиран от #11
18:23 07.09.2025
10 Пак аз
До коментар #6 от "Хохо Бохо":Азов и Десен сектор режат руски тикви.
18:23 07.09.2025
12 Абе
18:27 07.09.2025
13 Георги
До коментар #11 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":питай ген.Мили, той брои в дни.
Коментиран от #16
18:27 07.09.2025
14 Копейкин Костя
До коментар #1 от "Някой":Точно така. Вие петолъчниците още вярвате, че крайцерът "Масква " още си плува, долара престана да е световна валута, САЩ се разпадат, комунизма е най-добрият строй....
18:27 07.09.2025
15 Карго 200
18:28 07.09.2025
16 Тодор Правешки
До коментар #13 от "Георги":Пуснах си парада на пабедата в Киев от 2022-ра след края на тридневната аперация... 😀
18:30 07.09.2025
17 Георги
18:32 07.09.2025
18 андрей от тв.
18:32 07.09.2025
19 факуса
До коментар #11 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":ха ха ей тва центажийте си умирате с таз фраза на дженерал мили да я приписвате на русия,а и те стигнаха кииф,ама гайтаците пак излъгаха и се върнаха,затуй вече никаква вяра на гайтак и питек,само кютек докрай
18:33 07.09.2025
20 Тату
18:34 07.09.2025