Новини
Свят »
Украйна »
ВСУ си върнали над 26 кв. км. украинска земя
  Тема: Украйна

ВСУ си върнали над 26 кв. км. украинска земя

7 Септември, 2025 18:12, обновена 7 Септември, 2025 18:15 619 20

  • украйна-
  • русия-
  • александър сирски-
  • война

Отбелязваме успехи на няколко направления, заяви главнокомандващият Александър Сирски

ВСУ си върнали над 26 кв. км. украинска земя - 1
Снимка: Генерален щаб на въоръжените сили на Украйна
Фокус Фокус

Въоръжените сили на Украйна отбелязват успехи на няколко направления на фронта. На Покровско и Добропилско те успяха да си върнат значителна част от фронта. Това съобщи главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна Александър Сирски в своя Telegram канал.

"Работих в районите, където се водят активни бойни действия – на Покровско, Добропилско и Сеиверско. Инспектирах командните пунктове на частите, които изпълняват бойни задачи в тези участъци на фронта. Покровският участък остава един от най-трудните. През последната седмица нашите подразделения отблъснаха около 350 атаки на противника“, отбелязва Сирски.

Главнокомандващият на ВСУ отбелязва, че руските войски са съсредоточили основните си усилия именно в Покровското направление, създавайки най-голямата настъпателна група. "Въпреки това, Силите за отбрана възстановиха контрола над 26 кв. км украинска земя, като през август загубиха 5 кв. км. Такова съотношение в полза на Украйна е регистрирано и на Добропилското направление".

"Изслушах докладите на командирите на място, по-специално по въпроси, които изискват незабавно решение. Дадох необходимите разпореждания за укрепване на устойчивостта на отбраната. Осигуряваме подразделенията с допълнително количество боеприпаси и дронове, укрепваме РЕБ и укрепленията“, добавя Сирски.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    28 4 Отговор
    Ъхъ. Верваме ви.

    Коментиран от #14

    18:18 07.09.2025

  • 2 Почнаха ги

    9 28 Отговор
    Нема милост за руските захватчици

    Коментиран от #5

    18:18 07.09.2025

  • 3 Пич

    29 5 Отговор
    Въхх...!!! Не било руска , а било полска ! И не са си я върнали , а са бягали през границата !!!

    18:18 07.09.2025

  • 4 Путинистче идиотче

    6 20 Отговор
    Покровск, Купянск, Новомихайловка направо ни отнесоха.

    18:19 07.09.2025

  • 5 Тихо

    17 4 Отговор

    До коментар #2 от "Почнаха ги":

    Че вашите пак ще те затворят в шкафа! Срамуват се от тебе!

    Коментиран от #7

    18:20 07.09.2025

  • 6 Хохо Бохо

    17 4 Отговор
    Салонацитата ядат яко хурката по всички фронтове

    Коментиран от #10

    18:21 07.09.2025

  • 7 Гук

    3 4 Отговор

    До коментар #5 от "Тихо":

    Копа те още жив.

    18:22 07.09.2025

  • 8 Фейк на часа

    18 4 Отговор
    е това, няма нищо общо с новините. Вие сте не информационен, а дезинфомрационен сайт.

    18:22 07.09.2025

  • 9 Истината

    14 3 Отговор
    Не е вярно. Те са вече в Москва ха ха ха е заличена от наркоманите Заличена е помоща за тях от зелето Будинов и др бандеровци ТЕ ще занулят Европа и дано да стане по бързо защото с тия управляващи сме зеро

    Коментиран от #11

    18:23 07.09.2025

  • 10 Пак аз

    4 16 Отговор

    До коментар #6 от "Хохо Бохо":

    Азов и Десен сектор режат руски тикви.

    18:23 07.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Абе

    6 1 Отговор
    Г- н Кашкавалси не е вредно да мечтаеш.

    18:27 07.09.2025

  • 13 Георги

    7 2 Отговор

    До коментар #11 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    питай ген.Мили, той брои в дни.

    Коментиран от #16

    18:27 07.09.2025

  • 14 Копейкин Костя

    4 10 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    Точно така. Вие петолъчниците още вярвате, че крайцерът "Масква " още си плува, долара престана да е световна валута, САЩ се разпадат, комунизма е най-добрият строй....

    18:27 07.09.2025

  • 15 Карго 200

    3 12 Отговор
    На днешният ден генерал Колев разказа играта на руските нашественници тръгнали със заповед да сринат Добрич със земята и да го запалят! Радев, ще дръпнеш ли реч - неее, ще мълчиш като пукел!

    18:28 07.09.2025

  • 16 Тодор Правешки

    3 7 Отговор

    До коментар #13 от "Георги":

    Пуснах си парада на пабедата в Киев от 2022-ра след края на тридневната аперация... 😀

    18:30 07.09.2025

  • 17 Георги

    4 6 Отговор
    браво на ВСУ, сега вече всеки цент от над $300,000,000,000 помощ показа, че има смисъл!

    18:32 07.09.2025

  • 18 андрей от тв.

    7 2 Отговор
    голям сън ,икът се събудих юргана на земята..................

    18:32 07.09.2025

  • 19 факуса

    6 2 Отговор

    До коментар #11 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    ха ха ей тва центажийте си умирате с таз фраза на дженерал мили да я приписвате на русия,а и те стигнаха кииф,ама гайтаците пак излъгаха и се върнаха,затуй вече никаква вяра на гайтак и питек,само кютек докрай

    18:33 07.09.2025

  • 20 Тату

    7 2 Отговор
    Върнали 26,загубили 226....Мъкаааа!

    18:34 07.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания