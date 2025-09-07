Новини
Свят »
Турция »
Лодка с мигранти се сблъска с кораб на турската брегова охрана, има жертви

Лодка с мигранти се сблъска с кораб на турската брегова охрана, има жертви

7 Септември, 2025 19:17, обновена 7 Септември, 2025 18:22 398 7

  • турция-
  • мигранти-
  • брегова охрана-
  • кораб-
  • инцидент

Инцидентът е станал във водите край окръг Балъкесир, Западна Турция

Лодка с мигранти се сблъска с кораб на турската брегова охрана, има жертви - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Петима души загинаха, а един човек е сериозно ранен, след като лодка, превозваща нелегални мигранти, се сблъска днес с кораб на турската брегова охрана във водите край окръг Балъкесир, Западна Турция, съобщи Анадолската агенция, цитирана от dariknews.bg.

Според изявление на валийството на Балъкесир високоскоростна лодка, превозваща 34 мигранти и един трафикант на мигранти, е ударила кораба на бреговата охрана край брега на Бадавут в област Айвалък.

При операцията за издирване и спасяване в района е установено, че петима от нелегалните мигранти са паднали в морето и са загинали, а един е изпратен в болница със сериозни наранявания.

Издирва се още един човек.

Прокуратурата на Айвалък започна разследване на инцидента.

Егейско море е транзитен маршрут за мигранти, които се опитват да преминат от Северна Африка и Близкия изток в Европа.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 здравко тошков

    3 0 Отговор
    и лодката с емигранти потъна ,нали без следа

    18:26 07.09.2025

  • 3 Боко Престъпникът

    3 0 Отговор
    Това е добре.

    18:29 07.09.2025

  • 4 Цвете

    2 0 Отговор
    А защо не се споменава, кой е " превозвал " тези хора и какви пари са получили???

    18:34 07.09.2025

  • 5 Цвете

    1 0 Отговор
    А защо не се споменава, кой е " превозвал " тези хора и какви пари са получили???

    18:34 07.09.2025

  • 6 12345

    1 0 Отговор
    Лодката не е лодка а скоростен плавателен съд и не са се сблъскали а се е врязал в бреговата охрана както пише по късно след заглавието на статията.
    А Бедавут е плажната ивица на гр. Айвалък което не областен а общински град в област Балъккесир.
    Голяма бъркотия тая новина

    18:35 07.09.2025

  • 7 Феникс

    0 0 Отговор
    Комедията е пълна , турчулята ги мачкат със катера, а обвиняват гумената лодка! Сталин какво е казал, има човек има проблем няма човек няма проблем!

    18:37 07.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания