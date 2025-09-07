Новини
Свят »
Украйна »
Урсула фон дер Лайен: Кремъл отново се подигра с дипломацията
  Тема: Украйна

Урсула фон дер Лайен: Кремъл отново се подигра с дипломацията

7 Септември, 2025 19:09, обновена 7 Септември, 2025 19:11 1 553 81

  • украйна-
  • русия-
  • удари-
  • европейски съюз

Високопоставени представители на ЕС осъдиха руските нападения с ракети и дронове през изминалата нощ срещу Украйна

Урсула фон дер Лайен: Кремъл отново се подигра с дипломацията - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Високопоставени представители на Европейския съюз осъдиха руските нападения с ракети и дронове през изминалата нощ срещу Украйна, определяйки ги като поредното доказателство за липсата на желание в президента Владимир Путин за мирни преговори, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

"За пореден път Кремъл се подиграва с дипломацията, погазва международното право и убива безразборно", написа председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в "Екс". "Говори за мир, а в същото време засилва бомбардировките и обстрелва правителствени сгради и жилища - това е представата на Путин за "мир"", допълни председателят на Европейския съвет Антонио Коща.

И двамата подчертаха, че през уикенда са продължили обсъжданията за 19-ия пакет от санкции срещу Русия заради войната в Украйна. Очаква се в близките дни да бъде предложен официален проект на законодателни мерки, които трябва да бъдат одобрени от правителствата на 27-те страни членки.

Сред възможните нови санкции се обсъжда допълнително повишаване на митата и забрана за внос на още руски стоки, санкции срещу трети страни и компании, които печелят от войната на Москва, по-твърди действия срещу т.нар. сенчест флот на Русия, който заобикаля ограниченията в енергийния сектор, както и ограничаване на трансакциите с криптовалути, които се използват за финансиране на руското въоръжаване.

Идеята е европейските санкции да бъдат съгласувани и с нови наказателни мерки от страна на САЩ. Засега обаче това не е сигурно. Една от причините е, че администрацията на президента Доналд Тръмп настоява ЕС напълно да спре вноса на руска енергия, което среща отказ от страни като Унгария. Освен това САЩ настояват за по-силен натиск върху Китай заради подкрепата му към Русия.

Британският премиер Киър Стармър също коментира най-мащабната въздушна руска атака срещу Украйна от началото на войната, извършена през изминалата нощ. При нея беше подпалена основната правителствена сграда в Киев.

"Ужасен съм от тази поредна брутална атака тази нощ срещу Киев и други части на Украйна, която отне живота на цивилни и нанесе щети по важна инфраструктура. За първи път беше нанесен удар в самото сърце на украинската гражданска власт. Тези подли нападения показват, че Путин смята, че може да действа безнаказано. Очевидно е, че той не търси мир", заяви той.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 36 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НИСКА ТОПКА

    71 7 Отговор
    Е Урсулата. Путин се бъзика с нея, за друго не става.

    19:13 07.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Че ти вещицо

    66 8 Отговор
    си за подигравка. Фъч на метлата и към Бандера.

    19:14 07.09.2025

  • 4 Анонимен

    65 7 Отговор
    Тая май не знае какво е война. Умират хора и от двете страни, а тя си мисли, че ще умират само тези, които не биха гласували за нея. Това и обяснява европейската политика за непреговори.

    19:14 07.09.2025

  • 5 Вашето Мнение

    60 5 Отговор
    Кремъл те обожава акушерке, ти разби ес.

    19:15 07.09.2025

  • 6 Сталин

    46 4 Отговор
    Коалиция на неможачите и лаещите

    19:15 07.09.2025

  • 7 Защото ракетите са единствения език

    53 4 Отговор
    Който разбират нацистите и европейците и на който реагират по някакъв начин

    19:15 07.09.2025

  • 8 ДрБр

    45 4 Отговор
    Защо, бе Мъърсула?

    Коментиран от #21

    19:15 07.09.2025

  • 9 Последния Софиянец

    61 5 Отговор
    Два военни хеликоптера стовариха Урсула в гората зад ВМЗ Сопот и през тръните я вкараха през товарната рампа в цеха за снаряди.Голям резил.

    Коментиран от #28, #62

    19:15 07.09.2025

  • 10 менда

    37 3 Отговор
    млимършодолна

    19:15 07.09.2025

  • 11 пешо

    43 5 Отговор
    мноо грозна и противна

    19:15 07.09.2025

  • 12 Нашата смела

    46 3 Отговор
    Урси Кая макрон Рюте всички в женски род се изтърсиха ме кани ми в белия дом и седяха на сгъваеми столчета в едно коридорче пред задния вход на овалния кабинет.
    Тези личности ръководят Европа.
    Необходим ли е повече коментар.

    19:15 07.09.2025

  • 13 Налягай си парцалите, дърта вещице!

    49 3 Отговор
    Никой не е избирал, а твоето място е в затвора заради корупция в огромни размери.

    19:16 07.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Делю Хайдутин

    56 3 Отговор
    В Одеса са унищожени стотици англичани, французи, поляци и румънци.

    Коментиран от #32

    19:16 07.09.2025

  • 16 Сталин

    39 3 Отговор
    Ами Мурсула Фондерлайно какво очаква,кой приема насериозно такива негодници като тази

    19:17 07.09.2025

  • 17 Айде стига де,

    31 3 Отговор
    много жално виете! Дайте доказателства за"цивилните жертви ",иначе само празни приказки!

    19:18 07.09.2025

  • 18 Най-голямата подигравка

    44 4 Отговор
    бе в Китай когато те изгониха да се връщаш като обикновен пътник в самолета.

    19:18 07.09.2025

  • 19 пешо

    36 4 Отговор
    на израел ударите кога ще осъдите

    19:18 07.09.2025

  • 20 А ГДЕ

    28 4 Отговор
    Кая Калас?

    19:19 07.09.2025

  • 21 Файърфлай

    24 3 Отговор

    До коментар #8 от "ДрБр":

    Що бе,джанъм ? Бебета да бе израждала,не би чудеса видяла..

    19:19 07.09.2025

  • 22 "Зла гинеколожка" и "токсична старица"

    33 3 Отговор
    Глупaва, но нaгла.
    Зла, но алчна и корумпирана.
    Що е то?
    урсулятa фон дeрЛАЙНО.

    19:19 07.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 на интервю за работа

    25 3 Отговор
    какво можете да работите г-жа марсула?

    ами имам 7 деца!

    а друго освен крака да вдигате можете ли?

    19:20 07.09.2025

  • 25 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    32 2 Отговор
    Коалиция на САМО лаещите - и благодарение на правителството на ББ и ДП,
    България пак е на грешната страна, но пък двамата ДЕБЕЛАЦИ ще избегнат Закона Магнитски...

    19:20 07.09.2025

  • 26 Крепостен

    6 28 Отговор
    Руския чугун разбира само от по силен чугун.

    19:22 07.09.2025

  • 27 Архимандрисандрит Бибиян

    31 4 Отговор
    Вовата си обърса обувките с вас бре Европарцали !

    19:22 07.09.2025

  • 28 Шопо

    34 4 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Мислиш ли че Урсула е дошла в България заради един цех за барут ?
    Става въпрос за нещо много по голямо, договорила е жива сила за войната в Украйна

    19:23 07.09.2025

  • 29 Шашинг

    3 29 Отговор
    Как може първия човек в ЕС,да очаква от Русия дипломация ???

    19:25 07.09.2025

  • 30 СЛАМЕНИЯ ПРЕМИЕР

    29 2 Отговор
    Е продал български животи на Урсулата.

    19:25 07.09.2025

  • 31 Чупката!

    27 2 Отговор
    За евреите няма санкции, където извършват геноцид! Даже, напротив, снабдяват ги с оръжие! Боклуци!

    19:27 07.09.2025

  • 32 Иван

    15 1 Отговор

    До коментар #15 от "Делю Хайдутин":

    Унтерменшите колумбийци не може ли и те да са по-близо до англичаните?

    19:28 07.09.2025

  • 33 Кашпировски:

    28 3 Отговор
    Винаги когато прочетете..."руски нападения в Украйна" мислете за Газа и Ливан и правете аналогия с израелските нападения! Повтаряйте си: Леле какъв добряк е Путин....Леле какъв добряк е Путин....Леле какъв добряк е Путин.... Палестина Урсуло, Палестина... Нациста Израел гледай ..... Нациста Израел гледай

    Коментиран от #43

    19:28 07.09.2025

  • 34 стоян георгиев - сторарото

    18 2 Отговор
    Урсуляка къде се слага ,отдавна и е пресъхнало напълно кладенчето ,даже и Интимохелп не помага ,но мераклиите сме повече и от китайците.

    19:28 07.09.2025

  • 35 ХА ХА ХА

    15 5 Отговор
    АБЕ ДА СИ ГО КАЖЕМ НАПРАВО ! УРСУЛАТА ПОСТОЯННО СЕ ПОДИГРАВА НА РУСИЯ , АМА КАТО И ГО ВЪРНАТ СЪСКА КАТО СЪСЕЛ !

    19:28 07.09.2025

  • 36 Факти

    6 21 Отговор
    Кой каквото прави, на себе си го прави. Русия се задави и няма да се оправи. Западът ще я застави за Украйна да забрави.

    19:31 07.09.2025

  • 37 Долу Урсула

    16 2 Отговор
    Пак ще има разединение на България както е тръгнало!

    19:31 07.09.2025

  • 38 На ЕС

    1 15 Отговор
    му трябват хора ,като Рейгън и Тачър !

    Коментиран от #42, #65

    19:31 07.09.2025

  • 39 Кашпировски:

    19 0 Отговор
    Поредното доказателство за липсата на желание в президента Владимир Путин, поредното доказателство за липсата на желание в президента Владимир Путин, рано е още, рано е още... демилитаризация и денацификация ...демилитаризация и денацификация. Вот на недоверие Урсуло, Вот на недоверие Урсуло...

    19:32 07.09.2025

  • 40 Левски

    22 2 Отговор
    А вие имате ли дипломация. Отрепки.

    19:32 07.09.2025

  • 41 Урси не говори така и не се качвай

    16 1 Отговор
    На самолет, че другия път ако го направиш ще видиш МОСКВА и ще здрависаш ПУТИН !!!!!!!

    19:32 07.09.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Факти

    4 24 Отговор

    До коментар #33 от "Кашпировски:":

    Нищо общо. Русия е агресор. Израел отвърща на агресия.

    Коментиран от #54, #64

    19:33 07.09.2025

  • 44 Вале-каро

    15 1 Отговор
    Съжалявам.Мисля си ,че наближава момента в който народът ще каже "око за око "и така нататък.Дано сегашните "политици " го осъзнаят по бързо.Страх ме е.

    19:34 07.09.2025

  • 45 Фон Путин

    15 1 Отговор
    е потомствен аристократ и дипломат !

    19:34 07.09.2025

  • 46 незнайко

    19 1 Отговор
    Русия се подиграла с демокрацията а самата УРСУЛА се подигра с евопейските граждани по време на пандемията с БЕЗСМИСЛЕНИТЕ ваксини ! Тази жена трябва да бъде съдена както и госпожа Меркел за бежанците !

    19:34 07.09.2025

  • 47 Урсула в поза диван чапраз

    18 1 Отговор
    С тая кой ли не се бъзика... То не беше бай Ердо, то не беше бай Си, то не беше бай Доньо.. Ама как стоя Мърсола като нацран и подписа безусловната капитулация между две игри на голф а?!!
    Ей това представлява Евроджендърския Халифат днес. И на всичкото отгоре лети към фалит. Крайно време е да проведем референдум, Искате ли да си спасим живота като излезем от ЕС или искате да преминем към отвъдния живот...

    19:35 07.09.2025

  • 48 хи хи

    20 2 Отговор
    Не само Путин, цял свят се подиграва на евро-мажоретките от Брюксел.

    19:35 07.09.2025

  • 49 Натаняху подигра ли

    23 1 Отговор
    се отново с дипломацията, подигра ли се ? Или там няма дипломация а? Ах мръсни гнидичкииии...

    19:35 07.09.2025

  • 50 Фтича

    4 2 Отговор
    А българите,днес постигнахме грузинската мечта !

    19:37 07.09.2025

  • 51 Я чиба кучкоооо....

    22 1 Отговор
    Европейския съюз осъдиха ли израелските нападения с ракети и дронове през изминалата нощ? А някога въобще? А геноцида а? Как очи имате по медиите да се показвате въобще. Чиба кучкоооо....

    Коментиран от #56

    19:38 07.09.2025

  • 52 Аташе

    15 1 Отговор
    Нема по-голем дипломат от Путин !Как само взе Крим !

    19:40 07.09.2025

  • 53 Батето

    13 1 Отговор
    Спрете се с тези санкции,че от потребител направихте Русия един от най-големите производители.

    19:41 07.09.2025

  • 54 У лево нацист

    12 0 Отговор

    До коментар #43 от "Факти":

    Израел е коптор. Сбирщина от генетично повредени същества. И проба даже не дей да правиш престъпленията им да защитаваш. Чети МНС и ООН какво пише по темата и не умувай

    19:42 07.09.2025

  • 55 батСали

    8 1 Отговор
    лош Путин, лош....

    19:45 07.09.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Тая ли оффца

    10 1 Отговор
    За дипломация ще ни говори? Ама в България като терорист се промъква и по дупките се крие нали ? Нали?

    19:45 07.09.2025

  • 58 Грешник

    2 0 Отговор
    Герген форърбуш ме дразнят

    19:46 07.09.2025

  • 59 Един

    7 1 Отговор
    ВЕЩИЦА! И с надявам да свърши като вещиците на клада!

    19:46 07.09.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Баш Балък

    7 1 Отговор
    Тия от Брюксел едва ли някой вече ги взема насериозно, ама може и да има още балъци.

    19:48 07.09.2025

  • 62 Баш Балък

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Мерки за сигурност от народната "любов".

    19:49 07.09.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 На Европа и трябва

    1 4 Отговор

    До коментар #38 от "На ЕС":

    нов Горбачов.

    19:52 07.09.2025

  • 66 Българите сме за Русия

    10 0 Отговор
    Очевидно чиповете от перални са свершили нали Урсуло? А Зеленски съобщи за над 800 дрона и 13 ракети, изстреляни от Русия: има загинали и ранени 
    Президентът Володимир Зеленски заяви, че руските сили са използвали над 800 дрона и 13 ракети, включително четири балистични ракети, по време на нощната атака. Ударите са довели до жертви и разрушения в много региони на Украйна. В нощта на 7 септември руските войски извършиха масирани атаки срещу различни региони на Украйна. Експлозии бяха чути в Киев, Киевска област, Полтава, Днепропетровск, Одеса, Запорожие, Суми, както и в Харковска, Хмелницка, Черкаска и Черниговска области

    19:53 07.09.2025

  • 67 ОТРЕПКИТЕ УУБИЙЦИ НА УКР БИЛИ УЖАСЕНИ

    5 0 Отговор
    АХ ДДИВАЦИТЕ ФЖАШАГИ , ЕДНИ БИЛИ УЖАСЕНИ , ППРОСТАКЕЛАТА ПА ЗАГОВОРИ ЗА НЕПОНЯТНИ ЗА НЕЯ ТЕРМИНИ !!
    НЕРВНИЧАТ , БЪЛВАТ ЗМИИ И ГУЩЕРИ , РЕВ НА БЕЗСИЛИЕ!!! МАМИЦ ВИ ФАШАГИ , ТРЪГНАХТЕ НА ВОЙНА С РУСИЯ И СИ МИСЛИХРТЕ ДА Я ПОБЕЖДАВАТЕ ,ИЗЛЪДАХТЕ НАПУШЕНОТО ПРОКСТО , А СТАНА ОБРАТНОТО . ПУТИН ЩЕ ВИ ПРОПИЛЕЕ , НЕ ГО Е РЕШИЛ САМО!!!

    19:56 07.09.2025

  • 68 Бай онзи

    4 0 Отговор
    Всички пакети са кьорфишеци.Не 19,а истинския пакет е 219.Само той ще свърши някаква работа.

    19:56 07.09.2025

  • 69 Кремъл отдавна се подиграва

    7 0 Отговор
    С теб Урсуло. Целият свят ти се подиграва

    19:58 07.09.2025

  • 70 Е да де мърсулке, ама

    6 0 Отговор
    Путин иска и винаги е искал пълен мир... не примирие да заредите джепанетата...
    А и лично ти и твоите джейтаковата искахте мир със сила... не нормален мир, а мир с бомби... забрави ли!!!

    19:58 07.09.2025

  • 71 Тиквата много обича да прегръща урсула

    3 0 Отговор
    И много му е приятно да се здрависва със нея !!!

    Коментиран от #73

    19:59 07.09.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Русофилите, съдраните галоши

    1 4 Отговор
    се превъзбудиха!

    20:04 07.09.2025

  • 75 руzко = боклук

    0 4 Отговор
    идат фалминготаааа, идат фламинготаааааааааааааа

    Коментиран от #79

    20:04 07.09.2025

  • 76 Без да осъдиш първо нацистки Израел

    5 0 Отговор
    Нямаш никакво право да съдиш Русия. Нямаш моралното право и човката да си отваряш даже. Как па не го разбраха най на края

    20:04 07.09.2025

  • 77 БгТопИдиот🇧🇬

    3 0 Отговор
    Розовите евроУрсулисти в потрес !!

    20:05 07.09.2025

  • 78 Ъхъъъъъ....има еволюция

    4 0 Отговор
    Вече не са "лидери" а "Високопоставени представители на ЕС"..... щото в западните медии почнаха много често "лайййняри" да ги пишат уж по погрешка ..

    20:08 07.09.2025

  • 79 Лиза Мишпека

    2 0 Отговор

    До коментар #75 от "руzко = боклук":

    Кукло,светлината в тунела е едващият насреща руски товарен влак ,с парна машина или паровоз както го наричат те Пуууффф Паааффф,Пуууфф Пааааффф.

    20:12 07.09.2025

  • 80 000

    2 0 Отговор
    Урсуло, трепериш ли? :)

    20:14 07.09.2025

  • 81 ждрольо

    1 0 Отговор
    на тая не и работи джи пи еса

    20:15 07.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания