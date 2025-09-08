Новини
Тръмп чака евролидери на дискусии за Украйна, планира нов разговор с Путин

8 Септември, 2025 04:36, обновена 8 Септември, 2025 04:42 846 3

Тръмп чака евролидери на дискусии за Украйна, планира нов разговор с Путин - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп съобщи, че отделни европейски лидери ще посетят САЩ в понеделник и вторник за дискусии как да бъде прекратена войната между Русия и Украйна, съобщи Ройтерс.

Пред журналисти след завръщането си от финала на Откритото първенство по тенис на САЩ в Ню Йорк Тръмп съобщи още, че скоро ще разговаря отново с руския президент Владимир Путин.

„Някои европейски лидери пристигат в нашата страна в понеделник или вторник индивидуално“, съобщи Тръмп, без да уточни кои има предвид, а Белият дом засега не е отговорил на молба за подробности.

Американският президент допълни, че „не е щастлив“ за ситуацията с войната между Русия и Украйна, след като беше запитан от репортери за масираната руска въздушна атака в нощта срещу неделя, която според украински представители е предизвикала пожар в основната сграда на правителството в Киев.

Тръмп обаче отново изрази увереност, че войната скоро ще бъде прекратена със споразумение. „Ние скоро ще се справим с руско-украинската ситуация“, каза Тръмп.

Американският президент Тръмп отправи „последно предупреждение“ към палестинската групировка „Хамас“ в търсенето на споразумение за освобождаването на израелските заложници, съобщи ДПА.

„Всеки иска Заложниците У ДОМА. Всеки иска тази Война да свърши!“, написа Тръмп в социалната си платформа „Трут соушъл“ в неделя.

„Израелците приеха моите Условия. Време е „Хамас“ да ги приеме също“, написа Тръмп, без да уточни какво има предвид.

Американският президент допълни: „Предупредих „Хамас“ за последствията, ако не приемат (условията). Това е последното ми предупреждение, друго няма да има!“

Според израелски източници в ивицата Газа остават 48 заложници, за 20 от които се смята, че още са живи.

САЩ, Катар и Египет са посредници в индиректни преговори между Израел и „Хамас“.

В сряда Тръмп написа в „Трут соушъл“, че „Хамас“ трябва да освободи заложниците незабавно.

Палестинската групировка „Хамас“ съобщи, че е „получила някои идеи“ чрез посредници от САЩ за постигането на споразумение за спиране на огъня в ивицата Газа, предаде Ройтерс.

В съобщението си „Хамас“ допълва, че обсъжда с посредниците начини за развитието на тези идеи, без обаче да уточнява тяхното съдържание.

Групировката повтаря готовността си за преговори за освобождаване на всички израелски заложници в замяна на „ясно обявяване на край на войната“ и пълно изтегляне на израелските сили от ивицата.


САЩ
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Петър

    5 2 Отговор
    Добре де, ако в близко бъдеще в Украйна има президентски избори, дали Зеленски ще спечели втори мандат?

    Коментиран от #2

    04:46 08.09.2025

  • 2 Въпросът е риторичен!

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Петър":

    Категорично -НЕ...!

    05:09 08.09.2025

  • 3 Саде да попитам!

    5 0 Отговор
    И какво стана с тия ,,24 часа",за които Тръмп щеше да прекрати войната...?!

    05:11 08.09.2025