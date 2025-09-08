Захарова се присмя на Зеленски: "Всичко е наред, красива маркизо..."

Официалният представител на Министерството на външните работи Мария Захарова отговори на изявленията на Владимир Зеленски в Telegram канал с думите от песента „Всичко е наред, маркизо“, изпълнена от Леонид Утьосов.

По-рано президентът на Украйна заяви в интервю за американския телевизионен канал ABC, че би определил като победа за страната му, ако територията ѝ не премине изцяло под руски контрол.

„Всичко е наред, красива маркизо, нещата вървят добре и животът е лесен, нито една тъжна изненада, освен една дреболия... А иначе, красива маркизо, всичко е наред, всичко е наред“, цитира Захарова песента.

Песента за маркизата е написана на френски през 1935 г. от Пол Мизраки в сътрудничество с няколко други композитори и аранжори. Скоро текстът ѝ е преведен на руски от поета Александър Безименски, който го предлага на известния поп певец Леонид Утьосов. Той я изпълнява в дует с дъщеря си Едит и песента става широко известна в Съветския съюз.