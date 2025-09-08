Новини
Захарова се присмя на Зеленски: "Всичко е наред, красива маркизо..."
Захарова се присмя на Зеленски: "Всичко е наред, красива маркизо..."

8 Септември, 2025 05:41, обновена 8 Септември, 2025 05:46 1 502 22

С рефрен от стара песен говорителят на МВнР на Русия коментира изявление на украинския президент пред американския телевизионен канал ABC

Захарова се присмя на Зеленски: "Всичко е наред, красива маркизо..." - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Официалният представител на Министерството на външните работи Мария Захарова отговори на изявленията на Владимир Зеленски в Telegram канал с думите от песента „Всичко е наред, маркизо“, изпълнена от Леонид Утьосов.

По-рано президентът на Украйна заяви в интервю за американския телевизионен канал ABC, че би определил като победа за страната му, ако територията ѝ не премине изцяло под руски контрол.

Още новини от Украйна

„Всичко е наред, красива маркизо, нещата вървят добре и животът е лесен, нито една тъжна изненада, освен една дреболия... А иначе, красива маркизо, всичко е наред, всичко е наред“, цитира Захарова песента.

Песента за маркизата е написана на френски през 1935 г. от Пол Мизраки в сътрудничество с няколко други композитори и аранжори. Скоро текстът ѝ е преведен на руски от поета Александър Безименски, който го предлага на известния поп певец Леонид Утьосов. Той я изпълнява в дует с дъщеря си Едит и песента става широко известна в Съветския съюз.


  • 1 оня с коня

    18 4 Отговор
    ЗЕЛЕНСКИ е разгащен и наведен:
    - Моля ви се бе, господин Тръмп, дайте нещо и ще видите, че съм тесняк!

    05:49 08.09.2025

  • 2 оня с коня

    13 3 Отговор
    ЗЕЛЕНСКИ е разгащен и наведен:
    - Моля ви се бе, господин Тръмп, дайте нещо и ще видите, че съм тесняк!

    Коментиран от #8, #11

    05:50 08.09.2025

  • 3 Поредната

    6 23 Отговор
    тъпня Захарова. Сутрин, обяд, вечер. Между дръпките от стакана. А може и направо от дамаджаната. Наистина звучи несвързано тази.

    Коментиран от #7

    05:52 08.09.2025

  • 4 Даммммм

    27 2 Отговор
    Маркиза много му отива на Зеленски-е тук Марчето го закова..

    05:54 08.09.2025

  • 5 град КОЗЛОДУЙ

    6 0 Отговор
    Хора!Не мога да го понеса!Ще скоча в Дунава! Сбогом!

    05:54 08.09.2025

  • 6 Мефистофел

    12 2 Отговор
    😂😂😂😂
    Зелето сече съвсем взеха да го унижават.
    От друга гледна точка, може и да се гласи обяснение като "причина защо се е гръмнал" в момент на депресия.

    05:55 08.09.2025

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 11 Отговор

    До коментар #3 от "Поредната":

    Телешка радост и овчи възторг... ура...

    05:56 08.09.2025

  • 8 Копейка

    3 16 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    ръси гняс.

    05:56 08.09.2025

  • 9 Маша

    2 8 Отговор
    Съвместявам Митя,че е под масата !

    06:06 08.09.2025

  • 10 Спрете й бояришника на тая ШΛЮΧΑ

    5 9 Отговор
    да не се излага така. Говорител на външно с език и изка от Столипиново и точно толкова акъл. Типично за ктепостните! 🤣🤣🤣🤣🤣

    06:24 08.09.2025

  • 11 Говори си

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    Важното е ГРУЗ 200 да върви както до момента, обилно и редовно! Айде, хаирлия да е, колко по-малко орк, толкова по-добре за човечеството.

    Коментиран от #16

    06:25 08.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ма това на снимката си е

    2 6 Отговор
    чиста проба тежко гримиран ΤPABEPC, бе, дрОари!!!
    🤣🤣🤣🤣🤣

    06:29 08.09.2025

  • 14 Това

    2 4 Отговор
    и е нивото .

    06:30 08.09.2025

  • 15 Механик

    7 1 Отговор
    Добро утро, тротинетки, жълтопаветни планктони и най-вече красиви маркизи от козяк!
    Минавам да питам, що Зели е сменил позицията? От "Няма да дадем и педя укр. земя" сега казва (цитирам статията): "би определил като победа за страната му, ако територията ѝ не премине изцяло под руски контрол"
    Демек вече е съгласен на всичко, само да му оставят там малко земя окло Лвов.

    06:30 08.09.2025

  • 16 Механик

    8 1 Отговор

    До коментар #11 от "Говори си":

    Груза 200 с камазите върви посока Москва-Киев. 6070 укри срещу само 60 руснака.
    При това, укрите добре охладени при -35 градуса.

    06:32 08.09.2025

  • 17 Сечко

    4 0 Отговор
    Милене, като преписваш поне преписвай правилно -
    Леони́д О́сипович Утёсов (истинско име — Ла́зарь (Ле́йзер) Ио́сифович Вайсбе́йн - евреин от Одеса разбира се)

    06:36 08.09.2025

  • 18 Ни ниво ,

    0 4 Отговор
    ни вкус - пременила се с буфан ръкав .

    Коментиран от #20

    06:41 08.09.2025

  • 19 Механик

    5 0 Отговор
    Някой знае ли дали нощеска в Киев пак е имало яката пачанга? Веселбата поуспокоила ли се е или купонът все още продължава с "вторични детонации" ???

    06:43 08.09.2025

  • 20 Механик

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ни ниво ,":

    В норманите държави в които има само два пола, буфон-ръкавите ги носят жени.
    Само в джендърска европа буфоните е модерно да се носят от мъжете.

    06:45 08.09.2025

  • 21 Аз съм веган

    0 3 Отговор
    Чаша Захарова отново от сутринта.

    Коментиран от #22

    06:46 08.09.2025

  • 22 АсанБГ

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Аз съм веган":

    Облла дай веган ,пожали невинните и непълнолетни -козичката Доротея и братчето и пръчлето стоян.

    06:55 08.09.2025

