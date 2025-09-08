Новини
Свят »
Русия »
Песков: Светът все повече разбира позицията на Русия
  Тема: Украйна

Песков: Светът все повече разбира позицията на Русия

8 Септември, 2025 06:06, обновена 8 Септември, 2025 06:13

  • дмитрий песков-
  • русия-
  • европа-
  • украйна

Необузданият европейски милитаризъм затруднява разрешаването на ситуацията в Украйна, заяви говорителят на Кремъл

Песков: Светът все повече разбира позицията на Русия - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Необузданият европейски милитаризъм затруднява разрешаването на ситуацията в Украйна, заяви Дмитрий Песков, прессекретар на руския президент.

„Европейските страни заемат доста необуздана позиция“, отбеляза той. Песков даде като пример думите на ръководителя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която призова за превръщането на Украйна в „стоманен таралеж“.

Още новини от Украйна

„Какво е това? Ако използваме клише от Студената война, това е необуздан европейски милитаризъм“, заяви той. „И тази позиция на европейците не допринася, а напротив, усложнява процеса на уреждане.“

Все повече страни разбират позицията на Русия по отношение на Украйна и коренните причини за специалната военна операция, каза Песков.

„В света и по-рано имаше разбиране за коренните причини. И, разбира се, всички усилия на президента да каже и обясни това на своите събеседници дават плодове. Наистина, има все повече хора, които ни разбират“, каза Песков.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 10 гласа.
  1 Еритрерц

    Отговор
    И аз почти я разбрах !Само не разбирам,защо са в Украйна ?

    Коментиран от #5

    06:15 08.09.2025

  2 Тя е ясна позицията на Путлер

    Отговор
    Неоколониален опит за кражба, заграбване, убийства. На всички ни е ясно какво е Просия, чисто, имагинерно зло, криещо се зад пропаганда и лъжи.

    06:21 08.09.2025

  3 Негърче

    Отговор
    Аз пък не разбрах, защо дъщерята на Песков е в Париж?

    06:22 08.09.2025

  4 Жоро

    Отговор
    Наритаха ви яката, вече наближава 4-та година, бензинче нямате, икономиката буксува. Ревете няма кой да чуе

    06:22 08.09.2025

  5 Ясно като бел ден

    Отговор

    До коментар #1 от "Еритрерц":

    Заглавието не е вярно. Песков много се обяснява.Трябва бой до последния украинец и унщонение на нацизма и тогава света ще разбере, че сте прави.

    06:34 08.09.2025

  6 Аз съм веган

    Отговор
    Наистина болни хора.

    06:45 08.09.2025

  7 Бе морж смешен...

    Отговор
    Бе морж смешен, что такое "необуздан европейски милитаризъм" как нам сказал малоумно? Вампирясали евразийци. Светът все повече разбира, че за рушляците човешкият живот няма стойност. Ни техния. Ни този на другите, нормалните хора. Да.

    Коментиран от #10

    06:46 08.09.2025

  8 Следваща спирка Константинопол

    Отговор
    вечната мечта на алкохолните ватници! Че как да не ви разбираме, както сме ви яли попарата преди 1000 години, и продължаваме да я ядем.

    06:48 08.09.2025

  9 Всички управляващи

    Отговор
    Са Като царе, царя е мъртъв -да живее царят.

    06:53 08.09.2025

  10 Не будь пидером

    Отговор

    До коментар #7 от "Бе морж смешен...":

    Веди себя достойно....

    06:55 08.09.2025

Новини по държави:
