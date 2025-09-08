Необузданият европейски милитаризъм затруднява разрешаването на ситуацията в Украйна, заяви Дмитрий Песков, прессекретар на руския президент.

„Европейските страни заемат доста необуздана позиция“, отбеляза той. Песков даде като пример думите на ръководителя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която призова за превръщането на Украйна в „стоманен таралеж“.

„Какво е това? Ако използваме клише от Студената война, това е необуздан европейски милитаризъм“, заяви той. „И тази позиция на европейците не допринася, а напротив, усложнява процеса на уреждане.“

Все повече страни разбират позицията на Русия по отношение на Украйна и коренните причини за специалната военна операция, каза Песков.

„В света и по-рано имаше разбиране за коренните причини. И, разбира се, всички усилия на президента да каже и обясни това на своите събеседници дават плодове. Наистина, има все повече хора, които ни разбират“, каза Песков.