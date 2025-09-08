Новини
Свят »
Франция »
Френският премиер поиска вот на доверие, парламентът решава днес съдбата на правителството

Френският премиер поиска вот на доверие, парламентът решава днес съдбата на правителството

8 Септември, 2025 07:35, обновена 8 Септември, 2025 06:40 363 1

  • франция-
  • правителство-
  • парламент-
  • вот на доверие

Очаква се гласуването да доведе до оставката на който се очаква да доведе до оставката на Франсоа Байру

Френският премиер поиска вот на доверие, парламентът решава днес съдбата на правителството - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съдбата на френското правителство с премиер Франсоа Байру ще бъде решена на днешния парламентарен вот на доверие, който се очаква да доведе до оставката на министър-председателя, предаде БНР.

Премиерът поиска вота заради силно оспорвания проектобюджет, предвиждащ тежки икономически рестрикции.

Часовете на правителството на Франсоа Байру изглеждат преброени: до последния ден преди вота на доверие премиерът не успя да убеди за подкрепа никого от опозицията. Достатъчно е пълно мнозинство от гласувалите депутати, за да се стигне до оставка на кабинета.

Политическата класа вече обсъжда вариантите след Байру. Лидерът на социалистите Оливие Фор изрази готовност да оглави следващия кабинет.

"Демокрацията се задушава" според националистката Марин льо Пен, която вече се закани да бойкотира и следващия премиер.

Десницата "никога няма да подкрепи премиер социалист" по думите на лидера на "Републиканците" Брюно Ретайо. Той нарече опонентите "инженери на хаоса". Десните обаче останаха разделени пред вота.

Възможните сценарии пред президента Еманюел Макрон са нов премиер, служебно правителство или разпускане на парламента при пълна липса на консенсус относно бюджета на Франция и борбата с дефицита.

Нестабилната ситуация разклати финансовите пазари особено пред изгледите за траен общонационален протест от 10 септември.


Франция
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    2 0 Отговор
    Франсетата по добре щото ръководство на микрон май е втасаха.... Ама иначе мераклии да горила с Велика Русия....

    06:43 08.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания