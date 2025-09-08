Френският премиер поиска вот на доверие, парламентът решава днес съдбата на правителството

Съдбата на френското правителство с премиер Франсоа Байру ще бъде решена на днешния парламентарен вот на доверие, който се очаква да доведе до оставката на министър-председателя, предаде БНР.

Премиерът поиска вота заради силно оспорвания проектобюджет, предвиждащ тежки икономически рестрикции.

Часовете на правителството на Франсоа Байру изглеждат преброени: до последния ден преди вота на доверие премиерът не успя да убеди за подкрепа никого от опозицията. Достатъчно е пълно мнозинство от гласувалите депутати, за да се стигне до оставка на кабинета.

Политическата класа вече обсъжда вариантите след Байру. Лидерът на социалистите Оливие Фор изрази готовност да оглави следващия кабинет.

"Демокрацията се задушава" според националистката Марин льо Пен, която вече се закани да бойкотира и следващия премиер.

Десницата "никога няма да подкрепи премиер социалист" по думите на лидера на "Републиканците" Брюно Ретайо. Той нарече опонентите "инженери на хаоса". Десните обаче останаха разделени пред вота.

Възможните сценарии пред президента Еманюел Макрон са нов премиер, служебно правителство или разпускане на парламента при пълна липса на консенсус относно бюджета на Франция и борбата с дефицита.

Нестабилната ситуация разклати финансовите пазари особено пред изгледите за траен общонационален протест от 10 септември.