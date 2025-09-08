Вулканът Мерапи изригва пепел на 3,9 км над морското равнище

Изригването на вулкана Мерапи е регистрирано на индонезийския остров Суматра (провинция Западна Суматра), се посочва в изявление на Индонезийския център за вулканология и смекчаване на геоложки бедствия.

Според негови данни, пепелта се е издигнала на височина 1000 метра над кратера на вулкана, или 3891 м над морското равнище. Отбелязва се, че пепелта се разпространява в източна посока. Ведомството призова местните жители и туристите да бъдат внимателни и да не се приближават до кратера в радиус от 3 км, както и да използват маски и респиратори, за да предпазят дихателните си пътища от вулканичен дим и пепел.

Мерапи е действащ вулкан на 2891 м над морското равнище, разположен в северозападния край на планинската верига Барисан в западната част на републиката. През декември 2023 г. най-малко 22 души загинаха в резултат на изригването на Мерапи.

Най-големият индонезийски архипелаг в света, състоящ се от 18 000 острова, се намира в така наречения Тихоокеански огнен пръстен, което прави региона податлив на силна сеизмична активност. В Индонезия има повече от 500 вулкана, от които около 130 са активни.