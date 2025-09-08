Почина нобеловият лауреат по медицина Дейвид Балтимор

Американският биолог Дейвид Балтимор, който получи Нобелова награда за медицина за откритието си на механизмите за предаване на генетична информация, почина на 87-годишна възраст, пише „Ню Йорк Таймс“.
Балтимор почина на 6 септември в дома си в село Уудс Хоул в Масачузетс. Съпругата на учения, Алис Хуанг, съобщи, че причината за смъртта са усложнения от няколко вида рак.
Според изданието, Балтимор е бил само на 37 години, когато е направил откритието, което му е донесло Нобелова награда през 1975 г. Преди това се е смятало, че информацията в клетките се движи само в една посока - от ДНК към РНК и към синтез на протеини. Балтимор експериментално показа, че информацията може да се предава и в обратна посока - от РНК към ДНК. Ключовият момент е откриването на вирусен ензим, наречен ревертаза, който обръща този процес.
Това откритие доведе до разбиране на ретровирусите и вирусите, включително ХИВ, които използват този ензим. В интервю Балтимор каза, че родителите му са деца на имигранти от Руската империя. Майка му беше дъщеря на шивач от Одеса.
