Новини
Свят »
САЩ »
Почина нобеловият лауреат по медицина Дейвид Балтимор

Почина нобеловият лауреат по медицина Дейвид Балтимор

8 Септември, 2025 15:21 663 5

  • нобелова награда-
  • медицина-
  • дейвид балтимор-
  • кончина

Той е само на 37 години, когато е прави откритието, което му е донесло световния приз

Почина нобеловият лауреат по медицина Дейвид Балтимор - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американският биолог Дейвид Балтимор, който получи Нобелова награда за медицина за откритието си на механизмите за предаване на генетична информация, почина на 87-годишна възраст, пише „Ню Йорк Таймс“.

Балтимор почина на 6 септември в дома си в село Уудс Хоул в Масачузетс. Съпругата на учения, Алис Хуанг, съобщи, че причината за смъртта са усложнения от няколко вида рак.

Според изданието, Балтимор е бил само на 37 години, когато е направил откритието, което му е донесло Нобелова награда през 1975 г. Преди това се е смятало, че информацията в клетките се движи само в една посока - от ДНК към РНК и към синтез на протеини. Балтимор експериментално показа, че информацията може да се предава и в обратна посока - от РНК към ДНК. Ключовият момент е откриването на вирусен ензим, наречен ревертаза, който обръща този процес.

Това откритие доведе до разбиране на ретровирусите и вирусите, включително ХИВ, които използват този ензим. В интервю Балтимор каза, че родителите му са деца на имигранти от Руската империя. Майка му беше дъщеря на шивач от Одеса.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 този от Балтимор ли

    0 2 Отговор
    беше или просто Мериленд

    15:35 08.09.2025

  • 2 професор Кантарджиев

    2 1 Отговор
    Дано да е бил ваксиниран с Файзер, за да го изкара по-леко и да пази околните.

    Коментиран от #3

    15:42 08.09.2025

  • 3 маати

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "професор Кантарджиев":

    сека вечер се ваксинира.с различни игли

    15:44 08.09.2025

  • 4 Kaлпазанин

    0 3 Отговор
    А сега очакваме да дадат нобеловата награда за мир на хитлеряху тръмп макарон стърмър Урсула ,и всички тези боклуци които избиват безнаказано ,за съжаление такава е реалността в днешно време ,да споменем от алчност за власт

    Коментиран от #5

    15:47 08.09.2025

  • 5 калпаф

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Kaлпазанин":

    на тебе ште ти дадат сапунерка.за вечно жилище

    15:50 08.09.2025