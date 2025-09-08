Defense Express: Русия поразила Министерския съвет на Украйна не с дрон "Шахед", а с крилата ракета "Искандер-К"

По време на мащабната комбинирана атака с голям обсег от страна на Русия, която се проведе в нощта на 7 септември, сградата на Министерския съвет на Украйна беше ударена. По първоначална информация се смяташе, че ударът е причинен от дрон тип ''Шахед''. Специалисти обаче обявиха днес, че атаката е извършена не с дрон, а с крилата ракета 9М727 от оперативно-тактическия комплекс "Искандер“. Това съобщи в понеделник, 8 септември, Defense Express, позовавайки се на източник, запознат с резултатите от анализа на фрагментите.

Изданието отбелязва, че бойната глава на ракетата не е експлодирала. Пожарът, който е възникнал на горните етажи на Министерския съвет, е възникнал поради запалване на гориво от резервоарите на вражеската ракета.

"В случай на редовно задействане на бойната глава на ракетата, масата на която е около 450 кг, последствията от този удар щяха да бъдат много по-големи“, подчертават анализаторите.

Defense Express също така посочи, че според официални данни, публикувани от Военновъздушните сили на Въоръжените сили на Украйна, по време на атаката в нощта на 7 септември руските сили са атакували Украйна с девет крилати ракети "Искандер“,четири от които са били свалени.

"Искандер“, четири от които са свалени. Заедно с тях противникът е изстрелял 810 дрона от различни типове, от които 747 единици са неутрализирани и свалени. Както и 4 балистични ракети, които не са свалени.

Крилатата ракета 9М727 е една от трите, проектирани за ОТРК "Искандер“, заедно с 9М728 и 9М729. Най-често те са обозначени просто като "Искандер-К“ или Р-500. Смята се, че 9М727 е вариация на 3М-14 "Калибър“ за наземно изстрелване.

Тя се използва активно от руснаците за нанасяне на удари по украински градове. Един от най-известните епизоди с използването ѝ е ударът по драматичния театър в Чернигов през 2023 г.

Подобно на по-голямата част от всички останали образци на руско оръжие, тази ракета също активно използва западни микроелектронни компоненти от гражданския пазар, които се произвеждат в Китай.

От началото на 2025 г. броят на руските удари срещу Украйна се е увеличил повече от пет пъти. През юни и юли Руската федерация изстреля рекорден брой дронове, комбинирайки ги с ракети. Това се посочва в анализ на Washington Post.



Рекорден обстрел на Украйна



Изданието отбелязва, че това лято в Украйна не е имало ''тихи'' нощи. През юни и юли руснаците са изстреляли общо 11 739 дрона, което е рекорд от началото на пълномащабна война. Руснаците също така са атакували Украйна с 433 крилати и балистични ракети за последните два месеца.



През юни и юли 518 цивилни бяха убити в резултат на руски въздушни удари, а над 1500 души бяха ранени. Според Мисията на ООН за наблюдение на правата на човека в Украйна, юни и юли са били най-смъртоносните месеци за цивилни в страната през последните три години.



"В момента за една атака се използват повече дронове, отколкото бяха използвани в един месец удари през 2024 г.“, заяви пред репортери Майкъл Кофман, старши сътрудник в фондацията ''Карнеги'' за международен мир.



Висш европейски дипломат заяви пред репортери, че руснаците ще продължат да извършват нощни атаки срещу Украйна, нанасяйки удари по различни региони на страната. Според него Русия в момента не е заинтересована от спиране на бойните действия.



Войната и въздействие върху човешкото здраве



Washington Post обръща внимание и внимание и на факта, че шумът в Украйна е надхвърлил нивото, което Световната здравна организация счита за здравословно за нощно време (около 40-45 децибела). Интензитетът на звука по време на война е хиляди пъти по-висок от всеки шум, с който хората се сблъскват в ежедневието.



Журналистите припомнят, че сирените за въздушна тревога имат сила на звука от 100 до 130 децибела. Звукът от експлозия на дрон може да достигне 120-150 децибела, а ревът на картечниците, използвани за свалянето им, достига 140-160 децибела. Според СЗО това е достатъчно, за да увреди слуха.



Томас Мюнцел, старши кардиолог, изследовател и ръководител на Европейската работна група за екологична устойчивост, предупреди, че редовните нощни атаки оставят дълбока биологична следав човешкия организъм. Той подчертава, че въздушните удари не само нарушават съня, но и дестабилизират сърдечно-съдовата система, зареждат тялото със стресови хормони и причиняват дългосрочни промени в центровете за емоционален контрол на мозъка.



Ще спре ли Русия ракетните удари по Украйна?



По-рано представителят на Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната Андрей Юсов заяви, че Русия не планира да спира ударите по Украйна в близко бъдеще. Той призова украинците да реагират на заплахите.



Според Юсов август е бил относително "спокоен“ поради политическия процес. Руснаците също използваха тази пауза, за да се подготвят за следващи атаки, смята Юсов.