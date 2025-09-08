Defense Express: Русия поразила Министерския съвет на Украйна не с дрон "Шахед", а с крилата ракета "Искандер-К"

По време на мащабната комбинирана атака с голям обсег от страна на Русия, която се проведе в нощта на 7 септември, сградата на Министерския съвет на Украйна беше ударена. По първоначална информация се смяташе, че ударът е причинен от дрон тип ''Шахед''. Специалисти обаче обявиха днес, че атаката е извършена не с дрон, а с крилата ракета 9М727 от оперативно-тактическия комплекс "Искандер“. Това съобщи в понеделник, 8 септември, Defense Express, позовавайки се на източник, запознат с резултатите от анализа на фрагментите.
Изданието отбелязва, че бойната глава на ракетата не е експлодирала. Пожарът, който е възникнал на горните етажи на Министерския съвет, е възникнал поради запалване на гориво от резервоарите на вражеската ракета.
"В случай на редовно задействане на бойната глава на ракетата, масата на която е около 450 кг, последствията от този удар щяха да бъдат много по-големи“, подчертават анализаторите.
Defense Express също така посочи, че според официални данни, публикувани от Военновъздушните сили на Въоръжените сили на Украйна, по време на атаката в нощта на 7 септември руските сили са атакували Украйна с девет крилати ракети "Искандер“,четири от които са били свалени.
"Искандер“, четири от които са свалени. Заедно с тях противникът е изстрелял 810 дрона от различни типове, от които 747 единици са неутрализирани и свалени. Както и 4 балистични ракети, които не са свалени.
Крилатата ракета 9М727 е една от трите, проектирани за ОТРК "Искандер“, заедно с 9М728 и 9М729. Най-често те са обозначени просто като "Искандер-К“ или Р-500. Смята се, че 9М727 е вариация на 3М-14 "Калибър“ за наземно изстрелване.
Тя се използва активно от руснаците за нанасяне на удари по украински градове. Един от най-известните епизоди с използването ѝ е ударът по драматичния театър в Чернигов през 2023 г.
Подобно на по-голямата част от всички останали образци на руско оръжие, тази ракета също активно използва западни микроелектронни компоненти от гражданския пазар, които се произвеждат в Китай.
От началото на 2025 г. броят на руските удари срещу Украйна се е увеличил повече от пет пъти. През юни и юли Руската федерация изстреля рекорден брой дронове, комбинирайки ги с ракети. Това се посочва в анализ на Washington Post.
Рекорден обстрел на Украйна
Изданието отбелязва, че това лято в Украйна не е имало ''тихи'' нощи. През юни и юли руснаците са изстреляли общо 11 739 дрона, което е рекорд от началото на пълномащабна война. Руснаците също така са атакували Украйна с 433 крилати и балистични ракети за последните два месеца.
През юни и юли 518 цивилни бяха убити в резултат на руски въздушни удари, а над 1500 души бяха ранени. Според Мисията на ООН за наблюдение на правата на човека в Украйна, юни и юли са били най-смъртоносните месеци за цивилни в страната през последните три години.
"В момента за една атака се използват повече дронове, отколкото бяха използвани в един месец удари през 2024 г.“, заяви пред репортери Майкъл Кофман, старши сътрудник в фондацията ''Карнеги'' за международен мир.
Висш европейски дипломат заяви пред репортери, че руснаците ще продължат да извършват нощни атаки срещу Украйна, нанасяйки удари по различни региони на страната. Според него Русия в момента не е заинтересована от спиране на бойните действия.
Войната и въздействие върху човешкото здраве
Washington Post обръща внимание и внимание и на факта, че шумът в Украйна е надхвърлил нивото, което Световната здравна организация счита за здравословно за нощно време (около 40-45 децибела). Интензитетът на звука по време на война е хиляди пъти по-висок от всеки шум, с който хората се сблъскват в ежедневието.
Журналистите припомнят, че сирените за въздушна тревога имат сила на звука от 100 до 130 децибела. Звукът от експлозия на дрон може да достигне 120-150 децибела, а ревът на картечниците, използвани за свалянето им, достига 140-160 децибела. Според СЗО това е достатъчно, за да увреди слуха.
Томас Мюнцел, старши кардиолог, изследовател и ръководител на Европейската работна група за екологична устойчивост, предупреди, че редовните нощни атаки оставят дълбока биологична следав човешкия организъм. Той подчертава, че въздушните удари не само нарушават съня, но и дестабилизират сърдечно-съдовата система, зареждат тялото със стресови хормони и причиняват дългосрочни промени в центровете за емоционален контрол на мозъка.
Ще спре ли Русия ракетните удари по Украйна?
По-рано представителят на Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната Андрей Юсов заяви, че Русия не планира да спира ударите по Украйна в близко бъдеще. Той призова украинците да реагират на заплахите.
Според Юсов август е бил относително "спокоен“ поради политическия процес. Руснаците също използваха тази пауза, за да се подготвят за следващи атаки, смята Юсов.
Коментиран от #57
18:11 08.09.2025
До коментар #1 от "Другия път- с Орешник.....":Извадих го от панталоните си, хвани го здраво в ръката си и ела да си поговорим! Бързо!
18:14 08.09.2025
12 тежки времана за нацисти и ятаци
18:17 08.09.2025
18:21 08.09.2025
19 Пука му на някой с кво
Редовния им номер с който се оправдават за това че не могат да прихващат руските ракети!
Когато Русия реши да удари тази сграда, от нея няма да остане нищо! За справка вижте какво правят евреите! А руснаците използват даже по-мощни оръжия. Ако целеха тая сграда, тя щеше да е в руини.
Скоро обаче и това ще стане.
Официалният представител на руското външно министерство също призова международната общност да даде адекватна оценка на подобни нечовешки действия от страна на „неонацистката хунта, окопала се в Киев, която продължава да ги извършва безнаказано“ с неограничената подкрепа на Запада.
Коментиран от #39
18:33 08.09.2025
36 Гоорил
Коментиран от #40
18:35 08.09.2025
А бе вие наясно ли сте, че тая ракета дори и без капка гориво (но с бойна глава) тежи повече от ДВА ТОНА??? Наясно ли сте, че минимум 3 етажа ще се срутят ако ги удари ракета 2 тона засилена с бясна скорост?
Поражението е или от дрон, или от калпава ПВО ракета на осраинските фашисти- по-вероятно е второто
Коментиран от #51
18:36 08.09.2025
39 Мършааааа путяробска
До коментар #33 от "Гориил":Значи рашняците варвари може да обстрелват цивилни а Украйна няма право да отрепе орките ли!? Досега 36 рашистки генерали са убити в Украйна, рекорд на убити генерали във война и 2 млн.890 хиляди блатници хехеее
18:37 08.09.2025
До коментар #47 от "Последния Софиянец":100%, ВСУ унищожи всичкото ПВО в крим, моста е обречен, кокто и гнилата матушка на която цял живот се кланят в тинята съдраните русораби!
18:44 08.09.2025
"Шахед" е ирански дрон. Руският му аналог е "Геран". Русия ползва "Герани".
"Искандер-К" не е крилата ракета. А е квазибалистична.
Уцелила пък не гръмнала ... Абе ... Фокус ... мокус ... препаратус :)
18:45 08.09.2025
54 Лее се РУСКА КРЪВ
До коментар #44 от "Десислава Димитрова":Западняците са по плажовете
Коментиран от #66
18:47 08.09.2025
Ако наистина е ударила ракета, половината сграда щеше да бъде взривена.
18:48 08.09.2025
57 Пак неразбрал
До коментар #6 от "!!!":Или е украинското ПВО ,или ракетата е била с инертна бойна глава.
Коментиран от #65
18:50 08.09.2025
До коментар #20 от "батСали":Така се вижда колко са лоши руснаците -улучили са сградата с Искандер но тя не се е взривила -а е трябвало да се взриви!?...и даже не успяла да пробие покрива - слаба ракета...която иначе пробива доста дебел слой бетон даже и без да се взриви !? ..ами дали все пак това не се е случило заради паднали остатъци на покрива от зенитна ракета на украинското ПВО...и май това дето се обяснява повече прилича на приказки от шипковия храст !? ...не е за първи път ....!?
19:06 08.09.2025
74 Механик
Погледанете снимки от катастрофите където коли са ударили други коли и вижте пораженията. И ако приемем, че дна кола тежи 2 тона, то трябва да се съобразим, че 6000 км/ч (при ракетата) не са 120 км/ч при автомобила.
Формулата Е=m x V (na kwadrat) / 2"", още никой не е оспорил.
Обръщам внимание на това, че 120 на квадрат е равно на едва 14400, а 6000 на квадрат е 16 000 000.
казано просто, импулсът ще е 2667 пъти по-голям.
А сега си представете автомобилната катастрофа и умножете последствията по 2667!
19:08 08.09.2025
До коментар #78 от "ВЕРНО ЛИ":Хем си прав, хем не си. Да, др. Тагарев е загинал. Да, загинал е в любимата си Незалежная.
Обаче не е загинал на фронта. Загинал е в хотелската стая на млад и едър афро-американски "инструктор". Давал му е як "отпор" до последно, но сфинктерчето му не издържало и лопанало.
19:13 08.09.2025
