Рафаел Гроси: Времето ни за преговори с Иран изтича

Времето за преговори между Иран и Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) за цялостно подновяване на инспекциите в Ислямската република изтича, предупреди генералният директор на надзорния ядрен орган на ООН Рафаел Гроси, цитиран от Ройтерс и БТА.

Той изрази надежда, че дискусиите ще приключат до няколко дни.

Иран спря достъпа на МААЕ до своите стратегически ядрени съоръжения, след като през юни САЩ и Израел нанесоха въздушни удари по тези обекти. След атаките Иран прие закон, с който преустанови сътрудничеството си с МААЕ, и заяви, че всички проверки вече ще трябва да бъдат одобрявани от Върховния съвет по национална сигурност.

МААЕ и Иран в момента водят преговори относно условията за пълно възобновяване на инспекциите. Гроси казва, че независимо от преговорите Иран е задължен да допуска различни проверки в качеството си на страна по Договора за неразпространение на ядрено оръжие (ДНЯО).

"Все още има време, но не много. Винаги е достатъчно наличието на добра воля и на ясно чувство за отговорност", заяви Гроси на заседание на 35-членния Борд на ръководителите на МААЕ.

"Напредъкът е налице. Искрено се надявам, че в рамките на следващите няколко дни ще бъде възможно да се стигне до успешен изход на дискусиите, за да се улесни възобновяването, пълното възобновяване на нашата незаменима съвместна работа с Иран", добави Гроси.

На 28 август три от водещите сили в Европа започнаха процедура за повторно налагане на санкции срещу Иран, като този процес ще отнеме 30 дни.

Ограниченията срещу Ислямската република бяха отменени по силата на ядреното споразумение между Иран и западните сили от 2015 г. Три години по-късно обаче обаче Доналд Тръмп, който по това време оглавяваше Белия дом за първи път, изтегли САЩ от споразумението, припомня Ройтерс.

Франция, Великобритания и Германия заявиха, че ще подновят санкциите си, ако инспекциите на МААЕ в Иран не бъдат напълно възобновени, ако Техеран не даде обяснение за големите си запаси от уран с чистота, близка до необходимата за производството на оръжия, и ако Ислямската република не възобнови ядрените си преговори със САЩ.

Гроси днес изрази увереност, че подновяването на проверките на МААЕ, наред с провеждането на дипломатически консултации, ще осигурят "по-обещаваща основа, върху която да се постигнат положителни резултати".

Иранското външно министерство определи преговорите с МААЕ като "положителни", но добави, че все още не се е стигнало до окончателно решение и до конкретен график за следващия кръг от разговори. "В събота приключи третият кръг от преговорите и в момента резултатите от тях се анализират от компетентните органи в Техеран. Ще обявим следващите стъпки, когато този преглед приключи", заяви днес на пресконференция говорителят на иранското дипломатическо ведомство Есмаил Багаеи.

Междувременно иранският национален всекидневник "Фарихтеган" разпространи информацията, че иранското правителство вчера е взело решението да поднови ядрените преговори със САЩ. Тази информация обаче не е официално потвърдена от иранските власти, отбелязва Ройтерс.