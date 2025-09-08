Тръмп нарече "чудовищно" убийството на 23-годишната украинка в Северна Каролина ВИДЕО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече убийството на 23-годишната украинска бежанка Ирина Заруцкая в Северна Каролина "чудовищно" и обеща да разследва случая.
Според CNN, на 22 август американецът ДеКарлос Браун е нападнал украинката Ирина Заруцкая с нож в скоростен трамвай. Момичето е починало на място от нараняванията си, а обвиняемият е избягал. Две седмици по-късно е публикуван запис от охранителните камери.
„Чудовищно! Видях видеото. Ще знам всичко до утре сутринта“, заяви американският лидер в ефира на Fox News.
Съобщава се, че ДеКарлос Браун е бил съден за въоръжен грабеж, кражба и взлом.
19:27 08.09.2025
Коментиран от #5
19:27 08.09.2025
19:30 08.09.2025
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Някой дават за без пари, ама това е в Америка не я дава за без пари.....
Коментиран от #21
19:30 08.09.2025
19:30 08.09.2025
19:32 08.09.2025
19:34 08.09.2025
19:35 08.09.2025
19:36 08.09.2025
19:37 08.09.2025
🤣🤣🤣
Коментиран от #16, #25, #29
19:47 08.09.2025
До коментар #14 от "az СВО Победа80":Да не са го объркали с украинската...
19:50 08.09.2025
До коментар #20 от "Любопитен факт":И знаеш ли, това е даже със свободното оръжие за продажба в САЩ, а в рашата уб е забранено, а убийствата пак са повече.
19:58 08.09.2025
19:59 08.09.2025
Коментиран от #27
20:03 08.09.2025
До коментар #24 от "БПФ":По-нагоре ти е написано, че статистиката по убийствата, не е в полза на раша. В раша убийствата на 100 хиляди души население, са повече. Така, че вероятността да бъде убита в раша, е по-голяма.
Коментиран от #33
20:16 08.09.2025
20:20 08.09.2025
До коментар #14 от "az СВО Победа80":В интервю от днес:
„Никога не съм си мислил, че ще трябва да бягам от страната си като крадец през нощта Те си го изляха върху мен, защото публично осъдих желанието на Зеленски да цензурира две комисии (на антикорупционните агенции. — Ред.). А това е сериозен проблем. Гражданското общество умишлено реши да ограничи критиките в полза на единството в името на военните действия", каза Кулеба.
Той също така уточни, че е напуснал няколко часа преди влизането в сила на заповедта на Зеленски и нарече наложените ограничения заплаха за преподавателската му дейност в чужбина.
20:21 08.09.2025
20:24 08.09.2025
До коментар #27 от "Ъъъъ":Е стТистикТа? На Статистик статистиков.
20:26 08.09.2025
20:32 08.09.2025
20:33 08.09.2025
20:38 08.09.2025
До коментар #32 от "дай да видим":Източника е навсякъде по интернет ама няма една миcиpkа да ви ги сдъвче тия факти за велика демократична америка и да разберете и къде е провалена България по тоя показател ... като си почнал да се интересуваш по темата провери и със самоубийствата в америка как е статистиката.
20:41 08.09.2025
20:57 08.09.2025