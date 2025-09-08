Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп нарече "чудовищно" убийството на 23-годишната украинка в Северна Каролина ВИДЕО

Тръмп нарече "чудовищно" убийството на 23-годишната украинка в Северна Каролина ВИДЕО

8 Септември, 2025 19:20, обновена 8 Септември, 2025 19:25 2 574 42

  • тръмп-
  • убийство-
  • украинка-
  • северна каролина-
  • сащ

Американският президент обеща да разследва случая

Тръмп нарече "чудовищно" убийството на 23-годишната украинка в Северна Каролина ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече убийството на 23-годишната украинска бежанка Ирина Заруцкая в Северна Каролина "чудовищно" и обеща да разследва случая.

Според CNN, на 22 август американецът ДеКарлос Браун е нападнал украинката Ирина Заруцкая с нож в скоростен трамвай. Момичето е починало на място от нараняванията си, а обвиняемият е избягал. Две седмици по-късно е публикуван запис от охранителните камери.

„Чудовищно! Видях видеото. Ще знам всичко до утре сутринта“, заяви американският лидер в ефира на Fox News.

Съобщава се, че ДеКарлос Браун е бил съден за въоръжен грабеж, кражба и взлом.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    34 12 Отговор
    Тръмп трябва да прати всички афроамериканци, гватемалци, венецуелци и елсалвадорци в Украйна да строят новите градове, а да подслони всички украински стерви в Щатско.

    19:27 08.09.2025

  • 2 Последния Софиянец

    37 21 Отговор
    Такива украинки на Черноморието с лопата да ги ринеш.

    Коментиран от #5

    19:27 08.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 1488

    4 13 Отговор
    чудовищно яко

    19:30 08.09.2025

  • 5 Европеец

    18 10 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Някой дават за без пари, ама това е в Америка не я дава за без пари.....

    Коментиран от #21

    19:30 08.09.2025

  • 6 Ивелин Михайлов

    36 11 Отговор
    Според най-големия Исторически парк в света до Варна на фронта имаш по-голям шанс да оцелееш отколкото в метрото на сащ

    19:30 08.09.2025

  • 7 Анонимен

    43 10 Отговор
    Горкото момиче повярвало е в западните ценности...,.

    19:32 08.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Атина Палада

    33 7 Отговор
    Много грозни коментари .Убито е младо момиче..

    19:34 08.09.2025

  • 10 Делю Хайдутин

    47 6 Отговор
    Заради Виктория Нюланд загинаха три милиона украинци.Това е чудовищно.

    19:35 08.09.2025

  • 11 Точен

    34 11 Отговор
    Колкото и да ми е мъчно за украинката, толкова не ми е мъчно за украйна... Кой разбрал, разбрал!

    19:36 08.09.2025

  • 12 Факт

    8 7 Отговор
    Не отвърнала на желанието му!

    19:37 08.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 az СВО Победа80

    21 4 Отговор
    Бившият външен министър на бивша Украйна, Кулеба избяга от страната си!
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #16, #25, #29

    19:47 08.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Негър от Алабама

    7 2 Отговор

    До коментар #14 от "az СВО Победа80":

    Да не са го объркали с украинската...

    19:50 08.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ъъъъ

    2 13 Отговор

    До коментар #20 от "Любопитен факт":

    И знаеш ли, това е даже със свободното оръжие за продажба в САЩ, а в рашата уж е забранено, а убийствата пак са повече.

    19:58 08.09.2025

  • 23 Kaлпазанин

    8 1 Отговор
    А какво е ежедневните убийства в Палестина на беззащитни жени и деца ,хуманно ли ???? Живеем в един долнопробен лицемерен свят

    19:59 08.09.2025

  • 24 БПФ

    9 5 Отговор
    Жалко за укpoпката, убита от едно живoтно. Ако беше избягала в Русия, щеше да е жива.

    Коментиран от #27

    20:03 08.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ъъъъ

    1 5 Отговор

    До коментар #24 от "БПФ":

    По-нагоре ти е написано, че статистиката по убийствата, не е в полза на раша. В раша убийствата на 100 хиляди души население, са повече. Така, че вероятността да бъде убита в раша, е по-голяма.

    Коментиран от #33

    20:16 08.09.2025

  • 28 Силиций

    2 0 Отговор
    Щом сегашния американски президент е обещал....

    20:20 08.09.2025

  • 29 Кулеба

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "az СВО Победа80":

    В интервю от днес:

    „Никога не съм си мислил, че ще трябва да бягам от страната си като крадец през нощта Те си го изляха върху мен, защото публично осъдих желанието на Зеленски да цензурира две комисии (на антикорупционните агенции. — Ред.). А това е сериозен проблем. Гражданското общество умишлено реши да ограничи критиките в полза на единството в името на военните действия“, каза Кулеба.

    Той също така уточни, че е напуснал няколко часа преди влизането в сила на заповедта на Зеленски и нарече наложените ограничения заплаха за преподавателската му дейност в чужбина.

    20:21 08.09.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Стеф БГ

    3 0 Отговор
    А ще нарече ли чудовищно убийството на хиляди ливански деца от израел, или това е демократичен геноцид ?????

    20:24 08.09.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 И чия

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Ъъъъ":

    Е стТистикТа? На Статистик статистиков.

    20:26 08.09.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 бай Даньо

    1 0 Отговор
    Страннно , за оkpаинците не е сигурно никъде ни в Русия ни в Америка . Май в новия световен ред няма да има място за тия никъде.

    20:32 08.09.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Кой

    0 0 Отговор
    Кореняк американец, Де Карлос Браун....

    20:33 08.09.2025

  • 38 Нали

    1 0 Отговор
    Като преди няколко дни заклаха 25 г. руснак на Бърнинг мен в пустинята Блек рок Невада, чичо Дончо, чудовищно си го премести в другия крачол и леко подпръцна... От болка в душата...

    20:38 08.09.2025

  • 39 бай Даньо

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "дай да видим":

    Източника е навсякъде по интернет ама няма една миcиpkа да ви ги сдъвче тия факти за велика демократична америка и да разберете и къде е провалена България по тоя показател ... като си почнал да се интересуваш по темата провери и със самоубийствата в америка как е статистиката.

    20:41 08.09.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    0 0 Отговор
    Убийството на украинци си е в реда на нещата и НИКОГА не е "чудовищно"...

    20:57 08.09.2025