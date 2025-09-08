Германия и Франция настояват "Лукойл" да влезе в 19-ия пакет от санкции срещу Русия

Германия и Франция настояват в 19-ия пакет от санкции срещу Русия заради войната ѝ срещу Украйна да бъде включен петролният гигант "Лукойл".



За това съобщи Франс прес, цитирана от БНР, като се позова на дипломати от Европейския съюз.

Въпросният 19-и пакет се очаква да бъде обявен в петък, след като бъде координиран със Съединените щати.



Съвместното предложение на Берлин и на Париж предвижда да бъдат санкционирани и рафинерии, свързани с внос на руски петролни продукти в Европейския съюз.