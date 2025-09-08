Германия и Франция настояват "Лукойл" да влезе в 19-ия пакет от санкции срещу Русия

Германия и Франция настояват в 19-ия пакет от санкции срещу Русия заради войната ѝ срещу Украйна да бъде включен петролният гигант "Лукойл".
За това съобщи Франс прес, цитирана от БНР, като се позова на дипломати от Европейския съюз.
Въпросният 19-и пакет се очаква да бъде обявен в петък, след като бъде координиран със Съединените щати.
Съвместното предложение на Берлин и на Париж предвижда да бъдат санкционирани и рафинерии, свързани с внос на руски петролни продукти в Европейския съюз.
1 🇺🇦🇧🇬
20:21 08.09.2025
2 Вижте кво!
Русия винаги е била и си остава наш враг!!!
20:21 08.09.2025
20:21 08.09.2025
3 Даниел
Никога в историята си руснаците не са били честни и доброжелателни към нас,това е ясно още от ден първи след обявяването на независимост!
20:24 08.09.2025
20:24 08.09.2025
4 Ветеран от Протеста
20:25 08.09.2025
20:25 08.09.2025
5 стоян
20:26 08.09.2025
6 Ама т няма ли санкции срещу Лукойл?
20:26 08.09.2025
7 Путин
20:27 08.09.2025
8 ООрана държава
20:27 08.09.2025
9 Европеец
До коментар #4 от "Ветеран от Протеста":Е тя беше българска бе, защо е продадохме.... Като си ветеран спомни си какво говореха когато я продавахме и не само нея, А и другите златни кокошки на бг икономиката...
20:27 08.09.2025
10 Каква част си бе, клошар?
До коментар #2 от "Вижте кво!":Парите ли са ти същите?
Или стадарта на живот?
Или армията?
Ти за ЕС си един варварин, един папуса, който ще им купува боклуците и няма да има нищо свое.
20:28 08.09.2025
11 Герп боклуци
До коментар #2 от "Вижте кво!":Бегай бърже в редиците на Желенски да се биеш с врагът си
20:29 08.09.2025
12 Помпиер
20:29 08.09.2025
13 Силиций
20:29 08.09.2025
14 ДАНО ЧИЧКО ВОВА ВИ
20:29 08.09.2025
16 Яшар
20:30 08.09.2025
17 не може да бъде
20:31 08.09.2025
19 демократ
20:32 08.09.2025
20 хикочко..
20:33 08.09.2025
21 Яйцата
20:34 08.09.2025
22 Русия винаги е била враг на фашистите
До коментар #2 от "Вижте кво!":И най вероятно и за напред ще е така.
20:35 08.09.2025
23 Хората без морал и ценности
До коментар #4 от "Ветеран от Протеста":все кражби и лъжи ги влекат.
20:36 08.09.2025
24 Манол
До коментар #3 от "Даниел":Съединението имаш впредвит!Не ме интересува какви интереси е имала Русия,но благодарение на тези интереси ний цървули се появяваме на картата,а за независимосто която говориш я обявяваме 1908,а до тогава само една държава ни признава в света познай коя!
20:36 08.09.2025
25 Луганск
Русия е ключова държава-цивилизация!
Русия е люлката на много народи и страни!
Много страни дължат своята държавност на Русия, като някои създадохме от нулата, а някои просто върнахме своята държавност, като в този списък са както страни, които някога са били част от Русия, така и такива, които никога не са били в нейния състав.
Половината от Европа и част от Азия получиха своята държавност от ръцете на Русия. Сред тях са: Финландия, Латвия, Естония, Литва, Полша, Румъния, България, Сърбия, Азербайджан, Армения, Грузия, Туркменистан, Киргизстан, Казахстан, Монголия, Беларус и Украйна. Също така си струва да се вземе предвид ролята на Русия-СССР в раждането и формирането на такива държави като КНР, Виетнам, КНДР, Индия, Гърция, Алжир, Куба, Израел, Ангола, Мозамбик.
А страни като Франция и Германия съществуват само благодарение на Русия!! Русия запази Франция през 1814 г. след поражението на Наполеон и през Първата световна война, като попречи на Германия да унищожи Франция!
Също така Русия беше първата, която призна държавата на САЩ, така че американците трябва да благодарят на руснаците!!
Но Сърбия и България бяха държави, преди да бъдат превзети от Османската империя, така че ние само върнахме държавността на тези страни, което нямаше да бъде много дълго време, не нападайте Русия срещу Турция и не я разгромете на Балканите.
НАРОДИТЕ ПО СВЕТА ТРЯБВА С БЛАГОДАРНОСТ ДА ПОМНЯТ РУСИЯ-МАЙКА!
ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА
20:37 08.09.2025
20:37 08.09.2025
26 случва се понякога и при тях
20:37 08.09.2025
27 Факт
20:38 08.09.2025
20:38 08.09.2025
29 Ако си турчин, не !
До коментар #18 от "Ушанка":Ако си българин - да !
Ти, ясно какъв си, но никой не ти пречи да си носиш феса !
20:43 08.09.2025
30 Стамат
До коментар #18 от "Ушанка":РязанаКарабина в джамия или в православен храм? Верно дедо ти е бил с фес!
20:44 08.09.2025
31 хе хе
До коментар #18 от "Ушанка":Монголоида се размечтал за фес.
20:44 08.09.2025
32 ...
До коментар #25 от "Луганск":...и Слънцето трябва да е благодарно на рашия,че съществува!!!
Защо не се лекувате копейките?!
Защо не се лекувате копейките?!
20:45 08.09.2025
20:45 08.09.2025
33 демократ
До коментар #27 от "Факт":Що бе да не би да сме руски васали на Газпром и Лукойл и да пълним гушата на Рен Вяхирев от нашия джоб?
20:46 08.09.2025
20:46 08.09.2025
34 А чий джобове
До коментар #33 от "демократ":ще пълниш иначе?
20:51 08.09.2025
35 Манол
До коментар #32 от "...":Попрочети малко и ще минеш на лекарства от безпомощност,колегат даже пропусна доста други държави и народи!Колкото и да ривете Русия си остава на 11 часови пояси и е Велика!
20:57 08.09.2025