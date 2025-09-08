Новини
Свят »
Русия »
Германия и Франция настояват "Лукойл" да влезе в 19-ия пакет от санкции срещу Русия

Германия и Франция настояват "Лукойл" да влезе в 19-ия пакет от санкции срещу Русия

8 Септември, 2025 20:16, обновена 8 Септември, 2025 20:18 984 35

  • санкции-
  • ес-
  • русия-
  • лукойл

Очаква се той да бъде обявен в петък

Германия и Франция настояват "Лукойл" да влезе в 19-ия пакет от санкции срещу Русия - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Германия и Франция настояват в 19-ия пакет от санкции срещу Русия заради войната ѝ срещу Украйна да бъде включен петролният гигант "Лукойл".

За това съобщи Франс прес, цитирана от БНР, като се позова на дипломати от Европейския съюз.

Въпросният 19-и пакет се очаква да бъде обявен в петък, след като бъде координиран със Съединените щати.

Съвместното предложение на Берлин и на Париж предвижда да бъдат санкционирани и рафинерии, свързани с внос на руски петролни продукти в Европейския съюз.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇺🇦🇧🇬

    10 27 Отговор
    Всичко,което е нужно,за да фалират рашиб0зуците!

    20:21 08.09.2025

  • 2 Вижте кво!

    10 35 Отговор
    Ние сме част от ЕС и НАТО 🇪🇺🇺🇲
    Русия винаги е била и си остава наш враг!!!

    Коментиран от #10, #11, #22

    20:21 08.09.2025

  • 3 Даниел

    10 21 Отговор
    За Русия винаги сме били разменна монета!
    Никога в историята си руснаците не са били честни и доброжелателни към нас,това е ясно още от ден първи след обявяването на независимост!

    Коментиран от #15, #24

    20:24 08.09.2025

  • 4 Ветеран от Протеста

    10 13 Отговор
    Време е за Национализация на Българската рафинерия в Бургас !!?

    Коментиран от #9, #23

    20:25 08.09.2025

  • 5 стоян

    5 19 Отговор
    Най после санкции които нашите путинофили ще видят на живо и да повярват че санкциите работят -продажбата или конфискацията на братския им лукойл

    20:26 08.09.2025

  • 6 Ама т няма ли санкции срещу Лукойл?

    9 2 Отговор
    Ахахаха, явно някой на Запад прави яки кинти през Лукойл.

    20:26 08.09.2025

  • 7 Путин

    17 4 Отговор
    Писна ми да местя ! Дайте да видим 1111111111111111111111 20 санкция , че да се посмеем .

    20:27 08.09.2025

  • 8 ООрана държава

    17 5 Отговор
    Всички саннции се плащат от европейският гражданин. Честито европейци, ЕС ще ни затрият

    20:27 08.09.2025

  • 9 Европеец

    13 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ветеран от Протеста":

    Е тя беше българска бе, защо е продадохме.... Като си ветеран спомни си какво говореха когато я продавахме и не само нея, А и другите златни кокошки на бг икономиката...

    20:27 08.09.2025

  • 10 Каква част си бе, клошар?

    19 4 Отговор

    До коментар #2 от "Вижте кво!":

    Парите ли са ти същите?
    Или стадарта на живот?
    Или армията?
    Ти за ЕС си един варварин, един папуса, който ще им купува боклуците и няма да има нищо свое.

    20:28 08.09.2025

  • 11 Герп боклуци

    15 3 Отговор

    До коментар #2 от "Вижте кво!":

    Бегай бърже в редиците на Желенски да се биеш с врагът си

    20:29 08.09.2025

  • 12 Помпиер

    6 0 Отговор
    С една помпа за нефт,Русия стана велика сила !

    20:29 08.09.2025

  • 13 Силиций

    10 3 Отговор
    А от Лукойл се запитаха кои бяха тия?

    20:29 08.09.2025

  • 14 ДАНО ЧИЧКО ВОВА ВИ

    11 3 Отговор
    ИЗШИЕ ЕДНА РЪКЕТА БЪЛГА СКИ ПРОДАЖНИЦИ НАЧЕЛО С КОСТИНБРОДСКИЯ ПАЛЯЧО

    20:29 08.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Яшар

    13 3 Отговор
    Лукойл са големи , а ЕС са смшни

    20:30 08.09.2025

  • 17 не може да бъде

    15 3 Отговор
    Все пак за коя Франция става дума -за тази в която преди малко падна правителството а на 10 септември ще има национален протест под мото Блокирайте всичко !?Не мирише добре тази работа....

    20:31 08.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 демократ

    6 2 Отговор
    Е че още ли не са влезли. Европейски идиоти.

    20:32 08.09.2025

  • 20 хикочко..

    5 2 Отговор
    Аз съм за..та двата плондера дека командорат бг-тата-по заповед на урсулците да вдигнат поне с 1/3 цените по бензиностанцийте у бг-то хи хи

    20:33 08.09.2025

  • 21 Яйцата

    5 0 Отговор
    влизат ли в санкциите ?

    20:34 08.09.2025

  • 22 Русия винаги е била враг на фашистите

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "Вижте кво!":

    И най вероятно и за напред ще е така.

    20:35 08.09.2025

  • 23 Хората без морал и ценности

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ветеран от Протеста":

    все кражби и лъжи ги влекат.

    20:36 08.09.2025

  • 24 Манол

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "Даниел":

    Съединението имаш впредвит!Не ме интересува какви интереси е имала Русия,но благодарение на тези интереси ний цървули се появяваме на картата,а за независимосто която говориш я обявяваме 1908,а до тогава само една държава ни признава в света познай коя!

    20:36 08.09.2025

  • 25 Луганск

    10 6 Отговор
    РУСИЯ ДЪЛЖИ ПОЧТИ ЦЕЛИЯ СВЯТ!

    Русия е ключова държава-цивилизация!
    Русия е люлката на много народи и страни!

    Много страни дължат своята държавност на Русия, като някои създадохме от нулата, а някои просто върнахме своята държавност, като в този списък са както страни, които някога са били част от Русия, така и такива, които никога не са били в нейния състав.

    Половината от Европа и част от Азия получиха своята държавност от ръцете на Русия. Сред тях са: Финландия, Латвия, Естония, Литва, Полша, Румъния, България, Сърбия, Азербайджан, Армения, Грузия, Туркменистан, Киргизстан, Казахстан, Монголия, Беларус и Украйна. Също така си струва да се вземе предвид ролята на Русия-СССР в раждането и формирането на такива държави като КНР, Виетнам, КНДР, Индия, Гърция, Алжир, Куба, Израел, Ангола, Мозамбик.

    А страни като Франция и Германия съществуват само благодарение на Русия!! Русия запази Франция през 1814 г. след поражението на Наполеон и през Първата световна война, като попречи на Германия да унищожи Франция!
    Също така Русия беше първата, която призна държавата на САЩ, така че американците трябва да благодарят на руснаците!!

    Но Сърбия и България бяха държави, преди да бъдат превзети от Османската империя, така че ние само върнахме държавността на тези страни, което нямаше да бъде много дълго време, не нападайте Русия срещу Турция и не я разгромете на Балканите.

    НАРОДИТЕ ПО СВЕТА ТРЯБВА С БЛАГОДАРНОСТ ДА ПОМНЯТ РУСИЯ-МАЙКА!

    ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА

    Коментиран от #32

    20:37 08.09.2025

  • 26 случва се понякога и при тях

    2 0 Отговор
    Ротшилдите са пропуснали да им кажат какво трябва да мислят. Докато дойде ред за гласуване на санкциите, вече ще мислят каквото трбява.

    20:37 08.09.2025

  • 27 Факт

    4 2 Отговор
    Това може да събори правителството. Няма да посмеят!

    Коментиран от #33

    20:38 08.09.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ако си турчин, не !

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ушанка":

    Ако си българин - да !
    Ти, ясно какъв си, но никой не ти пречи да си носиш феса !

    20:43 08.09.2025

  • 30 Стамат

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "Ушанка":

    РязанаКарабина в джамия или в православен храм? Верно дедо ти е бил с фес!

    20:44 08.09.2025

  • 31 хе хе

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Ушанка":

    Монголоида се размечтал за фес.

    20:44 08.09.2025

  • 32 ...

    4 4 Отговор

    До коментар #25 от "Луганск":

    ...и Слънцето трябва да е благодарно на рашия,че съществува!!!
    Защо не се лекувате копейките?!

    Коментиран от #35

    20:45 08.09.2025

  • 33 демократ

    3 5 Отговор

    До коментар #27 от "Факт":

    Що бе да не би да сме руски васали на Газпром и Лукойл и да пълним гушата на Рен Вяхирев от нашия джоб?

    Коментиран от #34

    20:46 08.09.2025

  • 34 А чий джобове

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "демократ":

    ще пълниш иначе?

    20:51 08.09.2025

  • 35 Манол

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "...":

    Попрочети малко и ще минеш на лекарства от безпомощност,колегат даже пропусна доста други държави и народи!Колкото и да ривете Русия си остава на 11 часови пояси и е Велика!

    20:57 08.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания