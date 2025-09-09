Новини
Нараства броят на молбите на украинци за убежище в ЕС
9 Септември, 2025 05:03, обновена 9 Септември, 2025 05:08 571 3

За първата половина на годината той наближава 16 хиляди

Нараства броят на молбите на украинци за убежище в ЕС - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Броят на молбите за убежище от украинци в ЕС през първата половина на 2025 г. е нараснал и е достигнал рекордно високо ниво от 2023 г. насам, сочат данни, публикувани от Европейската агенция по убежище.

„Украинците продължават да подават все повече молби за убежище - около 16 000 или с 29% повече спрямо същия период на 2024 г.“, се казва в доклада на агенцията. Отбелязва се, че почти половината от всички молби са от Франция, а една трета - от Полша.

Според информацията броят на молбите от украинци през първата половина на 2025 г. е достигнал рекордно високо ниво от 2023 г. насам - 15 172 хиляди. Повече молби са подадени само през 2022 г. - 28 327 хиляди.


Украйна
