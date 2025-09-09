Палестинският президент Махмуд Абас проведе среща в Лондон с британския премиер Киър Стармър, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

Срещата се проведе в момент, в който Лондон се доближава до признаването на палестинската държава.

Двамата лидери обсъдиха „спешната необходимост да се сложи край на ужасяващите страдания и на глада в Газа“, заяви говорител на „Даунинг стрийт 10“.

Абас приветства ангажимента на Обединеното кралство да признае палестинската държава по време на годишната сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, освен ако Израел не промени курса, заяви говорителят.

Няколко страни, сред които Франция, вече обявиха намерение да признаят палестинската държава по време на Общото събрание.

По време на срещата с Абас Стармър приветства ангажимента му да реформира палестинската държава.

Във Великобритания пристига и израелският президент Ицхак Херцог, като визитата му ще продължи от днес до петък. По време на срещите си на британска територия Херцог ще се фокусира върху освобождаването на заложниците, държани от "Хамас" в Газа, паралелно с други политически въпроси, съобщиха от канцеларията на президента и поясниха, че той ще се срещне с депутати, медийни представители и др. Целта на визитата е да се покаже и солидарност с еврейската общност, който понася атаки пред една вълна от антисемитизъм.

Флотилията от кораби, насочила се към ивицата Газа, за да пробие израелската блокада и да достави хуманитарна помощ за палестинците, заяви, че един от корабите ѝ е бил поразен при предполагаема атака с дрон, предадоха световните агенции.

При удара е възникнал пожар на борда на плавателния съд, който бързо е бил потушен. Атаката е станала в района на Тунис.

Тунизийската национална гвардия заяви обаче, че не засякла никакъв дрон в района. Според гвардията първите констатации във връзка с инцидента са за възникнал пожар сред спасителните жилетки на борда на кораба, докато той се е намирал на 50 мили от пристанището на Сиди Бу Саид в Тунис. По случая е започнало разследване.

С един от корабите, потеглили от Барселона миналата седмица, пътува и шведската екоактивистка Грета Тунберг.