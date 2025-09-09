Тръмп трябва да плати 83 милиона долара на американска журналистка

Апелативен съд потвърди осъдителна присъда, според която американският президент Доналд Тръмп трябва да плати 83 милиона долара на американската писателка и журналистка Елизабет Джийн Каръл за оклеветяване, предаде Франс прес, съобщи БТА.
По това дело Тръмп бе осъден на първа инстанция през януари миналата година по обвинения, че е оклеветил журналистката, която го съдеше за изнасилване, извършено през 90-те години на миналия век.
Елизабет Джийн Каръл е понастоящем на 81 години. Тя е била журналист на изданието „Ел“.
През 2019 година тя обвини Тръмп, че през 1996 година я е изнасилил в пробната на голям магазин в Ню Йорк. Тръмп отхвърли тези обвинения и оклевети журналистката, за което бе осъден.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 китайски балон
09:44 09.09.2025
2 Някой
Интересно нещо е американския съд... А ние да сме вземали пример от тях...
09:46 09.09.2025
3 Коста
09:46 09.09.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Македонец
През лятото темата на нашите лекции беше наречена "циганин ли си, българин? Темата на есенния цикъл лекции е "защо България трябва да се управлява от македонци". Какво мислите - гореща ли е темата и заслужава ли си дискусията?
09:53 09.09.2025
6 Все ми е тая
Аз ще наблюдавам цирка с интерес.
09:55 09.09.2025
7 Е добре де...?!
НО!
А някой осъди ли журналистката,че е оклеветила Тръмп за изнасилване,което всъщност не е доказано...?!
09:56 09.09.2025
8 Факт
10:02 09.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.