Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп трябва да плати 83 милиона долара на американска журналистка

Тръмп трябва да плати 83 милиона долара на американска журналистка

9 Септември, 2025 09:40 746 9

  • доналд тръмп-
  • журналистка-
  • сащ-
  • тръмп

Тръмп бе осъден на първа инстанция през януари миналата година по обвинения, че е оклеветил журналистката

Тръмп трябва да плати 83 милиона долара на американска журналистка - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Апелативен съд потвърди осъдителна присъда, според която американският президент Доналд Тръмп трябва да плати 83 милиона долара на американската писателка и журналистка Елизабет Джийн Каръл за оклеветяване, предаде Франс прес, съобщи БТА.

По това дело Тръмп бе осъден на първа инстанция през януари миналата година по обвинения, че е оклеветил журналистката, която го съдеше за изнасилване, извършено през 90-те години на миналия век.

Елизабет Джийн Каръл е понастоящем на 81 години. Тя е била журналист на изданието „Ел“.

През 2019 година тя обвини Тръмп, че през 1996 година я е изнасилил в пробната на голям магазин в Ню Йорк. Тръмп отхвърли тези обвинения и оклевети журналистката, за което бе осъден.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 китайски балон

    3 1 Отговор
    БайДончо е жертва на системата😅

    09:44 09.09.2025

  • 2 Някой

    9 1 Отговор
    Значи, не е осъден за изнасилване, а за оклеветяване. А не е ли оклеветяване недоказаното обвинение в изнасилване?
    Интересно нещо е американския съд... А ние да сме вземали пример от тях...

    09:46 09.09.2025

  • 3 Коста

    8 0 Отговор
    Дядо Дончо последно изнасилил ли я или я оклеветил? Защото ако не я е изнасилил и я оклеветил, че онази лъже, означава че не е клевета? А?

    09:46 09.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Македонец

    1 0 Отговор
    Обявяваме есенния сезон на нашите съботни лекции!

    През лятото темата на нашите лекции беше наречена "циганин ли си, българин? Темата на есенния цикъл лекции е "защо България трябва да се управлява от македонци". Какво мислите - гореща ли е темата и заслужава ли си дискусията?

    09:53 09.09.2025

  • 6 Все ми е тая

    0 0 Отговор
    да правят каквото искат.
    Аз ще наблюдавам цирка с интерес.

    09:55 09.09.2025

  • 7 Е добре де...?!

    3 0 Отговор
    Не съм адвокат на Тръмп!
    НО!
    А някой осъди ли журналистката,че е оклеветила Тръмп за изнасилване,което всъщност не е доказано...?!

    09:56 09.09.2025

  • 8 Факт

    0 3 Отговор
    Тръмп е патологичен лъжец и пoдлец като фюрера Путлер. Затова не трябва и никой да му съчувства.

    10:02 09.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.