САЩ са уведомили свои европейски съюзници за спирането на американската военна помощ

Министерството на отбраната на САЩ е информирало миналата седмица няколко европейски страни, че военната помощ за тях в рамките на програма, известна като Секция 333, ще бъде спряна напълно от следващата фискална година, каза днес служител на литовското Министерство на отбраната, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
Двама източници, запознати с въпроса, казаха вчера, че САЩ ще прекратят определена военна помощ за европейски държави, граничещи с Русия, което предизвиква опасения сред ключови страни получатели като Литва, Естония и Латвия.
Литва води преговори с американското правителство за това, каква военна помощ ще продължи да се оказва и каква ще бъде преустановена, каза днес директорът по политиката на литовското Министерство на отбраната Вайдотас Урбелис.
Американският президент Донлд Тръмп заяви междувременно, че САЩ, изглежда, "са изгубили" Русия и Индия, които са отишли в лагера на Китай след срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Тянцзин тази седмица, предаде Ройтерс.
По време на форума лидерите на двете страни - президентът Владимир Путин и министър-председателят Нарендра Моди, бяха редом до китайския лидер Си Цзинпин. "Изглежда, изгубихме Индия и Русия от най-дълбокия, най-мрачен Китай. Нека имат дълго и процъфтяващо бъдеще заедно!", написа Тръмп в социалната си платформа "Трут соушъл".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
15:02 05.09.2025
2 Фен
Коментиран от #8
15:02 05.09.2025
3 Последния Софиянец
Коментиран от #6
15:04 05.09.2025
4 Литва, Естония и Латвия
15:05 05.09.2025
5 Трите джуджета
15:07 05.09.2025
6 И жена ти каза,
До коментар #3 от "Последния Софиянец":че се изнася при комшията!
15:07 05.09.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Коректор
До коментар #2 от "Фен":Точният цитат не е от Хенри Кисинджър, макар често да се приписва на него.
Изразът има доста по-стара история:
Оригиналът е на гръцки и идва от древния историк Тукидид, който в „История на Пелопонеската война“ пише за съдбата на съюзниците на Атина:
„Да бъдеш враг на Атина е опасно, но да бъдеш неин съюзник е още по-опасно.“
През XX век тя започва да се свързва с Кисинджър, вероятно заради неговия циничен и реалистичен стил в международната политика. Най-често срещаната английска версия, приписвана (погрешно) на него, е:
“To be an enemy of America can be dangerous, but to be a friend is fatal.”
Но няма надежден източник в речите, интервютата или книгите на Кисинджър, където той действително да е казвал това.
15:11 05.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Коментиращ
Каквото е разрешено на господарите на ЕС, е забранено за урсулите!
А фащ ще печелят от оръжия и от прехвърлянето на дълга си към гражданите на ЕС!
А евроатлантиците си мислят, че се борят с Путин?!
Коментиран от #29
15:13 05.09.2025
11 Цвете
15:14 05.09.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 12345
15:16 05.09.2025
14 Цвете
15:16 05.09.2025
15 Хохо Бохо
Коментиран от #20
15:17 05.09.2025
16 горски
15:18 05.09.2025
17 Дон Дони
15:18 05.09.2025
18 жик так
15:19 05.09.2025
19 Моди
Коментиран от #22
15:25 05.09.2025
20 Копеи не философствай!
До коментар #15 от "Хохо Бохо":Отивай да тъпкаш саряди!Марш!
Коментиран от #23
15:26 05.09.2025
21 Колко хитро действа господин
Договорили са се аз спирам помощите за европейските розови ти обаче ги ръчкаш аз ти разрешавам да превземеш Украйна да стигнеш до полската граница и те от страх ще ми плащат оръжията които досега им давах без пари.
Ще продаваш Петрол и газ на мен аз им забранявам да купуват директно и ще го препродавам за да лапкам.
Украйна е твоя и така ще сме доволни двамата.
Коментиран от #26
15:29 05.09.2025
22 Хи хи
До коментар #19 от "Моди":Цивилизацията отиде в БРИКС начело с комунистически Китай !
15:30 05.09.2025
23 Хахаха
До коментар #20 от "Копеи не философствай!":Отивай ти че вече няма кой Оли, за руснаците има кой да тъпчи снаряди ама за улеите ще ходят такива като теб
15:30 05.09.2025
24 Тръмпона е вреден
15:31 05.09.2025
25 ВЕРНО ЛИ
15:32 05.09.2025
26 Тръмпона е вреден
До коментар #21 от "Колко хитро действа господин":Рибентроп - Молотов на 21 век е това. За щастие всички знаем как завърши. Джуджето самоубито в бункера.
15:33 05.09.2025
27 ,,,,,,
15:33 05.09.2025
28 ЦЕНТАЦИ В СТУПОР
15:38 05.09.2025
29 кАпЙейка с кухая лейка
До коментар #10 от "Коментиращ":Какво стана тогава.Свалиха руски президент и го изгониха с камъни!Това стана
15:42 05.09.2025
30 Тома
Коментиран от #32
15:43 05.09.2025
31 Опа
15:45 05.09.2025
32 веселяк
До коментар #30 от "Тома":Е как да няма доброволци! Всичкото дето пише тук проукрокроманоьн хуманоид ще ходи в Курск!
15:48 05.09.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 сащ идидж помпане реалност
15:49 05.09.2025
35 Лукашенко
15:50 05.09.2025
36 чуствам се страхотно
15:50 05.09.2025
37 358
15:50 05.09.2025
38 Еее, а аз разчитах балтийските
15:52 05.09.2025