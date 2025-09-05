САЩ са уведомили свои европейски съюзници за спирането на американската военна помощ

Министерството на отбраната на САЩ е информирало миналата седмица няколко европейски страни, че военната помощ за тях в рамките на програма, известна като Секция 333, ще бъде спряна напълно от следващата фискална година, каза днес служител на литовското Министерство на отбраната, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Двама източници, запознати с въпроса, казаха вчера, че САЩ ще прекратят определена военна помощ за европейски държави, граничещи с Русия, което предизвиква опасения сред ключови страни получатели като Литва, Естония и Латвия.

Литва води преговори с американското правителство за това, каква военна помощ ще продължи да се оказва и каква ще бъде преустановена, каза днес директорът по политиката на литовското Министерство на отбраната Вайдотас Урбелис.

Американският президент Донлд Тръмп заяви междувременно, че САЩ, изглежда, "са изгубили" Русия и Индия, които са отишли в лагера на Китай след срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Тянцзин тази седмица, предаде Ройтерс.

По време на форума лидерите на двете страни - президентът Владимир Путин и министър-председателят Нарендра Моди, бяха редом до китайския лидер Си Цзинпин. "Изглежда, изгубихме Индия и Русия от най-дълбокия, най-мрачен Китай. Нека имат дълго и процъфтяващо бъдеще заедно!", написа Тръмп в социалната си платформа "Трут соушъл".