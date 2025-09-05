Новини
САЩ са уведомили свои европейски съюзници за спирането на американската военна помощ
  Тема: Украйна

САЩ са уведомили свои европейски съюзници за спирането на американската военна помощ

5 Септември, 2025 15:00

САЩ ще прекратят определена военна помощ за европейски държави, граничещи с Русия

САЩ са уведомили свои европейски съюзници за спирането на американската военна помощ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Министерството на отбраната на САЩ е информирало миналата седмица няколко европейски страни, че военната помощ за тях в рамките на програма, известна като Секция 333, ще бъде спряна напълно от следващата фискална година, каза днес служител на литовското Министерство на отбраната, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Двама източници, запознати с въпроса, казаха вчера, че САЩ ще прекратят определена военна помощ за европейски държави, граничещи с Русия, което предизвиква опасения сред ключови страни получатели като Литва, Естония и Латвия.

Литва води преговори с американското правителство за това, каква военна помощ ще продължи да се оказва и каква ще бъде преустановена, каза днес директорът по политиката на литовското Министерство на отбраната Вайдотас Урбелис.

Американският президент Донлд Тръмп заяви междувременно, че САЩ, изглежда, "са изгубили" Русия и Индия, които са отишли в лагера на Китай след срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Тянцзин тази седмица, предаде Ройтерс.

По време на форума лидерите на двете страни - президентът Владимир Путин и министър-председателят Нарендра Моди, бяха редом до китайския лидер Си Цзинпин. "Изглежда, изгубихме Индия и Русия от най-дълбокия, най-мрачен Китай. Нека имат дълго и процъфтяващо бъдеще заедно!", написа Тръмп в социалната си платформа "Трут соушъл".


  • 1 Европеец

    32 10 Отговор
    Каква е хубава новина, А дано, че европейските пудели Как е тръгнало ще докарат нова световна война....

    15:02 05.09.2025

  • 2 Фен

    28 7 Отговор
    Да си приятел на САЩ е смъртоносно. Кисинджър.

    Коментиран от #8

    15:02 05.09.2025

  • 3 Последния Софиянец

    26 8 Отговор
    Янките се изнасят от България.Честита свобода Българи!

    Коментиран от #6

    15:04 05.09.2025

  • 4 Литва, Естония и Латвия

    28 8 Отговор
    Грам никакви помощи не заслужават. Това са нацисти на 200

    15:05 05.09.2025

  • 5 Трите джуджета

    21 3 Отговор
    Колкото са малки, толкова и шумни !

    15:07 05.09.2025

  • 6 И жена ти каза,

    2 11 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    че се изнася при комшията!

    15:07 05.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Коректор

    13 0 Отговор

    До коментар #2 от "Фен":

    Точният цитат не е от Хенри Кисинджър, макар често да се приписва на него.
    Изразът има доста по-стара история:

    Оригиналът е на гръцки и идва от древния историк Тукидид, който в „История на Пелопонеската война“ пише за съдбата на съюзниците на Атина:

    „Да бъдеш враг на Атина е опасно, но да бъдеш неин съюзник е още по-опасно.“
    През XX век тя започва да се свързва с Кисинджър, вероятно заради неговия циничен и реалистичен стил в международната политика. Най-често срещаната английска версия, приписвана (погрешно) на него, е:

    “To be an enemy of America can be dangerous, but to be a friend is fatal.”

    Но няма надежден източник в речите, интервютата или книгите на Кисинджър, където той действително да е казвал това.

    15:11 05.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Коментиращ

    16 3 Отговор
    Така правят фащ - стартират конфликта в укрия през 2014, а после се изнизват по тъч линията, оставяйки лгбт версиите на Хитлер, начело на ЕС, да се оправят сами, докато фащ си продължава търговията с Русия!

    Каквото е разрешено на господарите на ЕС, е забранено за урсулите!
    А фащ ще печелят от оръжия и от прехвърлянето на дълга си към гражданите на ЕС!

    А евроатлантиците си мислят, че се борят с Путин?!

    Коментиран от #29

    15:13 05.09.2025

  • 11 Цвете

    13 1 Отговор
    А на кого ще " предоставят " Американците друго оръжие???? На, коя " поредна " държава са си харесали??? Или са думи в пространството?! НИКЪДЕ ПО ЗЕМЯТА НЕТРЯБВА ДА ИМА ПОВЕЧЕ ОРЪЖИЕ. ЖИВОТА Е ДАДЕН ДА СЕ ЖИВЕЕ, КАТО ВСЯКО РОДЕНО ДЕТЕ, А НЕ ДА СЕ УБИВА. ПРОУМЕЙТЕ ГО. МИР Е НЕОБХОДИМ А НЕ ВОЙНА. 💯❤️💯❤️💯❤️

    15:14 05.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 12345

    10 3 Отговор
    Леле, сега Урсула ще се чуди на кого по напред да помага.

    15:16 05.09.2025

  • 14 Цвете

    8 0 Отговор
    А на кого ще " предоставят " Американците друго оръжие???? На, коя " поредна " държава са си харесали??? Или са думи в пространството?! НИКЪДЕ ПО ЗЕМЯТА НЕТРЯБВА ДА ИМА ПОВЕЧЕ ОРЪЖИЕ. ЖИВОТА Е ДАДЕН ДА СЕ ЖИВЕЕ, КАТО ВСЯКО РОДЕНО ДЕТЕ, А НЕ ДА СЕ УБИВА. ПРОУМЕЙТЕ ГО. МИР Е НЕОБХОДИМ А НЕ ВОЙНА. 💯❤️💯❤️💯❤️

    15:16 05.09.2025

  • 15 Хохо Бохо

    19 3 Отговор
    Очаквам воят на прибалтийските поми яри рязко да се обърне в жалко скимуцане. Без кинти и грантове няма да лаят по мечката тея мас тии

    Коментиран от #20

    15:17 05.09.2025

  • 16 горски

    10 1 Отговор
    Има държави които сами влизат в ролята на "шлифер" за удоволствие.Но забрявят ,че славата не е за тях,а за носителя на шлифера,и при всички случаи после отиват в канала,и то увити в санитарни материали,за да не гнусят останалите.

    15:18 05.09.2025

  • 17 Дон Дони

    13 2 Отговор
    Кая Калас още да се пъчи че трябва още помощ за Украйна! Лека полека всички ще се кротнат!

    15:18 05.09.2025

  • 18 жик так

    5 1 Отговор
    Те ще поцъфтяват , ама вие кога ще връщате заемите ?

    15:19 05.09.2025

  • 19 Моди

    3 9 Отговор
    Руската zган отиде с циганите в Индия където ѝ е мястото.Далеч от цивилизацията.

    Коментиран от #22

    15:25 05.09.2025

  • 20 Копеи не философствай!

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Хохо Бохо":

    Отивай да тъпкаш саряди!Марш!

    Коментиран от #23

    15:26 05.09.2025

  • 21 Колко хитро действа господин

    8 1 Отговор
    Тръмп с подкрепата на Путин.
    Договорили са се аз спирам помощите за европейските розови ти обаче ги ръчкаш аз ти разрешавам да превземеш Украйна да стигнеш до полската граница и те от страх ще ми плащат оръжията които досега им давах без пари.
    Ще продаваш Петрол и газ на мен аз им забранявам да купуват директно и ще го препродавам за да лапкам.
    Украйна е твоя и така ще сме доволни двамата.

    Коментиран от #26

    15:29 05.09.2025

  • 22 Хи хи

    9 2 Отговор

    До коментар #19 от "Моди":

    Цивилизацията отиде в БРИКС начело с комунистически Китай !

    15:30 05.09.2025

  • 23 Хахаха

    0 2 Отговор

    До коментар #20 от "Копеи не философствай!":

    Отивай ти че вече няма кой Оли, за руснаците има кой да тъпчи снаряди ама за улеите ще ходят такива като теб

    15:30 05.09.2025

  • 24 Тръмпона е вреден

    2 3 Отговор
    още по вреден е ботоксовото джуджи от московията.

    15:31 05.09.2025

  • 25 ВЕРНО ЛИ

    9 3 Отговор
    Тагарев бил загинал на фронта в окраина?

    15:32 05.09.2025

  • 26 Тръмпона е вреден

    2 5 Отговор

    До коментар #21 от "Колко хитро действа господин":

    Рибентроп - Молотов на 21 век е това. За щастие всички знаем как завърши. Джуджето самоубито в бункера.

    15:33 05.09.2025

  • 27 ,,,,,,

    1 0 Отговор
    Тръмпи, Тръмпи, няма се даваме бе!

    15:33 05.09.2025

  • 28 ЦЕНТАЦИ В СТУПОР

    5 2 Отговор
    НЯМА ЖЕЛАЕЩИ ЗА КОАЛИЦИЯТА НА ЖЕЛАЕЩИТЕ.

    15:38 05.09.2025

  • 29 кАпЙейка с кухая лейка

    2 4 Отговор

    До коментар #10 от "Коментиращ":

    Какво стана тогава.Свалиха руски президент и го изгониха с камъни!Това стана

    15:42 05.09.2025

  • 30 Тома

    5 2 Отговор
    Българите искаме да знаем какво е обещал Желязков на желаещите.Ще имали доброволци за Украйна

    Коментиран от #32

    15:43 05.09.2025

  • 31 Опа

    2 2 Отговор
    Путин направи плонж пред Си. Сега Тръмп ще обърне палачинката и ще даде ракети на Зеленски.

    15:45 05.09.2025

  • 32 веселяк

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "Тома":

    Е как да няма доброволци! Всичкото дето пише тук проукрокроманоьн хуманоид ще ходи в Курск!

    15:48 05.09.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 сащ идидж помпане реалност

    0 0 Отговор
    Чакаме платените ретро самолети вече 10 години.Дано поне стават тоя път за сухопътни операции.

    15:49 05.09.2025

  • 35 Лукашенко

    0 0 Отговор
    Русия никога не е била толкова зависима от Китай колкото в момента. Ако Китай спре чиповете за Русия, войната ще приключи до няколко месеца.

    15:50 05.09.2025

  • 36 чуствам се страхотно

    0 0 Отговор
    Тръмп разбива ЕС.

    15:50 05.09.2025

  • 37 358

    0 0 Отговор
    Тръмп се прави на глупак, играе qurva4kaта на запада

    15:50 05.09.2025

  • 38 Еее, а аз разчитах балтийските

    1 0 Отговор
    тигри (звучи малко като бистришките тигри) да разкажат играта на руснаците.

    15:52 05.09.2025

Новини по държави:
