  Тема: Украйна

Тръмп отправи заплаха към Путин

4 Септември, 2025 10:24

Пътуване до Москва би представлявало не само символична капитулация, но и сериозен риск за безопасността на украинския президент

Тръмп отправи заплаха към Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
БТА

Дипломатическите усилия около войната в Украйна са сред водещите теми в световния печат днес, пише БТА.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи заплаха срещу своя руски колега Владимир Путин, ако не е доволен от неговите решения относно мира в Украйна. Той, от своя страна, заяви, че ще продължи да постига целите си в Украйна с военни средства, ако не бъде прието неговото мирно споразумение, пише британският в. "Индипендънт".

"Ще видите неща да се случват", ако Вашингтон не е доволен от решенията на Москва, заяви Тръмп и подчерта, че очаква решение от своя руски колега.

Преди това Путин заяви, че е готов да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски в Москва, отбелязва британското издание.

В отговор украинският външен министър Андрий Сибига заяви, че поне седем други страни - Австрия, Ватикана, Турция, Швейцария и три страни от Персийския залив - са готови да станат домакини на срещата, отбелязва британският в. "Гардиън". "Това са сериозни предложения и президентът Зеленски е готов за такава среща по всяко време", подчерта той. Според него руският президент "прави съзнателно неприемливи предложения".

Пътуване до Москва би представлявало не само символична капитулация, но и сериозен риск за безопасността на украинския президент, когото Русия се опитва да убие от самото начало на пълномащабната война, добави изданието в коментар за идеята, лансирана от Путин на пресконференция в Пекин.

Руският президент беше в Китай, където се срещна със своя колега Си Цзинпин, севернокорейския лидер Ким Чен-ун и индийския премиер Нарендра Моди. Пхенян изпрати на Москва войници и боеприпаси, а Китай и Индия купуват руски петрол, подпомагайки военновременната ѝ икономика. Има данни и че Пекин ѝ предоставя стоки с двойно предназначение, отбелязва "Гардиън", като цитира изказването на ръководителката на външната политика на ЕС Кая Калас.

"Русия не действа сама. Китай доставя на Русия до 80% от вноса на стоки с двойна употреба", заяви тя вчера в Брюксел. Стоките с двойна употреба са компоненти и материали, които на пръв поглед изглеждат като граждански, но в крайна сметка се използват за производството на оръжия, често с пълното знание на доставчика.

Вчера Китай демонстрира сила с военен парад, отбелязва британският в. "Телеграф" и допълва, че китайският президент показа на света ядрени ракети, дронове и кучета роботи, отправяйки завоалирана заплаха към САЩ.

Свръхзвуковите китайски ракети са способни да потопяват кораби. Дроновете са способни да осигуряват подкрепа, а балистичните ракети, които могат да пренасят ядрени оръжия, са способни да достигнат територията на САЩ, подчертава в. "Ню Йорк таймс".

Парадът ознаменува и преминаването на Ким Чен-ун от разряда на изолираните световни лидери към съюзниците на Москва и Пекин, добавя британското издание "Файненшъл таймс", като отбелязва, че това беше първото му посещение в Китай. Един "исторически момент не само за управлението на Ким, но и за региона", отбелязва Джон Делури, старши сътрудник в Asia Society, описвайки го като "невероятно постижение, което говори за постоянното подценяване както на самия него, така и на неговия режим от външни наблюдатели".

Ким, който стоеше редом с Путин и Си на военния парад, представи в Пекин и дъщеря си Ким Чу-е, вероятната му наследница на поста.

Европа е готова да предостави гаранции за сигурност на Украйна, отбелязва френският в. "Монд", като цитира изявлението на френския президент Еманюел Макрон, направено в присъствието на украинския му колега Володимир Зеленски на среща в Париж.

След приключването на дългата подготвителна работа Европа е готова да предостави "гаранции за сигурността на Украйна и украинците в деня, в който бъде подписан мир", обяви Макрон. "Европа е готова, за първи път с такова ниво на ангажираност и интензивност", отбеляза той пред медиите в Елисейския дворец, като се позова на резултатите на среща на равнище министри на отбраната вчера следобед. Сега резултатите от тази подготвителна работа "ще бъдат одобрени на политическо ниво".

Това "ни дава солидна основа да заявим, че сме готови за стабилен и траен мир за Украйна и за европейците", подчерта Макрон, като отбеляза, че сега остава "да разберем искрена и последователна е Русия в ангажиментите си, когато предложи мир на САЩ".

Изказването му беше направено в навечерието на срещата на върха на "коалицията на желаещите", готови да предоставят на Киев гаранции за сигурност, както и преди очаквания телефонен разговор с Доналд Тръмп.

Говорителката на руското Външно министерство Мария Захарова вече отхвърли идеята за разполагане на чуждестранни войски в Украйна "под каквато и да било форма", добавя в. "Монд".

Възможните гаранции за сигурност на Украйна включват войски на терен, закупуване на оръжие, наблюдение на Черно море, отбелязва френският в. "Фигаро".

Единственият проблем с този план е, че той се основава на едно много хипотетично прекратяване на масовите боеве, добавя френското издание. Повечето членове на "коалицията на желаещите" изискват като условие за участието си и съществуването на американска "мрежа за сигурност".

Тръмп "каза през август на европейските лидери във Вашингтон, че е готов да обмисли въпроса и че е готов да работи (по него)", посочи "Фигаро", като цитира изявление на френското президентство. Въпреки че Вашингтон изключи всякакво разполагане на американски сили на терен, американската подкрепа би могла да компенсира европейските недостатъци в областта на системите за командване и контрол, разузнаването или противовъздушната отбрана, както посочи високопоставен европейски военен.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    34 21 Отговор
    Нещо от това което е деклармрал Тръмп, сбъднало ли се е? Не. А, само преименуваха Мексиканския залив, ама само в америка.

    Коментиран от #5, #57

    10:27 04.09.2025

  • 2 Разобличител

    25 32 Отговор
    Тръмп и фашиста Путлер спрягат глагола "мотам" се по отношение на мира в Украйна. Ясно е, че са в комбина.

    Коментиран от #45

    10:27 04.09.2025

  • 3 Вовата

    25 20 Отговор
    Го премести с небрежна усмивка .

    Коментиран от #23

    10:28 04.09.2025

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    23 6 Отговор
    trumpeta е твърде жалък , за да отправя заплахи дори и на индиански вождове

    10:28 04.09.2025

  • 5 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    18 6 Отговор

    До коментар #1 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Историяиэа е същата, като ползите на България от ЕС. 47 000 000 000 Дълг,, това само след 20 членство в ЕС. А след 30,50?

    Коментиран от #10

    10:29 04.09.2025

  • 6 стоян георгиев

    12 5 Отговор
    Путин си прави публичен майтап с тръмп.рижавия няма много опции.освен това русия в момента се готви за ново настъпление в донбас след летния провал ще опита още веднъж есента.

    Коментиран от #31

    10:30 04.09.2025

  • 7 Риск за безопасност от кого?

    24 6 Отговор
    Русия досега можеше да ликвидира Зеленски хиляди пъти. Съвсем умишлено оставят него защото по-неподготвен и по-неинтелигентен лидер на Украйна едва ли ще се намери. И каква е тази болна логика, че нямало никакви гаранции за сигурността на Зеленски в Русия? Друг е въпроса, че една среща заради самата среща ще бъде някаква безсмислена говорилня. В дипломацията държавните глави се срещат само накрая на войната да попишат договори подготвени от преговори между екипи на двете държави, а такива успешни преговори е нямало.

    Коментиран от #25

    10:30 04.09.2025

  • 8 КГБ, ще му пуснат на Зеленски

    9 5 Отговор
    или Новичок или талии в чая!

    Коментиран от #17

    10:31 04.09.2025

  • 9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    12 1 Отговор
    Заплашил го е,
    че ще го заплаши ПАК❗

    10:33 04.09.2025

  • 10 стоян георгиев

    7 15 Отговор

    До коментар #5 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Няма никакви ползи за бг.от пет долара заплати при виденов сега заплатите са около 1500 долара.минимална заплата 600 евро .при безработица около 50% недостиг на хора.та много е гадно в ес.сампмдетп не е ясно защо всички страни на балканите са в ес или искат да са в ес.

    Коментиран от #20, #21, #22, #34

    10:33 04.09.2025

  • 11 Хипотетично

    9 3 Отговор
    когато американски пезидент е с хаотични търговски и териториални предизвикателства към световните лидери, китайския му колега се възползва и заема водещата позиция. Каквото си надробил, това ще си сърбаш.

    10:33 04.09.2025

  • 12 Мишел

    10 2 Отговор
    Празноглав самохвалко.

    10:33 04.09.2025

  • 13 Кисинджър се сближи с Китай

    6 2 Отговор
    негова беше тази стратегия и дадоха на китайците технологии!
    Сега реват, кой ми с ра в гащите!

    10:36 04.09.2025

  • 14 Бел байрактар Зеленски

    10 3 Отговор
    Зеленски е поставен пред избор. Или ще отиде до доволно в Москва и ще подпише капитулация или ще го закарат като мечка на синджир на Червения площад.

    10:36 04.09.2025

  • 15 Клоун

    4 1 Отговор
    Да се държи за женските фусти, по ще му приляга!

    10:36 04.09.2025

  • 16 Изкукуригал

    10 4 Отговор
    БТА копаят дъното с глупавите съчинения Русия се опитвала да убие Земенски от началото на войната такива тъпотии не бях чувал ако искаха до сега да са го ликвидирали

    10:37 04.09.2025

  • 17 шашман

    3 5 Отговор

    До коментар #8 от "КГБ, ще му пуснат на Зеленски":

    Самолетът му ще падне, преди да е кацнал на Внуково (като на готвача).

    Коментиран от #29

    10:37 04.09.2025

  • 18 Боко праните гащи

    6 3 Отговор
    Тва джудже излезна по страхливо от мене

    10:37 04.09.2025

  • 19 Вече няколко месеца,

    8 4 Отговор
    откакто Тръмп стана президент, слушаме една и съща повтаряща се боза и нищо реално не се променя- войната върви, ЕС и Украйна се сражават с Русия, Тръмп дрънка празни приказки и пречи по всякакъв начин!

    Така ще продължи още дълго време. Никой не вярва вече на Тръмп! Европейците го четкат по перушината дано поне даде разузнавателна информация! Всички буквално му се присмиват!

    Горките САЩ, станаха за смях!

    Коментиран от #51

    10:39 04.09.2025

  • 20 Това са безспорни

    4 3 Отговор

    До коментар #10 от "стоян георгиев":

    Факти.

    10:39 04.09.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Резултатите

    7 4 Отговор

    До коментар #10 от "стоян георгиев":

    Явно говорите иронично, ама не Ви се получава ...
    С тея 1500 сега, можете да си избършете ... - за друго не стават ...
    А, ако не Ви е силна историята - може да се поинтересувате кой направи проблема при Виденов, чий проект е ББ и т.н. и т.н.

    Коментиран от #39

    10:39 04.09.2025

  • 23 Какво е преместил кремълския плъх?

    10 12 Отговор

    До коментар #3 от "Вовата":

    Дърт педофил като него едва ли има нещо за местене...

    Коментиран от #26, #56

    10:40 04.09.2025

  • 24 русия Васал на Китай

    6 11 Отговор
    Русия е пред разпад! Крепи я подкрепата на Китай! Жужето хариза половин русия на китайците!

    10:40 04.09.2025

  • 25 Българин

    3 9 Отговор

    До коментар #7 от "Риск за безопасност от кого?":

    Зеленски и Путин ще избият още много руснаци.

    10:40 04.09.2025

  • 26 Всяка сутрин милиарди хора по света

    3 9 Отговор

    До коментар #23 от "Какво е преместил кремълския плъх?":

    Се събуждат щастливи че не са се родили руснаци.Даже и копейките.

    10:42 04.09.2025

  • 27 Урок по демокрация

    8 2 Отговор
    Америте набалбукват със заеми държавата, а след това смучат лихви. Цяла Европа е поробена по тоя начин, а сега и България. Който не иска заеми, Иран, Ирак, Либия, Югославия, Украйна, получава война.

    Коментиран от #32

    10:42 04.09.2025

  • 28 Стипич

    8 2 Отговор
    Докъде я докарахме, "Гардиан" да цитира пдихонефоразумениеъо Калас. Позор!

    Коментиран от #38

    10:43 04.09.2025

  • 29 Или като на полският

    3 3 Отговор

    До коментар #17 от "шашман":

    президент ще падне самолета.
    Тогава загинаха целият управленски елит на Полша!

    10:43 04.09.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Гого Лозанов

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "стоян георгиев":

    СиСи вече полети с Дебелия Сапсан и Нептун няма да има ,яхай дрона баба Яга и отлитай до Покровск да помагаш ,че там е мааамси джассалло .

    10:45 04.09.2025

  • 32 стоян георгиев

    2 4 Отговор

    До коментар #27 от "Урок по демокрация":

    Хаха...до кой клас си ходил на училище а шизи?колко лесно реши на сащ проблемите а? Хаха...

    10:45 04.09.2025

  • 33 китайски балон

    5 1 Отговор
    На БайДончо пришка на езика му излезе от толкова плещене и лаене, почва много да олеква и да прилича на пълен лyзър😅

    10:46 04.09.2025

  • 34 десислава димитрова

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "стоян георгиев":

    стояне, хвани свърши нещо в къщи, стига си спамил по сайтовете.

    Коментиран от #42

    10:46 04.09.2025

  • 35 Бойкот на О.Л.Хлъц

    8 1 Отговор
    Рижавия още не е разбрал, че само евроGeйците се връзват на заплахите му...

    10:46 04.09.2025

  • 36 Соваж бейби

    7 1 Отговор
    Путин е добър човек ,съжалявам защо в този момент не е президент Медведев .

    10:47 04.09.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Мелез

    5 3 Отговор

    До коментар #28 от "Стипич":

    Кая Калас е мелез от алчен партиен секретар и фашистка дъщеря. Прибалтика беше открадната от партийните и секретари, членове на СССР, които подписаха нелегално отлюспването от СССР в Беловежката гора .

    10:48 04.09.2025

  • 39 стоян георгиев

    4 5 Отговор

    До коментар #22 от "Резултатите":

    Верно ли да се избърша? За това ли в гърция вече гърците не могат да намерят място в собствените си ресторанти от българи?или през 1997 беше същото или през 1987?а?новия лаф на копейката е че две хиляди долара вече не били пари.пуваммго често .само че копейката забрави как висеше като луканка пред корекома с надеждата някой да му даде един долар.

    Коментиран от #41

    10:48 04.09.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Пурко

    2 2 Отговор

    До коментар #39 от "стоян георгиев":

    "гърците не могат да намерят място в собствените си ресторанти от българи"
    Гледай филма "Господин за един ден". Българите са пурковци, които харчат заеми от Европа.

    Коментиран от #48, #49

    10:53 04.09.2025

  • 42 стоян георгиев

    3 1 Отговор

    До коментар #34 от "десислава димитрова":

    Мило така е тежка е царската корона .и иска жертви .да не мислиш ,че на мен ми е лесно с тези копеи да се разправям ...хахах ...

    Коментиран от #55

    10:53 04.09.2025

  • 43 Нов

    1 0 Отговор
    Тук коментират много компетентни хора ,трябва да бъдат поканени и по телевизията ,да ги видиме и да се запознаеме с тях

    10:54 04.09.2025

  • 44 И що бре Дончо

    5 2 Отговор
    Идването в Москва на Зелю е сигурна капитулация, а .... Капитулацията е първото и най сигурно предложение за дълготраен мир!!!
    А съдбата на победения се определя от победителя... правило и в животинския свят.
    Условията за мир и какво управление ще има го определя победителя Русия а не ФАЩ и пудели, камо ли пък Зелю...
    Причината за тази СВО трябва да се изкорени за да не се повтаря... това е целта и там е истината!!!

    10:54 04.09.2025

  • 45 Орк

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Разобличител":

    Нали искахте всичко да се реши на бойно поле! за какъв мир говорите?

    10:55 04.09.2025

  • 46 Путин не е терорист

    1 2 Отговор
    като зеленски и да взривява хора и коли за да е заплашен зеленски. А тръмпи си чеше езиците за да се прави, че уж е загрижен да спира война, от която печели стотици милиарди.

    Коментиран от #52

    10:56 04.09.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 стоян георгиев

    2 1 Отговор

    До коментар #41 от "Пурко":

    Така е .само дето тоя ден продължава вече пет години и става все по сериизен.изкупихме северна гърция и вече няма български гастарбайтери по гръцките плантации
    Остана по някоя и друга к..ва дето е женена за някоя м аля ка и това е..

    10:59 04.09.2025

  • 50 Руснаците

    2 1 Отговор
    са отблъснати от Купянск, който уж бяха превзели и са наврени в гробището на града.
    Към Покровск " голямото лятно настъпление " на Рашмахта е спряно. Клинът, който се беше образувал, е запушен.
    Към Суми, Харков и Лиман москалите направо се отказаха да настъпват!

    Това е важно- войната да продължи, независимо от Тръмп и ЕС и Украйна да държат здраво фронта!
    България също активно помага!

    Коментиран от #62

    11:00 04.09.2025

  • 51 Слушаш и четеш това, което печатат

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Вече няколко месеца,":

    медиите.Какво се случва реално и какви преговори текат на високо ниво никога няма да узнаем.

    11:00 04.09.2025

  • 52 путин Нацист Терорист

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "Путин не е терорист":

    путин е отявлен Нацист и Терорист. Бомби граждански обекти, жилищни блокове и детски градини!

    11:01 04.09.2025

  • 53 Механик

    2 0 Отговор
    Тръмп такова онаковата на жълтопаветния бульон. Днес рече, че ще бомби Москва, утре рече че Путин е железен и умен човек и че му е приятел .
    И планктона вече осем месеца се плане в първичния бульон и не може да се установи какъв му се пада Тръмп. Дали е НАШЕ МОМЧЕ или "Тръмпоча е агент Краснов".

    11:01 04.09.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Еех стоене кой те фане да те...

    3 0 Отговор

    До коментар #42 от "стоян георгиев":

    Като ти е тежка търнената корона вържи яка сезалена връзка за врато и тавана па стягай... ша ти помогне...

    11:03 04.09.2025

  • 56 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Какво е преместил кремълския плъх?":

    Явно ба щатти от малък те е насилвал бе шизи и продължава .,атова само π€∆∆о филли са ти в главата ...хахах...

    Коментиран от #61

    11:04 04.09.2025

  • 57 Оракула от Делфи

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Ами повечето да, сбъднаха се , не четеш ли медиите??
    Тръмп, не ми е приятен и на мен, но другия избор в момента е "квази ком-диктатура" ,Путин,Си и Ким!
    в която аз лично, от опит , не бих искал да живея !

    11:05 04.09.2025

  • 58 Дрътия Софианец

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "стоян георгиев":

    Гусин Финансиста ,що не ме уредиш и мен да инвестирам в енергетиката ,ама шлем със соларни панели и перка от заад не искам .

    Коментиран от #60

    11:06 04.09.2025

  • 59 Мишел

    0 0 Отговор
    Заплахата на Тръмп е пореден двуседмичен ултиматум към Путин за приключване на войната. Демонстрира активност, но показва само пълно безсилие.

    11:09 04.09.2025

  • 60 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Дрътия Софианец":

    Няма ядове.ела на църна маца да се разберем.вземи торбичка от била с евтини домати за да те позная.плетените обувки си ги остави у вас няма нужда да разбирам как ти миришат краката.та чакам те на църна маца идвай...хахах

    11:10 04.09.2025

  • 61 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "стоян георгиев":

    Що пишеш с името ми ? Нямаш ли свое а по..ми..ар?

    11:11 04.09.2025

  • 62 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Руснаците":

    Не само са отблъснати,но и тия дето влязоха бяха избити а знамето им сега е изтривалка за обувки.

    11:12 04.09.2025

  • 63 ОБЕКТИВЕН

    0 0 Отговор
    "Тръмп отправи заплаха към Путин" -- Знаем, знаем колко си страшен. Ти кажи друго, ако ескалираш конфликта, което (като гледам колко ти е акълът) можеш да направиш, взе ли мерки с/у "Посейдон"??? Имаш ли радарни системи за откриване на ядливи подводници, вдигна ли 300метрова бетонна стена с антирадиоционни филтри по източното и западното крайбрежие??? И това е само елемент...

    11:12 04.09.2025