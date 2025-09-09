Новини
Свят »
Русия »
ISW: Русия отправя заплахи към Финландия и засилва военнопромишления си потенциал

ISW: Русия отправя заплахи към Финландия и засилва военнопромишления си потенциал

9 Септември, 2025 09:18, обновена 9 Септември, 2025 09:21 849 21

  • русия-
  • финландия-
  • заплахи-
  • институт за изследване на войната-
  • дмитрий медведев-
  • оръжия

Медведев с директни предупреждения, докато Москва разширява производството на оръжия и денонсира международна конвенция

ISW: Русия отправя заплахи към Финландия и засилва военнопромишления си потенциал - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев директно заплаши Финландия, като в статия за агенция ТАСС от 8 септември заяви, че „основното нещо“, което Финландия не бива да „забравя“, е, че конфронтацията с Русия „може да доведе до крах на финландската държавност завинаги“.

Това пишат от Института за изследване на войната (ISW), предава News.bg.

Медведев твърди, че Финландия е исторически обвързана с нацистка Германия и че финландските власти през 40-те години на миналия век са искали да разширят границите, за да включат райони в съвременна Русия. Той посочва, че настоящото финландско правителство е „русофобско“ и че „жаждата за победа за сметка на Русия е била внушена в съзнанието на финландците още по времето на Хитлер“.

Финландските власти исторически са се опитвали да заличат „историческата и културна идентичност“ на етническите руснаци и да извършат геноцид срещу славянското население. Медведев твърди, че Финландия се е присъединила към НАТО под „прикритието“ на отбрана, но всъщност се готви за война срещу Русия – игнорирайки факта, че Финландия се е отказала от дългогодишния си военен неутралитет, за да се присъедини към Алианса в пряк отговор на войната в съседна Украйна през 2022 г.

Твърденията на Медведев са паралелни на тези, които Кремъл използва, за да оправдае нахлуването си в Украйна през 2014 г. и 2022 г.

Разширяване на военнопромишлената база на Русия

Русия продължава да разширява своята отбранително-промишлена база (ОИПБ), за да защити предприятията от удари на далечни украински разстояния. Заместник-началникът на Главното управление на военното разузнаване (ГУР) на Украйна, генерал-майор Вадим Скибицки, съобщи на 7 септември, че Русия планира да произведе 2500 високоточни ракети, включително крилати и балистични ракети „Искандер“ и аеробалистични ракети „Кинжал“ през 2025 г.

Скибицки отбеляза, че ГУР е наблюдавало значително увеличение на производството на руски дронове – особено на „Геран“ (аналог на иранския „Шахед“), „Гарпия“ (вариант на „Шахед“ с китайски компоненти) и дронове с видимост от първо лице (FPV). Украинското военно разузнаване твърди, че руската армия има план за превъоръжаване за периода 2026–2037 г.

Той уточни, че повечето от „мощните“ руски отбранителни предприятия са разположени на 750 км или повече от украинската граница и че само 25% са в обхвата от 250 до 500 км. Въпреки че няма признаци Русия да премества предприятия, новите заводи се изграждат на 1500–2000 км от украинската граница.

Скибицки заяви, че Русия е диверсифицирала производството си така, че над 100 предприятия могат да участват в производството на един вид оръжие. Това е опит за защита на ОИПБ от украински удари и за предотвратяване на прекъсване на целия производствен процес.

Денонсиране на международна конвенция срещу изтезания

Изглежда Кремъл е готов да институционализира дългогодишната си практика на изтезаване на украински цивилни затворници и военнопленници. На 8 септември руският президент Владимир Путин внесе в Държавната дума законопроект за денонсиране на Европейската конвенция за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отношение или наказание.

Конвенцията предвижда международни инспекции на центрове за задържане и затвори.

В обяснителната бележка към законопроекта се посочва липсата на представителство на Русия в Комитета за предотвратяване на изтезанията на Съвета на Европа от 2023 г. насам като причина за денонсирането.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Медвюедев пак заплаши България!

    9 13 Отговор
    Каза , че щял да ни изпрати една Сарма и щял да изтрепе сума ти путинофили!

    Коментиран от #3

    09:21 09.09.2025

  • 2 си дзън

    6 13 Отговор
    Не ги виждам руснаците на два фронта. Да не говорим, че Питер граничи с Финландия.

    Коментиран от #5, #6, #13

    09:21 09.09.2025

  • 3 Ердо

    11 4 Отговор

    До коментар #1 от "Медвюедев пак заплаши България!":

    Скрий се под миндера.

    09:22 09.09.2025

  • 4 Руска шизофрения

    9 13 Отговор
    е обхванала бензоколонката!

    09:23 09.09.2025

  • 5 Флигоп

    12 5 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Гледай си дъното на гащите! За друго не мисли!

    09:24 09.09.2025

  • 6 Европеец

    11 3 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Моли се да не ги видиш....

    09:25 09.09.2025

  • 7 Руснаците още ги боли

    11 12 Отговор
    Финландците ги спукаха от бой 1940г.

    Коментиран от #10

    09:25 09.09.2025

  • 8 Злобното Джуджи

    7 13 Отговор
    24 февруари 2022г - началото на края на Руската федерация !!! Останалото са алкохолни изпарения от устата на Медведката.

    09:25 09.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Европеец

    5 5 Отговор

    До коментар #7 от "Руснаците още ги боли":

    Глупости.... Прочети историята на Финландия и виж кой и помогна да стане съвременна държава и откъде са идвали бедите на Финландия.....

    09:28 09.09.2025

  • 11 Историк

    3 5 Отговор
    Агресорът путин се е развихрил, защото агент Краснов изобщо не се интересува от Америка първа, а от обслужване на ментора си в Москва. Той отдавна каза, че Путин може да прави каквото си поиска в Европа и с поведението си го доказва. Откакто е на власт агресията срещу Украйна е тройно увеличена, агент Краснов прие на червения килим в Аляска терориста Путин, не му пречи, а му помага с нещо не правене и много празни приказки и поздравява сърдечно най-страшните диктатори в света на сбирката им в Пекин. Агент Краснов е опасност за целия свят, с негова помощ се създава нов световен диктаторски свят, в който няма сила на правото, а право на силата, което е руския мир наречен война.

    09:32 09.09.2025

  • 12 бай Бай

    5 4 Отговор
    Пак ли земя му трябвала, а пардон, чукари замръзнали?
    Или полезни изкопаеми щял да заграбва?
    То щото Лапландия прелива от такива..
    Кога празните кратунки ще вдянат, че Фин направи огромна грешка ставайки васал във военен съюз разрушил много държави по света????
    Е тези игрички на граница с Русия няма да останат без контра мерки.
    Такава е логиката на геополитиката.

    09:32 09.09.2025

  • 13 Европеец

    5 7 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Пропуснах да отбележа, че заради русофобията на сегашното финландско правителство , финландците си отрязаха алкохолният туризъм в Санкт Петербург и вече няма да повръщат в чи стия и красив град....

    09:32 09.09.2025

  • 14 ИСТОРИК

    5 2 Отговор
    Русия и Финландия имат многовековна военна история.

    Коментиран от #16

    09:33 09.09.2025

  • 15 Шизофрения до шия

    3 3 Отговор
    Знамето им- аквафреш, химнът им- ссср.

    09:35 09.09.2025

  • 16 Европеец

    4 3 Отговор

    До коментар #14 от "ИСТОРИК":

    КъФ историк си бе.... Ако беше наистина историк щеше да знаеш че най-големите врагове на фините са били шведите....

    09:36 09.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Тома

    2 6 Отговор
    Финландците са като немците.Винаги след поколения искат да ги чеше руснака

    09:43 09.09.2025

  • 19 Това е истината

    14 2 Отговор
    Рашистите в Кремъл и бункерния пcиxoпат направиха от Русия империалистическо чудовище. Войната срещу Украйна го доказа.

    Коментиран от #20

    09:44 09.09.2025

  • 20 Дон Кихот

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Това е истината":

    Абсолютно вярно! Заради психопатите около и Путлера сега РФ е в тази ситуация и конфронтация с целия, цивилизован свят.

    09:52 09.09.2025

  • 21 Накратко

    1 0 Отговор
    Русия е империалистическо ЗЛО, агресор и кoчина за всички които се примиряват с управлението на хунтата в Кремъл и бункерния фюрер.

    09:59 09.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания