ISW: Русия отправя заплахи към Финландия и засилва военнопромишления си потенциал

Председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев директно заплаши Финландия, като в статия за агенция ТАСС от 8 септември заяви, че „основното нещо“, което Финландия не бива да „забравя“, е, че конфронтацията с Русия „може да доведе до крах на финландската държавност завинаги“.
Това пишат от Института за изследване на войната (ISW), предава News.bg.
Медведев твърди, че Финландия е исторически обвързана с нацистка Германия и че финландските власти през 40-те години на миналия век са искали да разширят границите, за да включат райони в съвременна Русия. Той посочва, че настоящото финландско правителство е „русофобско“ и че „жаждата за победа за сметка на Русия е била внушена в съзнанието на финландците още по времето на Хитлер“.
Финландските власти исторически са се опитвали да заличат „историческата и културна идентичност“ на етническите руснаци и да извършат геноцид срещу славянското население. Медведев твърди, че Финландия се е присъединила към НАТО под „прикритието“ на отбрана, но всъщност се готви за война срещу Русия – игнорирайки факта, че Финландия се е отказала от дългогодишния си военен неутралитет, за да се присъедини към Алианса в пряк отговор на войната в съседна Украйна през 2022 г.
Твърденията на Медведев са паралелни на тези, които Кремъл използва, за да оправдае нахлуването си в Украйна през 2014 г. и 2022 г.
Разширяване на военнопромишлената база на Русия
Русия продължава да разширява своята отбранително-промишлена база (ОИПБ), за да защити предприятията от удари на далечни украински разстояния. Заместник-началникът на Главното управление на военното разузнаване (ГУР) на Украйна, генерал-майор Вадим Скибицки, съобщи на 7 септември, че Русия планира да произведе 2500 високоточни ракети, включително крилати и балистични ракети „Искандер“ и аеробалистични ракети „Кинжал“ през 2025 г.
Скибицки отбеляза, че ГУР е наблюдавало значително увеличение на производството на руски дронове – особено на „Геран“ (аналог на иранския „Шахед“), „Гарпия“ (вариант на „Шахед“ с китайски компоненти) и дронове с видимост от първо лице (FPV). Украинското военно разузнаване твърди, че руската армия има план за превъоръжаване за периода 2026–2037 г.
Той уточни, че повечето от „мощните“ руски отбранителни предприятия са разположени на 750 км или повече от украинската граница и че само 25% са в обхвата от 250 до 500 км. Въпреки че няма признаци Русия да премества предприятия, новите заводи се изграждат на 1500–2000 км от украинската граница.
Скибицки заяви, че Русия е диверсифицирала производството си така, че над 100 предприятия могат да участват в производството на един вид оръжие. Това е опит за защита на ОИПБ от украински удари и за предотвратяване на прекъсване на целия производствен процес.
Денонсиране на международна конвенция срещу изтезания
Изглежда Кремъл е готов да институционализира дългогодишната си практика на изтезаване на украински цивилни затворници и военнопленници. На 8 септември руският президент Владимир Путин внесе в Държавната дума законопроект за денонсиране на Европейската конвенция за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отношение или наказание.
Конвенцията предвижда международни инспекции на центрове за задържане и затвори.
В обяснителната бележка към законопроекта се посочва липсата на представителство на Русия в Комитета за предотвратяване на изтезанията на Съвета на Европа от 2023 г. насам като причина за денонсирането.
