ЕС предоставя рекордна помощ за Украйна от 25 милиарда евро през 2025 г.

Европейският съюз ще предостави само за тази година най-голямата подкрепа за Украйна досега в размер на 25 милиарда евро. Това заяви ръководителката на европейската дипломация Кая Калас пред Европейския парламент днес, предава БТА.

„Международните усилия за прекратяване на войната в Украйна се увеличават в последните няколко месеца, но отговорът на Русия е още агресия. Путин не проявява никакъв интерес към постигане на мир и няма да спре войната, докато не бъде принуден“, заяви Калас на първата сесия от новия парламентарен сезон.

Тя посочи, че ЕС е предоставил близо 169 милиарда евро финансова подкрепа от началото на пълномащабната война през 2022 г.

„Това включва над 63 милиарда евро военна помощ. Само тази година ЕС ще предостави най-голямата подкрепа досега - 25 милиарда до този момент“, отбеляза Калас. „Целта за предоставяне на 2 милиона боеприпаса годишно е изпълнена на 80 процента, като очакваме да бъде изпълнена на 100 процента до октомври. Правим всичко това, за да може Украйна да се защитава и да защитава гражданите си от агресията“.

Тя припомни също така, че ЕС е наложил до този момент 18 пакета санкции на Русия заради агресията ѝ срещу Украйна.