ЕС предоставя рекордна помощ за Украйна от 25 милиарда евро през 2025 г.

Европейският съюз ще предостави само за тази година най-голямата подкрепа за Украйна досега в размер на 25 милиарда евро. Това заяви ръководителката на европейската дипломация Кая Калас пред Европейския парламент днес, предава БТА.
„Международните усилия за прекратяване на войната в Украйна се увеличават в последните няколко месеца, но отговорът на Русия е още агресия. Путин не проявява никакъв интерес към постигане на мир и няма да спре войната, докато не бъде принуден“, заяви Калас на първата сесия от новия парламентарен сезон.
Тя посочи, че ЕС е предоставил близо 169 милиарда евро финансова подкрепа от началото на пълномащабната война през 2022 г.
„Това включва над 63 милиарда евро военна помощ. Само тази година ЕС ще предостави най-голямата подкрепа досега - 25 милиарда до този момент“, отбеляза Калас. „Целта за предоставяне на 2 милиона боеприпаса годишно е изпълнена на 80 процента, като очакваме да бъде изпълнена на 100 процента до октомври. Правим всичко това, за да може Украйна да се защитава и да защитава гражданите си от агресията“.
Тя припомни също така, че ЕС е наложил до този момент 18 пакета санкции на Русия заради агресията ѝ срещу Украйна.
1 Бочко
11:41 09.09.2025
2 Дедо
Коментиран от #6
11:41 09.09.2025
3 Д@пе да ни е яко...!
Бездънната Каца-,,Украйна"...!
11:41 09.09.2025
4 Печатницата на евра
Разгонва се и инфлацията в скапания ЕС.
11:42 09.09.2025
5 Зеля
11:43 09.09.2025
7 И защо?!
11:44 09.09.2025
8 нннн
Коментиран от #18, #22
11:44 09.09.2025
9 Мъжът
11:44 09.09.2025
10 Чуй чуй
11:44 09.09.2025
11 Мафията ГЕРБ,ДПС и ЕС!
11:45 09.09.2025
12 ЖЕКО
11:45 09.09.2025
13 Лайн Ари
11:45 09.09.2025
14 Бесния Оракул
11:46 09.09.2025
15 Иван Спиридонов
Неслучайно и днес се говори, че това е била една изключителна възможност за създаване на гигантски блок, който да обедини безкрайните руски ресурси със силните европейски икономики и да се превърне в първостепенна глобална сила.
Най-често се споменава понятието „Голяма Европа“. То е развито в различни концепции: „Европа от Атлантика до Урал“- Шарл дьо Гол, 1956, идеята на белгиеца Жан Тириар - „Евросъветската империя от Владивосток до Дъблин“ от 1980 год. 1980-те), „Общ европейски дом“ на Михаил Горбачов, 1980-те), “Общо икономическо пространство от Лисабон до Владивосток” - Владимир Путин , 2010,„Голяма Европа от Атлантика до Тихия океан“ - Александър Лукашенко, 2011, „Голяма Евразия“ на Майкъл Емерсън от 2013 и т.н. ...........
" Свободно слово"
11:46 09.09.2025
16 Селянски
11:47 09.09.2025
17 Ей, Кая!
Тия пари нали ги вземаш от нашите джобове...и то без да ни питаш дори,дали сме съгласни,или не...!
Бетер от Комунягите сте станали от ЕССР...!
11:47 09.09.2025
18 Не част,
До коментар #8 от "нннн":а всичките, до последния евро-цент, са от джобовете на европейските данъкоплатци, т.е. овци с човешки образ.
11:48 09.09.2025
19 Симеон Иванов
За съжаление на България, грозните ни политици ни набутаха там, и ще пропаднем, докато Западните страни пак ще са по-добре ...
11:49 09.09.2025
20 зеленски наведен и хванал се за пръстите
11:50 09.09.2025
21 ЕСССР
11:50 09.09.2025
22 само питам
До коментар #8 от "нннн":да не си ги давал като са твоите, защо ги даваш?
11:51 09.09.2025
23 оня с коня
11:52 09.09.2025
24 Фактчекър
Накратко, наказанията са:
Лишаване от свобода от 10 до 20 години;
Доживотен затвор, включително без право на замяна.
Тези наказания са предвидени за действия, които застрашават вътрешната сигурност и политическата организация на страната.
За по-леки форми на измяна или свързани престъпления наказанията могат да бъдат по-малки, но държавната измяна е едно от най-тежките престъпления срещу държавата в България.
11:52 09.09.2025
25 само така ще бъдете свободни
Коментиран от #28
11:52 09.09.2025
26 Човекът Х
11:53 09.09.2025
27 Артистът
11:53 09.09.2025
28 брей
До коментар #25 от "само така ще бъдете свободни":Монголоида нарежда да плащаме.
11:53 09.09.2025
29 Кая е отвързана
11:53 09.09.2025
30 законноста на мафията
11:54 09.09.2025
31 Някой
А, иначе, разни местни дерибее разправят, че не било правилно да се вдигат минималната работна заплата и заплатите на работещите, щото водело до кредити. По-добре кредити за вдигане на стандарта на народа, отколкото налети в бездънна яма.
11:54 09.09.2025
32 дядо поп
11:56 09.09.2025