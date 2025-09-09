Новини
ЕС предоставя рекордна помощ за Украйна от 25 милиарда евро през 2025 г.
  Тема: Украйна

9 Септември, 2025 11:38 597 32

Финансова и военна подкрепа нарастват, докато Русия продължава агресията

ЕС предоставя рекордна помощ за Украйна от 25 милиарда евро през 2025 г. - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз ще предостави само за тази година най-голямата подкрепа за Украйна досега в размер на 25 милиарда евро. Това заяви ръководителката на европейската дипломация Кая Калас пред Европейския парламент днес, предава БТА.

„Международните усилия за прекратяване на войната в Украйна се увеличават в последните няколко месеца, но отговорът на Русия е още агресия. Путин не проявява никакъв интерес към постигане на мир и няма да спре войната, докато не бъде принуден“, заяви Калас на първата сесия от новия парламентарен сезон.

Тя посочи, че ЕС е предоставил близо 169 милиарда евро финансова подкрепа от началото на пълномащабната война през 2022 г.

„Това включва над 63 милиарда евро военна помощ. Само тази година ЕС ще предостави най-голямата подкрепа досега - 25 милиарда до този момент“, отбеляза Калас. „Целта за предоставяне на 2 милиона боеприпаса годишно е изпълнена на 80 процента, като очакваме да бъде изпълнена на 100 процента до октомври. Правим всичко това, за да може Украйна да се защитава и да защитава гражданите си от агресията“.

Тя припомни също така, че ЕС е наложил до този момент 18 пакета санкции на Русия заради агресията ѝ срещу Украйна.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бочко

    31 1 Отговор
    Богата България е готова да даде 5 милиарда евро за Украйна до края на 2025 г.!

    11:41 09.09.2025

  • 2 Дедо

    27 3 Отговор
    Украта го е ударила на просия.

    Коментиран от #6

    11:41 09.09.2025

  • 3 Д@пе да ни е яко...!

    36 2 Отговор
    Тия от върхушката на ЕС ни изтупаха като брашнян чувал,в посока-
    Бездънната Каца-,,Украйна"...!

    11:41 09.09.2025

  • 4 Печатницата на евра

    30 1 Отговор
    яко се е разгонила.

    Разгонва се и инфлацията в скапания ЕС.

    11:42 09.09.2025

  • 5 Зеля

    28 0 Отговор
    Малко са. Казах по един милиард на ден, какво не разбраха?

    11:43 09.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 И защо?!

    21 0 Отговор
    Изтрихте Истината,така и не разбрах?!?!

    11:44 09.09.2025

  • 8 нннн

    29 2 Отговор
    Част от тия пари са мои, твои, наши...

    Коментиран от #18, #22

    11:44 09.09.2025

  • 9 Мъжът

    28 1 Отговор
    ѝ в прекрасни бизнес отношения с Русия , прави милиарди ! Госпожа Кая , запитана за това , каза , че с него не говорят за работата му .

    11:44 09.09.2025

  • 10 Чуй чуй

    26 2 Отговор
    ЕС налива милиарди евра в бездънната каца, това е единствения начин да прикрият собствените си кражби пред обществото. Другото е ала бала…

    11:44 09.09.2025

  • 11 Мафията ГЕРБ,ДПС и ЕС!

    25 1 Отговор
    България е продала оръжие за 13 млрд. и е теглила до сега кредити в размер на 16 млрд., къде са парите крадци?

    11:45 09.09.2025

  • 12 ЖЕКО

    20 2 Отговор
    И ТАЗИ ПОМОЩ НЯМА ДА СПАСИ УКРАИНА И ЕВРОПА РУСИЯ НАПРЕДВА БАВНО НО СЛАВНО

    11:45 09.09.2025

  • 13 Лайн Ари

    22 0 Отговор
    И резултата го виждаме на всякъде ! Пресен пример Франция ! Ама няма значение - накрая ще е до ПОСЛЕДНИЯ европеец !

    11:45 09.09.2025

  • 14 Бесния Оракул

    18 0 Отговор
    Като гледам цените ежедневно се завишават леко по леко, гладът идва и ще е унищожителен.

    11:46 09.09.2025

  • 15 Иван Спиридонов

    14 0 Отговор
    Идеята за Европа от Лисабон до Владивосток е стара и, както се оказа, неуспешна. Тя целеше да обедини икономическите усилия на стария континент с тези на цялото съветско, а после и постсъветско пространство.

    Неслучайно и днес се говори, че това е била една изключителна възможност за създаване на гигантски блок, който да обедини безкрайните руски ресурси със силните европейски икономики и да се превърне в първостепенна глобална сила.

    Най-често се споменава понятието „Голяма Европа“. То е развито в различни концепции: „Европа от Атлантика до Урал“- Шарл дьо Гол, 1956, идеята на белгиеца Жан Тириар - „Евросъветската империя от Владивосток до Дъблин“ от 1980 год. 1980-те), „Общ европейски дом“ на Михаил Горбачов, 1980-те), “Общо икономическо пространство от Лисабон до Владивосток” - Владимир Путин , 2010,„Голяма Европа от Атлантика до Тихия океан“ - Александър Лукашенко, 2011, „Голяма Евразия“ на Майкъл Емерсън от 2013 и т.н. ...........
    " Свободно слово"

    11:46 09.09.2025

  • 16 Селянски

    11 0 Отговор
    Селянски ще ги прибере

    11:47 09.09.2025

  • 17 Ей, Кая!

    17 1 Отговор
    Че то това не е за фалба...!
    Тия пари нали ги вземаш от нашите джобове...и то без да ни питаш дори,дали сме съгласни,или не...!
    Бетер от Комунягите сте станали от ЕССР...!

    11:47 09.09.2025

  • 18 Не част,

    13 1 Отговор

    До коментар #8 от "нннн":

    а всичките, до последния евро-цент, са от джобовете на европейските данъкоплатци, т.е. овци с човешки образ.

    11:48 09.09.2025

  • 19 Симеон Иванов

    10 1 Отговор
    Така наречения "елит" на ЕС е престъпна група, която може да бъде изгонена само по един начин - пълен и необратим разпад на псевдо-икономическия съюз "ЕС" ...
    За съжаление на България, грозните ни политици ни набутаха там, и ще пропаднем, докато Западните страни пак ще са по-добре ...

    11:49 09.09.2025

  • 20 зеленски наведен и хванал се за пръстите

    5 1 Отговор
    малко са тия пари! още пари трябват

    11:50 09.09.2025

  • 21 ЕСССР

    6 1 Отговор
    Нещастния европролетариат да затяга колана и да скандира "Слава Украине" и "Слава на Другарките Урсула, Кая, Анлналена и всяка друга еврохиена"!

    11:50 09.09.2025

  • 22 само питам

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "нннн":

    да не си ги давал като са твоите, защо ги даваш?

    11:51 09.09.2025

  • 23 оня с коня

    3 1 Отговор
    а тук още събираме капачка за ковьози

    11:52 09.09.2025

  • 24 Фактчекър

    0 0 Отговор
    В България наказанието за държавна измяна е изключително тежко и може да варира от 10 до 20 години лишаване от свобода, доживотен затвор или доживотен затвор без право на замяна. Това е регламентирано в Наказателния кодекс, като държавната измяна включва деяния с цел насилствено завземане на властта, опити за преврат, участие в бунт или въоръжено въстание с цел отслабване или разрушаване на властта в Република България.

    Накратко, наказанията са:

    Лишаване от свобода от 10 до 20 години;

    Доживотен затвор, включително без право на замяна.

    Тези наказания са предвидени за действия, които застрашават вътрешната сигурност и политическата организация на страната.

    За по-леки форми на измяна или свързани престъпления наказанията могат да бъдат по-малки, но държавната измяна е едно от най-тежките престъпления срещу държавата в България.

    11:52 09.09.2025

  • 25 само така ще бъдете свободни

    2 1 Отговор
    Плащайте евроовци ...

    Коментиран от #28

    11:52 09.09.2025

  • 26 Човекът Х

    2 1 Отговор
    Добре организираната престъпна шайка в Брюксел се облагодетелства за сметка на младите животи останали по бойното поле. Европейския Съюз се спуска стремглаво надолу към бездната, място откъдето излизане няма. Единствения победител гледа доволно зад океана и чака момента да завземе Стария Континент без военни действия а със добре водена политика. Такъв е сценария а последствията ще са ужасяващи.

    11:53 09.09.2025

  • 27 Артистът

    1 1 Отговор
    За тази година 25 милиарда евро е едно добро начало, но Свободата няма цена!

    11:53 09.09.2025

  • 28 брей

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "само така ще бъдете свободни":

    Монголоида нарежда да плащаме.

    11:53 09.09.2025

  • 29 Кая е отвързана

    1 1 Отговор
    Няма ли лудница в Брюксел, да се погрижи на естонката?

    11:53 09.09.2025

  • 30 законноста на мафията

    0 0 Отговор
    Политици и оръжейни компании окрадоха целия ЕС.

    11:54 09.09.2025

  • 31 Някой

    0 1 Отговор
    предоставя, ама затъва в блатото. Икономиките вече са почти разрушени - високите цени на газа и петрола, на тока и на суровините ги шокира.
    А, иначе, разни местни дерибее разправят, че не било правилно да се вдигат минималната работна заплата и заплатите на работещите, щото водело до кредити. По-добре кредити за вдигане на стандарта на народа, отколкото налети в бездънна яма.

    11:54 09.09.2025

  • 32 дядо поп

    0 1 Отговор
    Ей , хора , събудете се това са наши пари , на всички данъкоплатци в ЕС. Ние плащаме за неосъществимите мераци на шепа европейски управници , уверяващи ни , че поддържаме единодушно киевския режим и Украйна. Във Франция вече им показаха , кой ще кара влака , време е да ги последваме докато не е станало твърде късно.

    11:56 09.09.2025

Новини по държави:
