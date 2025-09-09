Новини
Полският президент ще повдигне въпроса за военните репарации при визитата си в Берлин

9 Септември, 2025 14:59

Карол Навроцки настоява, че Германия дължи на Полша над 6 трилиона злоти за щетите от Втората световна война

Полският президент ще повдигне въпроса за военните репарации при визитата си в Берлин - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Полският президент Карол Навроцки ще повдигне въпроса за репарациите от Втората световна война, които Полша иска да получи от Германия, по време на срещата си с германския президент Франк-Валтер Щайнмайер в Берлин идната седмица. Това заяви говорителят на Навроцки пред полската новинарска агенция ПАП, предава БТА.

В интервю за ПАП Рафал Лешкевич подчерта, че президентът със сигурност ще говори за този въпрос, защото „се грижи за интересите на Полша и поляците“. Той повтори и обвинението на десния президент, че настоящото центристко правителство се е отказало от репарациите.

Правителството на Доналд Туск обвини бившия кабинет на „Право и справедливост“ (ПиС), партия, с която е свързан Навроцки, в политизиране на темата. Според него сумата от 1,3 трилиона щатски долара, поискана от Германия по времето на ПиС, е напълно нереалистична.

„Президентът ще се изкаже открито на арената на международната политика и ще заяви, че Германия дължи на Полша обезщетения за военни загуби в размер на над 6 трилиона злоти“, допълни Лешкевич.

Исканията за репарации бяха обявени за първи път през 2022 г. Оттогава стойността на долара спрямо полската злота е паднала, което прави общата сума още по-голяма и надхвърля 1,6 трилиона щатски долара.

Туск и неговите министри признават, че Германия има морално задължение към Полша, но не подкрепят исканията за сумата, поставена от ПиС.

Германското правителство смята въпроса за приключен, позовавайки се на декларацията от 1953 г., с която Полша официално се отказва от репарации под натиск на тогавашния Съветски съюз.


Полша
  • 1 Обаче

    3 1 Отговор
    Закъсня и изпусна точния момент да поиска репарациите след толкова възможности от преди осем десетилетия. Най-точния момент бе 1 септември на специалната 2025година.

    Коментиран от #7

    15:04 09.09.2025

  • 2 ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ

    3 3 Отговор
    АМ ЧИ ЩО НЕ ЗЕМЕ ДА ПОВДИГНЕ ТАКИВА ПРЕТЕНЦИИ И В МОСКВА
    ДАН ГО Е ШУБЕ

    15:05 09.09.2025

  • 3 Ганя Путинофила

    0 2 Отговор
    А Раша колко дължи?
    Нали с Хитлер си поделиха Полша?

    Коментиран от #5, #6

    15:15 09.09.2025

  • 4 Артилерист

    2 0 Отговор
    Ами правилно ,защо дойчешвуулетата може на Осрайна да даряват ,а не искат да си платят щетите нанесени на пановете .

    15:16 09.09.2025

  • 5 Историк

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ганя Путинофила":

    Раша нищо не дължи на Полша ,прррр ∆льооо защото ги освободи от нацистка окупация и им подари много територии от Източна Прусия .

    15:18 09.09.2025

  • 6 Раша нищо

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ганя Путинофила":

    не дължи, защото е победителка в WWll.
    Победителите не плащат репараций.

    15:19 09.09.2025

  • 7 Ясно като бел ден

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Обаче":

    Гледах интервю с предишния президент Дуда където разказва как зеления го убеждава и провокирал, че унраисктс ракета С300, която пДна преди време В Полша била руска и трябвало Дуда да задейства член 5 на нато. Та толкова за "честите украинци". А времето за репарации отдавна е минало.

    15:23 09.09.2025

