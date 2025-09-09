Полският президент ще повдигне въпроса за военните репарации при визитата си в Берлин

Полският президент Карол Навроцки ще повдигне въпроса за репарациите от Втората световна война, които Полша иска да получи от Германия, по време на срещата си с германския президент Франк-Валтер Щайнмайер в Берлин идната седмица. Това заяви говорителят на Навроцки пред полската новинарска агенция ПАП, предава БТА.

В интервю за ПАП Рафал Лешкевич подчерта, че президентът със сигурност ще говори за този въпрос, защото „се грижи за интересите на Полша и поляците“. Той повтори и обвинението на десния президент, че настоящото центристко правителство се е отказало от репарациите.

Правителството на Доналд Туск обвини бившия кабинет на „Право и справедливост“ (ПиС), партия, с която е свързан Навроцки, в политизиране на темата. Според него сумата от 1,3 трилиона щатски долара, поискана от Германия по времето на ПиС, е напълно нереалистична.

„Президентът ще се изкаже открито на арената на международната политика и ще заяви, че Германия дължи на Полша обезщетения за военни загуби в размер на над 6 трилиона злоти“, допълни Лешкевич.

Исканията за репарации бяха обявени за първи път през 2022 г. Оттогава стойността на долара спрямо полската злота е паднала, което прави общата сума още по-голяма и надхвърля 1,6 трилиона щатски долара.

Туск и неговите министри признават, че Германия има морално задължение към Полша, но не подкрепят исканията за сумата, поставена от ПиС.

Германското правителство смята въпроса за приключен, позовавайки се на декларацията от 1953 г., с която Полша официално се отказва от репарации под натиск на тогавашния Съветски съюз.