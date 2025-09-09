Новини
Иран и Венецуела засилват сътрудничеството срещу натиск от САЩ и Израел

9 Септември, 2025 15:53 524 2

Президентите Пезешкиан и Мадуро подчертаха ролята на националното единство като щит срещу външни заплахи

Снимкa: БГНЕС
Президентът на Иран Масуд Пезешкиан изрази твърдата подкрепа на страната към суверенитета и народа на Венецуела, подчертавайки, че единството и националната солидарност са начините за противодействие на САЩ и Израел, предаде иранската новинарска агенция ИРНА, предава БТА.

В телефонен разговор, проведен вчера с президента на Венецуела Николас Мадуро, Пезешкиан заяви, че провалът на САЩ и израелския режим срещу Иран е резултат от националното единство и вътрешната солидарност на страната, които са ѝ вдъхнали неизчерпаема сила.

„Докато това единство е запазено, никоя чужда сила не може да навреди на нашите страни“, заяви той.

Позовавайки се на враждебните действия на Вашингтон срещу Ислямската република, той добави, че САЩ от десетилетия използват „фалшива пропаганда и изфабрикувани наративи“ като претекст за оказване на натиск и нарушаване на международното право.

Пезешкиан подчерта, че Иран категорично осъжда всяко нарушение на териториалната цялост на държавите и „с всичките си способности подкрепя суверенитета и народа на Венецуела“.

Иранският президент припомни и неотдавнашната среща на високо равнище на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), на която бяха осъдени едностранните действия на САЩ в разрез с многостранния подход и използването на сила срещу нациите „под фалшив претекст“.

Той приветства инициативите на Венецуела за запазване на регионалния мир и стабилност и потвърди готовността на Иран да разшири сътрудничеството с латиноамериканската страна.

Мадуро, от своя страна, похвали подкрепата на Иран и подчерта националното единство на Венецуела.

Той заяви, че днес Венецуела е достигнала сила, която защитава нацията от всяка заплаха.

Той осъди медийните кампании на САЩ и психологическата война, насочени към опетняване на имиджа на Венецуела, отбелязвайки, че милиони са се обединили в защита на родината си.

„Днес Иран и Венецуела са по-обединени от всякога. Вашата подкрепа ни дава по-голяма мотивация да запазим независимостта, достойнството и националната гордост“, добави Мадуро.


Иран (Ислямска Република)
  • 1 СЕЛЯНИН

    3 0 Отговор
    Твърде много врагове си направи САЩ. Китай, Венецуела, Северна Корея, Русия, Индия, Иран, Сърбия.... хегемонията приключи.

    15:56 09.09.2025

  • 2 гост

    1 0 Отговор
    явно искат да си поделят боя...

    16:54 09.09.2025

