Шефът на МААЕ: Постигнахме споразумение за инспекции на ядрените обекти в Иран

10 Септември, 2025 05:34, обновена 10 Септември, 2025 04:48 738 0

  • рафаел гроси-
  • иран-
  • маае

Това е важна стъпка в правилната посока, заяви Рафаел Гроси

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси заяви, че е постигнато споразумение с иранския външен министър Абас Аргачи за пълното възобновяване на инспекциите в Иран, което е "важна стъпка в правилната посока", предаде "Ройтерс", цитирана от NOVA.

"Днес /б.р. снощи/ в Кайро с иранския външен министър се споразумяхме за практическите условия за възобновяване на инспекционните дейности в Иран", написа Гроси в социалната мрежа X.

"Това е важна стъпка в правилната посока", добави той.


Иран (Ислямска Република)
