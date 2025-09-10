Шефът на МААЕ: Постигнахме споразумение за инспекции на ядрените обекти в Иран

Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси заяви, че е постигнато споразумение с иранския външен министър Абас Аргачи за пълното възобновяване на инспекциите в Иран, което е "важна стъпка в правилната посока", предаде "Ройтерс", цитирана от NOVA.

"Днес /б.р. снощи/ в Кайро с иранския външен министър се споразумяхме за практическите условия за възобновяване на инспекционните дейности в Иран", написа Гроси в социалната мрежа X.

"Това е важна стъпка в правилната посока", добави той.