Катар: Няма да толерираме безразсъдното поведение на Израел!; Тръмп: Нетаняху сам е решил за удара

Катар каза пред Съвета за сигурност на ООН, че "няма да толерира това безразсъдно поведение на Израел и продължаващото нарушаване на регионалната сигурност", след като Израел нанесе въздушен удар срещу високопоставени представители на палестинското ислямистко движение "Хамас" в Доха, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Катар остро осъжда това подло престъпно нападение, което представлява явно нарушение на всички международни закони и норми", заяви постоянната представителка на Катар в ООН Аля Ахмед Саиф Ал Тани в писмо до Съвета за сигурност на световната организация.

"Разследванията се провеждат на най-високо равнище и по-подробна информация ще бъде оповестена веднага щом стане налична", добави тя, като нарече израелската атака "сериозно ескалиране".

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза днес, че решението на Израел да нанесе удар по Катар е било взето единствено от премиера Бенямин Нетаняху, а не от него, предаде Ройтерс, цитирана от БТА, като се позова на съобщение на републиканския лидер в социалните мрежи.

"Едностранното бомбардиране на Катар, суверенна държава и близък съюзник на САЩ, която работи много усилено и смело поема рискове заедно с нас, за да посредничи за мир, не допринася за целите на Израел или Америка", написа Тръмп.

"Въпреки това елиминирането на палестинското ислямистко движение "Хамас", което се е облагодетелствало от мизерията на хората, живеещи в Газа, е достойна цел", добави американският президент.

Белият дом описа удара на Израел в Катар като противоречащ на целта на президента Доналд Тръмп за постигане на мир в Газа, пише CNN, цитирана от ФОКУС.



"Тази сутрин администрацията на Тръмп беше уведомена от военните на САЩ, че Израел атакува ХАМАС, който за съжаление се намира в част от Доха, столицата на Катар", обясни Каролайн Лийвит, прессекретарят на Белия дом на брифинг.



Лийвит заяви още, че Тръмп е разговарял както с израелския премиер Бенямин Нетаняху след атаката, така и с емира и премиера на Катар.



Нетаняху "каза на президента Тръмп, че иска да сключи мир и президентът Тръмп вярва, че този злощастен инцидент може да послужи като възможност за мир", допълни тя.



Лийвит акцентира върху това, че президентът Тръмп е уверил Катар, че "подобно нещо няма да се случи отново на тяхна земя".

Германският канцлер Фридрих Мерц осъди снощи израелския въздушен удар срещу високопоставени представители на палестинското ислямистко движение "Хамас" в Катар, предаде ДПА, цитирана от БТА.

В телефонен разговор с катарския емир шейх Тамим бин Хамад Ал Тани канцлерът на Германия определи нарушението на суверенитета и териториалната цялост на Катар в резултат на израелската атака като "неприемливо", съобщи правителственият говорител Щефан Корнелиус.

В същото време германският канцлер похвали посредническите усилия на Катар за постигането на примирие в ивицата Газа и освобождаването на израелските заложници.

Мерц предупреди, че не трябва да се допусне войната да се разпространи в по-широкия регион на Близкия изток.

Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган е провел телефонен разговор с държавния глава на Катар шейх Тамим бин Хамад Ал Тани във връзка с нападението на Израел над преговарящата делегация на "Хамас" в Доха, след което палестинското ислямистко движение обяви, че са загинали негови членове, предаде БТА.



"По време на разговора бяха обсъдени нападението на Израел над преговарящата делегация на "Хамас" в Катар и общите стъпки, които ще бъдат направени срещу това", гласи официалното съобщение за разговора на Дирекцията по комуникации към Президентството на Република Турция.



Ердоган е подчертал, че осъжда нападението на Израел, нарушаващо суверенитета на Катар, и което според него цели конфликтът, напрежението и нестабилността в региона да бъдат задълбочени. Турският президент е изказал съболезнования на катарския държавен глава за загиналите и го е уверил, че Турция ще продължи да подкрепя Катар и народа на страната с всички свои възможности.



По време на разговора двамата лидери са заявили, че ще продължат да работят заедно за прекратяването на убийствата в ивицата Газа час по-скоро.



По-рано Ердоган излезе с официална позиция, в която осъди нападението в Доха и подчерта, че Турция ще запази твърдата си и решителна позиция срещу действията на Израел, обвинявайки за пореден път Тел Авив, че иска да повлече целия регион към бедствие.

"Хамас" заяви, че при израелската атака в Доха във вторник са убити шестима нейни членове, предаде NOVA.

Сред тях е и синът на живеещия в изгнание лидер на палестинската въоръжена групировка за Ивицата Газа Халил ал Хая, предаде "Ройтерс".



В изявлението обаче се посочва, че Израел се е провалил в така наречения си опит да убие преговарящия екип на групировката.



По-рано Сухаил ал Хинди, член на политическото бюро на "Хамас", заяви пред катарската телевизия "Ал Джазира", че представителите на висшето ръководство на групировката са оцелели при атаката.



Охранителна камера запечата момента на удара. Негова цел е бил жилищен комплекс в Доха, който от началото на конфликта в Газа е под денонощна охрана от личната гвардия на емира на Катар. Цел на удара са били преговарящите на “Хамас”, но според източник от групировката, те са оцелели.



“Заявяваме много ясно, че искаме тази агресия да спре. Ако агресията не бъде прекратена, защо съпротивата и по-специално “Хамас” биха върнали заложниците? Защо бихме върнали израелските пленници, които са в наши ръце, ако войната продължава? Как би могъл един нормален или луд човек да загуби силна карта, която притежава, докато войната продължава?“, заяви Халил ал Хая, временен лидер на „Хамас”.



С това Еврейската държава разшири още военните си действия в Близкия изток.



„Те извършиха най-тежкото нападение срещу еврейския народ след Холокоста. Сега те се срещаха на същото място, точно на същото място, където празнуваха това зверство преди почти две години. В началото на войната обещах, че Израел ще стигне до онези, които извършиха този ужас. И днес Израел и аз спазихме това обещание”, подчерта Бенямин Нетаняху, министър-председател на Израел.



Генералният секретар на ООН също реагира остро. „Осъждам това грубо нарушение на суверенитета и териториалната цялост на Катар. Всички страни трябва да работят за постигане на постоянно прекратяване на огъня, а не за неговото разрушаване”, заяви Антониу Гутериш, генерален секретар на ООН.

Българското външно министерство призова сънародниците ни в катар да избягват пребиваване близо до засегнатата зона и да спазват изискванията за сигурност.