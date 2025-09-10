Руски дронове навлязоха в Полша, Варшава и съюзниците вдигнаха бойни самолети

Полски и съюзнически бойни самолети бяха активирани тази сутрин, за да гарантират безопасността на въздушното пространство на Полша, след като военновъздушните сили на Украйна предупредиха, че руски дронове са навлезли над територията на тази страна членка на НАТО, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Полски и съюзнически бойни самолети оперират във въздушното ни пространство, а наземните системи за противовъздушна отбрана и радарно разузнаване са в най-висока степен на готовност", съобщи полското оперативно военно командване в публикация в платформата "Екс".

Малко преди това украинските военновъздушни сили написаха в приложението "Телеграм", че руски дронове са навлезли в полското въздушно пространство и застрашават град Замошч в Полша.

Не е още ясно колко дрона се намират във въздушното пространство на Полша.

Украинските медии съобщиха, че поне един от руските дронове се движи и към западния полски град Жешов.

Руската армия предприе късно снощи нови атаки с бойни дронове в цяла Украйна, съобщиха украинските въоръжени сили, цитирани от ДПА и БТА.

Украинската противовъздушна отбрана предупреди за голям брой руски дронове над централните и североизточните райони на страната.

В украинската столица Киев малко преди полунощ се чу огън на противовъздушните сили. Някои руски дронове вече са навлезли в западната част на Украйна и летят към град Луцк във Волинска област. На голяма част от територията на страната са задействани сирените за опасност от въздушни нападения.

Украинските военни наблюдатели очакват, че е възможно Русия да използва и крилати ракети, изстреляни от въздуха и от морето. Според някои съобщения стратегически бомбардировачи и кораби от руския Черноморски флот, оборудвани с ракети, са били подготвени за разгръщане.

Украйна се съпротивлява срещу руската инвазия от повече от три години и половина и многократно е призовавала западните си съюзници да подсилят нейните въздушни отбранителни способности.