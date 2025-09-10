Новини
Руски дронове навлязоха в Полша, Варшава и съюзниците вдигнаха бойни самолети
  Тема: Трафик

Руски дронове навлязоха в Полша, Варшава и съюзниците вдигнаха бойни самолети

10 Септември, 2025 05:52, обновена 10 Септември, 2025 04:56 2 194 36

Руската армия предприе късно снощи нови атаки с бойни дронове в цяла Украйна

Руски дронове навлязоха в Полша, Варшава и съюзниците вдигнаха бойни самолети - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Полски и съюзнически бойни самолети бяха активирани тази сутрин, за да гарантират безопасността на въздушното пространство на Полша, след като военновъздушните сили на Украйна предупредиха, че руски дронове са навлезли над територията на тази страна членка на НАТО, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Полски и съюзнически бойни самолети оперират във въздушното ни пространство, а наземните системи за противовъздушна отбрана и радарно разузнаване са в най-висока степен на готовност", съобщи полското оперативно военно командване в публикация в платформата "Екс".

Малко преди това украинските военновъздушни сили написаха в приложението "Телеграм", че руски дронове са навлезли в полското въздушно пространство и застрашават град Замошч в Полша.

Не е още ясно колко дрона се намират във въздушното пространство на Полша.

Украинските медии съобщиха, че поне един от руските дронове се движи и към западния полски град Жешов.

Руската армия предприе късно снощи нови атаки с бойни дронове в цяла Украйна, съобщиха украинските въоръжени сили, цитирани от ДПА и БТА.

Украинската противовъздушна отбрана предупреди за голям брой руски дронове над централните и североизточните райони на страната.

В украинската столица Киев малко преди полунощ се чу огън на противовъздушните сили. Някои руски дронове вече са навлезли в западната част на Украйна и летят към град Луцк във Волинска област. На голяма част от територията на страната са задействани сирените за опасност от въздушни нападения.

Украинските военни наблюдатели очакват, че е възможно Русия да използва и крилати ракети, изстреляни от въздуха и от морето. Според някои съобщения стратегически бомбардировачи и кораби от руския Черноморски флот, оборудвани с ракети, са били подготвени за разгръщане.

Украйна се съпротивлява срещу руската инвазия от повече от три години и половина и многократно е призовавала западните си съюзници да подсилят нейните въздушни отбранителни способности.


Полша
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 15 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 И Киев е Руски

    47 11 Отговор
    Военно въздушните уро сили предупредили Полша че руски дронове са навлезли във въздушното им пространство.. Тия поляци нямат ли военно въздушни сили

    Коментиран от #28

    05:03 10.09.2025

  • 4 Фен

    39 14 Отговор
    Ами време е Путин да се поучи от Натаняху и Тръмп. Те си тряскат която страна си поискат, щото могат. И на Жешув му е време да светне.

    05:04 10.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Поляците

    22 5 Отговор
    чакат хлорофилът да им каже?!?

    05:26 10.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Безмозгин

    9 5 Отговор
    А Орешници,кога ?

    05:35 10.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Хитър Петър

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Петър":

    Да напада западна !!

    05:37 10.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Страхов

    4 12 Отговор
    И първата ракета,дето набедиха за украинска,си беше чисто руска !

    05:39 10.09.2025

  • 15 Анджо

    5 7 Отговор
    Вие сте безмозъчни същества. Няма думи и не мога да повярвам ,че се радвате на трагедията на хората.

    05:39 10.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 голям смях

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Град Козлодуй":

    ОТ BBC СЪОБЩАВАТ, ЧЕ 5000 ИЗСТРЕЛЯНИ ВИБРАТОРА ОТ МОСКВА СА ПОПАДНАЛИ ДИРЕКТНО фГЪ3ЪТ на глухияВАЛЬО
    . ПО НЕПОТВЪРДЕНА ИНФОРМАЦИЯ ТОЙ Е ПОЕЛ ВСИЧКИТЕ НАВЕДНЪЖ И ИМА РАЗКЪСАНО АНАЛHО ОТВЕРСИЕ. ОЧАКВАЙТЕ ПРОДЪЛЖЕНИЕ"

    Коментиран от #18

    05:40 10.09.2025

  • 18 Радио Елто

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "голям смях":

    много сте точен господине

    05:41 10.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Селски

    5 1 Отговор
    У двора съм събрал неколко шахида,мислим какво да ги правим !

    05:43 10.09.2025

  • 23 Комисар Криг

    2 0 Отговор
    хаосити екстерминатус !

    05:47 10.09.2025

  • 24 Ха-ха-ха

    17 2 Отговор
    "след като военновъздушните сили на Украйна предупредиха, че руски дронове са навлезли над територията на тази страна". Т.е. поляците са вдигнали самолетите щото украинците са им казали иначе те нищо не са засекли. Аз на украинец не вярвам , още повече когато англичанин му шушне на ухото.

    05:52 10.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Дуракин

    5 3 Отговор
    Айде бе Вова,атакуй НАТО !

    06:01 10.09.2025

  • 27 на дроновете

    11 2 Отговор
    е пишело сделано в СССР,с големи червени букви

    Коментиран от #31

    06:02 10.09.2025

  • 28 Червената шапчица

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "И Киев е Руски":

    Малко преди това украинските военновъздушни сили написаха в приложението "Телеграм", че руски дронове са навлезли в полското въздушно пространство и застрашават град Замошч в Полша.

    06:04 10.09.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Дурочок

    2 0 Отговор
    Израелски снаряди се изсипаха в Катар. Катар протестира, не е вдигнал ефките, щото няма. Тръмб се извини за недоразумението. Да ти имам Близкия Изток!

    06:17 10.09.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Баш Балък

    3 1 Отговор
    Така значи, покраинските ВВС следят Полското въздушно пространство, все едно си нямат тяхно за което да ги е грижа, или Поляците са прекалено заети да си развиват икономиката, че не ги е грижа за въздуха им, или просто нямат технологията да си го следят. Пълен цирк.

    06:28 10.09.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Някой

    4 0 Отговор
    Явно руски дронове в Полша няма. Украинците пак лъжа,че ха дано да вкарат НАТО във войната.
    Жалки украински напъни.

    06:36 10.09.2025

  • 36 Огън така се разгаря, бавно

    2 0 Отговор
    но сигурно. Всеки ден по малко, стъпка по стъпка, Русия им прилага китайската капка, която е по зловеща и от ракета. Денонощно западните джендъри са в паника, сега са като подплашени мишки, търчат и цвърчат. Сами си го търсиха, и си го получават. Не може да ръчкаш мечката и да си мислиш, че ще ти се размине. Нашите подлоги да се сифирясат с кого играят, защото и тук ще цвърчат мишки!?

    06:37 10.09.2025

