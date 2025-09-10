Новини
"Без крале": Готвят демонстрации срещу политиката на Доналд Тръмп в САЩ на 18 октомври

10 Септември, 2025 06:01, обновена 10 Септември, 2025 06:05 590 6

"Милиони хора отново ще излязат, за да покажат на света: Америка няма крале, властта принадлежи на народа“, се казва на уебсайта на протеста

"Без крале": Готвят демонстрации срещу политиката на Доналд Тръмп в САЩ на 18 октомври - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Демонстрации срещу политиката на американския президент Доналд Тръмп ще се проведат в цялата страна на 18 октомври, съобщиха организаторите на акцията „Без крале“.

„На 18 октомври милиони хора отново ще излязат, за да покажат на света: Америка няма крале, властта принадлежи на народа“, се казва на уебсайта на протеста.

„През юни светът видя силата на народа и опитът на президента Тръмп да се короняса се провали под натиска на съпротивата на хора, които се противопоставят на злоупотребата с власт от страна на Тръмп. Сега той удвоява усилията си - изпраща военни в нашите общности, лишава избирателите от избирателни права, раздава подаръци на милиардери, докато обикновените семейства се борят да свържат двата края. Това не е само политика, а и демокрация срещу диктатура“, отбелязаха организаторите.

Те очакват поне 5-6 милиона души да излязат на демонстрации в цялата страна през октомври.

Масовите протести No Kings се проведоха за първи път в САЩ на 14 юни, рождения ден на Тръмп и деня на военния парад във Вашингтон. След това в американски градове се проведоха най-малко 2,1 хиляди демонстрации.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Свободен

    0 5 Отговор
    При толкова цеви в населението на тромпета ще му е трудно да повтори успеха на Путин!
    А и джуджето в Кремъл е случил на невероятно покорен народ!

    06:11 10.09.2025

  • 2 На 18ти

    3 1 Отговор
    милиони хора ще излязат?
    Как знаят че милиони хора ще излязат, вече медиите са толкова умни, и бъдещето предсказват.

    06:14 10.09.2025

  • 3 Гошо

    4 1 Отговор
    А на бас ,че основно тоя протест ще представлява вестникарско крякате

    Коментиран от #6

    06:15 10.09.2025

  • 4 Ха-ха-ха

    4 0 Отговор
    Милиони хора или милиони мигранти и силата на кой народ видяхме във Флорида? На този народ дето гореше американското знаме ли? Тръмп е прав да предприема такива драстични мерки.

    06:19 10.09.2025

  • 5 Ав пРоссия

    1 2 Отговор
    Кога????Там е абсолютна монархия, а който излезе на протест в Сибир на "пионерски" лагер.

    06:32 10.09.2025

  • 6 Когато са хиляда в Париж

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гошо":

    Срещу Макрон са всенародни демонстрации, когато са стотици хиляди в САЩ срещу Тръмп са вестникарско крякате. Такива ми ти работи.

    06:38 10.09.2025