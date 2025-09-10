"Без крале": Готвят демонстрации срещу политиката на Доналд Тръмп в САЩ на 18 октомври

Демонстрации срещу политиката на американския президент Доналд Тръмп ще се проведат в цялата страна на 18 октомври, съобщиха организаторите на акцията „Без крале“.

„На 18 октомври милиони хора отново ще излязат, за да покажат на света: Америка няма крале, властта принадлежи на народа“, се казва на уебсайта на протеста.

„През юни светът видя силата на народа и опитът на президента Тръмп да се короняса се провали под натиска на съпротивата на хора, които се противопоставят на злоупотребата с власт от страна на Тръмп. Сега той удвоява усилията си - изпраща военни в нашите общности, лишава избирателите от избирателни права, раздава подаръци на милиардери, докато обикновените семейства се борят да свържат двата края. Това не е само политика, а и демокрация срещу диктатура“, отбелязаха организаторите.

Те очакват поне 5-6 милиона души да излязат на демонстрации в цялата страна през октомври.

Масовите протести No Kings се проведоха за първи път в САЩ на 14 юни, рождения ден на Тръмп и деня на военния парад във Вашингтон. След това в американски градове се проведоха най-малко 2,1 хиляди демонстрации.