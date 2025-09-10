Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще произнесе годишното си обръщение за състоянието на Европейския съюз на сесията на Европейския парламент в Страсбург на 10 септември.

Основните моменти от речта ѝ вече са известни въз основа на отделни публикации на документи на Европейската комисия, разпространени преди речта, която Европейската комисия счита за едно от основните политически събития в Брюксел през септември. Те бяха анонсирани и в публикации на няколко европейски медии, включително Reuters и Bloomberg, Politico, Financial Times и други, позовавайки се на свои източници.

Основните параметри на речта ѝ са известни предварително - това са призиви за противопоставяне на Русия, подкрепа на Украйна и ускоряване на милитаризацията на ЕС, със специален акцент върху цифровите технологии и системи, базирани на изкуствен интелект. Фон дер Лайен ще говори и в подкрепа на продължаването на зеления преход, но според източници на тази тема ще бъде отдадено по-малко значение, отколкото в предишни години, тъй като тя вече не е основният идеологически проект на Европейската комисия.

Фон дер Лайен ще се спре подробно и на отношенията със Съединените щати и ще защити търговското споразумение с Вашингтон, по силата на което ЕС се съгласи да плаща едностранни мита от 15%. Речта няма да мине без призиви за атлантическо единство срещу „съюза на Китай и Русия“, който ръководителят на Европейската комисия нарича "съюз на автокрации".

Тя отново ще отправи призиви за засилване на санкциите срещу Русия, по-специално за приемане на 19-ия им пакет възможно най-скоро, за предпочитане в сътрудничество със Съединените щати.

Обръщението на ръководителя на Европейската комисия ще бъде първото след промяната на състава на Европейската комисия през есента на 2024 г.

Разликата между първия и втория състав на комисията на фон дер Лайен е поразителна. Ако първата комисия включваше големи политически фигури, които имаха независима тежест в Европа, то съставът на втората комисия е значително подмладен, а най-видните личности са заменени от малко известни политици или такива, които нямат забележимо независимо влияние. Европейски експерти отбелязват, че подобна промяна значително е засилила личната власт на фон дер Лайен в Брюксел и на практика е елиминирала възможността за разногласия в рамките на Европейската комисия, както беше например в предишния състав между фон дер Лайен и френския европейски комисар по вътрешния пазар на индустриалците Тиери Бретон.

Освен това, новата Европейска комисия въведе за първи път в историята поста европейски комисар по отбраната, което елиминира всякакви съмнения относно бъдещите приоритети на фон дер Лайен през втория ѝ мандат - 2025-2029 г. Самият факт, че този пост беше даден на Андрюс Кубилюс, родом от Литва, а външната политика на Кая Калас, естонка, които се отличават с изключително твърда антируска позиция, не оставяше никакво съмнение срещу кого ще бъдат насочени външнополитическите дейности на втората комисия на фон дер Лайен.

Сега тя ще обобщи работата си за годината и ще очертае плановете за 2026 г.

В статия, публикувана преди политическата реч на фон дер Лайен, Bloomberg цитира бившия италиански премиер Марио Монти, който казва, че „страхът се е превърнал в обединяващия елемент на Европа“. „Чувството за неотложност се движи от инстинкта за оцеляване на европейските лидери“, отбелязва Монти, подчертавайки, че страхът на европейския елит „скоро ще се трансформира в чувство на гордост“ благодарение на бъдещите европейски постижения, към които ръководителят на Европейската комисия трябва да води Европа. Bloomberg от своя страна подчертава, че Европа се е оказала в трудна ситуация, когато от една страна е заплашена от Русия, а от друга, съществува риск от разпадане на отношенията със Съединените щати, върху чието запазване Европейската комисия е съсредоточила усилията си през последната година.