Новини
Свят »
Урсула фон дер Лайен ще произнесе годишното си обръщение за състоянието на Европейския съюз

Урсула фон дер Лайен ще произнесе годишното си обръщение за състоянието на Европейския съюз

10 Септември, 2025 06:21, обновена 10 Септември, 2025 06:28 417 7

  • урсула фон дер лaйен-
  • европейски съюз-
  • европейска комисия-
  • реч

Председателят на ЕК ще говори пред сесията на Европейския парламент в Страсбург

Урсула фон дер Лайен ще произнесе годишното си обръщение за състоянието на Европейския съюз - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще произнесе годишното си обръщение за състоянието на Европейския съюз на сесията на Европейския парламент в Страсбург на 10 септември.

Основните моменти от речта ѝ вече са известни въз основа на отделни публикации на документи на Европейската комисия, разпространени преди речта, която Европейската комисия счита за едно от основните политически събития в Брюксел през септември. Те бяха анонсирани и в публикации на няколко европейски медии, включително Reuters и Bloomberg, Politico, Financial Times и други, позовавайки се на свои източници.

Основните параметри на речта ѝ са известни предварително - това са призиви за противопоставяне на Русия, подкрепа на Украйна и ускоряване на милитаризацията на ЕС, със специален акцент върху цифровите технологии и системи, базирани на изкуствен интелект. Фон дер Лайен ще говори и в подкрепа на продължаването на зеления преход, но според източници на тази тема ще бъде отдадено по-малко значение, отколкото в предишни години, тъй като тя вече не е основният идеологически проект на Европейската комисия.

Фон дер Лайен ще се спре подробно и на отношенията със Съединените щати и ще защити търговското споразумение с Вашингтон, по силата на което ЕС се съгласи да плаща едностранни мита от 15%. Речта няма да мине без призиви за атлантическо единство срещу „съюза на Китай и Русия“, който ръководителят на Европейската комисия нарича "съюз на автокрации".

Тя отново ще отправи призиви за засилване на санкциите срещу Русия, по-специално за приемане на 19-ия им пакет възможно най-скоро, за предпочитане в сътрудничество със Съединените щати.

Обръщението на ръководителя на Европейската комисия ще бъде първото след промяната на състава на Европейската комисия през есента на 2024 г.

Разликата между първия и втория състав на комисията на фон дер Лайен е поразителна. Ако първата комисия включваше големи политически фигури, които имаха независима тежест в Европа, то съставът на втората комисия е значително подмладен, а най-видните личности са заменени от малко известни политици или такива, които нямат забележимо независимо влияние. Европейски експерти отбелязват, че подобна промяна значително е засилила личната власт на фон дер Лайен в Брюксел и на практика е елиминирала възможността за разногласия в рамките на Европейската комисия, както беше например в предишния състав между фон дер Лайен и френския европейски комисар по вътрешния пазар на индустриалците Тиери Бретон.

Освен това, новата Европейска комисия въведе за първи път в историята поста европейски комисар по отбраната, което елиминира всякакви съмнения относно бъдещите приоритети на фон дер Лайен през втория ѝ мандат - 2025-2029 г. Самият факт, че този пост беше даден на Андрюс Кубилюс, родом от Литва, а външната политика на Кая Калас, естонка, които се отличават с изключително твърда антируска позиция, не оставяше никакво съмнение срещу кого ще бъдат насочени външнополитическите дейности на втората комисия на фон дер Лайен.

Сега тя ще обобщи работата си за годината и ще очертае плановете за 2026 г.

В статия, публикувана преди политическата реч на фон дер Лайен, Bloomberg цитира бившия италиански премиер Марио Монти, който казва, че „страхът се е превърнал в обединяващия елемент на Европа“. „Чувството за неотложност се движи от инстинкта за оцеляване на европейските лидери“, отбелязва Монти, подчертавайки, че страхът на европейския елит „скоро ще се трансформира в чувство на гордост“ благодарение на бъдещите европейски постижения, към които ръководителят на Европейската комисия трябва да води Европа. Bloomberg от своя страна подчертава, че Европа се е оказала в трудна ситуация, когато от една страна е заплашена от Русия, а от друга, съществува риск от разпадане на отношенията със Съединените щати, върху чието запазване Европейската комисия е съсредоточила усилията си през последната година.


Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мьрсуль

    4 0 Отговор
    обявавам фалит и закриване

    06:33 10.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 непремено ще го гледам

    2 0 Отговор
    Къде ще го предават директно?

    Тази жена пише История...за унищожаването на Европа!

    Коментиран от #4

    06:40 10.09.2025

  • 4 Дам

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "непремено ще го гледам":

    От много крадене ще го фалират

    06:43 10.09.2025

  • 5 АМАH OT ИДИOTИ

    2 0 Отговор
    СЪЩЕСТВУВА ЛИ ОЩЕ ""ЕВPO-ГEЙСKИ СЪЮЗ "" ????
    😝
    ИЛИ САМО ТАКА ИЗГЛЕЖДА????
    😆
    ВЕЧЕ, ДАЖЕ И НЕ ИЗГЛЕЖДА ДА Е ТАКА.
    🤣🤣🤣🤣

    06:50 10.09.2025

  • 6 плюс минус

    1 0 Отговор
    Да се пенсионира.
    Вече е 67 годишна.
    За затвор е, но е вече възрастна, а европейците би трябвало да я отстранят.

    06:55 10.09.2025

  • 7 Все тая ми е

    0 0 Отговор
    Какво ще каже бабето Лайен.Нали виждам на какво се превърна Мюнхен, Париж, Брюксел. Не можеш да видиш нормален човек.

    06:56 10.09.2025