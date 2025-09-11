Новини
Украйна е задържала без обяснение телевизионен оператор, обяви Австрийското радио и телевизия

11 Септември, 2025 07:31 993 23

Изискваме от украинските власти незабавното освобождаване на оператора, съобщи редакционният съвет на ОРФ

Украйна е задържала без обяснение телевизионен оператор, обяви Австрийското радио и телевизия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Оператор на Австрийското радио и телевизия, който е украински гражданин, е задържан в Украйна вече пет дни, без да му бъдат посочени причини, съобщи ОРФ. Полицията го е спряла при пътна проверка, докато е пътувал по поръчка на кореспондента на ОРФ в Украйна за снимки в региона на Тернопол. След това военен представител го е предал на властите в Тернопол, съобщава електронният сайт на ОРФ, предаде БТА.

"Изискваме от украинските власти незабавното освобождаване на оператора на ОРФ и обяснение защо е бил задържан. Той е на 53 години, а през 2022 година е бил доброволец във войната и е бил ранен, защитавайки Украйна“, съобщи редакционният съвет на ОРФ. "Украйна иска да се присъедини към ЕС и затова е длъжна да спазва европейските стандарти, отнасящи се до личната сигурност и свободата на медиите“, подчертава ОРФ.

В отговор на запитване на Австрийската новинарска агенция АПА Министерството на външните работи на Австрия съобщи, че посолството в Киев е предприело действия веднага след ареста и е поискало от украинското Министерство на външните работи да изясни обстоятелствата. Също така са в контакт с адвоката на оператора и с кореспондента на ОРФ, пише електронният сайт на Австрийското радио и телевизия.

"Австрия настоява за спазване на правовия ред. Тъй като става въпрос за украински гражданин, възможностите за подкрепа от страна на посолството са много ограничени“, заявиха от Министерството на външните работи, добавя ОРФ.


Австрия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето Мнение

    30 1 Отговор
    В отчаянието си урсулианци вчера гърмяха с дронове по съюзник, убиха Кърк и репресират свободни журналисти.

    07:32 11.09.2025

  • 2 Стенли

    28 1 Отговор
    А така и австрийците ще разберат що за режим подкрепят

    07:33 11.09.2025

  • 3 Сигурно

    2 20 Отговор
    е руски шпионин !

    Коментиран от #17, #20

    07:33 11.09.2025

  • 4 С предаването

    23 0 Отговор
    На огромно количество оръжие и военни технологии един ден Украина ще се обърне срещу Европа и ще стане страшно.

    Коментиран от #7, #15

    07:35 11.09.2025

  • 5 Ами да, така

    23 0 Отговор
    се прави по време на демокрация...

    07:35 11.09.2025

  • 6 Отгледаха си

    24 0 Отговор
    Франкенщайн.
    Тепърва ще "ядат и пият".

    07:36 11.09.2025

  • 7 ЕС..

    20 0 Отговор

    До коментар #4 от "С предаването":

    ще дуууфат супата. Така е. Отгледаха чудовище.

    07:38 11.09.2025

  • 8 Фен

    17 0 Отговор
    А, той вече е на фронта, и може би и е изчезнал без вест. Кво като е оператор, все пак е украинец. А на урсулите не им стига пушечното месо.

    07:39 11.09.2025

  • 9 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ

    19 0 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    07:40 11.09.2025

  • 10 Имаме

    13 0 Отговор
    Откровен нацистки режим в центъра на Европа.

    07:44 11.09.2025

  • 11 А ГДЕ

    13 0 Отговор
    Кая Калас?

    07:44 11.09.2025

  • 12 Сигурно е бил

    8 1 Отговор
    в мобилизационна възраст.

    "който е украински гражданин, е задържан в Украйна вече пет дни, "

    Нужни са поне 2 седмици обучение, преди да го пратят на фронта.

    07:45 11.09.2025

  • 13 Пенчо

    3 1 Отговор
    Сигурно ще искат да го разменят за кръщелното на хитлер!

    07:48 11.09.2025

  • 14 Явно,че...!

    9 0 Отговор
    Не е искал да спазва клишетата на Гьобелсовата Укро-Пропаганда...!
    И са го прибрали,да...,,запамети добре"...,другият път какво и как да пише...!

    07:48 11.09.2025

  • 15 От Европа няма да имат проблем

    1 3 Отговор

    До коментар #4 от "С предаването":

    да си възвърнат територии,

    Коментиран от #18

    07:49 11.09.2025

  • 16 Някой

    9 0 Отговор
    След като е украински гражданин, ще го пращат на фронта, да мре за Зеленски и бандеровците фашисти. Или крият истината.

    07:49 11.09.2025

  • 17 Ами ДА...!

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сигурно":

    Така каза и Ген.Атанасов...!
    А Ивайло Мирчев-потвърди...!

    07:49 11.09.2025

  • 18 Урсулите тогава ще молят Русия

    6 0 Отговор

    До коментар #15 от "От Европа няма да имат проблем":

    да спасява Европа

    07:53 11.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Наистина

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сигурно":

    само шпиони са им в главите !

    07:58 11.09.2025

  • 21 Иван

    4 0 Отговор
    Гнусната еврейска са.танинска нацистка хазарска коварна сп.ер.ма Еленски ще иска откуп.

    07:59 11.09.2025

  • 22 Иван

    0 0 Отговор
    Австрия трябва да се обърне към Израел.

    08:02 11.09.2025

  • 23 ами

    0 0 Отговор
    май оператора ще ходи да снима на фронта

    08:02 11.09.2025

Новини по държави:
