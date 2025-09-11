Украйна е задържала без обяснение телевизионен оператор, обяви Австрийското радио и телевизия

Оператор на Австрийското радио и телевизия, който е украински гражданин, е задържан в Украйна вече пет дни, без да му бъдат посочени причини, съобщи ОРФ. Полицията го е спряла при пътна проверка, докато е пътувал по поръчка на кореспондента на ОРФ в Украйна за снимки в региона на Тернопол. След това военен представител го е предал на властите в Тернопол, съобщава електронният сайт на ОРФ, предаде БТА.
"Изискваме от украинските власти незабавното освобождаване на оператора на ОРФ и обяснение защо е бил задържан. Той е на 53 години, а през 2022 година е бил доброволец във войната и е бил ранен, защитавайки Украйна“, съобщи редакционният съвет на ОРФ. "Украйна иска да се присъедини към ЕС и затова е длъжна да спазва европейските стандарти, отнасящи се до личната сигурност и свободата на медиите“, подчертава ОРФ.
В отговор на запитване на Австрийската новинарска агенция АПА Министерството на външните работи на Австрия съобщи, че посолството в Киев е предприело действия веднага след ареста и е поискало от украинското Министерство на външните работи да изясни обстоятелствата. Също така са в контакт с адвоката на оператора и с кореспондента на ОРФ, пише електронният сайт на Австрийското радио и телевизия.
"Австрия настоява за спазване на правовия ред. Тъй като става въпрос за украински гражданин, възможностите за подкрепа от страна на посолството са много ограничени“, заявиха от Министерството на външните работи, добавя ОРФ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вашето Мнение
07:32 11.09.2025
2 Стенли
07:33 11.09.2025
3 Сигурно
Коментиран от #17, #20
07:33 11.09.2025
4 С предаването
Коментиран от #7, #15
07:35 11.09.2025
5 Ами да, така
07:35 11.09.2025
6 Отгледаха си
Тепърва ще "ядат и пият".
07:36 11.09.2025
7 ЕС..
До коментар #4 от "С предаването":ще дуууфат супата. Така е. Отгледаха чудовище.
07:38 11.09.2025
8 Фен
07:39 11.09.2025
9 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ
07:40 11.09.2025
10 Имаме
07:44 11.09.2025
11 А ГДЕ
07:44 11.09.2025
12 Сигурно е бил
"който е украински гражданин, е задържан в Украйна вече пет дни, "
Нужни са поне 2 седмици обучение, преди да го пратят на фронта.
07:45 11.09.2025
13 Пенчо
07:48 11.09.2025
14 Явно,че...!
И са го прибрали,да...,,запамети добре"...,другият път какво и как да пише...!
07:48 11.09.2025
15 От Европа няма да имат проблем
До коментар #4 от "С предаването":да си възвърнат територии,
Коментиран от #18
07:49 11.09.2025
16 Някой
07:49 11.09.2025
17 Ами ДА...!
До коментар #3 от "Сигурно":Така каза и Ген.Атанасов...!
А Ивайло Мирчев-потвърди...!
07:49 11.09.2025
18 Урсулите тогава ще молят Русия
До коментар #15 от "От Европа няма да имат проблем":да спасява Европа
07:53 11.09.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Наистина
До коментар #3 от "Сигурно":само шпиони са им в главите !
07:58 11.09.2025
21 Иван
07:59 11.09.2025
22 Иван
08:02 11.09.2025
23 ами
08:02 11.09.2025