Зеленски призова Европа да създаде съвместен въздушен щит

Украинският президент Володимир Зеленски обсъди с лидерите на Полша, Великобритания, Италия и НАТО новите заплахи от Русия след атаката с дронове срещу Украйна и Полша и подчерта необходимостта от съвместни действия за противодействие на новите заплахи, предаде Укринформ, като цитира негово изявление в Телеграм, съобщи БТА.
"Говорих с министър-председателя на Полша Доналд Туск, министър-председателя на Великобритания Киър Стармър, председателката на Съвета на министрите на Италия Джорджа Мелони и генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Разбира се, на първо място обсъдихме руските дронове, изстреляни срещу Украйна снощи, които навлязоха и в полското въздушно пространство", съобщи той.
Зеленски припомни, че инциденти с по един или два руски дрона вече са се случвали по-рано в страните от източния фланг на НАТО, включително в Румъния преди няколко седмици.
"Но този път броят на руските дронове беше много по-голям, дързостта – много по-голяма – дроновете навлязоха не само от украинска територия, но и от Беларус. И всички ние разбираме, че това е съвсем друго ниво на ескалация от страна на Русия. Трябва да има подходящ отговор", подчерта той.
Полският премиер Доналд Туск, от своя страна, съобщи за вече установените последствия и обстоятелства, включително факта, че в редица градове и села са открити останки от руски дронове, сред които и ирански шехеди.
"От снощи нашите военни споделят цялата информация, с която разполагаме, и ние продължаваме това сътрудничество", отбеляза украинският президент. Според него има няколко причини за подобно поведение от страна на Русия "и те са абсолютно очевидни за всички".
Зеленски добави, че страните трябва да работят по съвместна система за противовъздушна отбрана и да създадат ефективен въздушен щит над Европа. "Украйна отдавна предлага това и имаме конкретни решения. Трябва да отговорим заедно на всички настоящи предизвикателства и да бъдем готови за потенциални заплахи за всички европейци в бъдеще", подчерта държавният глава.
Той добави, че е необходимо също така съвместно и значително да се увеличи финансирането за производството на дронове прехващачи, "те вече са доказали своята ефективност".
Освен това Зеленски предложи на Полша помощ, обучение и експертен опит в свалянето на руски дронове, включително от типа "Шахед".
"Доналд и аз се споразумяхме за подходящо сътрудничество на военно равнище. Ще координираме действията си и с всички държави членки на НАТО", отбеляза той.
Както беше съобщено, в нощта на 10 септември полските сили свалиха дронове, които многократно нарушаваха полското въздушно пространство. Премиерът Доналд Туск съобщи пред парламента на извънредно заседание днес, че общо 19 дрона са навлезли през нощта в полското въздушно пространство, посочва Укринформ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Коко
23:15 10.09.2025
2 Белото
23:16 10.09.2025
3 Хахахаха😂😂😂😂
23:17 10.09.2025
4 Урсулът
23:17 10.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Обаче
Коментиран от #17
23:18 10.09.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Акушерката
23:19 10.09.2025
9 Временното явление ЕС
Могат да надуват балони.... роз@ви.
23:19 10.09.2025
10 Щитове, мечове....
23:20 10.09.2025
11 Зеленски
До коментар #7 от "Ганя Путинофила":Ти мен уважава ли ме... ХЛЪЦ....
Коментиран от #24
23:20 10.09.2025
12 да питам
23:21 10.09.2025
13 604
23:21 10.09.2025
14 Доналд и аз?
23:22 10.09.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Болшевишки неволи
С този пакт не си ли разпределиха сферите на влияние, не нападнаха ли заедно Полша от двете страни и не правиха ли общи победни паради? Комунистите не вдигаха ли ръка в нацистки поздрав и не викаха ли :"Хайл Хитлер", а? Не разпространяваха ли листовки и брошури в подкрепа на Хитлер, а? Значи съветските престъпници като бяха съюзници с Хитлер и нападаха държави като Полша, Финландия, Литва, Латвия, Естония не го отразяваш като факт. А в същото време отразяваш, че България, била съюзник на Хитлер и затова дори без да е обявявала война на СССР и да е водила военни действия срещу същия, при това през цялото време поддържайки нормални дипломатически отношения със съветите, била видиш ли едва ли не заслужила да бъде окупирана от болшевишките безбожници и престъпници.
Много перверзно тълкуване на историческите факти, типично по комунистически- долно, нагло и антибългарско.
Коментиран от #23, #27
23:23 10.09.2025
17 иван костов
До коментар #6 от "Обаче":Нито експлозиви, нито камери, нито са изстреляни от Русия! Разстоянието идва длъжко.😂😂😂 Последни усилия да вкара още някой във войната, това е целта на украинската провокация!
23:23 10.09.2025
18 604
До коментар #15 от "Най миличкото ти":нидей, че си го намразиш......
23:24 10.09.2025
19 Баш Балък
23:24 10.09.2025
20 Марш към Украйна
23:25 10.09.2025
21 А що
23:26 10.09.2025
22 Тоя
23:27 10.09.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Адолф
До коментар #11 от "Зеленски":а ти мен ужаважаш ли мъ а?
23:31 10.09.2025
25 Тома
23:31 10.09.2025
26 Не за пръв път
23:31 10.09.2025
27 Смърф
До коментар #16 от "Болшевишки неволи":А бе а сега кажи кога Паляците са били Руснаците през вековете ?!?!?
Щото бая полякини ,германки и засукани французойки се радваха на сърпа и чука,и пак ще се радват ,да знаеш.
Коментиран от #36
23:33 10.09.2025
28 Циник
23:34 10.09.2025
29 Зелен потник
23:36 10.09.2025
30 Велик Зеленски
Коментиран от #34, #41, #44
23:38 10.09.2025
31 604
23:40 10.09.2025
32 По примера на
23:40 10.09.2025
33 Аве Зельоний папугай
Да се чудиш ще я лапне ли...
Ще я хвърли ли...
И пак реве за едни мижави 60млрд$...
Ама Тромпетиста не е КукуЖо...
23:41 10.09.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 стоян георгиев
Коментиран от #40
23:44 10.09.2025
36 Мдаааа
До коментар #27 от "Смърф":Нале знайте във Франция има заведения " Бистро"...
Та от къде ли са ги кръстили така...
Май ще да е от времето на Наполеоня кога руснаците са поили конете от Сена...
Та явно са юркали местните сервитьорки-
Бьстро,бьстро...
23:45 10.09.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Хари Потър с камуфлаж бе
До коментар #34 от "Велик Дмитро Кулеба":То това му е било прикритие...
Иначе си баш Нагле...
23:47 10.09.2025
40 ТОЙ
До коментар #35 от "стоян георгиев":взема пример от идола си адолфчо.
23:52 10.09.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Хайде по-полекинка
До коментар #41 от "Ццц":Ало, „хахо“, само че май си объркал новинарския канал с „Мултифилм нетворк“. Путин в Аляска? Изгубеният турист – въртеше се като уплашен японски турист с фотоапарат, но на нито един журналистически въпрос не отговори. Никакъв дебат, освен вътрешния в главата му с въображаемия Алф.
А „съюзът“ в Пекин беше по-скоро дефиле на самотния старец, който се усмихваше странно и изглеждаше гримиран като Чарлз Менсън, отколкото реален успех. Камери, фойерверки, нула съдържание.
Докато „императорът плъх“ се прави на световен лидер пред огледалото, Зеленски се изправя всеки ден пред реални хора, реални въпроси и реална война. Разликата е като между цирк „Желание“ и цирк „Путин“ – само че в първия публиката се смее на блестящата актьорска игра, а във втория се смее на некадърния артист.
00:03 11.09.2025
43 Ццц
00:03 11.09.2025
44 Ццц
До коментар #30 от "Велик Зеленски":Ало хахо, ела си. Преди 2 седмици Путин води дебат с Алф в Аляска. Преди няколко дни влезе в съюз с половината свят в Пекин. Идолът ти през това време правеше маймунджалъци в цирк "Желание" с колегите пътници. Разбирам, че със Зеленски имате еднакви интереси, но оня поне стана известен лузър. И ти се излагаш, ама на ниско ниво.
00:03 11.09.2025