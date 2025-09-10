Новини
Зеленски призова Европа да създаде съвместен въздушен щит
  Тема: Украйна

Зеленски призова Европа да създаде съвместен въздушен щит

10 Септември, 2025 23:14 787 44

Украйна отдавна предлага това и имаме конкретни решения, каза Володимир Зеленски

Зеленски призова Европа да създаде съвместен въздушен щит - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски обсъди с лидерите на Полша, Великобритания, Италия и НАТО новите заплахи от Русия след атаката с дронове срещу Украйна и Полша и подчерта необходимостта от съвместни действия за противодействие на новите заплахи, предаде Укринформ, като цитира негово изявление в Телеграм, съобщи БТА.

"Говорих с министър-председателя на Полша Доналд Туск, министър-председателя на Великобритания Киър Стармър, председателката на Съвета на министрите на Италия Джорджа Мелони и генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Разбира се, на първо място обсъдихме руските дронове, изстреляни срещу Украйна снощи, които навлязоха и в полското въздушно пространство", съобщи той.

Зеленски припомни, че инциденти с по един или два руски дрона вече са се случвали по-рано в страните от източния фланг на НАТО, включително в Румъния преди няколко седмици.

"Но този път броят на руските дронове беше много по-голям, дързостта – много по-голяма – дроновете навлязоха не само от украинска територия, но и от Беларус. И всички ние разбираме, че това е съвсем друго ниво на ескалация от страна на Русия. Трябва да има подходящ отговор", подчерта той.

Полският премиер Доналд Туск, от своя страна, съобщи за вече установените последствия и обстоятелства, включително факта, че в редица градове и села са открити останки от руски дронове, сред които и ирански шехеди.

"От снощи нашите военни споделят цялата информация, с която разполагаме, и ние продължаваме това сътрудничество", отбеляза украинският президент. Според него има няколко причини за подобно поведение от страна на Русия "и те са абсолютно очевидни за всички".

Зеленски добави, че страните трябва да работят по съвместна система за противовъздушна отбрана и да създадат ефективен въздушен щит над Европа. "Украйна отдавна предлага това и имаме конкретни решения. Трябва да отговорим заедно на всички настоящи предизвикателства и да бъдем готови за потенциални заплахи за всички европейци в бъдеще", подчерта държавният глава.

Той добави, че е необходимо също така съвместно и значително да се увеличи финансирането за производството на дронове прехващачи, "те вече са доказали своята ефективност".

Освен това Зеленски предложи на Полша помощ, обучение и експертен опит в свалянето на руски дронове, включително от типа "Шахед".

"Доналд и аз се споразумяхме за подходящо сътрудничество на военно равнище. Ще координираме действията си и с всички държави членки на НАТО", отбеляза той.

Както беше съобщено, в нощта на 10 септември полските сили свалиха дронове, които многократно нарушаваха полското въздушно пространство. Премиерът Доналд Туск съобщи пред парламента на извънредно заседание днес, че общо 19 дрона са навлезли през нощта в полското въздушно пространство, посочва Укринформ.


Украйна

Оценка 1.8 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коко

    29 0 Отговор
    Психопат

    23:15 10.09.2025

  • 2 Белото

    25 0 Отговор
    Не прощава

    23:16 10.09.2025

  • 3 Хахахаха😂😂😂😂

    16 0 Отговор
    "Люси на небето с диамантите"! Наркомански фантазии!

    23:17 10.09.2025

  • 4 Урсулът

    18 0 Отговор
    Помощ за копаене на гробища НЕ ЩЕШ ЛИ...

    23:17 10.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Обаче

    15 0 Отговор
    Има значение дали тия 19 дрона са с видеокамери или са натоварени и с експлозиви.

    Коментиран от #17

    23:18 10.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Акушерката

    14 0 Отговор
    Не моа да спя, от това лудия...

    23:19 10.09.2025

  • 9 Временното явление ЕС

    11 0 Отговор
    Въздушен е точната дума !
    Могат да надуват балони.... роз@ви.

    23:19 10.09.2025

  • 10 Щитове, мечове....

    13 0 Отговор
    По скоро трябва да разсъждава за Отвъдното!

    23:20 10.09.2025

  • 11 Зеленски

    10 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ганя Путинофила":

    Ти мен уважава ли ме... ХЛЪЦ....

    Коментиран от #24

    23:20 10.09.2025

  • 12 да питам

    1 0 Отговор
    Абе , верно ли оня от 6-ти реактор напраил балконинг ? Герге - и ТИСАИЗСАЙРЯФОСТАТАОБИЛНО

    23:21 10.09.2025

  • 13 604

    13 0 Отговор
    кога долетят искандерите до арсенал.....тогава вратлетата на елитъ да са яки и огуени , че ще висят по диреците!!!!!!!!

    23:21 10.09.2025

  • 14 Доналд и аз?

    7 0 Отговор
    аха ха ха

    23:22 10.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Болшевишки неволи

    0 8 Отговор
    Ало, знаещия в кавички. Тези хитлерофашисти (сглобен от руската пропаганда термин, а всъщност национал-социалисти), за които така усърдно говориш, не бяха ли сключили пакт за съюз, ненападение и сътрудничество с интернационалните-социалисти (болшевиките-комунисти) през 1939-та?

    С този пакт не си ли разпределиха сферите на влияние, не нападнаха ли заедно Полша от двете страни и не правиха ли общи победни паради? Комунистите не вдигаха ли ръка в нацистки поздрав и не викаха ли :"Хайл Хитлер", а? Не разпространяваха ли листовки и брошури в подкрепа на Хитлер, а? Значи съветските престъпници като бяха съюзници с Хитлер и нападаха държави като Полша, Финландия, Литва, Латвия, Естония не го отразяваш като факт. А в същото време отразяваш, че България, била съюзник на Хитлер и затова дори без да е обявявала война на СССР и да е водила военни действия срещу същия, при това през цялото време поддържайки нормални дипломатически отношения със съветите, била видиш ли едва ли не заслужила да бъде окупирана от болшевишките безбожници и престъпници.

    Много перверзно тълкуване на историческите факти, типично по комунистически- долно, нагло и антибългарско.

    Коментиран от #23, #27

    23:23 10.09.2025

  • 17 иван костов

    15 0 Отговор

    До коментар #6 от "Обаче":

    Нито експлозиви, нито камери, нито са изстреляни от Русия! Разстоянието идва длъжко.😂😂😂 Последни усилия да вкара още някой във войната, това е целта на украинската провокация!

    23:23 10.09.2025

  • 18 604

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "Най миличкото ти":

    нидей, че си го намразиш......

    23:24 10.09.2025

  • 19 Баш Балък

    10 0 Отговор
    Зельо има страхотен щит, направо си кани Русия да завземе цяла Покраина.

    23:24 10.09.2025

  • 20 Марш към Украйна

    16 1 Отговор
    Аз лично не вярвам нито една дума на наркомана Зеленски. Дори не знам защо радовно има статии какво бил казал когато се е насъркал с кока. Ако пък има някакви, които не са съгласни с моето мнение - прав ви път, само преминавате Румъния е там е границата им с Украйна, отивайте да наторите чернозема, но не говорете от мое име защото ще ви лупаме по главите.

    23:25 10.09.2025

  • 21 А що

    7 0 Отговор
    Хочить Зелёная мартышка я не знаю.

    23:26 10.09.2025

  • 22 Тоя

    8 0 Отговор
    се превърна в к.та на Европа.

    23:27 10.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Адолф

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Зеленски":

    а ти мен ужаважаш ли мъ а?

    23:31 10.09.2025

  • 25 Тома

    10 0 Отговор
    Колко милиарда ще трябва да ти дадем още зельо че да се успокоиш.

    23:31 10.09.2025

  • 26 Не за пръв път

    12 0 Отговор
    Вече имаше друга украинска инсинуация в Полша с цел да се задейства член 5 и да вкарат НАТО в тяхната война. Който иска да ходи да се бие, аз имам други, по-добри планове за бъдещето.

    23:31 10.09.2025

  • 27 Смърф

    6 1 Отговор

    До коментар #16 от "Болшевишки неволи":

    А бе а сега кажи кога Паляците са били Руснаците през вековете ?!?!?
    Щото бая полякини ,германки и засукани французойки се радваха на сърпа и чука,и пак ще се радват ,да знаеш.

    Коментиран от #36

    23:33 10.09.2025

  • 28 Циник

    8 0 Отговор
    Някой няма ли да му каже на тоя индивид, че нито той, нито Стармър имат думата в Европа тъй като нито един от тях не е член на ЕС.

    23:34 10.09.2025

  • 29 Зелен потник

    7 0 Отговор
    Хайде идвайте с мен в пъкъла. Трябва ми компания за казана на дявола.

    23:36 10.09.2025

  • 30 Велик Зеленски

    1 9 Отговор
    Както винаги Зеленски с блестящо, работещо и адекватно предложение. Този човек е истинско вдъхновение. Точно обратното на кръволока Путин- лабораторният проект на кгб. Таксиджията и носачът на куфарчета, с казармения хумор и глуповатите исторически сказки в стил историческа фантастика. Този човек никога не е водил диалог с нормални събеседници, никога не е заставал в реален дебат срещу опоненти, с които да обсъжда дадена тема и да покаже наистина на какво е способен- риторика, аргументация и т.н., разбира се, защото на нищо не е способен. Фалшив образ без покритие. С нагласената публика от колакьори и предварително подготвените въпроси на придворните журналисти от информационния спецназ. Фалшиви приказки, скалъпени, без факти, а напоени с кагебейска мухлясала пропаганда. Император плъх и нищо повече.

    Коментиран от #34, #41, #44

    23:38 10.09.2025

  • 31 604

    2 0 Отговор
    аз вече сложих чадъра на двора и сателитката с рикушет към раша.....паххахахахахахахя, дъл има ПВО в Канзас.......паххаххахахахахя, има само шкембаджиййй с чорапи, и ква тая профи армия дет е редовна смяна събота и неделя в почифкъ....пхахахахха

    23:40 10.09.2025

  • 32 По примера на

    1 0 Отговор
    Израел, на всяка държава и трябва железен щит

    23:40 10.09.2025

  • 33 Аве Зельоний папугай

    2 0 Отговор
    Тва е примат с граната...
    Да се чудиш ще я лапне ли...
    Ще я хвърли ли...
    И пак реве за едни мижави 60млрд$...
    Ама Тромпетиста не е КукуЖо...

    23:41 10.09.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 стоян георгиев

    4 1 Отговор
    Отново хората са принудени да слушат наркофюрера. Тоя е пътник, а всеки ден пишете какво казал, как го казал, на кой го казал. Аман от простотия. Никой не му вярва на тоя.

    Коментиран от #40

    23:44 10.09.2025

  • 36 Мдаааа

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "Смърф":

    Нале знайте във Франция има заведения " Бистро"...
    Та от къде ли са ги кръстили така...
    Май ще да е от времето на Наполеоня кога руснаците са поили конете от Сена...
    Та явно са юркали местните сервитьорки-
    Бьстро,бьстро...

    23:45 10.09.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Хари Потър с камуфлаж бе

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Велик Дмитро Кулеба":

    То това му е било прикритие...
    Иначе си баш Нагле...

    23:47 10.09.2025

  • 40 ТОЙ

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "стоян георгиев":

    взема пример от идола си адолфчо.

    23:52 10.09.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Хайде по-полекинка

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Ццц":

    Ало, „хахо“, само че май си объркал новинарския канал с „Мултифилм нетворк“. Путин в Аляска? Изгубеният турист – въртеше се като уплашен японски турист с фотоапарат, но на нито един журналистически въпрос не отговори. Никакъв дебат, освен вътрешния в главата му с въображаемия Алф.
    А „съюзът“ в Пекин беше по-скоро дефиле на самотния старец, който се усмихваше странно и изглеждаше гримиран като Чарлз Менсън, отколкото реален успех. Камери, фойерверки, нула съдържание.
    Докато „императорът плъх“ се прави на световен лидер пред огледалото, Зеленски се изправя всеки ден пред реални хора, реални въпроси и реална война. Разликата е като между цирк „Желание“ и цирк „Путин“ – само че в първия публиката се смее на блестящата актьорска игра, а във втория се смее на некадърния артист.

    00:03 11.09.2025

  • 43 Ццц

    0 0 Отговор
    Този майтапчия отдавна се опитва да запали света. Използва "Доналд", защото в халюцинациите си си представя друг Доналд. А на редактора да обясним, че и Полша и Великобритания и Италия са членки на НАТО. Ако дрогираният е правил делавери само с изброените, не е нужно да се споменава цялата ОПГ за по-голяма тежест. Ние тия си ги знаем, че са от желаещите. Особено втората кочина.

    00:03 11.09.2025

  • 44 Ццц

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Велик Зеленски":

    Ало хахо, ела си. Преди 2 седмици Путин води дебат с Алф в Аляска. Преди няколко дни влезе в съюз с половината свят в Пекин. Идолът ти през това време правеше маймунджалъци в цирк "Желание" с колегите пътници. Разбирам, че със Зеленски имате еднакви интереси, но оня поне стана известен лузър. И ти се излагаш, ама на ниско ниво.

    00:03 11.09.2025

