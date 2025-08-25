Новини
Свят »
Румъния »
В Румъния заваля сняг

В Румъния заваля сняг

25 Август, 2025 14:46 1 918 14

  • климатични промени-
  • карпати-
  • румъния-
  • сняг-
  • време

Сняг посред лято заваля в съседна Румъния

В Румъния заваля сняг - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лятото още не е свършило, но в Румъния прехвръкнаха първите снежинки, съобщават местните медии. Става дума за планината Родна в Марамуреш – най-високата точка на Източните Карпати, предаде БТА.

Нетипичният за това време на годината зимен пейзаж е бил заснет от туристка, която е била на поход. Тя се е намирала близо до връх Пиетросу, на над 2000 метра надморска височина.

Температура, близка до месечен рекорд, -1,7 градуса, е била отчетена в района на Марамуреш и Трансилвания рано тази сутрин, информираха междувременно от Националната служба по метеорология. От там прогнозират, че предстоящата нощ ще е още по-студена. В 13 ч. местно време термометрите в Букурещ показваха 22 градуса, видя на място БТА.

От Националната служба по метеорология информираха още, че топлото време ще се завърне от сряда и не е изключено до петък или събота отново да бъдат регистрирани температурни стойности от 33-35 градуса по Целзий, особено в Банат, в Кришана, както и в южната част на Олтения и Мунтения.


Румъния
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нда да

    6 2 Отговор
    Иде студъ! Кучий студъ!

    14:49 25.08.2025

  • 2 Трол

    1 3 Отговор
    Жълт код за опасно време.

    14:50 25.08.2025

  • 3 ВИНИСИУУС

    8 4 Отговор
    ГЛОБАЛНОТО ЗАГРЯВАНЕ ЩЕ НИ СЪСИПЕ

    14:50 25.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Злобното Джуджи

    5 10 Отговор
    Големия праз....
    В Русия всяка вечер валят отломки 😁👍

    14:54 25.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Анонимен

    2 3 Отговор
    Гърция с нейните горещи плажове е спасението на мамалигаря.

    14:56 25.08.2025

  • 8 В Румъния

    4 0 Отговор
    съм брал най жестокия студ през живота си! Навън издържаш 15 минути, колкото и да си облечен!

    15:16 25.08.2025

  • 9 12343211

    0 1 Отговор
    Малийй...

    15:26 25.08.2025

  • 10 Нормално е,

    0 1 Отговор
    планинска държава.
    През 2011 също през август видях как вали сняг в Австрия близо до Инсбрук на 2000+ метра надморска височина.
    Беше като края на света. Вятър, сняг, черни облаци и виелица.
    След два дни нямаше и следа от снега и лошото време.
    Такава е природата, иначе няма да има вода в потоците надолу.

    15:30 25.08.2025

  • 11 редник

    1 0 Отговор
    Е, можем да им завиждаме - снегът ще се стопи и ще им напълни язовирите, а нашите все по-празни... 😃

    15:31 25.08.2025

  • 12 Мамалигу

    1 0 Отговор
    е страна с 2/3 планини.
    И е пълно с мечки и дракули!

    15:32 25.08.2025

  • 13 добре де,

    0 0 Отговор
    Тия коли на снимката на върха където са били забелязани няколко снежинки ли са били качени, че са толкова затрупани? А заглавието над нея "В Румъния заваля сняг" и като отвориш статията: - А, изненада, това било само няколко снежинки забелязани рано сутрнта на най високия връх в източната част на планината Карпати.

    15:34 25.08.2025

  • 14 пфууу

    0 0 Отговор
    таз туристка, ако се качи и на по-високо, ще види и ледници, не само снежинки

    15:38 25.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания