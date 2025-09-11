Момче откри огън с пистолет в гимназия в предградие на Денвър, рани двама и се простреля смъртоносно

Ученик е стрелял с пистолет в гимназия в предградие на Денвър, щата Колорадо, ранявайки двама тийнейджъри преди да се простреля, съобщиха местните власти, цитирани от Асошиейтед прес и БТА. По-късно властите уточниха, че момчето, открило стрелбата, е починало.
Сигнал за инцидента е получен около 12:30 ч. (местно време) в гимназия „Евъргрийн” в Евъргрийн, щата Колорадо, на около 30 мили западно от Денвър.
Изстрелите са били произведени както вътре, така и извън сградата на училището, а пристигналите на мястото полицейски служители са открили стрелеца в рамките на пет минути, съобщи говорителят на шерифската служба на окръг Джеферсън Джаки Кели.
Никой от полицейските служители, пристигнали на мястото на стрелбата, не е произвел изстрели, добави Кели.
Повече от 100 полицаи от околността са се притекли на помощ в училището, каза още говорителят на шерифската служба на окръг Джеферсън.
През 1999 г. стрелба в училището „Колумбайн“ в окръг Джеферсън отне живота на 14 души, припомня АП.
Тримата простреляни тийнейджъри от Евъргрийн са откарани в болница и първоначално са приети в критично състояние. Възрастта им не се съобщава.
До привечер един от тях е бил в стабилно състояние.
В гимназията учат над 900 ученици.
