Момче откри огън с пистолет в гимназия в предградие на Денвър, рани двама и се простреля смъртоносно

11 Септември, 2025 04:52, обновена 11 Септември, 2025 05:40 824 2

  • сащ-
  • денвър-
  • училище-
  • стрелба

Пострадалите и нападателят са откарани в болница

Момче откри огън с пистолет в гимназия в предградие на Денвър, рани двама и се простреля смъртоносно - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Ученик е стрелял с пистолет в гимназия в предградие на Денвър, щата Колорадо, ранявайки двама тийнейджъри преди да се простреля, съобщиха местните власти, цитирани от Асошиейтед прес и БТА. По-късно властите уточниха, че момчето, открило стрелбата, е починало.

Сигнал за инцидента е получен около 12:30 ч. (местно време) в гимназия „Евъргрийн” в Евъргрийн, щата Колорадо, на около 30 мили западно от Денвър.

Изстрелите са били произведени както вътре, така и извън сградата на училището, а пристигналите на мястото полицейски служители са открили стрелеца в рамките на пет минути, съобщи говорителят на шерифската служба на окръг Джеферсън Джаки Кели.

Никой от полицейските служители, пристигнали на мястото на стрелбата, не е произвел изстрели, добави Кели.

Повече от 100 полицаи от околността са се притекли на помощ в училището, каза още говорителят на шерифската служба на окръг Джеферсън.

През 1999 г. стрелба в училището „Колумбайн“ в окръг Джеферсън отне живота на 14 души, припомня АП.

Тримата простреляни тийнейджъри от Евъргрийн са откарани в болница и първоначално са приети в критично състояние. Възрастта им не се съобщава.

До привечер един от тях е бил в стабилно състояние.

В гимназията учат над 900 ученици.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4 от 3 гласа.
