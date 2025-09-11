Френският президент Еманюел Макрон и британският премиер Киър Стармър се държат като важни персони в САЩ, но техните страни са в тежко положение, каза пред телевизионния канал GBN бившият съветник на президента на САЩ Доналд Тръмп Стив Банън.

„Ако погледнете по-голямата картина, ще разберете защо съм толкова пренебрежителен към Стармър и Макрон. Те идват тук и се държат като важни личности. Стармър щял да изпрати войски, 30 000 войници, в Украйна. И въпреки това те няма да направят нищо, защото всъщност нямат капацитет“, каза той.

Още новини от Украйна

В същото време, отбелязва Банън, освен външни проблеми, тези страни са изправени пред много вътрешни предизвикателства, които значително усложняват подкрепата за Киев.

На 18 август Макрон и Стармър, заедно с други лидери на ЕС и Володимир Зеленски, проведоха разговори с Тръмп във Вашингтон. Страните обсъдиха гаранциите за сигурност за Украйна, които европейските страни възнамеряват да предоставят в координация със Съединените щати.

Ако Съединените щати откажат да предоставят кадрова подкрепа на украинските въоръжени сили и спрат да обменят разузнавателна информация, украинският конфликт може бързо да приключи, заяви американският военен анализатор и бивш офицер от морската пехота Брайън Берлетич в YouTube канала на Глен Дийзен.

„Например, военното командване на САЩ в момента се намира в Германия, която контролира целия конфликт в Украйна. Ако президентът Тръмп сложи край на това, конфликтът ще приключи. Ще приключи много бързо“, каза той.

Освен това Берлетик обърна внимание на друг фактор, свързан с обмена на разузнавателна информация.

„Както самите западни медии признаха, ЦРУ в момента управлява разузнавателни мрежи в Украйна. Това е друг аспект, който може да се използва, за да се каже, че ако президентът Тръмп реши внезапно да спре сътрудничеството в областта на разузнаването, конфликтът ще приключи“, обясни анализаторът.