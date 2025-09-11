Новини
Свят »
САЩ »
Стив Банън: Макрон и Стармър си придават важност пред САЩ, но страните им са в тежко положение
  Тема: Украйна

Стив Банън: Макрон и Стармър си придават важност пред САЩ, но страните им са в тежко положение

11 Септември, 2025 06:17, обновена 11 Септември, 2025 06:26 1 491 15

  • сащ-
  • украйна-
  • макрон-
  • стармър-
  • франция-
  • великобритания-
  • война

Вашингтон много бързо могат да прекратят конфликта в Украйна, смята воененният анализатор Брайън Берлетич

Стив Банън: Макрон и Стармър си придават важност пред САЩ, но страните им са в тежко положение - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Френският президент Еманюел Макрон и британският премиер Киър Стармър се държат като важни персони в САЩ, но техните страни са в тежко положение, каза пред телевизионния канал GBN бившият съветник на президента на САЩ Доналд Тръмп Стив Банън.

„Ако погледнете по-голямата картина, ще разберете защо съм толкова пренебрежителен към Стармър и Макрон. Те идват тук и се държат като важни личности. Стармър щял да изпрати войски, 30 000 войници, в Украйна. И въпреки това те няма да направят нищо, защото всъщност нямат капацитет“, каза той.

Още новини от Украйна

В същото време, отбелязва Банън, освен външни проблеми, тези страни са изправени пред много вътрешни предизвикателства, които значително усложняват подкрепата за Киев.

На 18 август Макрон и Стармър, заедно с други лидери на ЕС и Володимир Зеленски, проведоха разговори с Тръмп във Вашингтон. Страните обсъдиха гаранциите за сигурност за Украйна, които европейските страни възнамеряват да предоставят в координация със Съединените щати.

Ако Съединените щати откажат да предоставят кадрова подкрепа на украинските въоръжени сили и спрат да обменят разузнавателна информация, украинският конфликт може бързо да приключи, заяви американският военен анализатор и бивш офицер от морската пехота Брайън Берлетич в YouTube канала на Глен Дийзен.

„Например, военното командване на САЩ в момента се намира в Германия, която контролира целия конфликт в Украйна. Ако президентът Тръмп сложи край на това, конфликтът ще приключи. Ще приключи много бързо“, каза той.

Освен това Берлетик обърна внимание на друг фактор, свързан с обмена на разузнавателна информация.
„Както самите западни медии признаха, ЦРУ в момента управлява разузнавателни мрежи в Украйна. Това е друг аспект, който може да се използва, за да се каже, че ако президентът Тръмп реши внезапно да спре сътрудничеството в областта на разузнаването, конфликтът ще приключи“, обясни анализаторът.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Икономист

    40 2 Отговор
    Макрон и СтарМърр са всъщност двата педала на колелото на западащата европейска икономика .

    Коментиран от #5

    06:30 11.09.2025

  • 2 Ъъъъъъ

    35 2 Отговор
    „Например, военното командване на САЩ в момента се намира в Германия, която контролира целия конфликт в Украйна. Ако президентът Тръмп сложи край на това, конфликтът ще приключи. Ще приключи много бързо“, каза той.

    Шшшшшшт.....Тиху! Човека ви го каза в прав текст! Нямате карти!
    За Макрон и Стармър нямам какво да добавя. Обяснението е повече от изчерпателно!

    06:41 11.09.2025

  • 3 Анонимен

    6 3 Отговор
    Само един е!

    06:41 11.09.2025

  • 4 Ще дойдат нови гласове

    28 2 Отговор
    Крайно време беше някой да каже истината за жалката картина, в която е набутана Европа от своите лидери. Много се перчат, но който гледа данните за икономиките им разбира, че възможностите им стават все по-малко предвид растящите дългове и вътрешно недоволство.

    06:45 11.09.2025

  • 5 Механик

    16 1 Отговор

    До коментар #1 от "Икономист":

    Колега, много правилна думичка сте ползвал по повод на двата ......... (не смея да напиша думичката, че ще ме изтрият".

    07:06 11.09.2025

  • 6 Фен

    17 1 Отговор
    Под надзора на клубните от влака, Европа потъва в блатото. Бавно, но безвъзвратно.

    07:08 11.09.2025

  • 7 Хи хи

    14 2 Отговор
    Малиииии, ама какво става с Великия Запад ??!

    07:18 11.09.2025

  • 8 Обективни истини

    11 2 Отговор
    Ами спрете тази "помощ" и наистина ще приключи, е оСрайна ще изгуби някаква територия, какво от това, О ще спечели конфликта, а именно няма да умират хора, това, ако не е победа здраве му кажи. Какво по-ценно има от живота, трябва да си луд да умираш за парче територия, която ще я има и след тебе, но ако не си жив за какво ти е. На мъртвия ми е все тая за някаква си земя.
    СЛАВА на всеки избягал укрил се или дезертирал украински мъж.

    07:23 11.09.2025

  • 9 Величко

    12 2 Отговор
    Оффф ... , за Емануелчо знам , че ползва наркотици , затова говори глупости ! За другия нещастник не знам ...

    07:24 11.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Я пък тоя

    1 2 Отговор
    Е казаха истината. САЩ водят войната, спрат ли и войната приключва.
    А сега да прочета колко суверенна и свободна е Украйна!

    07:52 11.09.2025

  • 13 Да видим

    1 1 Отговор
    Микрото ако се сблъска с нова френска революция дале нема да иде на гилотина а...?

    07:58 11.09.2025

  • 14 Стенли

    0 0 Отговор
    Ами много правилно казва човека те забатачили собствените си държави тръгнали Украйна да оправят същото е и у нас

    08:01 11.09.2025

  • 15 Еха

    0 0 Отговор
    Сега стана ли ви ясно.

    08:01 11.09.2025