Стив Банън: Макрон и Стармър си придават важност пред САЩ, но страните им са в тежко положение

Френският президент Еманюел Макрон и британският премиер Киър Стармър се държат като важни персони в САЩ, но техните страни са в тежко положение, каза пред телевизионния канал GBN бившият съветник на президента на САЩ Доналд Тръмп Стив Банън.
„Ако погледнете по-голямата картина, ще разберете защо съм толкова пренебрежителен към Стармър и Макрон. Те идват тук и се държат като важни личности. Стармър щял да изпрати войски, 30 000 войници, в Украйна. И въпреки това те няма да направят нищо, защото всъщност нямат капацитет“, каза той.
В същото време, отбелязва Банън, освен външни проблеми, тези страни са изправени пред много вътрешни предизвикателства, които значително усложняват подкрепата за Киев.
На 18 август Макрон и Стармър, заедно с други лидери на ЕС и Володимир Зеленски, проведоха разговори с Тръмп във Вашингтон. Страните обсъдиха гаранциите за сигурност за Украйна, които европейските страни възнамеряват да предоставят в координация със Съединените щати.
Ако Съединените щати откажат да предоставят кадрова подкрепа на украинските въоръжени сили и спрат да обменят разузнавателна информация, украинският конфликт може бързо да приключи, заяви американският военен анализатор и бивш офицер от морската пехота Брайън Берлетич в YouTube канала на Глен Дийзен.
„Например, военното командване на САЩ в момента се намира в Германия, която контролира целия конфликт в Украйна. Ако президентът Тръмп сложи край на това, конфликтът ще приключи. Ще приключи много бързо“, каза той.
Освен това Берлетик обърна внимание на друг фактор, свързан с обмена на разузнавателна информация.
„Както самите западни медии признаха, ЦРУ в момента управлява разузнавателни мрежи в Украйна. Това е друг аспект, който може да се използва, за да се каже, че ако президентът Тръмп реши внезапно да спре сътрудничеството в областта на разузнаването, конфликтът ще приключи“, обясни анализаторът.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Икономист
Коментиран от #5
06:30 11.09.2025
2 Ъъъъъъ
Шшшшшшт.....Тиху! Човека ви го каза в прав текст! Нямате карти!
За Макрон и Стармър нямам какво да добавя. Обяснението е повече от изчерпателно!
06:41 11.09.2025
3 Анонимен
06:41 11.09.2025
4 Ще дойдат нови гласове
06:45 11.09.2025
5 Механик
До коментар #1 от "Икономист":Колега, много правилна думичка сте ползвал по повод на двата ......... (не смея да напиша думичката, че ще ме изтрият".
07:06 11.09.2025
6 Фен
07:08 11.09.2025
7 Хи хи
07:18 11.09.2025
8 Обективни истини
СЛАВА на всеки избягал укрил се или дезертирал украински мъж.
07:23 11.09.2025
9 Величко
07:24 11.09.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Я пък тоя
А сега да прочета колко суверенна и свободна е Украйна!
07:52 11.09.2025
13 Да видим
07:58 11.09.2025
14 Стенли
08:01 11.09.2025
15 Еха
08:01 11.09.2025