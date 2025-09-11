Новини
Тръмп изиска от Нетаняху да не предприема нови удари срещу Катар

11 Септември, 2025 12:59

Американският президент изрази недоволство след удар срещу лидерите на „Хамас“ в Доха

Тръмп изиска от Нетаняху да не предприема нови удари срещу Катар - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп поиска ангажимент от израелския премиер Бенямин Нетаняху да не атакува отново Катар, съобщават двама източници, запознати с въпроса, пред Axios. Настояването на американския лидер идва след нападението срещу лидерите на „Хамас“ в Доха, предава News.bg.

Нетаняху не се е консултирал с Тръмп или с някой от неговите високопоставени съветници за нападението. Ударът разгневи Белия дом и предизвика тревога сред лидерите в региона и по света, като навреди не само на глобалния статут на Израел, но и на този на Америка.

Премиерът на Катар заяви пред Белия дом, че страната му ще преоцени партньорството си в областта на сигурността с Вашингтон след този акт на „предателство“ и посочи, че лидерите от двете страни на Персийския залив обсъждат как да реагират. Нетаняху обаче не се извини публично, а дори намекна, че може да нареди нова атака, независимо от искането на Тръмп.

Съветниците на Тръмп бяха искрено шокирани от удара срещу Катар - близък съюзник на САЩ и вече седмата страна, бомбардирана от Израел от 7 октомври 2023 г. насам. „Бях много недоволен от всеки аспект“, коментира Тръмп във вторник вечерта.

Източник, близък до Тръмп, посочи, че начинът, по който Нетаняху и неговият довереник Рон Дермер са се справили с въпроса, „е неприятно напомняне“ за поведението, довело до търкания с Тръмп през първия му мандат.

Във вторник Тръмп е провел два телефонни разговора с Нетаняху, за да обсъдят удара в Катар. По време на първия разговор той е изразил разочарование от израелското решение и недоумение относно дългосрочната му цел. „Това е неприемливо. Настоявам да не го повтаряте“, е заявил Тръмп на Нетаняху, според двама запознати източници.

След това Тръмп информира катарския емир и премиер, като и двамата са били бесни. Бивш американски служител разкри, че премиерът Мохамед бин Абдул Рахман ал-Тани е заявил на американски служители, че разглежда случилото се като предателство от страна на Израел и САЩ. Ал-Тани е отбелязал, че след като Катар е бил атакуван както от Иран, така и от Израел в рамките на шест месеца, страната ще проведе задълбочена оценка на партньорството си в областта на сигурността със САЩ и „може би ще намери други партньори“, които да осигурят необходимата защита.

Вчера Нетаняху намекна, че няма да се поколебае да нареди втори удар срещу Катар, ако лидерите на „Хамас“ останат в страната.


Израел
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    2 1 Отговор
    Тогава Бай Дочно да прати Спиритите над Катар, да ликвидират терористите.

    13:01 11.09.2025

  • 2 Европеец

    5 0 Отговор
    Евреина си прави каквото иска и геноцида над палестинците продължава.... А бай Дончо За пореден път се излага, разбира се пъти по-малко от евро пуделите....

    13:02 11.09.2025

  • 3 Ха - ха !

    3 0 Отговор
    Краварите оставиха катарските си марионетки да бъдат напляскани от евреите !

    13:06 11.09.2025

  • 4 САЩ са съучастник

    4 0 Отговор
    Имиджа му отдавна е сринат.

    13:10 11.09.2025

  • 5 Аре бре

    3 0 Отговор
    (Американският президент изрази недоволство)... и как се изразява това недоволство? Със санкции, ембарго..... гонене на посланика .... Как?

    13:12 11.09.2025

  • 6 Няма как да се лъже

    2 0 Отговор
    Катар е осмата държава, която Израел бомбардира без обявяване на война. Предлогът е Хамас, последствията много жертви и териториално разширяване на Израел. Иначе "Всичко е точно" за ЕС, в който е и РБ,. Подължават футболните мачове и спортни състезания на евреите в европейските първенства. Продължава и участието на евреите в Евровизия. Европейският съюз е Еврейски съюз!

    13:22 11.09.2025

  • 7 Минувач

    2 0 Отговор
    Бай Доньо пак се прави на ударен с мокър парцал. НЯМА как той да не е знаел за еврийската атака над Доха, просто няма как! Първо, че САЩ следят цялото въздушно пространство чрез множеството си бази на място там и второ - Израел няма да посмее да удари без позволение на САЩ.
    Изниква въпроса - как са се почувствали Катар, които подариха цял Боинг на Тръмп за 450 милиона долара, като личен подарък, а за благодарност Тръмп одобрява удари по столицата им.
    Тръмп се прави на ни лук ял, ни лук мирисал, но това може да мине само за пред мас-медиите и тв-зомбираните хора. За всеки политик от средно ниво нагоре всичко е ясно на 100%.

    13:30 11.09.2025