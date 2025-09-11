Тръмп изиска от Нетаняху да не предприема нови удари срещу Катар

Президентът на САЩ Доналд Тръмп поиска ангажимент от израелския премиер Бенямин Нетаняху да не атакува отново Катар, съобщават двама източници, запознати с въпроса, пред Axios. Настояването на американския лидер идва след нападението срещу лидерите на „Хамас“ в Доха, предава News.bg.

Нетаняху не се е консултирал с Тръмп или с някой от неговите високопоставени съветници за нападението. Ударът разгневи Белия дом и предизвика тревога сред лидерите в региона и по света, като навреди не само на глобалния статут на Израел, но и на този на Америка.

Премиерът на Катар заяви пред Белия дом, че страната му ще преоцени партньорството си в областта на сигурността с Вашингтон след този акт на „предателство“ и посочи, че лидерите от двете страни на Персийския залив обсъждат как да реагират. Нетаняху обаче не се извини публично, а дори намекна, че може да нареди нова атака, независимо от искането на Тръмп.

Съветниците на Тръмп бяха искрено шокирани от удара срещу Катар - близък съюзник на САЩ и вече седмата страна, бомбардирана от Израел от 7 октомври 2023 г. насам. „Бях много недоволен от всеки аспект“, коментира Тръмп във вторник вечерта.

Източник, близък до Тръмп, посочи, че начинът, по който Нетаняху и неговият довереник Рон Дермер са се справили с въпроса, „е неприятно напомняне“ за поведението, довело до търкания с Тръмп през първия му мандат.

Във вторник Тръмп е провел два телефонни разговора с Нетаняху, за да обсъдят удара в Катар. По време на първия разговор той е изразил разочарование от израелското решение и недоумение относно дългосрочната му цел. „Това е неприемливо. Настоявам да не го повтаряте“, е заявил Тръмп на Нетаняху, според двама запознати източници.

След това Тръмп информира катарския емир и премиер, като и двамата са били бесни. Бивш американски служител разкри, че премиерът Мохамед бин Абдул Рахман ал-Тани е заявил на американски служители, че разглежда случилото се като предателство от страна на Израел и САЩ. Ал-Тани е отбелязал, че след като Катар е бил атакуван както от Иран, така и от Израел в рамките на шест месеца, страната ще проведе задълбочена оценка на партньорството си в областта на сигурността със САЩ и „може би ще намери други партньори“, които да осигурят необходимата защита.

Вчера Нетаняху намекна, че няма да се поколебае да нареди втори удар срещу Катар, ако лидерите на „Хамас“ останат в страната.