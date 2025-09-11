Новини
Володимир Зеленски: Поисках от Тръмп оръжия с голям обсег, ако Путин продължи да отхвърля примирието
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Поисках от Тръмп оръжия с голям обсег, ако Путин продължи да отхвърля примирието

11 Септември, 2025 21:17 735 26

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • володимир зеленски-
  • доналд тръмп

Според Зеленски санкциите срещу Русия и присъединяването на Украйна към ЕС понастоящем са надеждни гаранции за сигурност за страната му

Володимир Зеленски: Поисках от Тръмп оръжия с голям обсег, ако Путин продължи да отхвърля примирието - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски каза днес, че е помолил президента на САЩ Доналд Тръмп да предостави на Украйна оръжия с голям обсег, които да бъдат използвани за военни цели, ако Русия откаже да прекрати огъня или да сложи край на войната, предаде Укринформ, като се позова на изявление на Зеленски по време на съвместната му пресконференция в Киев с финландския президент Александър Стуб, пише БТА.

Зеленски сравни неотдавнашната атака на Русия срещу Полша със ситуацията в Крим и отбеляза, че ролята на "зелените човечета" са изпълнили руски дронове, съобщи Укринформ.

"По мое мнение най-страшното е, че тази атака прилича на Крим. Психологически с какво се различава? Просто сега е технологична война, сега не са нужни хора в зелени униформи - "зелени човечета", които просто са нахлули на вашата територия. Днес е друга война, днес същата роля на територията на Полша изпълняваха дронове руско производство", каза Зеленски.

Междувременно въоръжените сили на Русия превзеха селището Сосновка в Днепропетровска област, съобщи министерство на отбраната в Москва, цитирано от ТАСС.

"В резултат на активни настъпателни действия подразделения на войсковата група "Изток" освободиха селището Сосновка в Днепропетровска област", гласи изявление на руското военно ведомство.

Зеленски припомни на днешната пресконференция, че е представил на Тръмп план за победа преди преизбирането на републиканския лидер за втори мандат начело на Белия дом.

"Според мен планът за победа ще спре Русия в този момент и ще ѝ попречи да повтори агресията си. Днес гаранциите за нашата сигурност се базират на следните принципи: силна украинска армия, присъствие на европейски колеги, американски предпазен механизъм, санкции и възстановяване", изброи Зеленски. "Подобен модел е заложен и в плана, който представих", добави украинския лидер. Той отбеляза, че планът очертава действия, които трябва да бъдат предприети незабавно, без да се чака края на войната.

Планът за победа предвиждаше членство в ЕС. Зеленски каза на днешната пресконференция, че трябва да се определи конкретна дата за присъединяването на Киев към Евросъюза и по този начин "Путин да разбере, че това е необратим процес". "Това е важно", подчерта украинският президент.

Той добави, че присъединяването на Украйна към НАТО също е от голямо значение. "Всички разбрахме, че не само Америка, но и някои европейски страни не подкрепят членството на Украйна в НАТО. Но аз вярвам, че трябва да бъдем поканени в НАТО", каза още Зеленски.

Зеленски отбеляза, че планът за победа е включвал и налагането на още санкции срещу Москва. "Ясно е, че санкциите ще бъдат отменени, ако Русия прекрати тази война... Ако руснаците не спрат тази война, ние ще трябва да намалим парите, които харчат за войната", посочи украинският лидер.

Според Зеленски санкциите срещу Русия и присъединяването на Украйна към ЕС понастоящем са надеждни гаранции за сигурност за страната му.

Говорител на Европейската комисия днес заяви, че е прекалено рано да се каже кога Евросъюзът ще предложи 19-ия си пакет от санкции срещу Москва, добавя Ройтерс. Представители на ЕК, включително пратеникът на Брюксел по санкциите Дейвид О'Съливан, се срещнаха тази седмица с представители на американското правителство в опит да координират санкциите. Говорителят отбеляза, че дискусиите със САЩ и други глобални партньори ще продължат, но но отказа да предостави повече подробности.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 17 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бял потник ти трябва

    27 2 Отговор
    Жалък ненормален Урко фашист

    21:18 11.09.2025

  • 2 Радио Елто

    27 2 Отговор
    Съвсем скоро
    Ще ядете какалашката
    Господин Зеленский
    Бялото знаме
    Бялото Знаме
    Нечакайте
    Благодаря за вниманието

    21:20 11.09.2025

  • 3 Европа плаща

    21 3 Отговор
    Украйна получава.
    Печалбата за съединените щати.

    21:21 11.09.2025

  • 4 🇺🇦🇧🇬

    5 26 Отговор
    Бункеровия разбира само от сила!
    Дори санкциите са излишни. Да плашиш рашист с гл@д и мизеpия е като да плашиш куче със салам...

    Коментиран от #9, #23

    21:21 11.09.2025

  • 5 Зеления

    23 1 Отговор
    наркоман скоро ще яде хурката

    21:23 11.09.2025

  • 6 Последния Софиянец

    9 6 Отговор
    С бомбардировки никой не е спечелил война.

    21:23 11.09.2025

  • 7 палячо

    16 0 Отговор
    не бих те траял до сега.....

    21:24 11.09.2025

  • 8 защо

    14 1 Отговор
    И моята две годишна внучка днес ми поиска печено прасе за обяд
    Та те така.

    21:24 11.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Уса

    11 2 Отговор
    Ще ги получиш на снимка,след като убихте Чарли

    Коментиран от #14

    21:26 11.09.2025

  • 11 Свободен

    1 13 Отговор
    Най-добре е да продължават разрушаването на руските рафинерии!
    Руската икономика е примитивна - без износ на петрол, Путин ще е я държи здраво като умрял - свещ!

    Коментиран от #20

    21:29 11.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Уса

    5 1 Отговор
    Пдрсте убиват нормалноста убиха Чарли

    21:32 11.09.2025

  • 14 Свободен

    0 4 Отговор

    До коментар #10 от "Уса":

    Леле, колко е превъртяло простолюдието с този интернет!
    Всеки Сульо Пульо говори все едно е бил на една маса с утрепвания тръмпист!

    21:32 11.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Георгиев

    8 0 Отговор
    Разбирам Зеленски: ако Путин не приеме нашите условия за примирие, искаме дългобойни ракети за наказание на Русия. А условията му са: спиране на огъня от Русия, влизане на натовски войски с въоръжение, прегрупиране на войските на ВСУ, и после атака на Москва. И ядрената война става факт. Това никога няма да се случи, защото последствията ще са ядрени гъби. Някои всезнайковци подкрепят наркомана, но режат собствения клон.

    21:33 11.09.2025

  • 17 Е добре де...?!

    9 0 Отговор
    А тези американски оръжия,с голям обсег се командват и навигират от висококвалифициран и обучен американски персонал...!
    Нали разбирате,че няма как да има такива обучени украинци...!
    Това автоматически означава директно въвеждане на САЩ,в конфликта...!
    А това не е ОК...!

    21:33 11.09.2025

  • 18 ПУТИН ОТЪРВИ НИ ОТ ТОВА ЗЗЗЛО !!!

    5 1 Отговор
    ПАК ЛИ БЕ НННАДРУСАН МУЩУК . ОТКАЗАХА ТИ И ПАК ПРОДЪЛЖАВАШ С НЕЛЕПАТИ СИ НХХАГЛОСТ . КОЙ ТИ Е ДЛЪЖЕН БЕ . ЕЙ ТОЯ ПУТИН , ДО СЕГА ДА БЕШЕ НИ ОТЪРВАЛ ОТ ТОЯ ГРАБИТЕЛ И ОТ КОМПАНОИЯТА МУ ФФФАШАГИ ,ТУЙ ДИВОТО ДОКАТО Е ЖИВО ЩЕ НИ ТОРМОЗИ БАРАБАР С ПОДПАЛВАЧИТЕ ФАШАГИ.
    ПУТИН ПРИВЪРШВАЙ ГО !!! ПА НЕ ГО И ПРАТИХА НА ФРОНТА ,ТАМ ДА МММРЕ!

    21:36 11.09.2025

  • 19 Путин

    2 0 Отговор
    Война се приключва с подписване на мир.
    И винаги по условията на победиля. А те могат да бъдат по-тежки или не чак толкова тежки ако победения не продължи да рипа и се инати. Избора тук е на победения.

    21:37 11.09.2025

  • 20 Баш-Свободен!

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Свободен":

    Споко!
    Не се тревожи за износа на руският петрол!
    Китай и Индия са се погрижили вместо теб...🤣😂😝😆!

    21:37 11.09.2025

  • 21 Тоя позван капут

    4 0 Отговор
    Що не отиде в Москва бе...
    Все Путин бил виновен....

    21:39 11.09.2025

  • 22 Механик

    1 0 Отговор
    Така и не схванах, защо се говори за това, че Русия не иска да спре войната??
    Аз от 4 години чета как руснаците нямат оръжие и как Зели печели войната. Че кой е луд когато печели войната да посписва мир???

    21:40 11.09.2025

  • 23 Кичо

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "🇺🇦🇧🇬":

    Гъч бреГнидо

    21:41 11.09.2025

  • 24 Урсул фон РептиЛайнян

    1 0 Отговор
    Гнусен наркозависим еврейски шут...

    21:42 11.09.2025

  • 25 Перо

    1 0 Отговор
    Психо-наркос!

    21:43 11.09.2025

  • 26 НойкоНоев

    0 0 Отговор
    Май ще има нови насаждения на орехови фиданки... Само ми е интересно къде ще са?

    21:44 11.09.2025

