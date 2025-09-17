Новини
Рамзан Кадиров е гневен: Алла Пугачова е враг на народа

17 Септември, 2025 16:37 1 131 30

По думите му врагове на народа и предатели като Пугачова не бива безразсъдно да спекулират с най-трудния период в чеченската история

Рамзан Кадиров е гневен: Алла Пугачова е враг на народа - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Чеченският лидер Рамзан Кадиров нападна известната руска певица Алла Пугачова, като я определи за "враг на народа". Причината е нейно скорошно интервю, в което тя се изказва положително за един от лидерите на сепаратистите в Чечня през 90-те - Джохар Дудаев, предава "Медуза".

"Амбициите на Дудаев като генерал, позьорството му и безразличието към реалните проблеми на чеченския народ доведоха до бандитизъм и пълен финансов колапс", пише Кадиров в своя канал в Telegram.

По думите му "врагове на народа и предатели като Пугачова" не бива "безразсъдно да спекулират с най-трудния период в чеченската история".

Джохар Дудаев е първият президент Чеченска република Ичкерия, генерал-майор от ВВС на СССР и единственият генерал в Съветската армия от чеченски произход. През 90-те той застава начело на движението за независимост на Чечня и е една от най-влиятелните фигури в страната до смъртта си през 1996 г., когато е убит

Темата беше повдигната по време на интервю, което 76-годишната Пугачова даде пред журналистката Катерина Гордеева. По време на продължилия около три часа разговор, който е публикуван в YouTybe, тя заявява, че е познавала лично Джохар Дудаев. Според нея той е бил "почтен, уважаван, културен и привлекателен човек".

"А жена му! Художничка, писателка, политик... Често ми звънеше, мислейки, че мога да помогна. Но какво можех да направя? Нищо. Дори и сега ме е срам да ѝ предам поздрави. Алла Фьодоровна, ако видите това интервю, моля за прошка, че не можах да направя нищо, за да остане Джохар жив", каза още Пугачова.

Изказванията ѝ предизвикаха и съдебен иск за 1,5 млрд. рубли (над 18 млн. долара) в Чечня. Делото е заведено от адвоката Александър Трещев, редовен гост в предавания по руската държавна телевизия.

Алла Пугачова в момента живее извън Русия, след като напусна страната в самото начало на пълномащабната инвазия в Украйна през 2022 г.


  • 1 Разстрел от

    6 11 Отговор
    Филип Киркоров...

    16:38 17.09.2025

  • 2 ххххх

    18 17 Отговор
    Рашистите вече са с тотално промити мозъци. Там е страшно, дано да не ни споходи и тук.

    Коментиран от #8, #17

    16:39 17.09.2025

  • 3 123

    20 16 Отговор
    Брадатия козел,пак ближе под опашната кост, на джуджето-сатрап!

    16:40 17.09.2025

  • 4 Един факт.

    17 11 Отговор
    Кадиров е убил първият си руснак когато е бил на 16 години.

    Коментиран от #12

    16:42 17.09.2025

  • 5 да...даааа

    14 13 Отговор
    "враг на народа" на някои мисленето не може да им се промени и за 1000 години!

    Коментиран от #7, #9

    16:44 17.09.2025

  • 6 СОФИЯ

    12 11 Отговор
    Пугачева е еврейка като другия враг на Русия - Пуслер

    16:45 17.09.2025

  • 7 БЕНЗИНОСТАНЦИЯ ЕВРООЙЛ

    19 4 Отговор

    До коментар #5 от "да...даааа":

    Евреите са врагове на християните

    16:46 17.09.2025

  • 8 СРЕЩУ ПОЖАРНАТА, ТРИГЪЛНА СГРАДА

    12 5 Отговор

    До коментар #2 от "ххххх":

    Ядеш ли еврейски салам?

    16:46 17.09.2025

  • 9 Обикновен човек

    18 12 Отговор

    До коментар #5 от "да...даааа":

    Всеки ден благодаря на съдбата че не съм руснак.

    Коментиран от #11

    16:47 17.09.2025

  • 10 хахаах

    15 9 Отговор
    Алла е враг, а тоя брадат мучащ козел е приятел. Странни приятели имат рашистите

    Коментиран от #13

    16:48 17.09.2025

  • 11 Забрави да споменеш че

    11 5 Отговор

    До коментар #9 от "Обикновен човек":

    Блгаодариш от канавката

    Коментиран от #19

    16:49 17.09.2025

  • 12 Това е безспорен

    4 5 Отговор

    До коментар #4 от "Един факт.":

    Факт.

    16:49 17.09.2025

  • 13 Израел

    10 3 Отговор

    До коментар #10 от "хахаах":

    Еврейското име на "Алла" е Ализегер Пугачова

    Коментиран от #16

    16:50 17.09.2025

  • 14 Културен Антрополог

    7 3 Отговор
    Алла Пугачова е ЕВРЕЙКА хазарка

    17:00 17.09.2025

  • 15 Бен Вафлек

    11 6 Отговор
    Този е отпадък. Дъното на човешките същества.

    17:00 17.09.2025

  • 16 Бейрелейби

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "Израел":

    АаЛа-на иврит Свръхестествено ,Свръх необятно
    В арабския Аалах-БОГ

    17:02 17.09.2025

  • 17 Мими

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "ххххх":

    Те винаги да били , за тях човека няма значение и там винаги е било страшно ,

    17:11 17.09.2025

  • 18 Факт

    3 3 Отговор
    Алла Пугачова е народен артист на СССР!!!

    Коментиран от #25

    17:15 17.09.2025

  • 19 Тихо!

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Забрави да споменеш че":

    Л@йно.

    Коментиран от #29

    17:16 17.09.2025

  • 20 И кой

    3 4 Отговор
    Го интерисува какво се случва в руския нужник

    17:17 17.09.2025

  • 21 Каркоров

    4 2 Отговор
    Кака ги навря на кучето в Г.....за

    17:18 17.09.2025

  • 22 Факти

    5 3 Отговор
    Най-големият враг на народа е Путин, а Кадиров е едно от верните му кученца. Алла Пугачова е Човек с главно Ч.

    17:19 17.09.2025

  • 23 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 24 койдазнай

    3 2 Отговор
    Всеки знае, какво очаква враговете на народа!

    17:22 17.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Баба Алла ще я отенесе Кадирката

    1 1 Отговор
    като куцо пиле домат,където и да се намира тази уродка. Лошо е да си имаш вземане даване с чеченците,обидиш ли ги не прощават и ти режат тиквата без много да мислят. Бабичката в скоро време ще е паднала лошо от някое високо място.

    Коментиран от #30

    17:26 17.09.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 гост

    1 1 Отговор
    руска подметка..

    17:27 17.09.2025

  • 29 Да добре че си признаваш,

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Тихо!":

    че в канавката има и такъв екскремент и ти от там се обаждаш.

    17:28 17.09.2025

  • 30 Герги

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Баба Алла ще я отенесе Кадирката":

    спри гъбите.

    17:28 17.09.2025

