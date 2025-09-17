Рамзан Кадиров е гневен: Алла Пугачова е враг на народа

Чеченският лидер Рамзан Кадиров нападна известната руска певица Алла Пугачова, като я определи за "враг на народа". Причината е нейно скорошно интервю, в което тя се изказва положително за един от лидерите на сепаратистите в Чечня през 90-те - Джохар Дудаев, предава "Медуза".

"Амбициите на Дудаев като генерал, позьорството му и безразличието към реалните проблеми на чеченския народ доведоха до бандитизъм и пълен финансов колапс", пише Кадиров в своя канал в Telegram.

По думите му "врагове на народа и предатели като Пугачова" не бива "безразсъдно да спекулират с най-трудния период в чеченската история".

Джохар Дудаев е първият президент Чеченска република Ичкерия, генерал-майор от ВВС на СССР и единственият генерал в Съветската армия от чеченски произход. През 90-те той застава начело на движението за независимост на Чечня и е една от най-влиятелните фигури в страната до смъртта си през 1996 г., когато е убит

Темата беше повдигната по време на интервю, което 76-годишната Пугачова даде пред журналистката Катерина Гордеева. По време на продължилия около три часа разговор, който е публикуван в YouTybe, тя заявява, че е познавала лично Джохар Дудаев. Според нея той е бил "почтен, уважаван, културен и привлекателен човек".

"А жена му! Художничка, писателка, политик... Често ми звънеше, мислейки, че мога да помогна. Но какво можех да направя? Нищо. Дори и сега ме е срам да ѝ предам поздрави. Алла Фьодоровна, ако видите това интервю, моля за прошка, че не можах да направя нищо, за да остане Джохар жив", каза още Пугачова.

Изказванията ѝ предизвикаха и съдебен иск за 1,5 млрд. рубли (над 18 млн. долара) в Чечня. Делото е заведено от адвоката Александър Трещев, редовен гост в предавания по руската държавна телевизия.

Алла Пугачова в момента живее извън Русия, след като напусна страната в самото начало на пълномащабната инвазия в Украйна през 2022 г.