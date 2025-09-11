Новини
Напрежението се повишава! Полша разполага 40 000 войници по границите си с Беларус и Русия

Напрежението се повишава! Полша разполага 40 000 войници по границите си с Беларус и Русия

11 Септември, 2025 22:18

Руските и беларуските сили ще започнат поредица от военни учения в петък, като някои от военните игри ще се проведат в близост до полската граница

Напрежението се повишава! Полша разполага 40 000 войници по границите си с Беларус и Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Полша разполага около 40 000 войници по границите с Беларус и Русия на фона на засиленото напрежение след мащабното нахлуване на дронове на терторята на страната, предава TVP, цитирана от Фокус.

Увеличаването на военното присъствие е очаквано, като се има предвид, че руските и беларуските сили ще започнат поредица от военни учения в петък, като някои от военните игри ще се проведат в близост до полската граница. Внимателно наблюдаваните маневри, както и реакцията на НАТО, ще бъдат подложени на още по-голям контрол в светлината на събитията от сряда, когато полски и нидерландски военни самолети свалиха руски дронове.

Очаква се периодичните съвместни руско-беларуски учения, наречени "Запад 2025“, да включват десетки хиляди войници, което провокира решението на Полша да разположи "около 40 000“ от своите войници.

"Полша се подготвя за маневрите "Запад 2025“ от много месеци“, заяви заместник-министърът на отбраната Цезари Томчик пред телевизия Polsat News.

"Полската армия проведе учения, в които участваха над 30 000 полски войници, както и войници от алианса [НАТО], за да може да реагира адекватно“, заяви той. "Нека не забравяме, че "Запад 2025“ е настъпателно учение.“

Русия призова Полша да преразгледа решението си за затваряне на полско-беларуската граница - мярка, която Варшава обяви във вторник в отговор на руско-беларуските военни маневри "Запад", които се очаква да се състоят от 12 до 16 септември, предадоха Франс прес и ТАСС, цитирани от БТА.

"Призоваваме Варшава да размисли за последствията от такива контрапродуктивни мерки и да преразгледа взетото решение в най-кратък срок", заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова.

Мярката, която влиза в сила от полунощ, засяга всички гранични пунктове по границата между Полша и Беларус, включително автомобилните и железопътните.

"Едностранните действия на Полша ще нанесат сериозни вреди на международните ѝ партньори, използващи полско-беларуската граница за обмен на стоки", подчерта Захарова. "Очевидно е, че предприеманите от полското ръководство конфронтационни стъпки са подчинени на една-единствена задача - да оправдаят курса към по-нататъшна ескалация на напрежението в центъра на Европа".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НИЕ

    21 11 Отговор
    Водини Путине!!!

    Коментиран от #6, #17

    22:21 11.09.2025

  • 2 Герасимов

    22 7 Отговор
    Ще влезнем през украинската !

    Коментиран от #22

    22:22 11.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Една пут

    5 16 Отговор
    И аз съм Путин !

    22:23 11.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Къде да ни води?

    12 22 Отговор

    До коментар #1 от "НИЕ":

    А да.....
    Към трапа.....
    Мерси!

    Коментиран от #58

    22:24 11.09.2025

  • 7 Швейк

    22 6 Отговор
    Така започна ТСВ !

    Коментиран от #10, #74

    22:24 11.09.2025

  • 8 Mими Кучева🐕‍🦺

    21 3 Отговор
    Ае да почва тая война,че по Коледа ша колим прасето.🐖🐖🐖🥳🤣👍

    Коментиран от #13

    22:24 11.09.2025

  • 9 си дзън

    19 9 Отговор
    Руснаците искат 50% от Полша, както е било при Хитлер и Сталин

    Коментиран от #59

    22:26 11.09.2025

  • 10 Значи

    10 32 Отговор

    До коментар #7 от "Швейк":

    Идва краят на Путлер

    Коментиран от #18

    22:26 11.09.2025

  • 11 Кукушенко

    8 19 Отговор
    След 2 дни сме в Киев ! Три във Варшава !

    22:27 11.09.2025

  • 12 Панетата

    26 2 Отговор
    Ще ядат па-пу-ра. "Не хапи този, който може да те изяде" беше казал един мъдрец някога.

    22:27 11.09.2025

  • 13 И пред нашият блок

    5 23 Отговор

    До коментар #8 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    в единият гараж се събират 3 пиянски русофили.
    И тях ще ги боцнем

    22:28 11.09.2025

  • 14 Свободен

    10 32 Отговор
    Поляците са единствените, които действат правилно!
    Като гледам възможностите на Русия, тя трябва много да внимава да не ги провокира!
    Ще стигнат за нула време до Кремъл, а Лукашенко няма и да разберат, кога са го прегазили!

    Коментиран от #32

    22:28 11.09.2025

  • 15 нннн

    19 3 Отговор
    ,,Хиената на Европа"/според Бисмарк/ разполага 40 000 войници по границите си с Беларус и Русия.

    22:28 11.09.2025

  • 16 🇺🇦🇧🇬

    11 25 Отговор
    Какви пък са тия,че да казват на суверени държави какво да правят с войските на собствена територия и с границите си?!
    Обстрелват ги с дронове и после държат сметка...
    Няма такива н@глеци!

    Коментиран от #29

    22:29 11.09.2025

  • 17 Свободен

    3 10 Отговор

    До коментар #1 от "НИЕ":

    Виждам, че Путин вече те завел!
    Има ли доктор около теб?
    Ако не - веднага извикай сестрата да ти даде лекарството!

    22:30 11.09.2025

  • 18 също и

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Значи":

    твоя.

    Коментиран от #20

    22:30 11.09.2025

  • 19 Зайцев

    2 1 Отговор
    А нам всьо равно....а нам всьо равно!Нуууу....пагади !

    22:32 11.09.2025

  • 20 Хахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "също и":

    Мийgeш края.....на кравая.

    Коментиран от #27

    22:32 11.09.2025

  • 21 ти да видиш

    14 4 Отговор
    зеленияпор, ще похарчи и поляците, защото yкpoпите свършиха!

    22:32 11.09.2025

  • 22 То хубуу

    7 7 Отговор

    До коментар #2 от "Герасимов":

    Ама след колко години още сте около Покровск

    22:33 11.09.2025

  • 23 Тия са ясни

    14 2 Отговор
    Поляците явно си мечтаят за Речпосполита. Само да не приключи и това като предишните им авантюри през вековете, а то е приключвало трагично за Полша. Тотално са изчезвали от картата на Европа. И Запрянката, Тагаренко и другите хаймани искат да ни набутат точно там, между шамарите. Ами не, мерси. Българите не щем за ставаме курбан, заради полските имперски мераци. На Полша ингилизите сигурно са им обещали Беларус и западна крайнъ. Ми нашия пенсионер Запрянката, за чий иска да ни набута там?

    22:33 11.09.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ганя Путинофила

    11 6 Отговор
    НАТО стана за смях!

    22:34 11.09.2025

  • 26 Знаете ли че

    6 6 Отговор
    когато руснаците се подготвяли да ни освобождават,поляците са молели султана за същото ?

    22:34 11.09.2025

  • 27 Зелю

    5 4 Отговор

    До коментар #20 от "Хахаха":

    обичам членове. Един не ми стига. Искам пет.

    22:34 11.09.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 По нагли

    9 10 Отговор

    До коментар #16 от "🇺🇦🇧🇬":

    От руснаците са само нашите копеи

    22:35 11.09.2025

  • 30 Боруна Лом

    12 3 Отговор
    ЗАЩО ТОЗИ ЦИРК НЕ ГО НАПРАВИХА КОГАТО УКРИ РАКЕТА УБИ ДВАМА НЕВИННИ ХОРА В ПОЛША? МИТРОФАНОВА ЩЕ ИЗЛЕЗЕ ПРАВА ЗА ПАТАКЛАМАТА М. СЕПТЕМВРИ!

    22:36 11.09.2025

  • 31 Парадокс

    10 10 Отговор
    Кремълското злобно педя човек за 25 години не си постави за домашно да осигури на крепостните си нормални вътрешни тоалетни, канализация, течаща вода за битови и хигиенни нужди и др. под. Но пък за сметка на това все още безнаказано убива в горда и цивилизована Украйна и провокира по-силните. Търси си го и ще си го получи наконец. Безотлагателно е.

    Коментиран от #47

    22:37 11.09.2025

  • 32 Боруна Лом

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Свободен":

    НАЛИ СЕ МАЙТАПИШ?

    22:38 11.09.2025

  • 33 конфронтационни стъпки

    3 2 Отговор
    На Полша са подчинени на една-единствена задача - да оправдаят курса към по-нататъшна ескалация на напрежението в центъра на Европа".

    22:38 11.09.2025

  • 34 Младеж

    2 2 Отговор
    Дедо ми разказваше ,че поляците били под руско робство неколко века !

    22:40 11.09.2025

  • 35 Сатана Z

    4 1 Отговор
    Полша ще нападне Русия както нападна през 1939 год. Германия.

    22:41 11.09.2025

  • 36 40 000 полски войници

    6 4 Отговор
    За два дена само стигат. По добре да бягат на някоя друга граница

    22:42 11.09.2025

  • 37 Безмозгин

    2 2 Отговор
    Някой разбира ли ,целите на Путин ?

    Коментиран от #40, #60

    22:42 11.09.2025

  • 38 Костадин Костадинов

    4 3 Отговор
    4ри гудини ф кълтъ срещу малка Украйна ко стана ко са убърка?

    22:43 11.09.2025

  • 39 Кофти за русия

    3 5 Отговор
    Кеф ми правят еур. Пудел сами си правят постановки надъхват си се там 40 к там военни учения там танкова дивизия със места каде се намират със снимки ходят пострелят покрай русия и се разбягат и до следващия събор

    22:43 11.09.2025

  • 40 Костадин Костадинов

    3 3 Отговор

    До коментар #37 от "Безмозгин":

    Да ве. Те са ясни от февруари 2022гудина,чи и от преди тогаа

    22:44 11.09.2025

  • 41 Сатана Z

    3 2 Отговор
    В отговор на Полската заплаха от запад Русия и Беларус се подготвят за отражение на първата вълна от НАТОвски смъртници

    Междувременно, от 12 до 16 септември 2025 г. започват съвместни руско-беларуски учения „Запад-2025“ на територията на Беларус и частично на границата с Полша. В отговор Полша затвори всички гранични пунктове с Беларус и въведе ограничения за полети на самолети по източната граница за три месеца.

    22:45 11.09.2025

  • 42 ООрана държава

    2 2 Отговор
    Какво се изпонаааораха всички от няколко дрона пратени от желенски

    22:46 11.09.2025

  • 43 САМО 9 МИНУТИ, ЗА УНИЩОЖ. НА НАТО И САЩ

    4 3 Отговор
    ПРИ ЗАДЕЙСТВАНЕ НА РУСКАТА АВТ. С-МА " ПЕРИМЕТЪР-М", САМО = 12 БР.
    🇷🇺РУСКИ ТЕЖКИ ,ХИПЕРЗВУКОВИ РАКЕТН.БЛОКА,ОТ МЕГАТОНЕН КЛАС Х 20 МГТ.-
    SS-29 Sarmaт 15А28-РС-28,С ОБСЕГ = 18 000 КМ. , СКОРОСТ НАД 33М !!!,
    С=16 БОЙНИ БЛОКА Х 1 МГТ..... ЗА 9 МИНУТИ , СА ДОСТАТЪЧНИ - НАТО И САЩ ,ДА
    БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ !( ВКЛ. С УДАР, ПРЕЗ АРКТИКА ).
    ТЕХНИЧЕСКО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЯМА !!!
    (ЗА БРИТАНИЯ Е НУЖНА= 1 БОЙНА ГЛАВА ,И 4 МИНУТИ), СЛЕД КОЕТО НЯМА ДА Я
    ИМА. В ПЕНТАГОНА ЗНАЯТ ЗА НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ, И НЕ ВЕДНЪЖ СА ГО
    КОМЕНТИРАЛИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И С ВИДЕО, ИЗЛЪЧЕНО ПО btv !!!
    РУСКИЯ ЯДРЕН АРСЕНАЛ ( вкл. и според Стокхолм.институт SIPRI ) Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В СВЕТА,
    ИЗЦЯЛО ОБНОВЕН С НОВИ СИСТЕМИ, И ДОСТАТЪЧЕН ЗА= 20 КРАТНО УНИЩОЖЕНИЕ НА
    ПЛАНЕТАТА. ( През октомври 1961г.СССР взриви най-мошния заряд в света
    =58 Мгт.Височина на Ядр гъба,до космич.простр.= 100 км. Ударн.вълна е
    засечена по целия свят)..ДНЕС, ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИ ШАНС СРЕЩУ 🇷🇺 РУСИЯ , НЯМА
    НИКОЙ ! ( АМЕРИК.ВОЕНЕН СПЕЦ.ОТ ЦРУ СКОТ РИТЕР ЗАЯВИ "..САЩ СА БЕЗЗАЩИТНИ
    ПРЕД НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ )

    Коментиран от #51, #52, #53

    22:48 11.09.2025

  • 44 Сатана Z

    3 2 Отговор
    Тия 40К Полски смъртници ще се свършат след максимум 40 дена интензивни бойни действия съдейки по утилизиране то на укрите ,които достигат до 1600 на ден .А Полша разполага само с 350 000 армия ,която ще се разбяга при първата артилерийска подготовка на Руските сили.

    Коментиран от #50

    22:49 11.09.2025

  • 45 Друзя

    1 3 Отговор
    Путин ще живея 150 години !Кеф !

    22:49 11.09.2025

  • 46 Полша има ли причина

    3 2 Отговор
    Така да се спече?

    22:50 11.09.2025

  • 47 Орк

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Парадокс":

    Ама че сте т$пи!!!

    22:50 11.09.2025

  • 48 Бай Ганьо

    4 1 Отговор
    За нашите копейки остава бибека

    22:52 11.09.2025

  • 49 Путин

    3 0 Отговор
    иска да живее 150 години,за да довърши СВО то !

    22:53 11.09.2025

  • 50 Да, да, да, ама.....не

    5 2 Отговор

    До коментар #44 от "Сатана Z":

    Тея полски войници са с най модерните оръжия и екипировка.
    Това не ти е ошушканата украинска армия.
    Путин даже с нея не може да се справи, камо ли да се бие на втори фронт със супермодерна и подготвена армия.

    22:54 11.09.2025

  • 51 Костадин Костадинов

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "САМО 9 МИНУТИ, ЗА УНИЩОЖ. НА НАТО И САЩ":

    Искаш ли да се обадя на психиатъра ти?

    22:54 11.09.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Те и Иран голям го вадеха до педи месец.

    4 1 Отговор

    До коментар #43 от "САМО 9 МИНУТИ, ЗА УНИЩОЖ. НА НАТО И САЩ":

    Днес им чуваме само скимтенето и ги гледаме как си ближат раните. И то рядко
    Всичко приключи за една нощ.
    Вече не им е нито до заплахи, нито до джихад, нито до ЯО.
    Даже с РФ си приключиха отношенията на следващата сутрин.

    22:56 11.09.2025

  • 54 Аз си го правя редовно в махлата.

    4 0 Отговор

    До коментар #52 от "Наритай Бг копейка":

    Събират се в беседките, пият и обсъждат.
    Опатках ги няколко пъти.
    Или съм ги превъзпитал, или са слагат дневален да се оглежда за мен или за колата ми....
    Няма ги вече.

    22:59 11.09.2025

  • 55 Браво поляци, радвате

    2 2 Отговор
    Браво, полски братя. Могъщи и горди сте.❤️ Нищо общо с руско-беларуските калтаци- пародия на армия, фарс и смях на квадрат 🤣🤣🤣

    23:01 11.09.2025

  • 56 ГОШО

    2 1 Отговор
    ПОЛСКИТЕ НАЦИСТИ ТРЯБВА МНОГО ДА ВНИМАВАТ ОРЕХИТЕ БЪРЗО ЩЕ ПАДНАТ.

    23:03 11.09.2025

  • 57 В Максуда

    2 0 Отговор
    80% подкрепяме Русия !

    Коментиран от #70, #76

    23:03 11.09.2025

  • 58 Острова

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Къде да ни води?":

    Теб на острова ще те води

    Коментиран от #62

    23:03 11.09.2025

  • 59 Китай иска половината от Сибир

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "си дзън":

    както е било преди руския империализъм да стигне до китайските граници и да унижи Китай

    23:05 11.09.2025

  • 60 Хахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Безмозгин":

    Той сам не знай ко прай вече....
    "Хотел как лучше. Получилось как всегда."
    Проблемът е, че няма полезен ход.
    Ако продължи-лошо.
    Ако се върне-лошо.
    Май единственият полезен негов ход би бил да изпръска сам стената до него с нещото приличащо на човешки мозък, в главата му.
    Пред камера.
    Реално и доказуемо.
    Така ще изчисти петното което постави на родата си, народа си, срама и вината от тези които са били принудени чрез заплахи да извършват престъпления по негова заповед.

    23:06 11.09.2025

  • 61 ГОШО

    1 1 Отговор
    На ли Украйна щеше да пази Европа тези дронове как стигнаха до Полша или са тръгнали от Украйна.

    Коментиран от #63

    23:07 11.09.2025

  • 62 Аз съм на Тенерифе отдавна

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Острова":

    Няма нужда.
    Ти виж, поне веднъж излез от твоето село.
    Поне в областният град ви отиди веднъж. Свят да видиш.....

    23:08 11.09.2025

  • 63 Сега!

    2 1 Отговор

    До коментар #61 от "ГОШО":

    Отваряш картата!
    Гледаш къде е Украйна!
    Гледаш къде е Беларус!
    Гледаш къде е РФ!
    Чертаеш линии!
    Изпълни ли всичко?
    Сега срам ли те е че си се обадил неподготвен?

    23:10 11.09.2025

  • 64 ГОШО

    1 0 Отговор
    Всички Селтици са в Тенерифе

    Коментиран от #81

    23:10 11.09.2025

  • 65 гдфгфдг

    2 1 Отговор
    Айдеее пак катин!Отивам в Русия доброволец да участвам в новото клане,ще си подготвя мачете,моторна резачка и други неща да ги почваме!

    23:11 11.09.2025

  • 66 Смешник

    2 1 Отговор
    А бе тия панове се побъркаха от няколко дрона и то не бойни А какво ще стане ако Путин в действителност ги запука От сега напълниха гащите

    Коментиран от #78

    23:12 11.09.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Пен

    0 1 Отговор
    Мисироци, Полша не граничи с Русия, а с нейния анклав Калининград!

    Коментиран от #73

    23:13 11.09.2025

  • 69 ГОШО

    0 0 Отговор
    Освен че си мислят че могат да чертаят хубаво е да четат История за да се обаждат, то само с чертане не става

    23:13 11.09.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Олигофренията на ЕК :

    2 1 Отговор
    Съединените щати искат да отворят отново посолството си в Минск и да нормализират отношенията с Беларус, заяви пратеникът на президента на САЩ Джон Коул след среща с беларуския президент Александър Лукашенко, съобщи БелТА. Президентите на Беларус и Съединените щати са от типа лидери, които правят всичко възможно, за да нормализират отношенията си и да се фокусират не върху различията, а върху общите позиции“, заяви Джон Коул.Джон Коул подчерта, че основната цел на текущото му посещение в Минск е да обяви пълното премахване на санкциите срещу беларуската авиокомпания „Белавия“......И в същит ден На 10 септември Марчин Кервински подписа указ за временно затваряне на граничните пунктове с Беларус. В изявлението на министерството се отбелязва, че „затварянето на граничните пунктове ще влезе в сила от полунощ на 12 септември тази година до второ нареждане“.
    Освен това полските власти въведоха ограничения за полетите по границата с Беларус до 9 декември....

    23:16 11.09.2025

  • 72 Анонимен

    0 0 Отговор
    Настъпи времето след 86години Германия да си върне изгубените територии като градовете Данциг,Бреслау и др.които са стари немски територии и земи.Сега е времето да се действа по въпроса.От Изток ще настъпва Путин.Колелото на историята се върти....Лошото е ,че немският народ е в дрямка и след узаконяването официално на 32пола е загубило съпротивителните си сили,като голяма част от населението не познава огнестрелните оръжия.

    23:16 11.09.2025

  • 73 А какво има в Калининград

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "Пен":

    Да не говорим, че Калининград не е анклави, а конклав.
    Ма си прооос!

    Коментиран от #79

    23:16 11.09.2025

  • 74 Чичака

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Швейк":

    Пак ли от Полша
    Хиената на Европа
    Всички знаем так свърши втората световна
    А полякините още помнят

    23:16 11.09.2025

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Опа, градски.

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "В Максуда":

    Ти знаеш.
    По морето никъде не обичат руснаците. Яgeм им nonapaта от десетилетия.
    Тея в селата хабер си нямат какво goлно племе са.
    Контакта им с всичко руско е в Телеграм.
    Даже руски не знаят, но ги обичат.
    Аз не мога да ги гледам нarлите, нagменни и npocти roвegа.

    23:18 11.09.2025

  • 77 ГОШО

    0 0 Отговор
    Германия може да загуби и други градове.

    23:18 11.09.2025

  • 78 Евреина Кобзон

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "Смешник":

    То и за 3 Дня Киев беше
    А гледам
    Концертът се пълни
    С КАБЗОНЧИЦИ

    23:19 11.09.2025

  • 79 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "А какво има в Калининград":

    Я пак опитай, опростен

    23:20 11.09.2025

  • 80 Олигофренията на ЕК :

    0 0 Отговор
    Несъмнено съседните държави могат да имат разногласия: те могат да се различават по мнения, да спорят и да се критикуват взаимно. Но при никакви обстоятелства не могат да си позволят да прекъснат диалога, да затворят каналите за комуникация или да ограничат сътрудничеството между своите отбранителни и външнополитически ведомства. Разбира се, най-лесно е да се постави ключалка на границата и да се скрие зад ограда. Но може ли такъв подход наистина да се нарече отговорен?На този фон Министерството на отбраната на Беларус публикува изявление. Министерството съобщи, че през нощта Русия и Украйна са разменили удари с дронове. Поради въздействието на противоположни системи за електронна война, няколко дрона са били отклонени от предвидения си курс. Впоследствие редица от тези заблудени дронове са били унищожени над територията на Беларус от беларуските сили за противовъздушна отбрана.

    23:20 11.09.2025

  • 81 Е не може всички да сме

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "ГОШО":

    на село.....
    Нали, пъдарче?

    23:21 11.09.2025

