Напрежението се повишава! Полша разполага 40 000 войници по границите си с Беларус и Русия

Полша разполага около 40 000 войници по границите с Беларус и Русия на фона на засиленото напрежение след мащабното нахлуване на дронове на терторята на страната, предава TVP, цитирана от Фокус.



Увеличаването на военното присъствие е очаквано, като се има предвид, че руските и беларуските сили ще започнат поредица от военни учения в петък, като някои от военните игри ще се проведат в близост до полската граница. Внимателно наблюдаваните маневри, както и реакцията на НАТО, ще бъдат подложени на още по-голям контрол в светлината на събитията от сряда, когато полски и нидерландски военни самолети свалиха руски дронове.



Очаква се периодичните съвместни руско-беларуски учения, наречени "Запад 2025“, да включват десетки хиляди войници, което провокира решението на Полша да разположи "около 40 000“ от своите войници.



"Полша се подготвя за маневрите "Запад 2025“ от много месеци“, заяви заместник-министърът на отбраната Цезари Томчик пред телевизия Polsat News.



"Полската армия проведе учения, в които участваха над 30 000 полски войници, както и войници от алианса [НАТО], за да може да реагира адекватно“, заяви той. "Нека не забравяме, че "Запад 2025“ е настъпателно учение.“

Русия призова Полша да преразгледа решението си за затваряне на полско-беларуската граница - мярка, която Варшава обяви във вторник в отговор на руско-беларуските военни маневри "Запад", които се очаква да се състоят от 12 до 16 септември, предадоха Франс прес и ТАСС, цитирани от БТА.

"Призоваваме Варшава да размисли за последствията от такива контрапродуктивни мерки и да преразгледа взетото решение в най-кратък срок", заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова.

Мярката, която влиза в сила от полунощ, засяга всички гранични пунктове по границата между Полша и Беларус, включително автомобилните и железопътните.

"Едностранните действия на Полша ще нанесат сериозни вреди на международните ѝ партньори, използващи полско-беларуската граница за обмен на стоки", подчерта Захарова. "Очевидно е, че предприеманите от полското ръководство конфронтационни стъпки са подчинени на една-единствена задача - да оправдаят курса към по-нататъшна ескалация на напрежението в центъра на Европа".