Камера от близка къща е заснела вероятния стрелец по Чарли Кърк, TMZ пусна ВИДЕО

12 Септември, 2025 04:15, обновена 12 Септември, 2025 04:58 796 3

Надявам се да хванем това животно, заяви американският президент Доналд Тръмп

Камера от близка къща е заснела вероятния стрелец по Чарли Кърк, TMZ пусна ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският портал TMZ публикува видео от охранителна камера на една от къщите близо до Университета на Юта, което е заснело възможният извършител на убийството на десния активист Чарли Кърк.

Кадрите показват мъж в черни дрехи и шапка, който върви към учебното заведение. Същата камера го е заснела след стрелбата: мъжът върви по пътя покрай къщи, в един момент се втурва да бяга и изчезва от ъгъла на камерата.

31-годишният Кърк бе прострелян на 10 септември по време на речта си в Университета на Орем (Юта). Той почина в болницата от получената рана. Активистът, който имаше консервативни възгледи, беше поддръжник на Тръмп и според Асошиейтед прес е допринесъл значително за победата на последния на президентските избори. Кърк многократно се е изказвал и против американската военна помощ за Украйна.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че властите са постигнали известен напредък в откриването на убиеца на Кърк.

„Мисля, че има напредък“, каза американският лидер, докато отговаряше на въпроси на репортери на Южната морава на Белия дом. Той нарече убиеца на Кърк животно. „Надявам се да го хванат“, добави Тръмп. „Надявам се да го хванем и да се справим с него както трябва“, подчерта той.


САЩ
  • 1 Иван

    0 3 Отговор
    Ще го откриете в Израел или Украйна.

    04:58 12.09.2025

  • 2 Никой

    1 0 Отговор
    Ще го хванат - това е въпрос на време - няма къде да избяга - освен ако не е наистина с - "чадър". Дори и след години - ще го намерят. Това е недопустимо. Има такива психари - както и тези - с атентатите. Убийства винаги е имало, де - дори и и при дивия соц.

    Какво правехме в гарнизона - не че е нещо супер интересно - в армията се забраняваше носенето на заредено оръжие. Ножове и всякакви ками, нунджако - шурикени - не става. Ето ти - задача - тези пичове имат всякакви оръжия.

    Така е било и при нас - след фашизма, са разпилени ужасно много оръжия - никакъв контрол - може и граната да си "гепнеш" - чак по-късно се затяга контрола над това.

    Оръжие може да имаш - но е задължително да си сериозно - психически устойчив.

    05:09 12.09.2025

  • 3 Вече

    0 0 Отговор
    е в Москва !

    05:27 12.09.2025