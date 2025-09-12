Румъния: Това е безпрецедентна ескалация и заплаха за сигурността

Посланикът на Руската федерация в Букурещ бе повикан в Министерството на външните работи, за да му бъде съобщено, че Румъния осъжда нарушаването на въздушното пространство на Полша от страна на руски дронове в нощта на 9 срещу 10 септември, предаде агенция Аджерпрес, цитирана от БТА.
Румънската страна е подчертала, че този инцидент представлява безпрецедентна ескалация и заплаха за сигурността на гражданите на съюзническа държава и стратегически партньор на Румъния.
„Този инцидент показва още веднъж обхвата и сериозността на последиците от агресивната война, която Руската федерация води срещу Украйна, за регионалната стабилност и европейската сигурност“, се посочва в изявление на румънското МВнР, цитирано от Аджерпрес.
Същевременно Министерството на външните работи на Румъния припомни на руската страна предишни атаки срещу украински обекти в близост до границата с Румъния.
„Бе подчертан отново безотговорният характер на тези атаки, които засягат националната сигурност и стабилността в по-широкия регион на Черно море, и императивът на спазването на суверенитета и международното право в делтата на Дунав“, се казва в изявлението.
През последните две години Румъния многократно вдига във въздуха изтребители заради атаки с дронове срещу украинска пристанищна инфраструктура в близост до границата. Няколко пъти руски дронове паднаха на румънска територия.
