Новини
Свят »
Румъния »
Румъния: Това е безпрецедентна ескалация и заплаха за сигурността
  Тема: Украйна

Румъния: Това е безпрецедентна ескалация и заплаха за сигурността

12 Септември, 2025 10:09 1 424 32

  • украйна-
  • румъния-
  • русия-
  • дронове-
  • нато-
  • полша

Румънското МВнР повика посланика на Русия, за да изрази протест срещу нарушаването на въздушното пространство на Полша

Румъния: Това е безпрецедентна ескалация и заплаха за сигурността - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Посланикът на Руската федерация в Букурещ бе повикан в Министерството на външните работи, за да му бъде съобщено, че Румъния осъжда нарушаването на въздушното пространство на Полша от страна на руски дронове в нощта на 9 срещу 10 септември, предаде агенция Аджерпрес, цитирана от БТА.

Румънската страна е подчертала, че този инцидент представлява безпрецедентна ескалация и заплаха за сигурността на гражданите на съюзническа държава и стратегически партньор на Румъния.

Още новини от Украйна

„Този инцидент показва още веднъж обхвата и сериозността на последиците от агресивната война, която Руската федерация води срещу Украйна, за регионалната стабилност и европейската сигурност“, се посочва в изявление на румънското МВнР, цитирано от Аджерпрес.

Същевременно Министерството на външните работи на Румъния припомни на руската страна предишни атаки срещу украински обекти в близост до границата с Румъния.

„Бе подчертан отново безотговорният характер на тези атаки, които засягат националната сигурност и стабилността в по-широкия регион на Черно море, и императивът на спазването на суверенитета и международното право в делтата на Дунав“, се казва в изявлението.

През последните две години Румъния многократно вдига във въздуха изтребители заради атаки с дронове срещу украинска пристанищна инфраструктура в близост до границата. Няколко пъти руски дронове паднаха на румънска територия.


Румъния
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бен Ходжа

    40 4 Отговор
    Путин нападна вероломно НАТО с цели 5 дрона, които паднаха в полска нива без да пострада нито един слънчоглед.

    Коментиран от #26

    10:10 12.09.2025

  • 2 честен ционист

    26 4 Отговор
    Власите да връщат Кирилицата, да не се правят, че не я понимает.

    10:11 12.09.2025

  • 3 Много се радвам

    33 4 Отговор
    Имало други кандидати за пушечно месо преди нас.

    Коментиран от #7, #15

    10:11 12.09.2025

  • 4 Каката

    20 2 Отговор
    Амии срещата мина добре. Видяхме се. Поприказвахме си, пихме по едно кафе . Ще се видим пак на Руска територия отново и скоро, Тя и Румъния ще си е руска отново. Е това аз ще съм ис вкъщи.

    Айде стига глупости :) :)

    10:12 12.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Гост

    21 2 Отговор
    Е сигурно се е извинил човека за създаденото неудобство. Кво толкова, няма жертви ,ако има щети не вярвам Раша да има против да плати каквото е нужно. Поне пари имат бол.

    10:14 12.09.2025

  • 7 честен ционист

    8 7 Отговор

    До коментар #3 от "Много се радвам":

    Букурещ е най-лесно да падне през Българска територия.

    10:15 12.09.2025

  • 8 Георги

    13 0 Отговор
    естеествено, че е "Това е безпрецедентна ескалация и заплаха за сигурността" - сещам се за 800,000,000,000 причини да е такова! А вие?

    10:16 12.09.2025

  • 9 Минувач

    26 0 Отговор
    Как да е безпрецедентна, когато имаше много по-сериозен прецедент с убийството на двама поляци от украинска ракета? Явно, за да политкоректни, за Полша животът на двама поляци е по-маловажен от един покрив с дрон на него.

    10:16 12.09.2025

  • 10 демократ

    15 2 Отговор
    Я и поляцоте с ф-16 а според Радка Пиратка трябваше да купим Гейпен.

    10:17 12.09.2025

  • 11 Точно пък

    18 2 Отговор
    Румъния взела да вряка ....

    10:17 12.09.2025

  • 12 Чичак

    7 14 Отговор
    Нашите овце не смеят да гъкнат....толкова ги е страх от мутрафонова

    10:18 12.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Тези мамалигари

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Много се радвам":

    Ще се оредят, с връзки.

    10:21 12.09.2025

  • 16 Малкия холандец

    5 0 Отговор
    🫠😄😄😄

    10:23 12.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 хихи

    10 0 Отговор
    Я па тоя!?
    Разсърдил се че не са го "УЯважили"

    10:27 12.09.2025

  • 19 Я пък тоя

    7 0 Отговор
    И Румъния се изказа, още някой остана ли!

    10:28 12.09.2025

  • 20 Аз ли неразбрах

    18 1 Отговор
    Румъния протестира пред русия заради полша
    Хахахаха
    Тия отдавна ни задминаха по слагачество
    Аз си мислех че ние сме зле ма тия удрят дъното и с отменените избори и с това ужас хахаха

    10:29 12.09.2025

  • 21 хихи

    17 0 Отговор
    Българското МВнР незабавно да надцака румънското и да обяви война на Русия.
    После ни е си знаем, Руската армия на Дунава, посрещачи с цветя и погачи и Народен съд...

    10:30 12.09.2025

  • 22 Ха ХаХа

    15 0 Отговор
    От 4 дивизии срещу СССР са се върнали живи 38 влаха.
    Сега жив няма да има

    10:31 12.09.2025

  • 23 Отдавна всички знаят

    17 0 Отговор
    Че румънците са неадекватници и ги използват. Затънаха до гуша в кредити и съсипаха държавата си. Шепа гнусни атлантенца, ама точно както в България с измама овладяха властта и сега дерибействат. След поляците те са вторите набълбукали се с кредити за тенекии и барути а скоро няма да имат какво да ядат....
    Само за последният месец новите дългове са ...... Полша 43,7 милиарда евро, Следващите по големина суми са "отпуснати" на Румъния (16,7 милиарда евро), Франция и Унгария (и двете по 16,2 милиарда ... Доналд Туск радостно заяви че Полша се е набълбукала „най-много от всички страни от ЕС“, с „по-голям дял от Франция, Италия и Испания взети заедно“. Чисто луди хора според мен

    Коментиран от #29

    10:31 12.09.2025

  • 24 Тиква

    7 0 Отговор
    Ясно, нашите вдигнаха вой, румънци,литва,латвия, остава санду, всички хиени заедно,,подли и хитри.

    10:34 12.09.2025

  • 25 Титак

    6 0 Отговор
    Тия са по-зле от нас. И от какъв зор вият на чужди гробища ???

    10:39 12.09.2025

  • 26 Още в началото на войната

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "бен Ходжа":

    полска "стратегическа фуражомрлка беше удерена от украинска ракета успешно. Загинаха 2 души.
    Това даде ли повод за "ескалация и заплаха за сигурността на гражданите на съюзническа държава и стратегически партньор на Румъния."?

    10:41 12.09.2025

  • 27 За израелските дронове

    7 0 Отговор
    Обаче никой не вряка нали? А те летят даже над Черно море вече и го обяви Ердоган преди два дена. Базата им била в Азербайджан .... а много вероятно и в България да имат център за управление и дори подозирам коя е фирмата и къде точно е. Позор ...

    10:42 12.09.2025

  • 28 За израелските дронове....

    6 0 Отговор
    Ще има скоро и атентати в България. Повярвайте ми .. Нашите управляващи правят всичко възможно това да се случи. И ще се случи...

    10:45 12.09.2025

  • 29 Без създаване на психоза и страхове

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "Отдавна всички знаят":

    Няма как атлантиците да оправдаят кредитите с който заробват народите си. Това е истината. Пропаганда и брутална атлантическо нацистка диктатура която впрочем във Франция и Великобритания вече е и кървава и законодателно закрепена . Над 1100 са вече политическите заторници само във Великобритания хора...

    10:55 12.09.2025

  • 30 Хммммм

    2 0 Отговор
    (Румъния: Това е безпрецедентна ескалация и заплаха за сигурността) ....Същата тази Румъния национализира и отчужди насилствено и с побои даже над 11000 декара частни имоти във Добруджа по 310 лв декар прекрасна земеделска земя "румънският Рамщайн" да прави ..а сега взели за "безпрецедентна ескалация и заплаха за сигурността" да говорят. Ами той народа го е казал: "Гръм на метал пада" ... а Румъния е пример за атлантическо безумие

    11:04 12.09.2025

  • 31 Георгиев

    0 0 Отговор
    Голям номер на НАТО и организиран отговор. Аз така мисля. Чрез електронната борба ВСУ са отклонили или захлюпили руските дронове до западната им граница и са ги отклонили в Полша. Никой от тях не е бил с взрив, а някои са отломки. И се започва в хор. Вече и румъния. Нашите що закъсняват? Ще им отрежат премиите от ЕК.

    11:33 12.09.2025

  • 32 МГАНЧЕВ

    0 0 Отговор
    Извинявам се не съм информиран напълно, но доказа ли се, че дроновете са руски ?

    11:34 12.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания