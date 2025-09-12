Полша: Няма как да има грешка при такава мащабна атака

Няма как да има грешка при такава мащабна атака срещу Полша, заяви полски официален представител в отговор на предположението на американския президент Доналд Тръмп, че нахлуването на руски дронове може да е било случайно, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
"Мисля, че това е послание, което трябва да стигне до президента Тръмп днес. Няма никакво съмнение дали става дума за грешка. Това беше умишлена руска атака", заяви заместник-министърът на отбраната Цезари Томчик пред местната телевизия "Полсат нюз".
Полша свали дроновете в своето въздушно пространство с подкрепата на военни самолети от своите съюзници от НАТО. Това е първият известен случай, в който член на западния военен алианс открива огън по време на войната на Русия в Украйна.
Полският външен министър Радослав Шикорски, който днес е на посещение в Киев, също отговори на думите на Тръмп. "В нощта, в която 19 руски дрона пресякоха границата с Полша, 400 (дрона) и 40 ракети пресякоха границата с Украйна. Това не бяха грешки", подчерта той във видео, публикувано в "Екс".
По искане на Полша Съветът за сигурност на ООН ще се събере днес в Ню Йорк. Срещата ще започне в 15:00 ч. местно време, съобщи полското външно министерство.
2 Ганя Путинофила
3 Не е лесно
До коментар #1 от "Да бе , да !? 😜":да си де бил!
5 Ако НАТО не отговори
Казах, да се провери поименно всеки рашист с български паспорт и всеки постоянно присъстващ в България в активна възраст.
А в България даже им помагат от местните участъци на МВР.
Кога ще се сетите,че това е важно, и е важно КОЙ И ПО КАКВА ПРИЧИНА ИМ Е ПРЕДОСТАВИЛ БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО!
Кога ще се сетите да сведете състава на руските дипломатически представителства до санитарния минимум и кога ще отхвърлите наглото им искане, само техния обслужващ персонал да е от рашисти, които са с чинове от ФСБ, СВР и СО?
Кога ще осъзнаете, че оперативните функции на западните служби трябва да са от хора, които познават руската психология на международната сцена в исторически план, и които знаят, че тази страна е в маразъм в разбиранията си за международните отношения от времето на Александър Трети!?
Кога ще разберете, че на удрянето по масата се отговаря със ставане от масата и дръпването и от наглеца, който се опитва да диктува със сила?
Кога???
На 24 ноември 2015 г. руски Су-24, нанасящ удари по сирийските бунтовници в планините на провинция Латакия, при извършване на маневра неволно навлезе на 2 км. във въздушното пространство на Турция и беше незабавно свален от турски изтребител, като пилотът загина.
Реакцията на Руската федерация (по възходящ ред):
1. За един месец се забрани вносът на турски домати.
2. В правителствените медии се публикуваха лъжи, че Ердоган се е извинил.
3. Последва превръщането на Турция в главен чуждестранен хъб на Газпром.
4. След това Турция стана една от основните страни за трансфер на руски пари.
5. Големи части от Сирия се превърнаха в турската зона на влияние.
6. Последва същото в Южен Кавказ.
Коментиран от #32, #74
11:42 12.09.2025
10 Д€ бил€,
10 Д€ бил€,
До коментар #3 от "Не е лесно":даже с тиксо са залепени събраните части. Пак ли не разбра. Цял свят видя.
11:42 12.09.2025
14 Тръмп
14 Тръмп
До коментар #2 от "Ганя Путинофила":Тръмп: ИНЦИДЕНТЪТ с дронове в Полша може да е причинен от ГРЕШКА
Коментиран от #17
11:43 12.09.2025
16 Само
Ама то така му е заповядано!
11:44 12.09.2025
17 Тръмп каза, че
До коментар #14 от "Тръмп":ако бил президент на Полша, това нямало да се случи!
Шизофреници са начело на света, заедно с путин!
11:45 12.09.2025
Да дават коридор за летене по границите с Украйна, както тук даваха при войната в Югославия.
11:46 12.09.2025
21 Росен Асенов Демирев
Всичко друго е демагогия. При провокация с дроновене за първи път пускат от украйна за да въвлекат нато но греда няма глупави военниможе да има изненади..
Коментиран от #26
11:46 12.09.2025
22 Територията е пробита
До коментар #6 от "Кое не е така ?!":от руски бг еничари!
24 Някой
До коментар #2 от "Ганя Путинофила":Поляците като нищо са ги нападали украинци като на Бандера, издигнат за герой на народа 2010г.
25 Това са дръти русофили
До коментар #19 от "Жалки наведени копейки !":с тежка деменция!
26 Виждам доста си се напънал
До коментар #21 от "Росен Асенов Демирев":Цял ферман!
Митрофановна ли ти каза?
27 Психиатър
До коментар #6 от "Кое не е така ?!":В психиатричните клиники определено трябва да се забрани достъпа до интернет и мобилните телефони, т.к някой пациенти, изживяващи се като диктатори започват да пълнят социалните медии с изблиците си на мания за величие.
29 Кит
Или поне три полски прасенца от приграничната ферма, където дроновете са паднали...
До коментар #2 от "Ганя Путинофила":Не е няпаднала Полша а НАТО
На розовите понита от НАТО не им стиска да отвърнат на удара !
ЗАЩО МИСЛЯ ТАКА ?
ЗАЩОТО НИКОЙ В РУСКИЯ ГЕНЕРАЛЕН ЩАБ НЯМА ДА ДУМКА ПОЛША СЪС ШПЕРПЛАТОВИ САМОЛЕТЧЕТА
А ЩЕ ГИ ДУМКАТ С ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ ЗА ДА ПРЕКЪСНАТ СНАБДИТЕЛНИТЕ ЛИНИИ КЪМ ИЗТОЧНИЯ ФРОНТ
И В НАТО ТОВА ГО ЗНАЯТ.
32 ТАКА СИ БЕШЕ
До коментар #9 от "Факт !":Много уместно напомняне!
11:55 12.09.2025
34 Още един де бил
До коментар #31 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Руснаците извършиха тест на полското ПВО.
11:59 12.09.2025
36 Хахахаха
До коментар #3 от "Не е лесно":Особенно като тебе.Дрон изстрелян през април ,достигнал Полша през септември.Много бавни тия руски дронове бе 💩.
12:00 12.09.2025
Не прави нищо като хората .
39 Знае ли се, не се знае
Кому е изгодно?
41 незнайко
До коментар #5 от "Ако НАТО не отговори":НАТО отдавна е за смях и без да отговаря сега !!! Всички разбраха, че НАТО е организация за НАПАДЕНИЕ и то конкретно срещу РУСИЯ !!!
42 Времви псрадокс
До коментар #1 от "Да бе , да !? 😜":Дрон изтрелян през февруари прелита над Полша през септември.
45 Стрес-тест
До коментар #4 от "Ха ха ха ха":Важното е, че са ги свалили, от 19, поразани са 3.
12:06 12.09.2025
47 Ма н аф
До коментар #26 от "Виждам доста си се напънал":Тебе май днес те пропуснах, затова ли си толкова нервен(а)(о)?
49 Ако САЩ сгрешат
До коментар #39 от "Знае ли се, не се знае":Един Минитмънт 3 и Мацква отива в историята!
Коментиран от #77
50 Великата матушка
До коментар #44 от "Информация":опря до иранските Шахеди!
12:10 12.09.2025
51 ами
До коментар #39 от "Знае ли се, не се знае":друго си беше баидъна - зеленски боклук
57 АБВ
До коментар #2 от "Ганя Путинофила":"Маскалия пак вероломно нападна Полша!"
Защо пак ? И защо вероломна ?
62 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
До коментар #5 от "Ако НАТО не отговори":МИ НАЛИ ОТГОВОРИ.НАТО ..ОТ 21 ДРОНА СВАЛИ С ПРЕХВАЛЕНИТЕ СИ ОРЪЖИЯ САМО 3 БРОЯ ..ДРУГИТЕ САМО ПАДНАХА ЗАЩОТО ИМ СВЪРШИ ГОРИВОТО....И ТАКА ПРОВОКАЦИЯТА НА НАРКОМАНА НЕ УСПЯ..
66 Още един неграмотен русофил
До коментар #57 от "АБВ":Защо пак? Ами кой си подели Полша с Хитлер?
Чети бе момче.
67 Идиоти на 200
Само за последният месец новите дългове са ...... Полша 43,7 милиарда евро, Следващите по големина суми са "отпуснати" на Румъния (16,7 милиарда евро), Франция и Унгария (и двете по 16,2 милиарда ... Доналд Туск радостно заяви че Полша се е набълбукала „най-много от всички страни от ЕС“, с „по-голям дял от Франция, Италия и Испания взети заедно“. Чисто луди хора според мен
69 Мишел
Вариант 1: Руснаците извъртяха номер на украинците, като Геран2 и 3 бяха незасегнати от украинските системи за РЕБ и удариха целите си, а дроновете-примамки украинците насочиха в Полша.
Вариант 2: Украинска провокация с имитация на руска атака.
70 Артилерист
Руският ВОЙНИК е отговорил, фигуративно казано, че желаещите да "помагат" най-добре ще се запознаят с реалната бойна обстановка като се приближат максимално до линията на бойно съприкосновение...
71 Григор
72 Пак сме в заблуда
73 ян бибиян
74 Мишел
До коментар #9 от "Факт !":"В правителствените медии се публикуваха лъжи, че Ердоган се е извинил."
Фантазираш. Всъщност Турция не само се извини, а и плати кръвнина за убития пилот и стойността на нов Су24. И никога после не посегна на руски войник.
И другите ти факти са фантазии.
75 ян бибиян
До коментар #71 от "Григор":Полша има Ф-35. Знаеш ли колко им дреме за заспалото руско ПВО?
76 ян бибиян
До коментар #74 от "Мишел":А платиха ли за застреляния руски посланик? Сигурно си видял фактурите?
77 Мишел
До коментар #49 от "Ако САЩ сгрешат":Смешно е да се правят такива изявления, когато Минитмън лети до Русия за над час, а Авангард лети до САЩ 15 минути.
САЩ и НатО са две поколения назад в стратегическите оръжия и не смеят да помислят за нападение срещу ядрена сила, дори срещу Северна Корея.
79 ШЕФА
До коментар #3 от "Не е лесно":Не е лесно да си про..т !!!
80 Беги, мани
До коментар #77 от "Мишел":само де били.
81 Мишел
До коментар #76 от "ян бибиян":Щяха да платят, ако беше намесена държавата Турция.
82 Моряка
До коментар #71 от "Григор":Още по съмнителното е,че никой дрон не е гръмнал.Това се премълчава.
