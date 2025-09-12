Полша: Няма как да има грешка при такава мащабна атака

Няма как да има грешка при такава мащабна атака срещу Полша, заяви полски официален представител в отговор на предположението на американския президент Доналд Тръмп, че нахлуването на руски дронове може да е било случайно, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Мисля, че това е послание, което трябва да стигне до президента Тръмп днес. Няма никакво съмнение дали става дума за грешка. Това беше умишлена руска атака", заяви заместник-министърът на отбраната Цезари Томчик пред местната телевизия "Полсат нюз".

Полша свали дроновете в своето въздушно пространство с подкрепата на военни самолети от своите съюзници от НАТО. Това е първият известен случай, в който член на западния военен алианс открива огън по време на войната на Русия в Украйна.

Полският външен министър Радослав Шикорски, който днес е на посещение в Киев, също отговори на думите на Тръмп. "В нощта, в която 19 руски дрона пресякоха границата с Полша, 400 (дрона) и 40 ракети пресякоха границата с Украйна. Това не бяха грешки", подчерта той във видео, публикувано в "Екс".

По искане на Полша Съветът за сигурност на ООН ще се събере днес в Ню Йорк. Срещата ще започне в 15:00 ч. местно време, съобщи полското външно министерство.