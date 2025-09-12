Новини
Свят »
Полша »
Полша: Няма как да има грешка при такава мащабна атака
  Тема: Украйна

Полша: Няма как да има грешка при такава мащабна атака

12 Септември, 2025 11:33 1 654 83

  • полша-
  • дронове-
  • русия-
  • украйна-
  • нато

Полша свали дроновете в своето въздушно пространство с подкрепата на военни самолети от своите съюзници от НАТО

Полша: Няма как да има грешка при такава мащабна атака - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Няма как да има грешка при такава мащабна атака срещу Полша, заяви полски официален представител в отговор на предположението на американския президент Доналд Тръмп, че нахлуването на руски дронове може да е било случайно, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Мисля, че това е послание, което трябва да стигне до президента Тръмп днес. Няма никакво съмнение дали става дума за грешка. Това беше умишлена руска атака", заяви заместник-министърът на отбраната Цезари Томчик пред местната телевизия "Полсат нюз".

Още новини от Украйна

Полша свали дроновете в своето въздушно пространство с подкрепата на военни самолети от своите съюзници от НАТО. Това е първият известен случай, в който член на западния военен алианс открива огън по време на войната на Русия в Украйна.

Полският външен министър Радослав Шикорски, който днес е на посещение в Киев, също отговори на думите на Тръмп. "В нощта, в която 19 руски дрона пресякоха границата с Полша, 400 (дрона) и 40 ракети пресякоха границата с Украйна. Това не бяха грешки", подчерта той във видео, публикувано в "Екс".

По искане на Полша Съветът за сигурност на ООН ще се събере днес в Ню Йорк. Срещата ще започне в 15:00 ч. местно време, съобщи полското външно министерство.


Полша
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 49 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да бе , да !? 😜

    64 12 Отговор
    Вече всички разбраха , че даже не са "отклонени дронове ", а киевската хунта е слепвала части от свалени руски дронове , за да ги изстрелва (и то празни ! ако се разкрие номера ) към Полша .

    Коментиран от #3, #19, #42

    11:36 12.09.2025

  • 2 Ганя Путинофила

    14 56 Отговор
    Маскалия пак вероломно нападна Полша!

    Коментиран от #14, #24, #30, #57

    11:38 12.09.2025

  • 3 Не е лесно

    12 35 Отговор

    До коментар #1 от "Да бе , да !? 😜":

    да си де бил!

    Коментиран от #10, #36, #79

    11:39 12.09.2025

  • 4 Ха ха ха ха

    45 8 Отговор
    Мащабна атака с разузнавателни дронове ха ха ха

    Коментиран от #45

    11:40 12.09.2025

  • 5 Ако НАТО не отговори

    10 33 Отговор
    ще стане за смях пред цял свят!

    Коментиран от #41, #62

    11:40 12.09.2025

  • 6 Кое не е така ?!

    18 53 Отговор
    Започвам да изпитвам вътрешна умора от нерешителността на Запада, спрямо ватенkите. Преди три години казах да се спрат всички визи за рашистите в страните от ЕС и НАТО, чак сега започва процеса.
    Казах, да се провери поименно всеки рашист с български паспорт и всеки постоянно присъстващ в България в активна възраст.
    А в България даже им помагат от местните участъци на МВР.
    Кога ще се сетите,че това е важно, и е важно КОЙ И ПО КАКВА ПРИЧИНА ИМ Е ПРЕДОСТАВИЛ БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО!
    Кога ще се сетите да сведете състава на руските дипломатически представителства до санитарния минимум и кога ще отхвърлите наглото им искане, само техния обслужващ персонал да е от рашисти, които са с чинове от ФСБ, СВР и СО?
    Кога ще осъзнаете, че оперативните функции на западните служби трябва да са от хора, които познават руската психология на международната сцена в исторически план, и които знаят, че тази страна е в маразъм в разбиранията си за международните отношения от времето на Александър Трети!?
    Кога ще разберете, че на удрянето по масата се отговаря със ставане от масата и дръпването и от наглеца, който се опитва да диктува със сила?
    Кога???

    Коментиран от #22, #27, #35

    11:40 12.09.2025

  • 7 Смех, бате

    44 10 Отговор
    Тия дронове много лоши, бе. Щом цялото НАТО се вдигна по тревога… голям страх е било.

    11:41 12.09.2025

  • 8 Ахах

    28 4 Отговор
    Заместник-министър-а традиционно е най-често сменяния политик.. Така че, този коментар не се взема на сериозно от никого

    11:41 12.09.2025

  • 9 Факт !

    9 28 Отговор
    Малък урок по история, който би било добре да си припомни Полша, след като през изминалата нощ руски дронове навлязоха на поне 50 км в полското въздушно пространство.
    На 24 ноември 2015 г. руски Су-24, нанасящ удари по сирийските бунтовници в планините на провинция Латакия, при извършване на маневра неволно навлезе на 2 км. във въздушното пространство на Турция и беше незабавно свален от турски изтребител, като пилотът загина.
    Реакцията на Руската федерация (по възходящ ред):
    1. За един месец се забрани вносът на турски домати.
    2. В правителствените медии се публикуваха лъжи, че Ердоган се е извинил.
    3. Последва превръщането на Турция в главен чуждестранен хъб на Газпром.
    4. След това Турция стана една от основните страни за трансфер на руски пари.
    5. Големи части от Сирия се превърнаха в турската зона на влияние.
    6. Последва същото в Южен Кавказ.

    Коментиран от #32, #74

    11:42 12.09.2025

  • 10 Д€ бил€,

    39 9 Отговор

    До коментар #3 от "Не е лесно":

    даже с тиксо са залепени събраните части. Пак ли не разбра. Цял свят видя.

    11:42 12.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Тихо полски кк..

    27 7 Отговор
    Свобода за Палестина

    11:42 12.09.2025

  • 13 Да,бе

    31 7 Отговор
    Украинците са се подсигурили да няма грешка,ама поляците се правят на умрели лисици щот са смели,та се не знае ..

    11:42 12.09.2025

  • 14 Тръмп

    28 6 Отговор

    До коментар #2 от "Ганя Путинофила":

    Тръмп: ИНЦИДЕНТЪТ с дронове в Полша може да е причинен от ГРЕШКА

    Коментиран от #17

    11:43 12.09.2025

  • 15 Тц тц тц тц

    28 7 Отговор
    На страха очите големи, на джендърите огромни

    11:43 12.09.2025

  • 16 Само

    9 20 Отговор
    Краснов вижда грешка.

    Ама то така му е заповядано!

    11:44 12.09.2025

  • 17 Тръмп каза, че

    16 25 Отговор

    До коментар #14 от "Тръмп":

    ако бил президент на Полша, това нямало да се случи!
    Шизофреници са начело на света, заедно с путин!

    11:45 12.09.2025

  • 18 Конспиратор

    28 3 Отговор
    Мисля, че Тръмп на разговора с Макрон и Туск им е казал какво са му докладвали от ЦРУ. Нещата след това позатихнаха, но все още има хора, които продължават да си чешат езиците. Може би за оправдание. Определено, медийното покритие на този инцидент отклони вниманието от речта на Урсула и дебатите в Европарламента.

    11:45 12.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Някой

    16 3 Отговор
    Има имааа. Както се хвалят от години украинците, могат да заглушават сигнали (като уж тук с ГПС-а) и просто на някакъв "залп" летящи отиват нанякъде.
    Освен това границите не са прави линии, а на места цели са зад ъгъл.
    Да дават коридор за летене по границите с Украйна, както тук даваха при войната в Югославия.

    11:46 12.09.2025

  • 21 Росен Асенов Демирев

    29 12 Отговор
    Единствената правда е правото на Силният. Това е Велика и непобедима Русия..
    Всичко друго е демагогия. При провокация с дроновене за първи път пускат от украйна за да въвлекат нато но греда няма глупави военниможе да има изненади..
    Американски президент е умерен и е бизнесмен. Никога няма да се включи няма да даде войски от Америка да влязат в интриги с Русия. Член 5 на нато въобще няма да се задейства..никога.!!защото Руските атомни подводници съ където трябва и Америка няма да рискува да защитава държави от ес за да не унищожи себе си...вероятност да бъдем поробени от Руснаците съ 51% не е за вярване но е възможно...трябва нашите управници да говорят по внимателно!!!! Да се въздържат!!!и да пият гинкобилоба за уросяване на мозъците си и да си възвърнат историческата си памет защото това е за умни наций!!! Това управление в България може да ни въвлече в безсмислената война....ще е късно вече никой не пита народа дали искаме да сме членове на нато на ес или да приемем еврото .наистина нашите бг политици съ програмирани да бъдат поставени послушни и подчинени..на промити мозъци от гейо либерали от ес.......живееме в 21.век !!

    Коментиран от #26

    11:46 12.09.2025

  • 22 Територията е пробита

    11 20 Отговор

    До коментар #6 от "Кое не е така ?!":

    от руски бг еничари!

    11:47 12.09.2025

  • 23 Де да знаеш....

    18 2 Отговор
    А то може да си е селска вечеринка тарикатлък на юрогейовете за да тъпчат войска по границата... номерата на Хитлер!!!

    11:47 12.09.2025

  • 24 Някой

    18 4 Отговор

    До коментар #2 от "Ганя Путинофила":

    Поляците като нищо са ги нападали украинци като на Бандера, издигнат за герой на народа 2010г.

    11:47 12.09.2025

  • 25 Това са дръти русофили

    9 19 Отговор

    До коментар #19 от "Жалки наведени копейки !":

    с тежка деменция!

    11:48 12.09.2025

  • 26 Виждам доста си се напънал

    9 19 Отговор

    До коментар #21 от "Росен Асенов Демирев":

    Цял ферман!
    Митрофановна ли ти каза?

    Коментиран от #47

    11:51 12.09.2025

  • 27 Психиатър

    14 4 Отговор

    До коментар #6 от "Кое не е така ?!":

    В психиатричните клиники определено трябва да се забрани достъпа до интернет и мобилните телефони, т.к някой пациенти, изживяващи се като диктатори започват да пълнят социалните медии с изблиците си на мания за величие.

    11:52 12.09.2025

  • 28 Бай Ганьо

    8 16 Отговор
    Удряйте и палячовския ГомноКремъл и всичко да приключва!

    11:54 12.09.2025

  • 29 Кит

    16 6 Отговор
    Наистина изключително мащабна атака - експертите тук знаят, че с 19 подли руски дрона руснаците спокойно могат да унищожат Ню Йорк!
    Или поне три полски прасенца от приграничната ферма, където дроновете са паднали...

    11:54 12.09.2025

  • 30 Шопо

    14 4 Отговор

    До коментар #2 от "Ганя Путинофила":

    Не е няпаднала Полша а НАТО
    На розовите понита от НАТО не им стиска да отвърнат на удара !

    11:54 12.09.2025

  • 31 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    15 7 Отговор
    ПОЛЯЦИТЕ ЛЪЖАТ
    .....
    ЗАЩО МИСЛЯ ТАКА ?
    ЗАЩОТО НИКОЙ В РУСКИЯ ГЕНЕРАЛЕН ЩАБ НЯМА ДА ДУМКА ПОЛША СЪС ШПЕРПЛАТОВИ САМОЛЕТЧЕТА
    ......
    А ЩЕ ГИ ДУМКАТ С ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ ЗА ДА ПРЕКЪСНАТ СНАБДИТЕЛНИТЕ ЛИНИИ КЪМ ИЗТОЧНИЯ ФРОНТ
    .......
    И В НАТО ТОВА ГО ЗНАЯТ.

    Коментиран от #34

    11:55 12.09.2025

  • 32 ТАКА СИ БЕШЕ

    2 5 Отговор

    До коментар #9 от "Факт !":

    Много уместно напомняне!

    11:55 12.09.2025

  • 33 Бойко

    6 2 Отговор
    Радев ми правеше същото разузнаване с неговия дрон

    11:55 12.09.2025

  • 34 Още един де бил

    6 6 Отговор

    До коментар #31 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Руснаците извършиха тест на полското ПВО.

    11:59 12.09.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Хахахаха

    6 8 Отговор

    До коментар #3 от "Не е лесно":

    Особенно като тебе.Дрон изстрелян през април ,достигнал Полша през септември.Много бавни тия руски дронове бе 💩.

    12:00 12.09.2025

  • 37 незнайко

    13 4 Отговор
    Ако няма грешка това означава, че руснаците имат стотици дронове с обсег над 500 километра и повече ! За това разстояние и къде са пресекли границата не се говори ! ЗАЩО ?

    12:00 12.09.2025

  • 38 Мнението ми .

    10 13 Отговор
    Тръмп е пропутинскиБоклук и това се знае още от първия му мандат .
    Не прави нищо като хората .

    12:01 12.09.2025

  • 39 Знае ли се, не се знае

    13 5 Отговор
    Руснаците ако решат да направят "грешка", с един Орешник може да заличат цяла Варшава, така че пановете да не пискат много много. Няма фатмаци да ходят да воюват, заради полските мераци към Беларус. Да си мълчат пановете и руснаците може да се смилят над тях и да им дадат Лъвов, въпреки че не го заслужават. Ама те и укр0пите не заслужаваха Крим, пък руснаците им го дадоха. Тъй че, знае ли човек

    Коментиран от #49, #51

    12:01 12.09.2025

  • 40 нннн

    16 7 Отговор
    Няма грешка. Това е провокация на Киевската хунта и европейски мераклии. Искат да вкарат НАТО съвсем във войната.
    Кому е изгодно?

    12:02 12.09.2025

  • 41 незнайко

    14 5 Отговор

    До коментар #5 от "Ако НАТО не отговори":

    НАТО отдавна е за смях и без да отговаря сега !!! Всички разбраха, че НАТО е организация за НАПАДЕНИЕ и то конкретно срещу РУСИЯ !!!

    12:03 12.09.2025

  • 42 Времви псрадокс

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "Да бе , да !? 😜":

    Дрон изтрелян през февруари прелита над Полша през септември.

    12:04 12.09.2025

  • 43 стоян георгиев

    4 8 Отговор
    Руската провокация има няколко цели.първата е да покаже на руснаците и феновете им че путлер е много смел и няма притеснение от нато.втпрята е да вкара разнобой в НАТО особено по посока страхливия и нерешителен американски президент.третата е да отклони част от пво то за украйна,което да остане в полша.особеномпрвцслан от тази ситуация ше се окаже лукашенко.през Полша бе едно от малкото места от където влизаха стоки и товари както за Беларус така и за русия.

    12:04 12.09.2025

  • 44 Информация

    6 2 Отговор
    Shahed-136: Този е най-широко използваният модел. Обхватът му варира според източниците, но обикновено се цитира в диапазона от 1000 до 2500 км. Тези дронове които са посетили Полша са примамки и много по-леки ...Обхватът им е около 1000 километра .

    Коментиран от #50

    12:06 12.09.2025

  • 45 Стрес-тест

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ха ха ха ха":

    Важното е, че са ги свалили, от 19, поразани са 3.

    12:06 12.09.2025

  • 46 ами

    8 1 Отговор
    ха ха ха няма грешка живо нападение си е като с украинските ракети дето убиха полски фермрти

    12:06 12.09.2025

  • 47 Ма н аф

    1 2 Отговор

    До коментар #26 от "Виждам доста си се напънал":

    Тебе май днес те пропуснах, затова ли си толкова нервен(а)(о)?

    Коментиран от #53, #56

    12:07 12.09.2025

  • 48 ами

    4 2 Отговор
    ха ха ха няма грешка живо нападение си е като с украинските ракети дето убиха полски фермери

    12:07 12.09.2025

  • 49 Ако САЩ сгрешат

    3 5 Отговор

    До коментар #39 от "Знае ли се, не се знае":

    Един Минитмънт 3 и Мацква отива в историята!

    Коментиран от #77

    12:09 12.09.2025

  • 50 Великата матушка

    4 7 Отговор

    До коментар #44 от "Информация":

    опря до иранските Шахеди!

    12:10 12.09.2025

  • 51 ами

    4 2 Отговор

    До коментар #39 от "Знае ли се, не се знае":

    друго си беше баидъна - зеленски боклук

    12:11 12.09.2025

  • 52 Е то бива, бива, но чак толкова...

    3 4 Отговор
    Когато една създадена ситуация е в състояние да причини щети за милиарди не може да се нарече грешка. Това е в най малкия случай престъпна небрежност и безотговорност, а най често съвсем съзнателно и умишлено. Все едно да раздробиш ченето на някого и после да кажеш, че е било грешка или случайност.

    12:11 12.09.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 смъртта

    3 2 Отговор
    Нали искате война с Русия.Кефете се....

    12:14 12.09.2025

  • 55 Може да има грешка

    2 3 Отговор
    ако са били пияни и са гледали картата на страни.

    12:14 12.09.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 АБВ

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ганя Путинофила":

    "Маскалия пак вероломно нападна Полша!"

    Защо пак ? И защо вероломна ?

    Коментиран от #66

    12:17 12.09.2025

  • 58 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    5 2 Отговор
    Няма грешка, дроновете са изпратени от Украйна нарочно и с цел.

    12:17 12.09.2025

  • 59 Прогноза

    5 2 Отговор
    Битката е за едни 150 млд. Полша е на амбразурата. Хиената на Европа иска лъвския дял. Те за това е всичко.

    12:20 12.09.2025

  • 60 Дедовия

    1 0 Отговор
    Няма, да...

    12:22 12.09.2025

  • 61 Добре, няма грешка

    1 1 Отговор
    Доволни ли сте?

    12:26 12.09.2025

  • 62 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Ако НАТО не отговори":

    МИ НАЛИ ОТГОВОРИ.НАТО ..ОТ 21 ДРОНА СВАЛИ С ПРЕХВАЛЕНИТЕ СИ ОРЪЖИЯ САМО 3 БРОЯ ..ДРУГИТЕ САМО ПАДНАХА ЗАЩОТО ИМ СВЪРШИ ГОРИВОТО....И ТАКА ПРОВОКАЦИЯТА НА НАРКОМАНА НЕ УСПЯ..

    12:26 12.09.2025

  • 63 Опа

    2 1 Отговор
    Може украинците да да заглушили рояк дронове и те да са изгубили управление. Просто са летели напред докато не им свърши горивото.

    12:27 12.09.2025

  • 64 И Киев е Руски

    2 1 Отговор
    Ако беше атака сега щеше да разговаряш с бандера

    12:27 12.09.2025

  • 65 Няма как да има грешка

    3 1 Отговор
    Набутвайте се с кредити за тенекии и барути ! Аре....43,7 милиарда евро са ви малко. Теглете още олигофрени

    12:29 12.09.2025

  • 66 Още един неграмотен русофил

    2 2 Отговор

    До коментар #57 от "АБВ":

    Защо пак? Ами кой си подели Полша с Хитлер?
    Чети бе момче.

    12:29 12.09.2025

  • 67 Идиоти на 200

    3 1 Отговор
    набълбукали се с кредити за тенекии и барути а скоро няма да имат какво да ядат....
    Само за последният месец новите дългове са ...... Полша 43,7 милиарда евро, Следващите по големина суми са "отпуснати" на Румъния (16,7 милиарда евро), Франция и Унгария (и двете по 16,2 милиарда ... Доналд Туск радостно заяви че Полша се е набълбукала „най-много от всички страни от ЕС“, с „по-голям дял от Франция, Италия и Испания взети заедно“. Чисто луди хора според мен

    12:31 12.09.2025

  • 68 Няма как да има грешка

    3 1 Отговор
    Няма как да има грешка, Няма как да има грешка.....заеми, заеми ,заеми.....тенекии, тенекии.....барути, барути .... Кашпировски....

    12:33 12.09.2025

  • 69 Мишел

    2 1 Отговор
    Полша свали 3 дрона от 19. Останалите паднаха след свършване на горивото. В нито един от дроновете не е имало експлозив, това са дронове примамки.
    Вариант 1: Руснаците извъртяха номер на украинците, като Геран2 и 3 бяха незасегнати от украинските системи за РЕБ и удариха целите си, а дроновете-примамки украинците насочиха в Полша.
    Вариант 2: Украинска провокация с имитация на руска атака.

    12:38 12.09.2025

  • 70 Артилерист

    2 1 Отговор
    Подлата провокация на киевската хунтат е разкрита без никакво съмнение в детайли. Използван е моментът, когато руски дронове атакуват военни обекти в Лвов. В същото време украинците изпращат свои прототипи на руските Герани към Полша.От тук нататък върви сценарий на сценаристите на комичния артист Зеленски, че Русия е нападнала страна на НАТО. Туск поема щафетата и пропагандата на евроатлантическите "ценности" е задействана на пълни обороти. Има наметки, че Полша ще изпрати свои войски под предлог, че ще обучават украинците да използват дронове. Май има и други мераклии да съпровождат и да "помагат на заплашените" поляци.
    Руският ВОЙНИК е отговорил, фигуративно казано, че желаещите да "помагат" най-добре ще се запознаят с реалната бойна обстановка като се приближат максимално до линията на бойно съприкосновение...

    12:40 12.09.2025

  • 71 Григор

    1 1 Отговор
    Глупости на търкалета! Попаднали двадесетина заблудени дрона в Полша и веднага атака. Брей-й-й-й! При това Русия не е потвърдила официално, че дроновете са нейни.Украйна и Русия ежедневно си разменят стотици такива дронове. Ясно е,че поляците се задавят от злоба като чуят Русия. Трябва обаче да внимават, защото могат да извършат такава глупост, която може да запали света. Говоря за вкарването на полски военен контингент в Украйна. Злобата е лош съветник!

    Коментиран от #75, #82

    12:41 12.09.2025

  • 72 Пак сме в заблуда

    2 1 Отговор
    и за слепите е ясно, че това е дело на укрите! Полше е била предупредена от Беларус, че над нейна територия са претели дронове, изстреляни от укрите по посока на Полша!

    12:43 12.09.2025

  • 73 ян бибиян

    2 0 Отговор
    Най-големите неща са руските. И грешките и пиенето и неможенето.

    12:48 12.09.2025

  • 74 Мишел

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Факт !":

    "В правителствените медии се публикуваха лъжи, че Ердоган се е извинил."
    Фантазираш. Всъщност Турция не само се извини, а и плати кръвнина за убития пилот и стойността на нов Су24. И никога после не посегна на руски войник.
    И другите ти факти са фантазии.

    Коментиран от #76

    12:50 12.09.2025

  • 75 ян бибиян

    2 0 Отговор

    До коментар #71 от "Григор":

    Полша има Ф-35. Знаеш ли колко им дреме за заспалото руско ПВО?

    12:52 12.09.2025

  • 76 ян бибиян

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "Мишел":

    А платиха ли за застреляния руски посланик? Сигурно си видял фактурите?

    Коментиран от #81

    12:54 12.09.2025

  • 77 Мишел

    2 2 Отговор

    До коментар #49 от "Ако САЩ сгрешат":

    Смешно е да се правят такива изявления, когато Минитмън лети до Русия за над час, а Авангард лети до САЩ 15 минути.
    САЩ и НатО са две поколения назад в стратегическите оръжия и не смеят да помислят за нападение срещу ядрена сила, дори срещу Северна Корея.

    Коментиран от #80

    12:59 12.09.2025

  • 78 Русия

    2 1 Отговор
    Полски фашисти,ако беше атаката мащабна сега нямаше да има кой да пише и говори ,но дай Боже скоро и това да стане !

    12:59 12.09.2025

  • 79 ШЕФА

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Не е лесно":

    Не е лесно да си про..т !!!

    13:01 12.09.2025

  • 80 Беги, мани

    0 0 Отговор

    До коментар #77 от "Мишел":

    само де били.

    13:02 12.09.2025

  • 81 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "ян бибиян":

    Щяха да платят, ако беше намесена държавата Турция.

    13:03 12.09.2025

  • 82 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #71 от "Григор":

    Още по съмнителното е,че никой дрон не е гръмнал.Това се премълчава.

    13:05 12.09.2025

  • 83 пълни памперси

    0 0 Отговор
    така и не разбрах какво са ататкували тия дронове че всички атлантици говорят за атака пък не чух веднъж да казват какво е атакувано???

    13:10 12.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания