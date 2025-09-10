Новини
Полският вицепремиер каза, че нападението на Русия е било планирано
Полският вицепремиер каза, че нападението на Русия е било планирано

10 Септември, 2025 18:47

Тази сутрин полският премиер заяви, че страната му е задействала свои и натовски средства за въздушна отбрана

Полският вицепремиер каза, че нападението на Русия е било планирано - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Навлизането на дронове във въздушното пространство на Полша е планиран от Русия ход, заяви полският вицепремиер Кшищоф Гавковски, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Гавковски, който е и министър на цифровизацията, отбеляза, че Москва и Минск водят дезинформационна кампания срещу Полша във връзка с въздушния инцидент.

Още новини от Украйна

Тази сутрин полският премиер Доналд Туск заяви, че страната му е задействала свои и натовски средства за въздушна отбрана, за да свали дронове, навлезли във въздушното ѝ пространство след руска въздушна атака срещу Западна Украйна.

Полската армия нарече нарушаването на полското въздушно пространство "акт на агресия", а по-късно през деня Варшава поиска свикването на консултации съгласно Член 4 на договора за НАТО. Член 4 предвижда организиране на консултации, ако страна членка на алианса смята, че има заплаха за нейната териториална цялост, независимост или сигурност.

Полските власти продължават да търсят отломките от прехванатите дронове, като по последни данни досега са открити общо седем от свалените летателни апарати. Министерството на отбраната на Русия заяви, че не е планирало атаки срещу обекти в Полша, а руският шарже д'афер във Варшава каза, че дроновете са дошли от Украйна и обвини полското правителство в "антируски настроения".


Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 17 гласа.
  • 1 Пълна забрана

    7 20 Отговор
    На бащата на някаква Саяна да обикаля всички телевизии.

    Коментиран от #28

    18:49 10.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 АМАH OT ИДИOTИ

    22 4 Отговор
    CEГА ЩЕ СЕ ЗАДЕЙСТВА ЧЛЕН 5-ТИ
    А ЧЛЕН 5-ТИ Е ГОЛЯМ ЧЛЕН
    😀😮😝
    ЗА ВСИЧКИ КОИТО ГО ПOЖEЛАХА
    😝🤣😆

    Коментиран от #25

    18:50 10.09.2025

  • 4 Дроновете

    21 5 Отговор
    Не ги открили, но Русия ги била нападнала.

    18:50 10.09.2025

  • 5 скоро,скоро!!!

    15 2 Отговор
    проста шляхта!!!

    18:51 10.09.2025

  • 6 Георги

    24 5 Отговор
    като толкова държат да се бият с Русия защо направо не се включват във войната, а се занимават с такива изсмукани от пръстите глупости?

    18:51 10.09.2025

  • 7 И кво

    16 4 Отговор
    ще обявите война на Русия.😁

    18:52 10.09.2025

  • 8 виктория

    23 4 Отговор
    тия поляци ше излязат по прости от укрите!!!

    Коментиран от #9

    18:52 10.09.2025

  • 9 Калина

    16 2 Отговор

    До коментар #8 от "виктория":

    Ненормалници.

    18:54 10.09.2025

  • 10 Българин

    21 3 Отговор
    По долно от англосаксонското племе и ЕВРЕИТЕ са само полските стерви!

    18:54 10.09.2025

  • 11 МРЪСНИ ПРОВОКАТОРИ

    19 3 Отговор
    Дроновете са бандерски.

    18:58 10.09.2025

  • 12 Минувач

    17 2 Отговор
    Къде бяха член 4, член 5, когато украинска ракета не само падна в Полша, но и уби двама трактористи?
    Е, ненатовска Украйна нападна натовска Полша, нали? А дори имаше жертви, а не като сега само дронове.

    18:58 10.09.2025

  • 13 гост

    17 2 Отговор
    Цялата работа мирише като "случая" със заглушаването на самолета на кривокраката кака! Ще го раздухват "Демократичните" медии няколко дни, но дълго време ще смърди!

    18:59 10.09.2025

  • 14 Исторически факт !

    4 13 Отговор
    Малък урок по история, който би било добре да си припомни Полша, след като през изминалата нощ руски дронове навлязоха на поне 50 км в полското въздушно пространство.
    На 24 ноември 2015 г. руски Су-24, нанасящ удари по сирийските бунтовници в планините на провинция Латакия, при извършване на маневра неволно навлезе на 2 км. във въздушното пространство на Турция и беше незабавно свален от турски изтребител, като пилотът загина.
    Реакцията на Руската федерация (по възходящ ред):
    1. За един месец се забрани вносът на турски домати.
    2. В правителствените медии се публикуваха лъжи, че Ердоган се е извинил.
    3. Последва превръщането на Турция в главен чуждестранен хъб на Газпром.
    4. След това Турция стана една от основните страни за трансфер на руски пари.
    5. Големи части от Сирия се превърнаха в турската зона на влияние.
    6. Последва същото в Южен Кавказ.

    Коментиран от #26

    19:00 10.09.2025

  • 15 Един

    11 3 Отговор
    Вие кво очаквате да кажат поляците?!
    Ненормалници в Европа бол! Сравнено с тия днешните ония мустакатия изглежда нормален и напълно безопасен...

    19:00 10.09.2025

  • 16 ...

    8 3 Отговор
    Що незадействате направо чл.5 тада се започва с края на НАТО и ЕС,не ви стиска оти Кимчо и Си ще се включат и ще стане мнооого интересно

    19:03 10.09.2025

  • 17 Един

    9 2 Отговор
    Помните ли как почна войната в Ирак?
    А помните ли как почна войната в Сирия?
    е... ако почне война с Русия няма да помните! Що никой до сега не показа тия отломки и да покаже, че носят подписа на Путин ;)

    19:04 10.09.2025

  • 18 Атина Палада

    6 4 Отговор
    Е щом е планирано,тогава айде дигайте членА... 5 ли беше ,8 ли къв беше...и отговаряйте.А вие само по медиите грачате...:)

    19:05 10.09.2025

  • 19 Истината е че

    5 2 Отговор
    Ние , поляците и всички натовци участваме от самото начало във войната против Русия. Просто руснаците започват чак сега да реагират едва едва, вместо да ни удариха по главите още в началото.

    19:06 10.09.2025

  • 20 Анонимен

    4 1 Отговор
    Сега разбрахме, защо искахте хората да напуснат Беларус.

    19:06 10.09.2025

  • 21 Ку ку

    5 2 Отговор
    Очите на страха са големи

    19:07 10.09.2025

  • 22 инфо

    4 2 Отговор
    Няма да спрете с тъпите "публикации"! От тъпанари, за тъпанари.

    19:07 10.09.2025

  • 23 Евро-Атлантик

    4 2 Отговор
    Първо бяха 40 дрона, после станаха 20, сега са намерени 7... Както и Русия с чипове от перални и лопати праща по 1000 дрона на ден нали...

    19:07 10.09.2025

  • 24 Сталин

    5 2 Отговор
    Войната се мести в Европа,сега бомби ще падат вече и в Европа ,следваща цел е ВМЗ Сопот

    19:07 10.09.2025

  • 25 Ясно като бял ден

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "АМАH OT ИДИOTИ":

    Крайно време е Путин да активизира орешника. Не виждам друго спасение от провокациите на тия глупави поляци и украинци.

    19:08 10.09.2025

  • 26 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Исторически факт !":

    Това,което си написал не е вярно..
    Руския самолет беше чакан в засада и ударен в гръб и то не от Турция...

    19:10 10.09.2025

  • 27 az СВО Победа80

    0 0 Отговор
    Накратко:

    Икономиката на съвременната война....

    Изтребител F-35A от 5-то поколение със средна цена на 1 час полет от около 40 хиляди долара с ракета въздух-въздух AIM-120C-7 AMRAAM на стойност около 1,5 милиона долара сваля руски дрон-примамка "Гербер" на стойност около 10 хиляди долара всеки....

    Две седмици подобни случки и някой със сигурност ще фалира! 🤣🤣🤣

    19:15 10.09.2025

  • 28 Обаче

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пълна забрана":

    Дължиш извинение за наглото си поведение.

    19:18 10.09.2025

  • 29 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Руснаците ще издумкат Финландия и Полша, за да си осигурят тила, преди нахлуването в Германия. Сегашния Вермахт няма нищо общо с Вермахта на Хитлер.

    19:18 10.09.2025

  • 30 9 МИНУТИ, ЗА УНИЩОЖ. НА НАТО И САЩ

    0 0 Отговор
    ПРИ ЗАДЕЙСТВАНЕ НА РУСКАТА АВТ. С-МА " ПЕРИМЕТЪР-М", САМО = 12 БР.
    🇷🇺РУСКИ ТЕЖКИ ,ХИПЕРЗВУКОВИ РАКЕТН.БЛОКА,ОТ МЕГАТОНЕН КЛАС Х 20 МГТ.-
    SS-29 Sarmaт 15А28-РС-28,С ОБСЕГ = 18 000 КМ. , СКОРОСТ НАД 33М !!!,
    С=16 БОЙНИ БЛОКА Х 1 МГТ..... ЗА 9 МИНУТИ , СА ДОСТАТЪЧНИ - НАТО И САЩ ,ДА
    БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ !( ВКЛ. С УДАР, ПРЕЗ АРКТИКА ).
    ТЕХНИЧЕСКО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЯМА !!!
    (ЗА БРИТАНИЯ Е НУЖНА= 1 БОЙНА ГЛАВА ,И 4 МИНУТИ), СЛЕД КОЕТО НЯМА ДА Я
    ИМА. В ПЕНТАГОНА ЗНАЯТ ЗА НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ, И НЕ ВЕДНЪЖ СА ГО
    КОМЕНТИРАЛИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И С ВИДЕО, ИЗЛЪЧЕНО ПО btv !!!
    РУСКИЯ ЯДРЕН АРСЕНАЛ ( вкл. и според Стокхолм.институт SIPRI ) Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В СВЕТА,
    ИЗЦЯЛО ОБНОВЕН С НОВИ СИСТЕМИ, И ДОСТАТЪЧЕН ЗА= 20 КРАТНО УНИЩОЖЕНИЕ НА
    ПЛАНЕТАТА. ( През октомври 1961г.СССР взриви най-мошния заряд в света
    =58 Мгт.Височина на Ядр гъба,до космич.простр.= 100 км. Ударн.вълна е
    засечена по целия свят)..ДНЕС, ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИ ШАНС СРЕЩУ 🇷🇺 РУСИЯ , НЯМА
    НИКОЙ ! ( АМЕРИК.ВОЕНЕН СПЕЦ.ОТ ЦРУ СКОТ РИТЕР ЗАЯВИ "..САЩ СА БЕЗЗАЩИТНИ
    ПРЕД НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ )

    19:20 10.09.2025

