Полският вицепремиер каза, че нападението на Русия е било планирано

Навлизането на дронове във въздушното пространство на Полша е планиран от Русия ход, заяви полският вицепремиер Кшищоф Гавковски, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Гавковски, който е и министър на цифровизацията, отбеляза, че Москва и Минск водят дезинформационна кампания срещу Полша във връзка с въздушния инцидент.

Тази сутрин полският премиер Доналд Туск заяви, че страната му е задействала свои и натовски средства за въздушна отбрана, за да свали дронове, навлезли във въздушното ѝ пространство след руска въздушна атака срещу Западна Украйна.

Полската армия нарече нарушаването на полското въздушно пространство "акт на агресия", а по-късно през деня Варшава поиска свикването на консултации съгласно Член 4 на договора за НАТО. Член 4 предвижда организиране на консултации, ако страна членка на алианса смята, че има заплаха за нейната териториална цялост, независимост или сигурност.

Полските власти продължават да търсят отломките от прехванатите дронове, като по последни данни досега са открити общо седем от свалените летателни апарати. Министерството на отбраната на Русия заяви, че не е планирало атаки срещу обекти в Полша, а руският шарже д'афер във Варшава каза, че дроновете са дошли от Украйна и обвини полското правителство в "антируски настроения".