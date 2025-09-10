Полският вицепремиер каза, че нападението на Русия е било планирано

Навлизането на дронове във въздушното пространство на Полша е планиран от Русия ход, заяви полският вицепремиер Кшищоф Гавковски, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
Гавковски, който е и министър на цифровизацията, отбеляза, че Москва и Минск водят дезинформационна кампания срещу Полша във връзка с въздушния инцидент.
Тази сутрин полският премиер Доналд Туск заяви, че страната му е задействала свои и натовски средства за въздушна отбрана, за да свали дронове, навлезли във въздушното ѝ пространство след руска въздушна атака срещу Западна Украйна.
Полската армия нарече нарушаването на полското въздушно пространство "акт на агресия", а по-късно през деня Варшава поиска свикването на консултации съгласно Член 4 на договора за НАТО. Член 4 предвижда организиране на консултации, ако страна членка на алианса смята, че има заплаха за нейната териториална цялост, независимост или сигурност.
Полските власти продължават да търсят отломките от прехванатите дронове, като по последни данни досега са открити общо седем от свалените летателни апарати. Министерството на отбраната на Русия заяви, че не е планирало атаки срещу обекти в Полша, а руският шарже д'афер във Варшава каза, че дроновете са дошли от Украйна и обвини полското правителство в "антируски настроения".
Коментиран от #28
18:49 10.09.2025
12 Минувач
Е, ненатовска Украйна нападна натовска Полша, нали? А дори имаше жертви, а не като сега само дронове.
18:58 10.09.2025
14 Исторически факт !
На 24 ноември 2015 г. руски Су-24, нанасящ удари по сирийските бунтовници в планините на провинция Латакия, при извършване на маневра неволно навлезе на 2 км. във въздушното пространство на Турция и беше незабавно свален от турски изтребител, като пилотът загина.
Реакцията на Руската федерация (по възходящ ред):
1. За един месец се забрани вносът на турски домати.
2. В правителствените медии се публикуваха лъжи, че Ердоган се е извинил.
3. Последва превръщането на Турция в главен чуждестранен хъб на Газпром.
4. След това Турция стана една от основните страни за трансфер на руски пари.
5. Големи части от Сирия се превърнаха в турската зона на влияние.
6. Последва същото в Южен Кавказ.
Коментиран от #26
19:00 10.09.2025
25 Ясно като бял ден
До коментар #3 от "АМАH OT ИДИOTИ":Крайно време е Путин да активизира орешника. Не виждам друго спасение от провокациите на тия глупави поляци и украинци.
19:08 10.09.2025
26 Атина Палада
До коментар #14 от "Исторически факт !":Това,което си написал не е вярно..
Руския самолет беше чакан в засада и ударен в гръб и то не от Турция...
19:10 10.09.2025
27 az СВО Победа80
Икономиката на съвременната война....
Изтребител F-35A от 5-то поколение със средна цена на 1 час полет от около 40 хиляди долара с ракета въздух-въздух AIM-120C-7 AMRAAM на стойност около 1,5 милиона долара сваля руски дрон-примамка "Гербер" на стойност около 10 хиляди долара всеки....
Две седмици подобни случки и някой със сигурност ще фалира! 🤣🤣🤣
19:15 10.09.2025
28 Обаче
До коментар #1 от "Пълна забрана":Дължиш извинение за наглото си поведение.
19:18 10.09.2025
