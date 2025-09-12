Полският външен министър Радослав Шикорски на официално посещение в Киев

Полският вицепремиер и външен министър Радослав Шикорски пристигна днес на официално посещение в Киев, съобщава украинската агенция Укринформ, предава БТА.
Пристигането му беше отбелязано от полското външно министерство в социалната мрежа X. Шикорски бе посрещнат на жп гарата от украинския министър на външните работи Андрий Сибига, който изрази радостта си от визитата и благодари на Полша за лидерството ѝ в подкрепата за Украйна.
1 Злобното Джуджи
Целта е Трета световна.
Коментиран от #3
10:17 12.09.2025
2 Я пък тоя
10:26 12.09.2025
3 Соваж бейби
До коментар #1 от "Злобното Джуджи":Не мисля ,предполагам скоро Русия с Лукашенко ще опердаши Украйна да им пуснат и малко чеченци да вилният из Украйна няма е зле .
Коментиран от #6
10:30 12.09.2025
4 Роден в НРБ
10:34 12.09.2025
5 Лука
Коментиран от #7, #9
10:36 12.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Соваж бейби
До коментар #5 от "Лука":Пробват се ако мине номера ,жертвата са обикновенните украинци кои живеят там.Наркомана имам усещане че се крие тук в някой бункер,не си е в родината. Ако Европа истински помага до сега да бяха в ЕС, щом не са ?Чакат геноцид на украинци, на такова ми прилича вече .После ще върнат тези от Европа украинските куророртисти да работи и да плаща дълговете на Зеленски какво остане като тяхна територия. Аз така го виждам през моите очи.
10:44 12.09.2025
8 Цяла Европа се надпреварва
Борисов, Пеевски, Кики, Коко, Денков, Трифонов, Тошко Африкански и прочие звезди направо изчезнаха.
Само Желязков нещо се опита да каже , ама така го увъртя, че нищо не се разбра!
10:44 12.09.2025
9 Я пък тоя
До коментар #5 от "Лука":Ръководството го осъзнава, обаче няма какво да направи. Дали са си Гъ.. за под наем.
Народа няма от къде да научи какво става за да го осъзнае.
10:47 12.09.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Ша апнат
11:13 12.09.2025
12 наблюдател
11:20 12.09.2025
13 Сандо
11:29 12.09.2025
14 дедо..
11:30 12.09.2025