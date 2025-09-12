Новини
Полският външен министър Радослав Шикорски на официално посещение в Киев
Полският външен министър Радослав Шикорски на официално посещение в Киев

12 Септември, 2025 10:13

Украйна благодари на Полша за лидерската ѝ подкрепа

Полският външен министър Радослав Шикорски на официално посещение в Киев - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Полският вицепремиер и външен министър Радослав Шикорски пристигна днес на официално посещение в Киев, съобщава украинската агенция Укринформ, предава БТА.

Пристигането му беше отбелязано от полското външно министерство в социалната мрежа X. Шикорски бе посрещнат на жп гарата от украинския министър на външните работи Андрий Сибига, който изрази радостта си от визитата и благодари на Полша за лидерството ѝ в подкрепата за Украйна.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Злобното Джуджи

    15 1 Отговор
    Ще планират поредната украинска провокация.
    Целта е Трета световна.

    Коментиран от #3

    10:17 12.09.2025

  • 2 Я пък тоя

    12 1 Отговор
    Отива да благодари за дроновете.

    10:26 12.09.2025

  • 3 Соваж бейби

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Злобното Джуджи":

    Не мисля ,предполагам скоро Русия с Лукашенко ще опердаши Украйна да им пуснат и малко чеченци да вилният из Украйна няма е зле .

    Коментиран от #6

    10:30 12.09.2025

  • 4 Роден в НРБ

    8 0 Отговор
    Там да си остане

    10:34 12.09.2025

  • 5 Лука

    7 1 Отговор
    Газета по-украински“: недостигът на хора и ресурси принуждава украинските въоръжени сили да се оттеглят навсякъде“ - Чудя се дали украинците осъзнават, че Западът абсолютно съзнателно и цинично ги е въвлякъл във война с враг, който несравнимо ги превъзхожда по разбиране на военното дело, по бойна мощ, по логистична поддръжка и по стойка? Оттук следват всички онези проблеми на украинските въоръжени сили, поради които те не са в състояние да спрат настъплението на руските въоръжени сили. Предимствата на създадената от президента Путин система, която осигурява уважително отношение към нуждите и изискванията на ветераните от бойните действия, са очевидни... Необходими ли са допълнителни обяснения, че победата на руските въоръжени сили е изцяло и надеждно предвидима?

    Коментиран от #7, #9

    10:36 12.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Соваж бейби

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Лука":

    Пробват се ако мине номера ,жертвата са обикновенните украинци кои живеят там.Наркомана имам усещане че се крие тук в някой бункер,не си е в родината. Ако Европа истински помага до сега да бяха в ЕС, щом не са ?Чакат геноцид на украинци, на такова ми прилича вече .После ще върнат тези от Европа украинските куророртисти да работи и да плаща дълговете на Зеленски какво остане като тяхна територия. Аз така го виждам през моите очи.

    10:44 12.09.2025

  • 8 Цяла Европа се надпреварва

    2 5 Отговор
    да изрази ясна подкрепа з Полша и Украйна, само нашите държавни мижитурки се крият като плъхове в трици! Онзи ден Радев кааза точно три изречения по темата, същият, който инак е многословен като селска клюкарка по всички други теми.
    Борисов, Пеевски, Кики, Коко, Денков, Трифонов, Тошко Африкански и прочие звезди направо изчезнаха.

    Само Желязков нещо се опита да каже , ама така го увъртя, че нищо не се разбра!

    10:44 12.09.2025

  • 9 Я пък тоя

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Лука":

    Ръководството го осъзнава, обаче няма какво да направи. Дали са си Гъ.. за под наем.
    Народа няма от къде да научи какво става за да го осъзнае.

    10:47 12.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ша апнат

    1 0 Отговор
    Ша са сръбнат, ша откраднат някой милион и туйто. Кучетата си лаят а керванът си върви.

    11:13 12.09.2025

  • 12 наблюдател

    1 1 Отговор
    Усраинската из.мет няма равна.Нещо зеа безпилотните дронове залепени със скоч?

    11:20 12.09.2025

  • 13 Сандо

    1 0 Отговор
    Злите езици нашепват,че ще се търси начин официално полски войски да навлязат в окраината.Ще видим какво ще излюпят тия двама представители на народи,които силно се мразят и мечтаят за отмъщения.

    11:29 12.09.2025

  • 14 дедо..

    2 0 Отговор
    Отоди да поднася цвекьие на бандеро и петлюра..дека батисаха над сто хиляди паляки по време на волинската трагедия-скапано панско племе

    11:30 12.09.2025

