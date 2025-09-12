Новини
Румъния въвежда 400 камери за контрол на скоростта по пътищата

12 Септември, 2025 10:43 537 11

Системата e-Sigur ще засича средната и моментната скорост, за да намали пътнотранспортните произшествия

Румъния въвежда 400 камери за контрол на скоростта по пътищата - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Националната компания за управление на пътната инфраструктура в Румъния планира да постави 400 камери за видеонаблюдение по основните пътища и автомагистрали в страната. Камерите ще бъдат част от националната система e-Sigur и ще засичат както моментната, така и средната скорост на превозните средства, с цел борба с пътнотранспортните произшествия, съобщава Зиаре, предава БТА.

Системата работи така, че ако даден автомобил премине между два пункта по-бързо от разрешената скорост, водачът автоматично ще бъде глобен. Камерите са снабдени с радари и ще бъдат свързани към централизирана система, която изчислява средната скорост на определено разстояние. „На практика няма да можеш да „излъжеш“ радара, движейки се бавно само покрай него“, заяви говорителят на компанията Алин Шербанеску. Глобите ще се изпращат по пощата.

Повечето камери ще бъдат разположени на национални пътища извън населени места и на всички автомагистрали. Монтажът ще започне следващата година, а на по-новите магистрали камерите вече са поставени и предстои свързването им със системата e-Sigur.

През първите три месеца на 2025 г. над 240 души са загинали при пътнотранспортни произшествия в Румъния, а над 500 са ранени, сочат данни на местното МВР. За цялата 2024 г. страната е регистрирала 3862 тежки катастрофи, при които са загинали 1333 души, а 2980 са тежко пострадали, което означава смъртност от 76 на милион жители - едно от най-високите нива в ЕС.


Румъния
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Я пък тоя

    3 0 Отговор
    А дронове ще засичат ли!

    10:52 12.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ДрайвингПлежър

    2 1 Отговор
    Така и не разбрах кое не отговаря на високите ви изисквания, че беше премахнат коментара?

    Какъв е проблема да се каже, че и те са фалирали като нас?
    Какъв е проблема да се каже, че и те си пълнят гушките от шофьорите?!
    Какъв е проблема да се каже, че те поне имат пътища?!

    Коментиран от #6, #7

    10:54 12.09.2025

  • 6 Не си

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":

    пълнят гушите от шофьорите а от джигитите. За което аз се подписвам с две ръце

    Коментиран от #8

    11:02 12.09.2025

  • 7 Я пък тоя

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":

    Демокрация.

    11:03 12.09.2025

  • 8 ДрайвингПлежър

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Не си":

    Съвета ми е да спреш телевизора! Пълнят си хушите от шофьорите - а джигитите съществуват само в медийната пропаганда. Минавам по около 30-40 км годишно доста над средното. Вярвам на очите си, не на мисирките по телевизиите и фуражкаджиите! Да има и агресивни, но са единици - а те като цяло не са интересни за КАТ защото е трудно да ги отделят от потока - много по-доходоносно е да щрафосват всички - не само агресивните!
    Ас съм убеден, че ще подпишеш и собствената си екзекуция, ако по ТВ са казали, че партията го иска - очевидно си роб!

    Коментиран от #9

    11:17 12.09.2025

  • 9 Ти си

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":

    пълен глу.пак. Сигурно си някой бесен възрожденец на 85 дето иска да вдига революция. Добре че светът се развива и такива като теб си заминават без да могат да се пречкат

    11:24 12.09.2025

  • 10 Коко

    1 0 Отговор
    Въпрос - защо БГ-ТОЛ не може да глобява румънски ,турски , а и всякакви други нарушители, с различни от Български регистрационни табели???
    Защо румънците карат в България против всички правила?
    Да не би да е , защото знаят, че великата ЧАСТНА система БГ-ТОЛ, не ИСКА да ги наказва???
    За КАТ не искам да говоря - архаична , остаряла , неадекватна сиастема , работеща единствено за рушвет!

    11:31 12.09.2025

  • 11 Шопо

    1 0 Отговор
    Проблем - стационарна камера
    Решение - ъгловшлайф Райдер

    11:32 12.09.2025

