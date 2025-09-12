Румъния въвежда 400 камери за контрол на скоростта по пътищата

Националната компания за управление на пътната инфраструктура в Румъния планира да постави 400 камери за видеонаблюдение по основните пътища и автомагистрали в страната. Камерите ще бъдат част от националната система e-Sigur и ще засичат както моментната, така и средната скорост на превозните средства, с цел борба с пътнотранспортните произшествия, съобщава Зиаре, предава БТА.

Системата работи така, че ако даден автомобил премине между два пункта по-бързо от разрешената скорост, водачът автоматично ще бъде глобен. Камерите са снабдени с радари и ще бъдат свързани към централизирана система, която изчислява средната скорост на определено разстояние. „На практика няма да можеш да „излъжеш“ радара, движейки се бавно само покрай него“, заяви говорителят на компанията Алин Шербанеску. Глобите ще се изпращат по пощата.

Повечето камери ще бъдат разположени на национални пътища извън населени места и на всички автомагистрали. Монтажът ще започне следващата година, а на по-новите магистрали камерите вече са поставени и предстои свързването им със системата e-Sigur.

През първите три месеца на 2025 г. над 240 души са загинали при пътнотранспортни произшествия в Румъния, а над 500 са ранени, сочат данни на местното МВР. За цялата 2024 г. страната е регистрирала 3862 тежки катастрофи, при които са загинали 1333 души, а 2980 са тежко пострадали, което означава смъртност от 76 на милион жители - едно от най-високите нива в ЕС.