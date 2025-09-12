Новини
Свят »
Турция »
Турция задържа 161 души за връзки с „Ислямска държава“

Турция задържа 161 души за връзки с „Ислямска държава“

12 Септември, 2025 10:54 400 4

  • турция-
  • ислямска държава

Масови антитерористични операции в 38 окръга, включително Анкара и Истанбул

Турция задържа 161 души за връзки с „Ислямска държава“ - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Турските сили за сигурност са арестували 161 заподозрени за връзки с терористичната организация „Ислямска държава“ (ДАЕШ) в рамките на серия операции през последната седмица, съобщи вътрешният министър Али Йерликая, цитиран от Türkiye Today, предава БТА.

Според Йерликая, антитерористичните екипи са провели едновременни акции в 38 окръга, включително в Анкара и Истанбул. Задържаните са обвинени в членство в „Ислямска държава“ и оказване на финансова подкрепа на групировката.

Министърът допълни, че при операциите са били конфискувани незаконни оръжия, организационни документи и дигитални материали.


Турция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ето

    0 0 Отговор
    Това е арест - 161 човека!

    10:58 12.09.2025

  • 2 руzcлямско

    0 1 Отговор
    государство

    10:59 12.09.2025

  • 3 МВР служител

    1 1 Отговор
    Може и в България мохемеданите на Пеевски с паспорти по втория начин да последват съдбата им. Със сигурност Турция е искала заедно да се проведе акцията и на територията на Република България, но Митов си е министър на Пеевски. Митов обича да подчертава, че е роден от Барисаф, той няма майка и родина

    Коментиран от #4

    11:03 12.09.2025

  • 4 янин мянин

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "МВР служител":

    Запада докато наблягаше на производство и модернизация вашият балкански манталитет от 100 години е на това дередже мохамеданин христосоянин мойсеянин амджъкянин, не търсете грешката в другите или в държавата, вие и вашият манталитет който разделя хората вместо да ги обединява ви докара до това дередже.

    11:29 12.09.2025

