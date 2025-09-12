Турция задържа 161 души за връзки с „Ислямска държава“

Турските сили за сигурност са арестували 161 заподозрени за връзки с терористичната организация „Ислямска държава“ (ДАЕШ) в рамките на серия операции през последната седмица, съобщи вътрешният министър Али Йерликая, цитиран от Türkiye Today, предава БТА.

Според Йерликая, антитерористичните екипи са провели едновременни акции в 38 окръга, включително в Анкара и Истанбул. Задържаните са обвинени в членство в „Ислямска държава“ и оказване на финансова подкрепа на групировката.

Министърът допълни, че при операциите са били конфискувани незаконни оръжия, организационни документи и дигитални материали.