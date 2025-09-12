Турция задържа 161 души за връзки с „Ислямска държава“

Турските сили за сигурност са арестували 161 заподозрени за връзки с терористичната организация „Ислямска държава“ (ДАЕШ) в рамките на серия операции през последната седмица, съобщи вътрешният министър Али Йерликая, цитиран от Türkiye Today, предава БТА.
Според Йерликая, антитерористичните екипи са провели едновременни акции в 38 окръга, включително в Анкара и Истанбул. Задържаните са обвинени в членство в „Ислямска държава“ и оказване на финансова подкрепа на групировката.
Министърът допълни, че при операциите са били конфискувани незаконни оръжия, организационни документи и дигитални материали.
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ето
10:58 12.09.2025
2 руzcлямско
10:59 12.09.2025
3 МВР служител
Коментиран от #4
11:03 12.09.2025
4 янин мянин
До коментар #3 от "МВР служител":Запада докато наблягаше на производство и модернизация вашият балкански манталитет от 100 години е на това дередже мохамеданин христосоянин мойсеянин амджъкянин, не търсете грешката в другите или в държавата, вие и вашият манталитет който разделя хората вместо да ги обединява ви докара до това дередже.
11:29 12.09.2025