Новини
Свят »
Германия »
Военната служба в Германия: какво се променя?

Военната служба в Германия: какво се променя?

27 Август, 2025 23:16 564 10

  • бундесвер-
  • германия-
  • военна служба-
  • борис писториус

Федералното правителство прие промени в закона за военната служба с цел да набере повече войници за германската армия

Военната служба в Германия: какво се променя? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Федералното правителство прие въвеждането на нова военна служба. На днешното заседание кабинетът одобри правната рамка, която предвижда военна регистрация на младите мъже, но засега залага на доброволност и по-атрактивна служба, информира германската обществена телевизия АРД.

Каква е настоящата ситуация в германската армия?

В Германия в момента има около 182 000 войници. За да може Федералната република да изпълни своите задължения в рамките на НАТО, но и в областта на отбраната на страната, както и в случай на кризи и бедствия са необходими значително повече войници. Министърът на отбраната Борис Писториус се стреми да увеличи броя им до 2035 година до най-малко 260 000 временни и професионални войници. Досегашните мерки обаче - като рекламни кампании - се оказаха недостатъчни, пише АРД.

Какво се променя с одобрения от кабинета закон?

Предвижда се от 2026 година на всички млади мъже и жени да бъде изпратен въпросник. За мъжете попълването му е задължително, за жените това е доброволно. Целта е да се проучи интереса към евентуална служба в Бундесвера. Подходящите кандидати ще бъдат поканени на медицински преглед. Военната служба обаче няма да е задължителна. А минималният срок за служене ще бъде шест месеца, но той може да бъде удължен по желание.

Федералният министър на отбраната Борис Писториус вярва, че новият модел ще проработи. "Залагаме на доброволността, ще успее да достигнем тези числа", заяви Писториус преди заседанието на кабинета. С новия закон "до края на десетилетието ще бъдат обучени над 100 000 допълнителни военнослужещи", каза още социалдемократът. Те ще бъдат на разположение в резерва. Към тях ще се прибавят "тези, които все още са в стария резерв, така че относително лесно ще достигнем броя от 200 000 резервисти".

Писториус обаче отново подчерта, че ако целта не бъде постигната, ще се наложи "частично въвеждане на задължителна военна служба".

Всичко ли е доброволно?

От 1 юли 2027 медицинският преглед за годност за военна служба отново ще бъде задължителен за всички мъже, родени през 2008 и след това, дори ако не са избрали доброволна военна служба, посочва германската общестевена телевизия ЦДФ.

Според информация от Министерството на отбраната целта е да се създаде точна картина на здравословното състояние на германците във военна възраст.

При конфликт или в случай на отбрана, задължителната военна служба, която беше прекратена през 2011 година, ще бъде автоматично възобновена съгласно действащото законодателство. По този начин всички мъже на възраст между 18 и 60 години могат да бъдат мобилизирани, освен ако не са отказали военна служба, пише ЦДФ.

Какво предлагат на военнослужещите?

Всички временно служещи войници ще получават минимум 2200 евро. Предвижда се и премия за шофьорски курс (до макс. 3500 евро), както и "безплатно настаняване, безплатно здравно обслужване, евтина храна, безплатно пътуване с влак". Със специални премии пък младите хора трябва да бъдат привлечени към по-дълга служба в армията.

Какво казват критиците?

Според външния политик от ХДС Норберт Рьотген планираното в новия закон не е достатъчно. Така "Германия няма да бъде в състояние да се защити", казва той. "Липсват всякакви конкретни числа и срокове за това какво трябва да се постигне и кога, така че да могат да се предприемат мерки, ако целите не бъдат постигнати", добавя Рьотген и уточнява, че това не съответства на шведския модел, който е изрично посочен в коалиционното споразумение. "Там се определя необходимият брой войници за всяка година. И ако не се явят достатъчно доброволци, се въвежда задължителна военна служба, докато не се достигне целта."

Критики идват и от Асоциацията на резервистите на Бундесвера, посочва АРД. Президентът Патрик Сенсбург заяви пред Баварското радио: "Мнозина смятат, че сега отново има задължение. Няма такова. Единственото задължение е да се попълни въпросник." По този начин няма да се наберат достатъчно войници – и още по-малко резервисти, убедени са от Асоциацията.

Федералният кабинет проведе днешното си заседание в Министерството на отбраната. Това се случва за първи път от 33 години насам. Като гост присъстваше върховният командващ на силите на НАТО в Европа - американският генерал Алексус Гринкевич.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    13 1 Отговор
    Най разпространеното име на новородено в Германия е Мохамед.

    23:17 27.08.2025

  • 2 Лешник

    11 1 Отговор
    Пушечно месо.

    23:18 27.08.2025

  • 3 Анонимен

    5 0 Отговор
    Местим!

    23:21 27.08.2025

  • 4 Наблюдател

    9 1 Отговор
    Търсят се кухи будали, които за пари ще торят земята и ще вдигат печалбите на военната индустрия и купените от тях политици.

    23:22 27.08.2025

  • 5 Пич

    6 1 Отговор
    Подценявате ситуацията , но както ви казах - до няколко години ще има окончателно решение за мигрантите ! Онзи с мустачките наднича зад ъгъла и се смее..

    23:23 27.08.2025

  • 6 Мерц

    7 1 Отговор
    Пращам бусове да ловят младежи по улиците като в Украйна.

    23:23 27.08.2025

  • 7 Име

    5 0 Отговор
    Приятни сънища!

    23:23 27.08.2025

  • 8 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Пдрасите вече ще бъдат основно ядро в новия Германски вермахт.Променя се това,че немците няма да работят в Сибир а в Украйна

    23:25 27.08.2025

  • 9 Дойчен солдатен капут

    5 0 Отговор
    В Германия има повече джамии отколкото казарми.

    23:26 27.08.2025

  • 10 Смешки

    2 0 Отговор
    целта била да се създаде точна картина на здравословното състояние на германците във военна възраст......

    23:38 27.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания