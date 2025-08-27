Военната служба в Германия: какво се променя?

Федералното правителство прие въвеждането на нова военна служба. На днешното заседание кабинетът одобри правната рамка, която предвижда военна регистрация на младите мъже, но засега залага на доброволност и по-атрактивна служба, информира германската обществена телевизия АРД.

Каква е настоящата ситуация в германската армия?

В Германия в момента има около 182 000 войници. За да може Федералната република да изпълни своите задължения в рамките на НАТО, но и в областта на отбраната на страната, както и в случай на кризи и бедствия са необходими значително повече войници. Министърът на отбраната Борис Писториус се стреми да увеличи броя им до 2035 година до най-малко 260 000 временни и професионални войници. Досегашните мерки обаче - като рекламни кампании - се оказаха недостатъчни, пише АРД.

Какво се променя с одобрения от кабинета закон?

Предвижда се от 2026 година на всички млади мъже и жени да бъде изпратен въпросник. За мъжете попълването му е задължително, за жените това е доброволно. Целта е да се проучи интереса към евентуална служба в Бундесвера. Подходящите кандидати ще бъдат поканени на медицински преглед. Военната служба обаче няма да е задължителна. А минималният срок за служене ще бъде шест месеца, но той може да бъде удължен по желание.

Федералният министър на отбраната Борис Писториус вярва, че новият модел ще проработи. "Залагаме на доброволността, ще успее да достигнем тези числа", заяви Писториус преди заседанието на кабинета. С новия закон "до края на десетилетието ще бъдат обучени над 100 000 допълнителни военнослужещи", каза още социалдемократът. Те ще бъдат на разположение в резерва. Към тях ще се прибавят "тези, които все още са в стария резерв, така че относително лесно ще достигнем броя от 200 000 резервисти".

Писториус обаче отново подчерта, че ако целта не бъде постигната, ще се наложи "частично въвеждане на задължителна военна служба".

Всичко ли е доброволно?

От 1 юли 2027 медицинският преглед за годност за военна служба отново ще бъде задължителен за всички мъже, родени през 2008 и след това, дори ако не са избрали доброволна военна служба, посочва германската общестевена телевизия ЦДФ.

Според информация от Министерството на отбраната целта е да се създаде точна картина на здравословното състояние на германците във военна възраст.

При конфликт или в случай на отбрана, задължителната военна служба, която беше прекратена през 2011 година, ще бъде автоматично възобновена съгласно действащото законодателство. По този начин всички мъже на възраст между 18 и 60 години могат да бъдат мобилизирани, освен ако не са отказали военна служба, пише ЦДФ.

Какво предлагат на военнослужещите?

Всички временно служещи войници ще получават минимум 2200 евро. Предвижда се и премия за шофьорски курс (до макс. 3500 евро), както и "безплатно настаняване, безплатно здравно обслужване, евтина храна, безплатно пътуване с влак". Със специални премии пък младите хора трябва да бъдат привлечени към по-дълга служба в армията.

Какво казват критиците?

Според външния политик от ХДС Норберт Рьотген планираното в новия закон не е достатъчно. Така "Германия няма да бъде в състояние да се защити", казва той. "Липсват всякакви конкретни числа и срокове за това какво трябва да се постигне и кога, така че да могат да се предприемат мерки, ако целите не бъдат постигнати", добавя Рьотген и уточнява, че това не съответства на шведския модел, който е изрично посочен в коалиционното споразумение. "Там се определя необходимият брой войници за всяка година. И ако не се явят достатъчно доброволци, се въвежда задължителна военна служба, докато не се достигне целта."

Критики идват и от Асоциацията на резервистите на Бундесвера, посочва АРД. Президентът Патрик Сенсбург заяви пред Баварското радио: "Мнозина смятат, че сега отново има задължение. Няма такова. Единственото задължение е да се попълни въпросник." По този начин няма да се наберат достатъчно войници – и още по-малко резервисти, убедени са от Асоциацията.

Федералният кабинет проведе днешното си заседание в Министерството на отбраната. Това се случва за първи път от 33 години насам. Като гост присъстваше върховният командващ на силите на НАТО в Европа - американският генерал Алексус Гринкевич.