Хуманитарна фондация за Газа временно спира помощта за жени

Организацията „Хуманитарна фондация за Газа“ (ХФГ) обяви, че временно ще прекрати разпределението на помощ, предназначена за жени в Ивицата Газа, поради предполагаеми планове на групировката „Хамас“ да попречи на работата ѝ, предава ДПА, цитирана от БТА.

Според фондацията, стотици мъже, идентифицирани като бойци на „Хамас“, са се събрали край центъра за разпределение на помощ в Хан Юнис в южната част на анклава. „Получихме информация, че бойци на „Хамас“ могат да проникнат в центрове за помощ, преоблечени като жени“, посочва ХФГ в изявление в X.

Фондацията е затворила обекта и ще преустанови временно разпределянето на помощи само за жени във всички свои обекти. „Това не е избор, който искаме да направим, а решение, наложено от „Хамас““, заявяват от ХФГ. Организацията уточнява, че все още не се знае кога ще бъде възобновено обслужването на жените, но се работи за това да стане възможно най-бързо.

Фондацията е обект на спорове, най-вече поради многократни съобщения за фатални инциденти в близост до пунктовете за разпределение на помощ, припомня ДПА.