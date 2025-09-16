Реджеп Ердоган: Нетаняху е идеологически роднина на Хитлер

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган нарече израелския премиер Бенямин Нетаняху "идеологически роднина на Хитлер", предаде БТА, позовавайки се на турската държавна телевизия "ТРТ Хабер".

Според него израелският премиер и неговата банда разказват на света само измислици на ционизма. По думите му ООН повелява да не се пристъпва към насилствена промяна на границите, нарушаване на суверенитета и териториалната цялост на държавите. Следователно, сценариите, създадени с идеята за "Обетованата земя", са юридически невалидни, поясни той.

Ердоган посочи, че тези, които управляват Израел, не са нищо повече от мрежа за убийства, която е трансформирала радикалното си разбиране във фашистка идеология. Според него Нетаняху е идеологически роднина на Хитлер. Има такава характеристика. Точно както Хитлер, който под влияние на своя прогрес, не е успял да предвиди поражението, което го очаква, така и Нетаняху го очаква същата съдба, смята турският президент.

Ердоган заяви, че Израел вреди колкото на мюсюлманите и християните, толкова и на евреите. По думите му ционизмът е опасна идеология. Ако ционистки Израел трябва да бъде свързван с нещо, то това са тероризмът и фашизмът, изтъкна той.

Според него Израел продължава с безграничния си бандитизъм в региона. След като нападна Газа, Сирия, Ливан, Йемен и Иран, Израел взе на прицел и делегацията в Катар, която водеше преговори за мир. Взимането на прицел на преговорната делегация при тази коварна атака е открита провокация срещу международния ред и право, подчерта турският лидер.

По думите му това е подла атака и крещящо нарушение на суверенитета на една независима и миролюбива държава. Тя показва още веднъж, че Израел има окупационен и терористичен манталитет. Целият свят вече вижда, че Израел представлява заплаха за световния ред. Турция застава твърдо до народа на братски Катар и Палестина, добави той.

Турският президент отбеляза, че намира участието на толкова правителствени лидери и държавни глави на срещата в Катар за изключително важно. Ердоган е на мнение, че Израел ще бъде още по-притиснат в ъгъла заради решението на западни държави да признаят Палестина.

"С нарастването на жестокостта Израел показва и истинското си лице. Дори тези, които години наред и систематично не виждаха жестокостите на Израел, започнаха да казват: стига толкова. Общото събрание прие Нюйоркската декларация със 142 гласа "за" и 10 "против", която промени коренно дипломатическите възгледи по Палестинския въпрос. Напоследък резултатите след гласуване в ООН показват на Израел, че от ден на ден остава по-сам", каза още той.