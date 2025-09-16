Новини
Реджеп Ердоган: Нетаняху е идеологически роднина на Хитлер

16 Септември, 2025 17:33 747 34

Турският президент заяви още, че Израел вреди колкото на мюсюлманите и християните, толкова и на евреите

Реджеп Ердоган: Нетаняху е идеологически роднина на Хитлер - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган нарече израелския премиер Бенямин Нетаняху "идеологически роднина на Хитлер", предаде БТА, позовавайки се на турската държавна телевизия "ТРТ Хабер".

Според него израелският премиер и неговата банда разказват на света само измислици на ционизма. По думите му ООН повелява да не се пристъпва към насилствена промяна на границите, нарушаване на суверенитета и териториалната цялост на държавите. Следователно, сценариите, създадени с идеята за "Обетованата земя", са юридически невалидни, поясни той.

Ердоган посочи, че тези, които управляват Израел, не са нищо повече от мрежа за убийства, която е трансформирала радикалното си разбиране във фашистка идеология. Според него Нетаняху е идеологически роднина на Хитлер. Има такава характеристика. Точно както Хитлер, който под влияние на своя прогрес, не е успял да предвиди поражението, което го очаква, така и Нетаняху го очаква същата съдба, смята турският президент.

Ердоган заяви, че Израел вреди колкото на мюсюлманите и християните, толкова и на евреите. По думите му ционизмът е опасна идеология. Ако ционистки Израел трябва да бъде свързван с нещо, то това са тероризмът и фашизмът, изтъкна той.

Според него Израел продължава с безграничния си бандитизъм в региона. След като нападна Газа, Сирия, Ливан, Йемен и Иран, Израел взе на прицел и делегацията в Катар, която водеше преговори за мир. Взимането на прицел на преговорната делегация при тази коварна атака е открита провокация срещу международния ред и право, подчерта турският лидер.

По думите му това е подла атака и крещящо нарушение на суверенитета на една независима и миролюбива държава. Тя показва още веднъж, че Израел има окупационен и терористичен манталитет. Целият свят вече вижда, че Израел представлява заплаха за световния ред. Турция застава твърдо до народа на братски Катар и Палестина, добави той.

Турският президент отбеляза, че намира участието на толкова правителствени лидери и държавни глави на срещата в Катар за изключително важно. Ердоган е на мнение, че Израел ще бъде още по-притиснат в ъгъла заради решението на западни държави да признаят Палестина.

"С нарастването на жестокостта Израел показва и истинското си лице. Дори тези, които години наред и систематично не виждаха жестокостите на Израел, започнаха да казват: стига толкова. Общото събрание прие Нюйоркската декларация със 142 гласа "за" и 10 "против", която промени коренно дипломатическите възгледи по Палестинския въпрос. Напоследък резултатите след гласуване в ООН показват на Израел, че от ден на ден остава по-сам", каза още той.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 4.9 от 13 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Много е прав Ердоган

    28 3 Отговор
    Дори хитлер бледнее пред този.

    17:34 16.09.2025

  • 2 Кюрд

    8 5 Отговор
    Искаме държава,като Палестина !Със столица Истанбул,понеже Анкара е заета !

    17:36 16.09.2025

  • 3 Сталин

    15 7 Отговор
    Фашизма е юдеизъм и юдеизма е фашизъм

    17:39 16.09.2025

  • 4 Сталин

    19 5 Отговор
    "Моята основна теза е че евреите са криминална банда,и че евреите напълно контролират САЩ и евреите използват САЩ като средство да завладеят света."

    - Боби Фишер

    17:40 16.09.2025

  • 5 Сталин

    18 6 Отговор
    "Човечеството ще потъне във вечна тъмнина и ще изпадне в тъпо и примитивно състояние ,ако евреите спечелят тази война."

    Д-р.Йозеф Гьобелс

    17:41 16.09.2025

  • 6 Кан Кубрат

    15 4 Отговор
    Хазарите са най подлото племе.

    Коментиран от #25

    17:41 16.09.2025

  • 7 честен ционист

    4 0 Отговор
    Не знам за Хитлер, ама Хавиер Мелиховской му е племеник.

    17:44 16.09.2025

  • 8 ТУКА СМЕ НА ЕДНО МНЕНИЕ

    13 8 Отговор
    С Ердоган. Нацизъм означава превъзходство на нацията - това е в основата на юдаизма. Евреите считат другите хора за гои (полуживотни)

    17:44 16.09.2025

  • 9 Цвете

    6 1 Отговор
    ТОЙ ЩЕШЕ ДА МУ " СВЕТИ " МАСЛОТО. ЖАЛКО, НО ФАКТ. ДРУГ ВЕК ,ДРУГИ ДЕМАГОЗИ.ВОЙНАТА ПО ЦЕЛИЯТ СВЯТ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЛИКВИДИРАНА.ХОРАТА ИМАТ НУЖДА ОТ НОРМАЛЕН ЖИВОТ, А НЕ, ДА ГИ ВЪВЛИЧАТ И ОБРИЧАТ НА МИЗЕРИЯ И ГЛАД. САТРАПИТЕ ПРЕДИЗВИКАЛИ НАРОЧНО ТОВА, ТРЯБВА ДА БЪДАТ СЪДЕНИ.

    17:45 16.09.2025

  • 10 Това изказване

    4 7 Отговор
    е кощунство !

    17:45 16.09.2025

  • 11 Цвете

    6 1 Отговор
    ТОЙ ЩЕШЕ ДА МУ " СВЕТИ " МАСЛОТО. ЖАЛКО, НО ФАКТ. ДРУГ ВЕК ,ДРУГИ ДЕМАГОЗИ.ВОЙНАТА ПО ЦЕЛИЯТ СВЯТ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЛИКВИДИРАНА.ХОРАТА ИМАТ НУЖДА ОТ НОРМАЛЕН ЖИВОТ, А НЕ, ДА ГИ ВЪВЛИЧАТ И ОБРИЧАТ НА МИЗЕРИЯ И ГЛАД. САТРАПИТЕ ПРЕДИЗВИКАЛИ НАРОЧНО ТОВА, ТРЯБВА ДА БЪДАТ СЪДЕНИ.

    17:47 16.09.2025

  • 12 Бенямин

    4 4 Отговор
    Ще допуснем палестинска държава,след кюрдска,такава !

    17:48 16.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ердо

    2 6 Отговор
    един път не съжали,жертвите в Украйна !

    Коментиран от #17

    17:49 16.09.2025

  • 15 Натаняхой

    5 7 Отговор
    Ако Ердоганчо не спре с тези вредни изказвания,
    следващата ударена столица ще бъде Анкара!

    Коментиран от #32

    17:50 16.09.2025

  • 16 А кой

    4 2 Отговор
    арестува опозиционни кметове ?

    17:51 16.09.2025

  • 17 Те са дело

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "Ердо":

    на САЩ.

    17:52 16.09.2025

  • 18 Време е

    1 7 Отговор
    на Ердо да позвъни пейджера ...

    Коментиран от #20, #33

    17:52 16.09.2025

  • 19 Ердоган

    4 5 Отговор
    да прибере Хамас и Израел ще спре !

    17:54 16.09.2025

  • 20 Така правят фашистите като Израел.

    8 3 Отговор

    До коментар #18 от "Време е":

    Избиват наред.

    17:54 16.09.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 4 Отговор

    До коментар #6 от "Кан Кубрат":

    НЕ СЕ ИЗКАЗВАЙ ТАКА ЗА ХАЗАРИТЕ , ЗАЩОТО .................... ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСКИ И ВЛАДИМИР ПУТИН СА ......................... ОТ ЕДНО И СЪЩО ПЛЕМЕ , ХАЗАРО - ЮДЕЙСКОТО ...................... ФАКТ !

    17:59 16.09.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Замириса

    2 2 Отговор
    на изгорял дюнер....

    18:03 16.09.2025

  • 28 Али

    1 2 Отговор
    Защо бе Ердо ефенди, Ами дай пример с кюрдите. Те палестинците нали чай пиха, танцуваха, радваха се...баклави четоха и тн...А сега???

    18:05 16.09.2025

  • 29 Цензура яко

    2 0 Отговор
    Мюслюманите са толкова много държави, а си траят и нищо не правят да си защитят уж братята. Още в началото Египет си затвори границите за уж братята си. Другите големи мюсюлмански държави си траят. Единствено хусите опитаха нещо, а от държавите само Иран опита. То Иран опита, ама другите мюсюлмански държави веднага взеха да му правят сечено. Върхът беше, когато мюсюлмански Азербайджан, по-малкия брат на Турция, даже помогнаха на краварите и "богоизбраните" да ударят Иран. Така че Ердо е един л@л@джия и лакей на "богоизбраните"

    18:05 16.09.2025

  • 30 Благой от СОФстрой

    0 0 Отговор
    ТуркоОсманецот знае ли колко български глави са били отрязани и побити на колец от нашевствениците османци!-?

    18:06 16.09.2025

  • 31 Левски

    3 0 Отговор
    С тази разлика, че Хитлер е бил много прав.

    18:07 16.09.2025

  • 32 Дио

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Натаняхой":

    Да се пробва.Тогава Израел със сигурност ще стане под кота нула

    18:13 16.09.2025

  • 33 Бензъл

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Време е":

    Гледай твоя телефон да не звънне

    18:14 16.09.2025

  • 34 50/50

    0 0 Отговор
    Интересен казус! Тук често евроатлантичните експерти и фенове коментират, че Русия е враг на Израел, но не сме видели новина, че в Русия осъждат действията на Нетаняху така, както в уж приятелски на Израел натовски държави! В Испания спряха колоездачния тур и се бъхтаха с полицията! Тура приключи 60 км преди планирания финал! Ердоган редовно говори, макар на приливи и отливи, защото го е страх от Израел! Фанция, Англия, САЩ - маса пропалестински прояви! Само Русия е истински приятел на Израел!

    18:15 16.09.2025

