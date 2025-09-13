САЩ преустановяват стратегическия диалог с Косово за неопределено време

Държавни и политически лидери в Косово излязоха с реакции, след като в петък САЩ обявиха, че преустановяват стратегическия диалог със страната за неопределено време, съобщават косовските медии.

От посолството на САЩ в Прищина написаха в публикация в "Екс", че Съединените щати преустановяват за неопределено време планирания стратегически диалог с Косово поради опасения относно действията на правителството в оставка в Прищина, които са увеличили напрежението и нестабилността и са ограничили способността на САЩ да работят продуктивно с Косово по съвместните приоритети.

Като причина за това те посочиха "последните действия и изявления на министър-председателя в оставка (Албин) Курти", които са поставили "под въпрос напредъка, постиган дълги години", но не дадоха повече подробности.

Стратегическият диалог е процес, който Държавният департамент на САЩ в повечето случаи развива с различни държави по света с цел развиване на двустранните отношения, отбелязва косовският вестник "Коха диторе". Този процес включва дискусии на високо равнище между двете страни, които се провеждат или във Вашингтон, или в съответната държава по широк кръг от теми като отбрана, сигурност, околна среда, енергетика, икономическо сътрудничество и др.

Косовският президент Вьоса Османи изрази съжаление и дълбоко безпокойство от решението за преустановявянето на стратегическия диалог на САЩ с Косово, пише вестникът. В изявление тя каза, че Република Косово е изградена върху основите на неразрушимото приятелство със САЩ.

"Косовските граждани знаят, че свободата им е станала реалност и благодарение на решителната помощ на САЩ и че без това историческо приятелство не бихме стигнали никога там, където сме днес. Президентът на Република Косово ще продължи да работи тясно със Съединените щати във всички области от общ интерес: укрепване на мира и стабилността в региона, по-нататъшно демократизиране на страната ни, изграждане на евроатлантическо бъдеще, както и продължаваща защита на суверенитета, териториалната цялост и конституционния ред на Република Косово", се посочва в изявлението на косовския президент.

Тя допълни, че сигурността на Косово е свързана с подкрепата на САЩ и призова всеки да "приеме с максимална сериозност и отговорност съхраняването на този свещен съюз".

Османи заяви още, че ще се ангажира с възобновяването на този диалог възможно най-скоро, защото партньорството на Косово със САЩ е "не само гаранция за настоящето, а и най-сигурният компас към бъдещето".

От косовското правителство също реагираха на новината за преустановяването на стратегическия диалог. Правителственият говорител Пърпарим Крюезиу, цитиран от косовския вестник, подчерта, че отношенията между Косово и САЩ остават стабилни и че Косово остава най-сериозният партньор на Съединените щати за стабилност и мир в региона.

В публикация във "Фейсбук" той заяви, че настоящото косовско правителство е първото, изпълнило пълния си четиригодишен мандат от обявяването на независимостта на страната от Сърбия през 2008 г. Той допълни, че правителството е допринесло за институционалната стабилност и социалното и икономическото развитие на страната въпреки глобалните предизвикателства като пандемията от КОВИД-19, енергийната криза и войната в Украйна.

Той допълни, че действията на изпълнителната власт винаги са били законни и конституционни, като целта им е била да се премахнат източниците на нестабилност и да се укрепи върховенството на закона, особено в северната част на Косово.

Крюезиу подчерта, че Косово е деполитизирало интеграцията на сръбската общност, като е защитило гражданите от незаконните структури на Сърбия и е предложило конкретни мерки като заетост и валидиране на дипломите от Университета в Митровица (Северно Косово).

В Косово има общини, публични компании и предприятия, детски градини, начални и средни училища и обществени университети, които се финансират пряко от правителството на Сърбия и които се намират в градовете и населените места, където живее сръбската общност. Според косовското законодателство тези институции са незаконни, а Прищина ги нарича "паралелни институции".

Сърбия не признава обявената през 2008 година независимост на някогашната си област Косово. Белград и Прищина водят диалог за нормализиране на отношенията си с посредничеството на ЕС.

Както САЩ, така и ЕС критикуваха редица действия на косовското правителство, свързани със Северно Косово, което е населено предимно със сърби. Това, което косовските власти наричат „разпростиране на суверенитета“ и върховенство на закона в цялата страна, често е наричано от ЕС и САЩ „едностранни и некоординирани действия“.

В края на публикацията си Крюезиу изрази благодарност за приноса на САЩ към Косово. "Приветстваме и критиките. Когато са конкретни, се опитваме максимално да подобрим и да коригираме стъпките и действията си", написа той.

Председателят на десния Алианс за бъдещето на Косово (АБК/AAK) Рамуш Харадинай реагира на днешната новина за преустановяването на стратегическия диалог, като заяви, че Косово преживява най-тъмните дни от историята си, пише вестник "Коха диторе". Той допълни, че отдавна е предупреждавал за "безотговорното и деструктивно поведение на Курти и неговото правителство".

Лидерът на дясноцентристката Демократическа партия на Косово (ДПК/PDK) Мемли Красничи, цитиран от същото издание, призова в изявление прозападните партии в Косово да се обединят и да дадат на страната едно "отговорно правителство". Той заяви, че това "тежко развитие е пряка последица от непремерените действия на правителството в оставка и премиера в оставка Албин Курти".

Красничи припомни, че Косово е и под европейски санкции, и че с решението на САЩ, обявено днес, "страната се плъзга в опасна посока поради безотговорно правителство". Според ДПК преустановяването на стратегическия диалог пряко уврежда отношенията с основния съюзник на Косово и поставя под въпрос международния авторитет на държавата.

ЕС наложи на Косово през юни 2023 г. заради ескалация на напрежението в Северно Косово и продължава да ги държи в сила с аргумента, че Косово не е направило достатъчно за деескалацията на ситуацията в северната част на страната, която е предимно населена със сърби.

Реакция имаше и от Люмир Абдиджику, лидер на дясноцентристкия Демократичен съюз на Косово (ДСК/LDK). Той определи преустановяването на стратегическия диалог на САЩ с Косово като най-трудния момент в отношенията между двете страни.

„Прекратяването на стратегическия диалог със САЩ представлява най-ниската точка в отношенията на Косово с нашия стратегически и екзистенциален съюзник; като независима и суверенна държава“, написа Абдиджику във "Фейсбук", цитиран от "Коха диторе".

Той призова косовските граждани да се обединят, като подчерта, че е време "политическата лудост" да бъде спряна и Косово да бъде върнато по евроатлантическия си път.

Републиканци и демократи в Конгреса на САЩ внесоха проекторезолюция, с която призовават президента Доналд Тръмп и държавния секретар Марко Рубио да подкрепят процеса на присъединяване на Черна гора към Европейския съюз, предаде Радио Свободна Европа (РСЕ).

Документът, изготвен от конгресмена републиканец Майк Търнър и демократката Шели Пингрий, вече е изпратен за разглеждане в Комисията по външни работи на Камарата на представителите.

Резолюцията подчертава стратегическата роля на Черна гора като съюзник в НАТО въпреки опитите на Русия да възпрепятства евроатлантическата интеграция на страната, отбелязва медията. В текста се отбелязва също подкрепата на Подгорица за Украйна след началото на руската инвазия, включително предоставяне на военна помощ за над 11 млн. евро, прием на значителен брой украински граждани и прилагане на европейските санкции срещу Москва.

Бившият външен министър и посланик на Черна гора във Вашингтон Сърджан Дарманович коментира, че инициативата е логична и очаквана, тъй като САЩ традиционно подкрепят политиката на разширяване на ЕС и ценят черногорската роля в НАТО. Той припомни, че още през 2018 г. е връчил на конгресмена Търнър Орден на черногорското знаме за принос към членството на страната в алианса.

Шели Пингрий ръководи Черногорската група (Montenegrin Caucus) в Конгреса и представлява щата Мейн, с който Черна гора има стратегическо партньорство от 2006 г., особено в сферата на отбраната и адаптацията към стандартите на НАТО, припомня РСЕ.

Внесеният документ акцентира и върху сътрудничеството между Подгорица и Вашингтон в борбата с корупцията, организираната престъпност и хибридните заплахи. Конгресмените настояват американските власти да работят в тясно сътрудничество с черногорското правителство по рамката за противодействие на дезинформацията и чуждестранната намеса – механизъм на Държавния департамент, смятан за ключов за сигурността на САЩ и партньорските държави.

Специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп – Ричард Гренел също изрази подкрепа за Черна гора като „надежден член на НАТО“ на среща с министъра на отбраната на балканската страна Драган Крапович, припомня РСЕ. Той приветства напредъка по европейската интеграция и усилията на Подгорица за стабилност в региона.

В текста на проекторезолюцията се посочва, че САЩ насърчават Черна гора да ускори реформите, свързани с членството в ЕС. В момента страната е отворила почти всички преговорни глави, като правителството си е поставило цел да ги затвори до края на следващата година и да се присъедини към съюза през 2028 г. Досега са финализирани малко над 20 процента от тях, отбелязва медията.

Въпреки активната подкрепа от страна на американски конгресмени Черна гора няма посланик във Вашингтон вече три години и половина, припомня РСЕ. Нов представител беше избран едва миналата година, а страната в момента не разполага и с лобисти в САЩ – практика, поддържана почти без прекъсване между 1995 и 2015 г.

Внесената проекторезолюция се разглежда като знак за двупартийна подкрепа в Конгреса и като ясно послание, че Вашингтон продължава да стои зад европейската перспектива на Черна гора въпреки вътрешнопартийните различия и промените в американската администрация, пише още РСЕ.