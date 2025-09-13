Новини
Свят »
Северна Корея »
Пхенян представи ядрената си политика

13 Септември, 2025 08:28, обновена 13 Септември, 2025 07:31 1 154 20

  • северна корея-
  • ким чен-ун-
  • ядрена програма

Това ще стане на предстоящо партийно събрание

Пхенян представи ядрената си политика - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун заяви, че страната ще представи политиката си за съвместно развитие на ядрените оръжия и конвенционалната военна мощ по време на предстоящо ключово събрание на управляващата Корейска трудова партия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА, позовавайки се на държавната медия на страната ЦТАК.

По време на инспекция на центрове за изследване на оръжия Ким е заявил, че „9-ият конгрес на Корейската трудова партия ще представи политика за едновременно насърчаване на изграждането на ядрени и конвенционални въоръжени сили в областта на изграждането на националната отбрана“, съобщи ЦТАК.

Ким също така е наблюдавал стрелково учение на севернокорейските военни и е инспектирал строителна площадка на болница, съобщи ЦТАК.

Ройтерс отбелязва, че вътрешнополитическата активност на Ким следва посещението му в Пекин по-рано този месец за най-голямото му международно многостранно събитие и срещи с лидери като китайския президент Си Цзинпин и руския президент Владимир Путин.

Междувременно, коментар на ЦТАК разкритикува планираното за следващата седмица военно учение, организирано от САЩ и Южна Корея, наричайки го „ядрено“ и заявявайки, че то оправдава засилването на ядрената позиция на Северна Корея.


Северна Корея
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 7 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Злобното Джуджи

    14 10 Отговор
    Силен Атом, силна държава 👍

    Коментиран от #3

    07:33 13.09.2025

  • 2 Гладна копейка

    18 4 Отговор
    Искам и ние да живеем в комунистическа монархия. Това е най-висшия и последен стадий на човешкото развитие.

    Коментиран от #6

    07:37 13.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 мьрсуль

    8 1 Отговор
    няма смисъл да пращаме войници на фронта да помагаме на сьюзниците си

    нали северена корея вече прати

    07:40 13.09.2025

  • 5 Забелязал

    13 4 Отговор
    И това дебело джудже мисли само за война...

    07:50 13.09.2025

  • 6 Баце

    6 5 Отговор

    До коментар #2 от "Гладна копейка":

    Няма да е лошо, щото според пропагандата тия трябваше да измрели от глад още преди поне 20 години, а те освен, че са доста на брой имат ядрена промишленост, която ние "умните", но не толкова красиви, при подарена такава, с голямо усърдие закриваме и варварски унищожаваме. Почакай да хлопнат кепенците на АЕЦ Козлодуй и тогава ще заживееш в истински "исторически парк" ама не на оня мякащия схемаджия, а директно в 28-19 век.
    Апропо продаде ли ралото и газената лампа на дядо си? - ако не си пази ги, ще са май-ценният актив в скоро време.

    07:52 13.09.2025

  • 7 Проф. Въцев

    6 8 Отговор
    Като гледам това творение на майката природа на снимката се сещам за поучителната българска поговорка: "На всяко прасе му идва Коледата".

    Коментиран от #8

    07:52 13.09.2025

  • 8 Неподготвен си

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Проф. Въцев":

    Нещо си се объркАл, дори чичо Дончо "подви опашка" пред това "момче" и не можа да го "пречупи" и то още от предишният му мандат, ама това не са ти го написали на лиШчето, а ти изобщо и не знаеш кой е Ким.

    08:15 13.09.2025

  • 9 Kaлпазанин

    0 2 Отговор
    Исраел и фащ няма ли да бомбят и техните обекти ,???

    08:20 13.09.2025

  • 10 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    4 0 Отговор
    Обикновено се говори за ядрена ДОКТРИНА, не политика.....

    08:22 13.09.2025

  • 11 голъ

    1 1 Отговор
    най добрата държава

    08:22 13.09.2025

  • 12 само така

    2 1 Отговор
    Ким-чо ме кефи! Как само треперят от него!

    Коментиран от #15, #17

    08:29 13.09.2025

  • 13 Робовладелецът

    0 2 Отговор
    Се перчи. Грозна работа! Типичен съдист!

    08:32 13.09.2025

  • 14 Мишел

    2 0 Отговор
    През 2021г Пентагонът изчисли, че война на САЩ със Северна Корея ще коства живота на поне 80 000 000 американци- цивилни жертви. От тогава ядрения арсенал на Северна Корея почти се удвои и никой няма желание да воюва с Ким.

    Коментиран от #16

    08:34 13.09.2025

  • 15 Очевидно

    0 2 Отговор

    До коментар #12 от "само така":

    При теб нравствената и марална нищета са те увредили до безсъзнание. ООН многократно критикува и осъжда начина по който династия та Ким изтезава този народ. Апропо достатъчно е да се сравнят двете кореи. Също,убедин съм,че всеки бъргарин притежава самсунг и т.н.

    Коментиран от #19

    08:38 13.09.2025

  • 16 А кому е нужно

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Мишел":

    Да воюва със северна корея

    Коментиран от #20

    08:39 13.09.2025

  • 17 Спас

    0 2 Отговор

    До коментар #12 от "само така":

    А,колко трябва да си извратетлн и деградирал ,за да харесваш този сатрап Ким

    Коментиран от #18

    08:41 13.09.2025

  • 18 питам

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Спас":

    Нещо да кажеш за Натаняху??????????? Ким да води някъде война???????????

    08:50 13.09.2025

  • 19 питам

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Очевидно":

    Нещо да кажеш за Натаняху??????????? Ким да води някъде война???????????

    08:50 13.09.2025

  • 20 Мишел

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "А кому е нужно":

    Това казвам и аз- може на някой да му се ще, но на никого не му стиска да воюва с ядрена държава.

    09:09 13.09.2025

