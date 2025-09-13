Пхенян представи ядрената си политика

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун заяви, че страната ще представи политиката си за съвместно развитие на ядрените оръжия и конвенционалната военна мощ по време на предстоящо ключово събрание на управляващата Корейска трудова партия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА, позовавайки се на държавната медия на страната ЦТАК.
По време на инспекция на центрове за изследване на оръжия Ким е заявил, че „9-ият конгрес на Корейската трудова партия ще представи политика за едновременно насърчаване на изграждането на ядрени и конвенционални въоръжени сили в областта на изграждането на националната отбрана“, съобщи ЦТАК.
Ким също така е наблюдавал стрелково учение на севернокорейските военни и е инспектирал строителна площадка на болница, съобщи ЦТАК.
Ройтерс отбелязва, че вътрешнополитическата активност на Ким следва посещението му в Пекин по-рано този месец за най-голямото му международно многостранно събитие и срещи с лидери като китайския президент Си Цзинпин и руския президент Владимир Путин.
Междувременно, коментар на ЦТАК разкритикува планираното за следващата седмица военно учение, организирано от САЩ и Южна Корея, наричайки го „ядрено“ и заявявайки, че то оправдава засилването на ядрената позиция на Северна Корея.
1 Злобното Джуджи
Коментиран от #3
07:33 13.09.2025
2 Гладна копейка
Коментиран от #6
07:37 13.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 мьрсуль
нали северена корея вече прати
07:40 13.09.2025
5 Забелязал
07:50 13.09.2025
6 Баце
До коментар #2 от "Гладна копейка":Няма да е лошо, щото според пропагандата тия трябваше да измрели от глад още преди поне 20 години, а те освен, че са доста на брой имат ядрена промишленост, която ние "умните", но не толкова красиви, при подарена такава, с голямо усърдие закриваме и варварски унищожаваме. Почакай да хлопнат кепенците на АЕЦ Козлодуй и тогава ще заживееш в истински "исторически парк" ама не на оня мякащия схемаджия, а директно в 28-19 век.
Апропо продаде ли ралото и газената лампа на дядо си? - ако не си пази ги, ще са май-ценният актив в скоро време.
07:52 13.09.2025
7 Проф. Въцев
Коментиран от #8
07:52 13.09.2025
8 Неподготвен си
До коментар #7 от "Проф. Въцев":Нещо си се объркАл, дори чичо Дончо "подви опашка" пред това "момче" и не можа да го "пречупи" и то още от предишният му мандат, ама това не са ти го написали на лиШчето, а ти изобщо и не знаеш кой е Ким.
08:15 13.09.2025
9 Kaлпазанин
08:20 13.09.2025
10 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
08:22 13.09.2025
11 голъ
08:22 13.09.2025
12 само така
Коментиран от #15, #17
08:29 13.09.2025
13 Робовладелецът
08:32 13.09.2025
14 Мишел
Коментиран от #16
08:34 13.09.2025
15 Очевидно
До коментар #12 от "само така":При теб нравствената и марална нищета са те увредили до безсъзнание. ООН многократно критикува и осъжда начина по който династия та Ким изтезава този народ. Апропо достатъчно е да се сравнят двете кореи. Също,убедин съм,че всеки бъргарин притежава самсунг и т.н.
Коментиран от #19
08:38 13.09.2025
16 А кому е нужно
До коментар #14 от "Мишел":Да воюва със северна корея
Коментиран от #20
08:39 13.09.2025
17 Спас
До коментар #12 от "само така":А,колко трябва да си извратетлн и деградирал ,за да харесваш този сатрап Ким
Коментиран от #18
08:41 13.09.2025
18 питам
До коментар #17 от "Спас":Нещо да кажеш за Натаняху??????????? Ким да води някъде война???????????
08:50 13.09.2025
19 питам
До коментар #15 от "Очевидно":Нещо да кажеш за Натаняху??????????? Ким да води някъде война???????????
08:50 13.09.2025
20 Мишел
До коментар #16 от "А кому е нужно":Това казвам и аз- може на някой да му се ще, но на никого не му стиска да воюва с ядрена държава.
09:09 13.09.2025