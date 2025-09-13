Анализаторите на проекта DeepState съобщават, че руските войски за трети път след случаите край Суджа и в Авдеевка са използвали тръби на местната газопроводна мрежа за за проникване на своите групи, предаде ФОКУС.

"Входовете в тръбата се намират в района на Лиман. За придвижване в тръбата се използват специално разработени лежанки на колела, както и електрически скутери, където височината позволява. Маршрутът до околностите на Купянск отнема около 4 дни, затова по пътя са направени специални места за почивка и запаси от провизии".

По този начин организираните групи на противника без сериозни загуби достигат Радковка, а оттам се придвижват на юг в контролираната от тях гора. След това се разпръскват в Купянск и достигат железопътната линия".

Според анализаторите от украинския проект, в самия Купянск вече има позиции за излитане на руските FPV дронове.

Също така се съобщава, че проблем за Въоръжените сили на Украйна е липсата на принудителна евакуация на местните жители, които се намират в едни и същи къщи с рускИте войски, поради което не може да се нанесе удар.

Батальон "Шквал" от 425-и отделен щурмов полк "Скеля" е провел успешна настъпателна операция на административната граница между Днепропетровска и Донецка област. Това се посочва от пресслужбата на 425-и полк в канала им в Telegram.



"В резултат село Филия беше освободено от руските сили и там отново се вее украинското знаме". Отбелязва се, че основните сражения са се водили в земеделска зема. При това руската ДРГ (Диверсионно разузнавателна група) се е опитала да издигне знамето на Русия, но украинските сили са унищожили групата.



Един украински военен е бил ранен в резултат на атака с дронове, но при завръщането си от задачата щурмовиците са ликвидирали един руски войник.



Според съобщенията на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна, през изминалото денонощие са се състояли 168 сражения.



На Южно-слобожанското направление са се случили 14 сражения в районите на Волчанск, Амбарное и в посока на Одрадное, Кутьковка. В Купянския район Русия е извършил седем атаки срещу позициите на ВСУ. Сраженията са се водили в района на Голубовка и при Пищаное, Новая Кругляковка.



На направление Лиман руските войски 13 пъти са атакували позициите на ВСУ в района на Колодязи и при населените места Шандриголове, Ставки.



На Северск ВСУ са отблъснали 16 от 18 опита за настъпление срещу украински позциии. Подразделенията на рускте сили са се опитали да напреднат в районите на Серебрянка, Григоровка и в посока населените места Ямпол, Дроновка, Виймка.



На Краматорск ВСУ са спрели пет руски атаки в района на Орехово-Василовка и в посока Ступочки.



"На Торецки руснаците вчера 12 пъти щурмуваха позициите на нашите защитници в районите на населените места Щербиновка, Катериновка, Александро-Калиново и в посока Плещиевка, Степановка, Полтавка. Силите за отбрана сдържаха натиска на противника и отблъснаха 11 щурмови действия", се посочва в сводката на ГЩ на ВСУ.



На Покровското направление Русия е направила 37 опита да атакува подразделения на ВСУ. Най-голяма активност е имало в районите на населените места Владимировка, Шахово, Маяк, Затишок, Новоикономично, Николаевка, Миролюбовка, Удачно, Муравка, Дачне, Новоукраинка и в посока населените места Мирноград, Проминь, Сухий Яр, Покровск, Звирове, Молодецке, Новоподгородне, Филия.



"На направление Новопавловск руснаците 10 пъти се опитаха да пробият в близост до населените места Вороне, Малеевка, Тернове, Новомиколаевка, Олговске и в посока Филия, Ивановка. В посока Орехов руските войски два пъти атакуваха в посока Мала Токмачка и Новоданиловка".