DeepState: Руснаците отново са в тръбите, навлизат в Купянск през газопровод
  Тема: Украйна

DeepState: Руснаците отново са в тръбите, навлизат в Купянск през газопровод

13 Септември, 2025 10:48, обновена 13 Септември, 2025 09:54

DeepState: Руснаците отново са в тръбите, навлизат в Купянск през газопровод - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Анализаторите на проекта DeepState съобщават, че руските войски за трети път след случаите край Суджа и в Авдеевка са използвали тръби на местната газопроводна мрежа за за проникване на своите групи, предаде ФОКУС.

"Входовете в тръбата се намират в района на Лиман. За придвижване в тръбата се използват специално разработени лежанки на колела, както и електрически скутери, където височината позволява. Маршрутът до околностите на Купянск отнема около 4 дни, затова по пътя са направени специални места за почивка и запаси от провизии".

По този начин организираните групи на противника без сериозни загуби достигат Радковка, а оттам се придвижват на юг в контролираната от тях гора. След това се разпръскват в Купянск и достигат железопътната линия".

Според анализаторите от украинския проект, в самия Купянск вече има позиции за излитане на руските FPV дронове.

Също така се съобщава, че проблем за Въоръжените сили на Украйна е липсата на принудителна евакуация на местните жители, които се намират в едни и същи къщи с рускИте войски, поради което не може да се нанесе удар.

Батальон "Шквал" от 425-и отделен щурмов полк "Скеля" е провел успешна настъпателна операция на административната граница между Днепропетровска и Донецка област. Това се посочва от пресслужбата на 425-и полк в канала им в Telegram.

"В резултат село Филия беше освободено от руските сили и там отново се вее украинското знаме". Отбелязва се, че основните сражения са се водили в земеделска зема. При това руската ДРГ (Диверсионно разузнавателна група) се е опитала да издигне знамето на Русия, но украинските сили са унищожили групата.

Един украински военен е бил ранен в резултат на атака с дронове, но при завръщането си от задачата щурмовиците са ликвидирали един руски войник.

Според съобщенията на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна, през изминалото денонощие са се състояли 168 сражения.

На Южно-слобожанското направление са се случили 14 сражения в районите на Волчанск, Амбарное и в посока на Одрадное, Кутьковка. В Купянския район Русия е извършил седем атаки срещу позициите на ВСУ. Сраженията са се водили в района на Голубовка и при Пищаное, Новая Кругляковка.

На направление Лиман руските войски 13 пъти са атакували позициите на ВСУ в района на Колодязи и при населените места Шандриголове, Ставки.

На Северск ВСУ са отблъснали 16 от 18 опита за настъпление срещу украински позциии. Подразделенията на рускте сили са се опитали да напреднат в районите на Серебрянка, Григоровка и в посока населените места Ямпол, Дроновка, Виймка.

На Краматорск ВСУ са спрели пет руски атаки в района на Орехово-Василовка и в посока Ступочки.

"На Торецки руснаците вчера 12 пъти щурмуваха позициите на нашите защитници в районите на населените места Щербиновка, Катериновка, Александро-Калиново и в посока Плещиевка, Степановка, Полтавка. Силите за отбрана сдържаха натиска на противника и отблъснаха 11 щурмови действия", се посочва в сводката на ГЩ на ВСУ.

На Покровското направление Русия е направила 37 опита да атакува подразделения на ВСУ. Най-голяма активност е имало в районите на населените места Владимировка, Шахово, Маяк, Затишок, Новоикономично, Николаевка, Миролюбовка, Удачно, Муравка, Дачне, Новоукраинка и в посока населените места Мирноград, Проминь, Сухий Яр, Покровск, Звирове, Молодецке, Новоподгородне, Филия.

"На направление Новопавловск руснаците 10 пъти се опитаха да пробият в близост до населените места Вороне, Малеевка, Тернове, Новомиколаевка, Олговске и в посока Филия, Ивановка. В посока Орехов руските войски два пъти атакуваха в посока Мала Токмачка и Новоданиловка".


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Западът е Северна Корея с Кончита Вурст

    62 8 Отговор
    Къде са санкциите за Израел? Израел уби 600 000 невинни палестинци, за 1 година нападна Сирия, Йемен, Тунис, Катар, Палестина, флотилията на Грета и "демократичния" западен терористичен режим не гъкна.

    Коментиран от #9, #73

    09:55 13.09.2025

  • 2 От какво се страхува

    22 16 Отговор
    Чусин защо не им направи един бомбен килим, а ги жали?

    Коментиран от #5, #36

    09:56 13.09.2025

  • 3 Пич

    37 12 Отговор
    Нормално , нормално...... Как руснаците влязат в тръбите и украинците влизат в Полша....... като дезертьори !!!

    Коментиран от #11, #60

    09:56 13.09.2025

  • 4 Баце ЕООД

    33 3 Отговор
    Добро утро грантаджии!

    Коментиран от #46

    09:56 13.09.2025

  • 5 Путин

    6 16 Отговор

    До коментар #2 от "От какво се страхува":

    Многоходов съм

    09:56 13.09.2025

  • 6 нали ги бихте бе

    42 7 Отговор
    вечер преди да заспите вижте дали не са и под леглото тия русннаци

    треперите ли от страх от руснаците?

    кажете кои номер памепрси да пращаме

    Коментиран от #37

    09:56 13.09.2025

  • 7 Ахах

    27 8 Отговор
    Е сега Зелю окончателно истеряса

    09:57 13.09.2025

  • 8 беге президент

    10 14 Отговор
    мене пък никой не знае че сьществувам

    09:57 13.09.2025

  • 9 Не забравяй

    20 3 Отговор

    До коментар #1 от "Западът е Северна Корея с Кончита Вурст":

    И Ливан. Израел е столицата на продажниците самоопределили се за "демократи"(на Моссад).

    09:58 13.09.2025

  • 10 Ехехехе

    12 40 Отговор
    Това го писах преди няколко дни. След провалената операция в курска област, където изпукаха в тръбата 1300 орки за тоя дето духа, тъй като украинците вече се изтегляха и нямаше абсолютно никакъв смисъл от тази простотия, сега и тук 😄😄😄 И от това руснаците правят героична пропаганда, смях в залата.

    Коментиран от #26, #31

    09:58 13.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Доктор Иванов

    5 7 Отговор
    Тези руснаци тук в стаята с нас ли са?

    09:58 13.09.2025

  • 13 Нефтохимик

    9 29 Отговор
    Пуснете им газ в тръбите на мрьшите!

    Коментиран от #23, #30, #39

    09:59 13.09.2025

  • 14 1488

    24 5 Отговор
    отивам пред газовия котлон, завъртам кранчето на бутилката, а оттам се чува руска реч

    09:59 13.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Фейк на часа

    35 6 Отговор
    Какви тръби? Те и пияните поляци сънуват някакви тръби и дронове, а не осъзнават, че ако има война с тях няма да има никакви тръби, никакви дронове, а стотина термоядрени ракети. Аз съветвам дежурните пияници да отидат да си почистят жилищата днес, да се разходят в парка отколкото да пишат русофобни абсурди.

    09:59 13.09.2025

  • 17 Няма край руският позор!

    12 26 Отговор
    Няма...

    09:59 13.09.2025

  • 18 Фен

    35 9 Отговор
    В тръбите, в морето, въздуха или на земята, Украйна е поредната загубена от САЩ война. Но има нюанс. Този път Тръмп успя да хариже загубата на Европа. И тя ще плаща репарациите. И ние, също.

    Коментиран от #33

    10:00 13.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Професор Димитров

    9 22 Отговор
    Нашите копейки е така да ги набутаме в една тръба- може под земята или в Балкански поток по-добре, и към Русия- който когато стигне.

    10:01 13.09.2025

  • 21 Ей за това

    12 4 Отговор
    Спряхме " Южен поток"- да ге изскочат руснаци оттам..

    10:01 13.09.2025

  • 22 Ха ха ха

    6 23 Отговор
    Руски плъхове........

    10:02 13.09.2025

  • 23 а боб от къде?

    8 2 Отговор

    До коментар #13 от "Нефтохимик":

    няма боб за ядене

    10:03 13.09.2025

  • 24 си дзън

    8 18 Отговор
    Руснаците отново са в тръбите, навлизат в Купянск през газопровод и излизат
    като печено...

    10:03 13.09.2025

  • 25 Въпросче

    13 4 Отговор
    Зелю как ще спре инвазията по тръбите с пейтриът сега? Хахахахаха, за пореден път. Резил за украинската/натовска армия

    10:03 13.09.2025

  • 26 Гост

    3 11 Отговор

    До коментар #10 от "Ехехехе":

    АбсАлютно вЕрно, селски!?
    Всушанките продължават да "бранят" Часов Яр, Бахмут, Суджа...., а руската пропаганда "лъже"!?

    Коментиран от #50

    10:03 13.09.2025

  • 27 Наградите Дарвин

    21 5 Отговор
    Няма по-наивни хора от укрите. Това са хора без какпка мозък, без ниакакъв акъл. Само гледайте кадри от украинското момиче, което бе заклано в САЩ. Оная изобщо не се огледа къде сяда, какви хора има около нея и откъде идва истинската опасност. Съшите са тия, които все още си мислят, че на някой от западните държави му пука за тях.

    10:04 13.09.2025

  • 28 мдаааа

    5 13 Отговор
    Володимире, пали тръбите ...

    Коментиран от #40

    10:05 13.09.2025

  • 29 Злобното Джуджи

    5 17 Отговор
    Още една разумна причина защо Северните потоци са взривени !!! Германия спи спокойно 😁👍

    Коментиран от #32

    10:05 13.09.2025

  • 30 табсо..

    11 1 Отговор

    До коментар #13 от "Нефтохимик":

    Личи си че вагит-постоянно ви обгазява от нефтохимо,та ви батисва сивото вещество..

    Коментиран от #57

    10:05 13.09.2025

  • 31 За трети път

    16 7 Отговор

    До коментар #10 от "Ехехехе":

    руснаците изненадват хохохолята през тръбата. Авдеевка, Курск и Купянск. Не си научиха урока тези дебЕли- укрите. Три пъти прекрасен резултат за руснаците и фал за укрите🤟🤟🤟🤟

    10:05 13.09.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Мартин

    2 8 Отговор

    До коментар #18 от "Фен":

    Още ли дишаш изсипания?

    10:06 13.09.2025

  • 34 Ко стааа бе руски боклуци?

    6 16 Отговор
    Превзехте ли тоя Киев че ми омръзнА тая работа?

    Коментиран от #43, #45

    10:07 13.09.2025

  • 35 Супер

    2 12 Отговор
    Обичам такива новини!

    10:08 13.09.2025

  • 36 Злобното Джуджи

    5 12 Отговор

    До коментар #2 от "От какво се страхува":

    "...Пусин защо не им направи един бомбен килим.."

    Самольоти нет, бензин нет, денег нет.
    Конец 😁😁😁

    10:09 13.09.2025

  • 37 Никой

    5 11 Отговор

    До коментар #6 от "нали ги бихте бе":

    вече не трепери от руснаците. Видя се че са гола вода

    10:10 13.09.2025

  • 38 Володимире,

    4 12 Отговор
    Взривявай тръбите ..

    10:10 13.09.2025

  • 39 дядо поп

    15 3 Отговор

    До коментар #13 от "Нефтохимик":

    Уж се драскаш за Нефтохимик , а не знаеш , че газта се пуска и спира от Русия.

    10:11 13.09.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Въпрос за 1000 долара

    5 18 Отговор
    Защо Русия най-много мрази НАТО, а всички руснаци напират да пътуват и емигрират в натовски държави, а пък рускините направо умират за натовски плажове и натовски оръдия- дългоцевни и дебелоцевни?

    Коментиран от #51

    10:11 13.09.2025

  • 42 2222

    6 16 Отговор
    Украинската армия разби руските нашественици край Суми.
    Няма такива нещастници като рашистите.

    Коментиран от #44

    10:12 13.09.2025

  • 43 болгарин..

    9 5 Отговор

    До коментар #34 от "Ко стааа бе руски боклуци?":

    А бепомак,още ли чакаш леге и позитано..за да ти свалат станбулските атрибути

    10:14 13.09.2025

  • 44 Българин

    5 14 Отговор

    До коментар #42 от "2222":

    Азовците режат руски тикви.

    Коментиран от #59

    10:15 13.09.2025

  • 45 Така ли?

    9 7 Отговор

    До коментар #34 от "Ко стааа бе руски боклуци?":

    Като ти видях Ника и нескопосаните изречение отдолу, разбрах колко струваш. Нищо не струваш, казано културно.

    10:16 13.09.2025

  • 46 Христо Христов

    6 17 Отговор

    До коментар #4 от "Баце ЕООД":

    Добро утро , рубладжия!
    Днес Пасьол Митрофанова двойна надница ли дава? 😀

    10:16 13.09.2025

  • 47 Няма такава Измет

    6 13 Отговор
    Като руската иЗмет.

    Коментиран от #71, #74

    10:16 13.09.2025

  • 48 да питам

    4 11 Отговор
    Чукчи има ли у тръбите , бе ?🤔

    10:17 13.09.2025

  • 49 Рускиня

    18 3 Отговор
    “… По този начин организираните групи на противника…”
    Защо Вие автор определяте, кой е противника?
    Журналистът, предава нови и информация безпристрастно!!!

    Коментиран от #52

    10:18 13.09.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Ами това, дарогая

    2 10 Отговор

    До коментар #49 от "Рускиня":

    Не са журналисти. Това са репортери.

    Коментиран от #61

    10:21 13.09.2025

  • 53 Историк

    15 3 Отговор
    Нещо не ти сработва фейка или казано направо лъжите, защото никой освен украинците не напира за Ев роко чината.
    Миналата година са издадени около 400 хиляди туристически визи на руснаци, но след като искат и това да забранят, тези 400 хиляди ще отидат при милионите други, които пътуват по Света, а Евр око чин ата ще получи допълнителни банкрути, защото за разлика от западналите туристи, руснаците харчат пари.

    10:22 13.09.2025

  • 54 Крадеца вика дръжте крадеца

    15 4 Отговор
    Фашистите в Украйна държат местни жители за заложници и Русия затова пипа толкова леко и внимателно, ама да го припишем на руснаците, типично по фашистки. Гадна мръсна лъжлива сган. И този боклук има фенове. Колко ли са пропаднали нещастници.

    10:22 13.09.2025

  • 55 Обикновен човек

    3 14 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата че не съм руснак.

    10:22 13.09.2025

  • 56 Болни хора

    16 6 Отговор
    Тук сте събрани някакви болни дърти лаладжии, хайлази, които си нямат никаква работа. Тръгнали да лаят срещу Русия, армията с двата нелетящи самолета Ф-16. Щеше да бъде смешно, ако не е жалко. Вие сте все хора без работа, без приятели и без мозък. Добре, че никой не ви приема насериозно, иначе досега София да беше придобила лунен пейзаж.

    10:23 13.09.2025

  • 57 Рускиня

    5 5 Отговор

    До коментар #30 от "табсо..":

    Първата българска авиокомпания ТАБСО
    ТРАНСПОРТНО АВИАЦИОНО БЪЛГАРО САВЕТСКО ОБЕДИНЕНИЕ
    Обслужваше почти всички градове със София.

    10:24 13.09.2025

  • 58 Голям джумбиш

    4 17 Отговор
    Докато Путин и руските патриоти врещят, че „западната култура е разврат“, рускините пращат селфита от плажовете на Хърватия. Ехехехехехе.
    Шизофрения до шия, руски дебилизъм на квадрат, страхотен джумбиш.

    Коментиран от #64, #67, #76

    10:25 13.09.2025

  • 59 чекисть..

    14 3 Отговор

    До коментар #44 от "Българин":

    Вчера батисахме валерий гончар-шеф на 116 бригада от кiевската хунта в сумито..от разхвърлините чаркояци на генерала..стотина всу бандерци се уплашиха и тръгнаха да праат беж беж-но гераните с мънички фабчета им видеха сметката..

    10:25 13.09.2025

  • 60 Личи си

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Пич си , ама с оценка - К@ ..🤭

    10:28 13.09.2025

  • 61 Рускиня

    8 1 Отговор

    До коментар #52 от "Ами това, дарогая":

    Здравейте!
    Готвач не може да е репортер, нормално е да завърши журналистика и като такъв/ва изпретен репортер!
    Приятен ден!

    Коментиран от #68

    10:28 13.09.2025

  • 62 Дедо ви...

    13 6 Отговор
    А бе ква граница?!?!?! Руските ВС настъпват на широк фронт в Днепропетровска област и нищо не ги спира

    Коментиран от #63

    10:29 13.09.2025

  • 63 Да де

    5 9 Отговор

    До коментар #62 от "Дедо ви...":

    Ти и още трима олигофрени това го пишете четвърта година.

    Коментиран от #65

    10:31 13.09.2025

  • 64 Ха ха ха

    2 12 Отговор

    До коментар #58 от "Голям джумбиш":

    Еви руски тьоти сега ти е паднало.....мужики на фронте, за тях ще се погрижат чечеците......

    10:31 13.09.2025

  • 65 Значи е време

    7 3 Отговор

    До коментар #63 от "Да де":

    и ти да пропишеш и да не си олито ползвано за глупака на форума за папагал.

    10:33 13.09.2025

  • 66 зеленото съм

    8 2 Отговор
    Още се държим в Авдеевка, КУРск също е наш, а и от пролетта напредваме към Часов Яр да си го върнем!

    Коментиран от #69

    10:33 13.09.2025

  • 67 табсо..

    9 3 Отговор

    До коментар #58 от "Голям джумбиш":

    А будалите от бгплемето-всеки ден посрещат със цвекьие-овдовелите бандерки и плескат на двата плондера..че им дават джобни и че ги пращат на първа спа линия-със средства от бюджета на бг-тата

    Коментиран от #77

    10:37 13.09.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Руснак без крак

    0 5 Отговор

    До коментар #66 от "зеленото съм":

    Утре влизам в Киев!Без глава.

    10:41 13.09.2025

  • 70 Онзи

    4 2 Отговор
    Факти какви тръби правят на Пл.Македония....мигрантите зарязаха молитвата в джамията и питат къде са факти и мазните им тръби....тръбарят ги по двама,трима наведнъж...

    10:41 13.09.2025

  • 71 Това е безспорен

    3 2 Отговор

    До коментар #47 от "Няма такава Измет":

    Факт.

    Коментиран от #72

    10:42 13.09.2025

  • 72 ало шизо

    1 2 Отговор

    До коментар #71 от "Това е безспорен":

    Пак ли си пишеш сам?! Интересно ли е?

    10:43 13.09.2025

  • 73 ян бибиян

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Западът е Северна Корея с Кончита Вурст":

    Ами обявете им война. Ама шумкарите сте само по приказките.

    Коментиран от #78

    10:45 13.09.2025

  • 74 ян бибиян

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Няма такава Измет":

    И нашата русофилска не отстъпва.

    10:47 13.09.2025

  • 75 Рублевка

    1 1 Отговор
    Коментирайте изгонването на азербайджанските дипломати от САЩ и Европа за фалшиви дипломи и шпилонаж. Калинки има не само в България.

    10:48 13.09.2025

  • 76 Хаха

    1 4 Отговор

    До коментар #58 от "Голям джумбиш":

    "Бедните" руснаци пращат селфита от бреговете на Адриатика, а "богатия" атлантик Пройчо дращи глупости от соцпанелката в Люлин....

    Коментиран от #79, #80

    10:50 13.09.2025

  • 77 Рускинчето ,

    0 0 Отговор

    До коментар #67 от "табсо..":

    Ти ли си , ма ?

    10:51 13.09.2025

  • 78 Такива като теб

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "ян бибиян":

    все войни, убиване на хора, лъжи, кражби ги влече. Трябва сериозно да се замислиш за липсата ти на морал и ценностна система.

    Коментиран от #81

    10:52 13.09.2025

  • 79 дали може

    0 3 Отговор

    До коментар #76 от "Хаха":

    Да обясниш защо заплатата на Пройчо от Люлин е по-голяма от руската? За един от Максуда питам.

    Коментиран от #83, #90

    10:53 13.09.2025

  • 80 ха ха хааа

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "Хаха":

    Ми , кой ще оди на фронте , бе ?!🤔 Корейците и чеченците , а .. 🤭😁

    Коментиран от #82, #92

    10:54 13.09.2025

  • 81 ян бибиян

    0 2 Отговор

    До коментар #78 от "Такива като теб":

    Това пък как го реши? Кой в Европа иска война? Толкова си можете болшевиките. Хем страхливи, хем се перчат.

    Коментиран от #84, #86, #93

    10:56 13.09.2025

  • 82 Абе ,

    1 0 Отговор

    До коментар #80 от "ха ха хааа":

    И чукчите и чукчите .

    10:56 13.09.2025

  • 83 Що бе

    1 0 Отговор

    До коментар #79 от "дали може":

    Колко му плащат да е безродният глупак на форума?

    10:56 13.09.2025

  • 84 От това което драскаш

    0 0 Отговор

    До коментар #81 от "ян бибиян":

    Или забрави предният "коментар".

    10:57 13.09.2025

  • 85 Смешник

    3 0 Отговор
    От тази статия се разбира че руснаците непрекъснато се опитват да атакуват а украинците успешно се отбраняват Затова и скоро Купянск скоро вяма да има стратегическо значение за Зеления клоун А сел Филия е една кошара и две къщи А между впрочем какво стана с контранастъплението

    10:58 13.09.2025

  • 86 Европейците не искат война

    4 0 Отговор

    До коментар #81 от "ян бибиян":

    Но шепа продажни управляващи тикат Европа към унищожение. И теб ти е едно убаво от това.

    10:58 13.09.2025

  • 87 ами

    5 0 Отговор
    не мога да разбера как руските войски напредват и завладяват нови територии след като украинците ги спират и унищожават навсякъде по фронта

    11:00 13.09.2025

  • 88 Перо

    4 0 Отговор
    Щом всеки полк от УВС има прес служба, означава че са го ударили само на пропаганда, а на бойното поле, гърчене и загуби!

    11:01 13.09.2025

  • 89 604

    0 0 Отговор
    Отново са в тръбите на юрогейските лизъячи бабарабар с ганиевата дупкъ.!.

    11:03 13.09.2025

  • 90 Хаха

    2 0 Отговор

    До коментар #79 от "дали може":

    Кога им "премери" заплатите, селски!?
    Щото си с "по-голяма", затова дращиш от панелка в Люлин, а руснаците релаксират на Адриатика, Пройчо....

    11:03 13.09.2025

  • 91 Рублевка

    0 0 Отговор
    Укра е изпратила милионна армия против РФ. Всеки месец укра ловят още 30000 и ги мобилизират. Укра имат почти двойно превъзходство по численост. Руснаците се отбраняват със 600 хиляди против бандеровските орди и даже настъпват! Герои!

    11:04 13.09.2025

  • 92 Хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #80 от "ха ха хааа":

    Явно има кой, не ги мисли!
    Щом не са почнали да ги събират, като д.битъци от улици, къщи, молове..., както в демократична незалежная!

    11:07 13.09.2025

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

