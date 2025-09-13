Новини
Кредитният рейтинг на Франция бе понижен

13 Септември, 2025 11:25 1 046 42

Франция е имала три различни правителства от средата на 2024 г., което е индикация за нестабилност

Кредитният рейтинг на Франция бе понижен - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Международната рейтингова агенция „Фич“ понижи кредитния рейтинг на Франция от AA- на A+, съобщи агенцията, което вероятно ще повиши разходите по заеми за френския държавен дълг, предаде ДПА, съобщи БТА.

„Фич“ посочи високия и нарастващ публичен дълг на Франция и ограничените перспективи за икономически реформи поради вътрешнополитическата поляризация и нестабилност. Агенцията отбеляза, че Франция е имала три различни правителства от средата на 2024 г., което е индикация за нестабилност.

В понеделник премиерът Франсоа Байру загуби парламентарен вот на доверие след по-малко от девет месеца на поста и се оттегли от него.

Франция, втората по големина икономика в еврозоната, сега има третото най-високо съотношение на задлъжнялост в Европейския съюз от 114%, след Гърция и Италия. Бюджетният дефицит на страната наскоро достигна 5,8%, което е значително над лимита на ЕС от 3% от БВП.


Франция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 РОТШИЛД

    19 2 Отговор
    Нашата агенция ахахаха шараниии на "демокрацията" ахахаха

    Коментиран от #37

    11:26 13.09.2025

  • 2 Европеец

    28 2 Отговор
    Да, а микрона тръгнал да воюва с Русия..... Това което става сега във Франция престои в Англия и в Германия..... А те и трите срамни са от коли чета на импотентните мераклиии.....

    Коментиран от #12, #22

    11:27 13.09.2025

  • 3 Западът е Африка с 3ти пол

    18 2 Отговор
    Някакви самозвани частници пишат хвърчащи тъпизми срещу заплащане. Никой не чете и не вярва

    11:27 13.09.2025

  • 4 Mими Кучева🐕‍🦺

    18 3 Отговор
    Не мое да бъде,Франция е рай!💋🕌🕌🕌🥳🤣👍

    11:28 13.09.2025

  • 5 бай Бай

    14 2 Отговор
    Ами оревоар мон ами.
    Минали свършено.

    11:28 13.09.2025

  • 6 Последния Софиянец

    24 1 Отговор
    Във Франция издигнаха барикадите.Днес в 16 часа започваме и в София.

    Коментиран от #25

    11:28 13.09.2025

  • 7 АЛЕН

    20 1 Отговор
    ФРАНЦУЗИТЕ СКОРО ЩЕ ПРЕСТАНАТ ДА БЪДАТ ФАКТОР В ЕВРОПА, ПОТЪВАТ БЪРЗО,

    Коментиран от #28

    11:28 13.09.2025

  • 8 Росен Желязков

    21 3 Отговор
    България ще плати дълговете на Франция.

    Коментиран от #13, #32

    11:29 13.09.2025

  • 9 Kaлпазанин

    10 2 Отговор
    Германистан ,Япония кога ,или трябва да бъде на работа за ротшилдите да печатат хартии ,мастилото е много скъпо

    11:29 13.09.2025

  • 10 Хе-хе-хе

    16 1 Отговор
    Какъв кредитен рейтинг. Бившият финансов министър на Франция заяви, че само лихвите им към момента нарастват с 5000 евро на секунда. Кой ще е този, който ще им даде нов кредит.

    11:29 13.09.2025

  • 11 Хеми значи бензин

    13 1 Отговор
    Немчугите искат да изкучят френското ноу хау на безценица. Изостанала геЙрмания която освен пушилници дизели които умряха щото статистически се доказа че никой не ги купува нищо друго не прави се чуди отде да крадне технологии.

    11:30 13.09.2025

  • 12 Карл Маркс

    22 2 Отговор

    До коментар #2 от "Европеец":

    Войната е последният изход на капитализма след като натрупат огромни дългове.

    11:31 13.09.2025

  • 13 бай Бай

    13 1 Отговор

    До коментар #8 от "Росен Желязков":

    Не може.
    Целта на дълга е да те зароби и държи така.
    Не да се връщал.

    Коментиран от #14

    11:31 13.09.2025

  • 14 Росен Желязков

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "бай Бай":

    Поне лихвите.

    11:32 13.09.2025

  • 15 Сандо

    16 1 Отговор
    Рейтинг А+ за държава,която се намира пред фалит?Тия сигурно се подиграват с нормалните хора.

    11:32 13.09.2025

  • 16 въпреки това

    3 20 Отговор
    Запада това са най силните икономики в света. Подредени държави с ясни закони, социални системи,превъзходни пътища, инфраструктура, където хората получават достойни заплати, уреден живот......

    Коментиран от #19, #31, #38, #39

    11:33 13.09.2025

  • 17 Еврон Хампарцумян

    19 1 Отговор
    Ето, ние влизаме в клуба на супербогатите и ще влеем нашите 40 милиарда Евро валутен резерв в спасение на френската икономика. Нали знаете защо канят магарето на сватба?

    11:33 13.09.2025

  • 18 В еврозоната на фалиралите длъжници

    16 1 Отговор
    ще имаме незавидната участ на Франция.

    Поне това е сигурно.

    Освен, че тотално ще обеднеем, с изключение на банкерите и на продажните ни политици, които ни продадоха за едно пробито евро.

    11:33 13.09.2025

  • 19 д-р Гълъбова

    19 1 Отговор

    До коментар #16 от "въпреки това":

    Какви "подредени" държави бе? Ти гледа ли кадрите как чернокожия в метрото на Шарлот закла украинчето без никаква причина като агне? Как може да има такива заблудени хора като теб?

    11:35 13.09.2025

  • 20 az СВО Победа80

    19 1 Отговор
    Накратко:

    1. Франция е пред фалит.
    2. Очаквам да се раздели и с малкото си останали колонии.

    11:35 13.09.2025

  • 21 Значи

    10 2 Отговор
    баба Пена и дядо Хасан разбирали повече от финанси и икономика когато изразяваха опасения от влизането ни в Еврозоната.

    11:38 13.09.2025

  • 22 Трета година рецесия в Германия

    15 1 Отговор

    До коментар #2 от "Европеец":

    А Малобритания панически избяга от скапващия се еС.

    Само ние сме умници и весело се качваме на потъващия кораб - еврозоната на солидарните длъжници.

    Готови сме половината от валунния ни резерв да отиде в ЕЦБ във Франкфурт на Майн, а другата половина - незнайно къде (само мафията ГЕРБсдс+ППДБ+ДПСнн+БСПнн+ИТН знае как да доокраде валутния ни резерв).

    11:41 13.09.2025

  • 23 Факт

    12 1 Отговор
    Едва ли е заради броя на правителствата за три години!

    11:43 13.09.2025

  • 24 Анонимен

    5 1 Отговор
    След системата за разплащане, следващата заплашена е системата на кредитните рейтинги. Западът унищожава основите на капитализма.

    11:48 13.09.2025

  • 25 Много сте смешни

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Поредното предстои днес в 16 часа.

    11:49 13.09.2025

  • 26 селяк

    3 1 Отговор
    Страна от Клуба на БОГАТИТЕ :Д

    11:53 13.09.2025

  • 27 Силиций

    7 1 Отговор
    Не че нещо ама...не могат да "ни бият"(както казва един бивш бг. премиер.)
    РБ от май 2021г до декември 2021г има 3 броя правителства ; от февруари 2022г до юни 2022г пак си сменяме 3 броя правителства и продължаваме, досега сменихме още 3 броя правителства и храним 4то
    Ама иначе нашта гарнитура уверява избирателите си как рейтинга ни се вдига ли вдига....Вдига се ,щото поне за момента им трябваме на оценяващите,но не като суверенна държава разбира се.

    11:54 13.09.2025

  • 28 Европеец

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "АЛЕН":

    Сега се загледах в снимката с черните облаци..... Сполучлива е и отразява реалността не е само при франсетата, а и в цялата за падаща Европа.....

    Коментиран от #29

    11:54 13.09.2025

  • 29 Ти гледай под облаците

    2 8 Отговор

    До коментар #28 от "Европеец":

    Живот кипи.
    Между другото руснаците измират четвърта година в Украйна. Ако си чул, де.

    11:57 13.09.2025

  • 30 А европейският съюз според

    8 1 Отговор
    Урси цъфти и вързва плодовете на нейното ,, блестящо ,, управление.
    А сега като започнем и война с руската федерация съвсем ще я завържем.
    А Батко Тръмпи само гледа и се смее.

    11:58 13.09.2025

  • 31 Европеец

    9 1 Отговор

    До коментар #16 от "въпреки това":

    А бе момче ,за социализъма ли говориш.... Ако говориш за социализъма си прав.... Факт е, социализма беше втория златен век на България....

    11:59 13.09.2025

  • 32 Престанете с тъпотиите

    4 3 Отговор

    До коментар #8 от "Росен Желязков":

    Дори и да си дарим целия държанен резерв в евро в момента на Франция не можем да им помогнем въобще с дълга. Това да си копейка е диагноза. Французите имат дълг от 3.3 трилиона евро. А ние ще внесем 1 милиард евро в ЕЦБ като приемем еврото. Обясни ми сега как ще им изплатим дълга. 1 трилион = 1000 милиарда само да ти кажа.

    Коментиран от #33, #36, #41

    12:00 13.09.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 гдфгфдг

    8 1 Отговор
    продъненото френско корито потъва към дълбините,но повлича и балканските балъци от 1.01.26 сме там да плащаме френската недалновидност

    12:06 13.09.2025

  • 35 СТАВА ЯСНО

    9 1 Отговор
    В КЛУБА НА БОГАТИТЕ само изглеждат богати.

    12:09 13.09.2025

  • 36 ои8уйхътгрф

    4 1 Отговор

    До коментар #32 от "Престанете с тъпотиите":

    Ще внесете 1млрд., но ще бъдат източени в рамките на 3 години НАД 60млрд... ЕВРО... Защо, как, откъде и т.н. са въпроси на които всеки може и сам да си отговори за 30 минути...

    Та така- нито с 1, нито с 60, нито с 260млрд. ще платите нечии дългове... То и никой не възнамерява да "плаща дългове"... Важното е, че ВАШИТЕ ПАРИ ще ги харчат други... И ще си раздават десетки и стотици милиони като бонуси... И като дойде момента (бързо ще дойде, вервай ми) да ви трябват няколко милиарда ще ви кажат "Пари нема- действайте"...

    Коментиран от #42

    12:25 13.09.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Защо в статията се споменават

    2 0 Отговор
    само последните три френски правителства, след като този дълг нараства още преди 2010 г. Какви са причините за теглене на държавен дълг и за какво са изразходвани взетите кредити???!

    12:34 13.09.2025

  • 41 Факти

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Престанете с тъпотиите":

    Да спориш с pycoфuл за финанси е като да спориш с ром от чистотата за квантова физика. Pycoфuлume фалираха България 4 пъти за 50 години, което вероятно е световен рекорд за всички времена. Те са скарани с финансите.

    12:54 13.09.2025

  • 42 Факти

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "ои8уйхътгрф":

    6 милиона бедни българи ще хранят 350 милиона богати еврозонци. Вече всичко ми се изясни. Благодаря, че ми отвори очите.

    12:57 13.09.2025

