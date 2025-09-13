Кредитният рейтинг на Франция бе понижен

Международната рейтингова агенция „Фич“ понижи кредитния рейтинг на Франция от AA- на A+, съобщи агенцията, което вероятно ще повиши разходите по заеми за френския държавен дълг, предаде ДПА, съобщи БТА.
„Фич“ посочи високия и нарастващ публичен дълг на Франция и ограничените перспективи за икономически реформи поради вътрешнополитическата поляризация и нестабилност. Агенцията отбеляза, че Франция е имала три различни правителства от средата на 2024 г., което е индикация за нестабилност.
В понеделник премиерът Франсоа Байру загуби парламентарен вот на доверие след по-малко от девет месеца на поста и се оттегли от него.
Франция, втората по големина икономика в еврозоната, сега има третото най-високо съотношение на задлъжнялост в Европейския съюз от 114%, след Гърция и Италия. Бюджетният дефицит на страната наскоро достигна 5,8%, което е значително над лимита на ЕС от 3% от БВП.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 РОТШИЛД
Коментиран от #37
11:26 13.09.2025
2 Европеец
Коментиран от #12, #22
11:27 13.09.2025
3 Западът е Африка с 3ти пол
11:27 13.09.2025
4 Mими Кучева🐕🦺
11:28 13.09.2025
5 бай Бай
Минали свършено.
11:28 13.09.2025
6 Последния Софиянец
Коментиран от #25
11:28 13.09.2025
7 АЛЕН
Коментиран от #28
11:28 13.09.2025
8 Росен Желязков
Коментиран от #13, #32
11:29 13.09.2025
9 Kaлпазанин
11:29 13.09.2025
10 Хе-хе-хе
11:29 13.09.2025
11 Хеми значи бензин
11:30 13.09.2025
12 Карл Маркс
До коментар #2 от "Европеец":Войната е последният изход на капитализма след като натрупат огромни дългове.
11:31 13.09.2025
13 бай Бай
До коментар #8 от "Росен Желязков":Не може.
Целта на дълга е да те зароби и държи така.
Не да се връщал.
Коментиран от #14
11:31 13.09.2025
14 Росен Желязков
До коментар #13 от "бай Бай":Поне лихвите.
11:32 13.09.2025
15 Сандо
11:32 13.09.2025
16 въпреки това
Коментиран от #19, #31, #38, #39
11:33 13.09.2025
17 Еврон Хампарцумян
11:33 13.09.2025
18 В еврозоната на фалиралите длъжници
Поне това е сигурно.
Освен, че тотално ще обеднеем, с изключение на банкерите и на продажните ни политици, които ни продадоха за едно пробито евро.
11:33 13.09.2025
19 д-р Гълъбова
До коментар #16 от "въпреки това":Какви "подредени" държави бе? Ти гледа ли кадрите как чернокожия в метрото на Шарлот закла украинчето без никаква причина като агне? Как може да има такива заблудени хора като теб?
11:35 13.09.2025
20 az СВО Победа80
1. Франция е пред фалит.
2. Очаквам да се раздели и с малкото си останали колонии.
11:35 13.09.2025
21 Значи
11:38 13.09.2025
22 Трета година рецесия в Германия
До коментар #2 от "Европеец":А Малобритания панически избяга от скапващия се еС.
Само ние сме умници и весело се качваме на потъващия кораб - еврозоната на солидарните длъжници.
Готови сме половината от валунния ни резерв да отиде в ЕЦБ във Франкфурт на Майн, а другата половина - незнайно къде (само мафията ГЕРБсдс+ППДБ+ДПСнн+БСПнн+ИТН знае как да доокраде валутния ни резерв).
11:41 13.09.2025
23 Факт
11:43 13.09.2025
24 Анонимен
11:48 13.09.2025
25 Много сте смешни
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Поредното предстои днес в 16 часа.
11:49 13.09.2025
26 селяк
11:53 13.09.2025
27 Силиций
РБ от май 2021г до декември 2021г има 3 броя правителства ; от февруари 2022г до юни 2022г пак си сменяме 3 броя правителства и продължаваме, досега сменихме още 3 броя правителства и храним 4то
Ама иначе нашта гарнитура уверява избирателите си как рейтинга ни се вдига ли вдига....Вдига се ,щото поне за момента им трябваме на оценяващите,но не като суверенна държава разбира се.
11:54 13.09.2025
28 Европеец
До коментар #7 от "АЛЕН":Сега се загледах в снимката с черните облаци..... Сполучлива е и отразява реалността не е само при франсетата, а и в цялата за падаща Европа.....
Коментиран от #29
11:54 13.09.2025
29 Ти гледай под облаците
До коментар #28 от "Европеец":Живот кипи.
Между другото руснаците измират четвърта година в Украйна. Ако си чул, де.
11:57 13.09.2025
30 А европейският съюз според
А сега като започнем и война с руската федерация съвсем ще я завържем.
А Батко Тръмпи само гледа и се смее.
11:58 13.09.2025
31 Европеец
До коментар #16 от "въпреки това":А бе момче ,за социализъма ли говориш.... Ако говориш за социализъма си прав.... Факт е, социализма беше втория златен век на България....
11:59 13.09.2025
32 Престанете с тъпотиите
До коментар #8 от "Росен Желязков":Дори и да си дарим целия държанен резерв в евро в момента на Франция не можем да им помогнем въобще с дълга. Това да си копейка е диагноза. Французите имат дълг от 3.3 трилиона евро. А ние ще внесем 1 милиард евро в ЕЦБ като приемем еврото. Обясни ми сега как ще им изплатим дълга. 1 трилион = 1000 милиарда само да ти кажа.
Коментиран от #33, #36, #41
12:00 13.09.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 гдфгфдг
12:06 13.09.2025
35 СТАВА ЯСНО
12:09 13.09.2025
36 ои8уйхътгрф
До коментар #32 от "Престанете с тъпотиите":Ще внесете 1млрд., но ще бъдат източени в рамките на 3 години НАД 60млрд... ЕВРО... Защо, как, откъде и т.н. са въпроси на които всеки може и сам да си отговори за 30 минути...
Та така- нито с 1, нито с 60, нито с 260млрд. ще платите нечии дългове... То и никой не възнамерява да "плаща дългове"... Важното е, че ВАШИТЕ ПАРИ ще ги харчат други... И ще си раздават десетки и стотици милиони като бонуси... И като дойде момента (бързо ще дойде, вервай ми) да ви трябват няколко милиарда ще ви кажат "Пари нема- действайте"...
Коментиран от #42
12:25 13.09.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Защо в статията се споменават
12:34 13.09.2025
41 Факти
До коментар #32 от "Престанете с тъпотиите":Да спориш с pycoфuл за финанси е като да спориш с ром от чистотата за квантова физика. Pycoфuлume фалираха България 4 пъти за 50 години, което вероятно е световен рекорд за всички времена. Те са скарани с финансите.
12:54 13.09.2025
42 Факти
До коментар #36 от "ои8уйхътгрф":6 милиона бедни българи ще хранят 350 милиона богати еврозонци. Вече всичко ми се изясни. Благодаря, че ми отвори очите.
12:57 13.09.2025